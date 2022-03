–

Altos funcionarios de la administraci贸n de Joe Biden est谩n trabajando en los tel茅fonos, buscando el apoyo de los socios en Oriente Medio para las duras sanciones dirigidas por Estados Unidos a Rusia por su invasi贸n de Ucrania.

En el Golfo P茅rsico, Estados Unidos tambi茅n est谩 contactando a los productores de petr贸leo para que impulsen las exportaciones energ茅ticas con el fin de mitigar las interrupciones del mercado como consecuencia del conflicto.

Actualizaci贸n desde Rusia

Hoy hemos consultado por correo electr贸nico a Fyodor Lukyanov, presidente del Presidium del Consejo de Pol铆tica Exterior y de Defensa de Mosc煤, sobre lo que va a pasar con Rusia y Ucrania.

鈥淣o hay planes anunciados, s贸lo conjeturas鈥, dijo Lukyanov a Al Monitor. 鈥淧or ahora el resultado probable es un cambio de r茅gimen en Ucrania con condiciones impuestas como la no alineaci贸n y la desmilitarizaci贸n, m谩s el reconocimiento de Crimea como parte de la Federaci贸n Rusa鈥.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos y Occidente: 鈥淩uptura de facto de las relaciones durante el pr贸ximo periodo (m铆nimo un a帽o) mientras se reestructura la econom铆a, se reorienta a otros socios, se ofrecen conversaciones de estabilidad estrat茅gica y se restablecen gradualmente las relaciones tras la ruptura. Y durante todo el per铆odo, una interacci贸n m铆nima鈥.

驴Puede Rusia soportar las sanciones? 鈥淪e ha creado la reserva de resiliencia, que durar谩 un cierto tiempo (tal vez un a帽o m谩s o menos). Mientras tanto, se seguir谩n haciendo esfuerzos para aumentar la resistencia y encontrar otras fuentes de cooperaci贸n鈥.

驴C贸mo reaccionar谩 la sociedad? 鈥淧ara la mayor铆a ser谩 s贸lo una cierta ca铆da del nivel de vida; para una minor铆a activa, un cambio de estilo de vida鈥.

驴Qu茅 alcance tiene la oposici贸n rusa a la invasi贸n? 鈥淐asi no hay oposici贸n visible, salvo algunos representantes de las industrias creativas y un n煤mero no muy grande de intelectuales p煤blicos. Lo que hay es un grado importante de confusi贸n. Mucha gente no entiende claramente lo que ha pasado y cu谩l ser谩 el final del juego鈥.

驴Consecuencias para la pol铆tica rusa en Oriente Medio? 鈥淣o tanto, pero por supuesto los hom贸logos rusos all铆 ser谩n actores locales, no diplom谩ticos estadounidenses o europeos. No hay terreno para los intereses comunes con Occidente por el momento鈥.

A continuaci贸n, nuestros corresponsales nos cuentan c贸mo se est谩 desarrollando el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania en Oriente Medio.

Israel: los ojos en Siria e Ir谩n

鈥淚srael debe posicionarse en el campo estadounidense鈥, escribe Ben Caspit. 鈥淟a cuesti贸n es hasta qu茅 punto tendr谩 que identificarse con 茅l y adoptar una posici贸n proactiva. La cooperaci贸n y coordinaci贸n entre la Fuerza A茅rea de Israel y las fuerzas rusas en Siria es un activo estrat茅gico 煤nico para Israel鈥.

鈥淒ada la aceleraci贸n de las negociaciones del acuerdo nuclear en Viena entre las potencias mundiales e Ir谩n, Israel no puede permitirse el lujo de renunciar a su acceso irrestricto a los objetivos iran铆es en su frontera norte鈥, a帽ade Caspit. 鈥淧or eso debe mantener a (el presidente ruso Vladimir) Putin tranquilo禄.

Lilach Shoval informa esta semana sobre la creciente preocupaci贸n de Israel por los drones iran铆es que han violado el espacio a茅reo israel铆.

Siria: presagio de Ucrania

La intervenci贸n militar de Rusia en Siria durante la 煤ltima d茅cada cambi贸 al ej茅rcito ruso, especialmente su uso del poder a茅reo, presagiando aspectos de su invasi贸n de Ucrania.

鈥淟a campa帽a de Siria se ha convertido en una importante preparaci贸n para que las fuerzas armadas rusas se enfrenten a adversarios m谩s fuertes que el peque帽o ej茅rcito georgiano o las guerrillas separatistas chechenas鈥, explica Kirill Semenov. 鈥淣o era seguro que el rearme del ej茅rcito ruso que comenz贸 despu茅s de 2010 pudiera cumplir con los requisitos modernos, y la campa帽a siria se convirti贸 en un lugar de prueba para experimentar con estas armas en condiciones de combate鈥.

Con su uso m谩s sofisticado del poder a茅reo en Ucrania y Siria, 鈥淢osc煤 est谩 enviando una se帽al a la OTAN de que sus capacidades militares incluyen a Oriente Medio鈥, escribe Anton Mardosov.

Tras la invasi贸n de Ucrania, hay que esperar que Rusia intensifique sus v铆nculos con Oriente Medio, dice Semenov, colaborador de Al Monitor desde Mosc煤, para 鈥渆ludir las sanciones鈥 a cambio de asistencia en materia de seguridad y 鈥渟ervicios de mediaci贸n en el 谩mbito de la resoluci贸n de conflictos, como el de Yemen鈥.

鈥淎l mismo tiempo, una escalada abierta, por ejemplo en Siria, dif铆cilmente puede ser de inter茅s para Mosc煤 ahora, ya que crea riesgos adicionales, a los que ser谩 m谩s dif铆cil responder, debido a la participaci贸n de Rusia en el conflicto en Europa鈥, a帽ade Semenov.

Y no es de extra帽ar que el presidente sirio Bashar Al Assad est茅 de acuerdo con las acciones de Putin en Ucrania.

鈥淪iria apoya a la Federaci贸n Rusa鈥, dijo Assad a Putin en una llamada telef贸nica el 25 de febrero, 鈥渂as谩ndose en su convicci贸n de que repeler la expansi贸n de la OTAN es un derecho de Rusia, porque se ha convertido en una amenaza global para el mundo y se ha convertido en una herramienta para lograr las pol铆ticas irresponsables de los pa铆ses occidentales que buscan golpear la estabilidad en el mundo鈥.

Ir谩n: todav铆a no hay relaci贸n entre Ucrania y las conversaciones nucleares

Lukyanov dijo a Al Monitor esta semana que mientras las relaciones de Rusia con Occidente 鈥渟e est谩n deteriorando r谩pidamente en el frente europeo, los diplom谩ticos rusos siguen trabajando con otros en el expediente iran铆. Todav铆a no hay cambios, al menos. Hay algunos individuos que llaman p煤blicamente a empezar a torpedear a Estados Unidos en cualquier ocasi贸n, incluyendo m煤ltiples esfuerzos diplom谩ticos no relacionados con la cuesti贸n ucraniana, pero no parece que representen ninguna l铆nea cercana a la real鈥.

La expectativa de restablecer el Plan de Acci贸n Integral Conjunto (JCPOA), o acuerdo nuclear con Ir谩n, puede estar a pocos d铆as de distancia. El principal negociador nuclear de Ir谩n, Ali Bageri Kani, abandon贸 Viena, sede de las conversaciones, el 23 de febrero para realizar consultas. No est谩 claro si la invasi贸n rusa afectar谩 a la decisi贸n de Ir谩n en un sentido u otro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ir谩n, como es l贸gico, culp贸 de la guerra de Ucrania a 鈥渓as maniobras provocadoras de la OTAN encabezadas por Estados Unidos鈥.

Turqu铆a: mostrando sus l铆mites

鈥淓l desarrollo de los acontecimientos revela la irrelevancia de la pol铆tica exterior turca, desafiando las aparentes expectativas de (el presidente turco Recep Tayyip) Erdogan de pintar a su pa铆s como una potencia regional鈥, escribe Cengiz Candar.

鈥淭odo lo dicho no deber铆a sugerir que Turqu铆a se ha convertido en un perdedor del conflicto entre Rusia y Ucrania鈥, a帽ade Candar. 鈥淪i sus nuevas aperturas al Golfo y a Israel dan fruto, Erdogan puede vivir sin desempe帽ar un papel importante en la crisis ruso-ucraniana. A pesar de la erosi贸n de su popularidad en el interior y de los desaires occidentales por el enfrentamiento con Ucrania, todav铆a es demasiado pronto para darlo por perdido鈥.

El viernes 25 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Turqu铆a, Mevlut Cavusoglu, dijo que Ankara no puede prohibir a las fuerzas navales rusas viajar por el Mar Negro en virtud de la Convenci贸n de Montreux de 1936. Ucrania hab铆a solicitado que Turqu铆a considerara un bloqueo.

Sud谩n: Hemedti en Mosc煤

鈥淓l general Mohamed Hamdan Dagalo, consejero gobernante de Sud谩n, visit贸 Mosc煤 el 23 de febrero, mientras la crisis pol铆tica en Sud谩n se prolonga despu茅s de que un golpe de estado orquestado por el ej茅rcito derrocara al gobierno dirigido por civiles鈥 en octubre de 2021, informa Mohamed Saied.

Ambos pa铆ses est谩n cada vez m谩s aislados de Washington y Occidente.

鈥淟a visita de Hemedti llega en un momento muy delicado para ambos pa铆ses鈥, a帽ade Saied. 鈥淩usia se enfrenta a amplias sanciones occidentales por haber ordenado a sus fuerzas invadir Ucrania, mientras que Estados Unidos ha amenazado al ej茅rcito de Sud谩n con sanciones con el tel贸n de fondo del golpe de Estado que descarril贸 la transici贸n democr谩tica del pa铆s鈥.

Egipto: el turismo se resiente, pero Suez est谩 abierto

Egipto ya est谩 experimentando un descenso del turismo procedente de Ucrania y Rusia como consecuencia de la crisis, informa Ahmed Gomaa.

Mientras tanto, Egipto ha asegurado a la comunidad internacional que la guerra en Ucrania no afectar谩 al tr谩fico del Canal de Suez.

鈥淓l jefe de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), el teniente general Osama Rabie, declar贸 recientemente que la autoridad est谩 preparada para todos los escenarios posibles鈥, informa Mohamad Hanafi.

Exportaciones rusas a Oriente Medio

Seg煤n el Banco Mundial, Oriente Medio y el Norte de 脕frica, excluyendo a Turqu铆a, s贸lo representan el 5,36% de las exportaciones rusas (principalmente combustibles y bienes de consumo).

El 4,9% de las exportaciones rusas se dirigen a Turqu铆a (principalmente combustibles, materias primas y bienes de consumo), 煤nico socio comercial importante de Rusia en la regi贸n.

Datos sobre Rusia

-El pa铆s m谩s grande, con el 11% de la masa terrestre mundial.

-Novena poblaci贸n, con 146 millones de personas.

-11陋 econom铆a por PIB.

-Segundo productor de petr贸leo, s贸lo por detr谩s de Estados Unidos, y tercer exportador de petr贸leo, por detr谩s de los EAU y Arabia Saud铆.

-Segundo productor de gas natural (por detr谩s de Estados Unidos y por delante de Ir谩n), y primer exportador en 2020, aunque Estados Unidos ha pasado a ocupar el primer puesto.

-Segundo exportador de armas entre 2016-2020, por detr谩s de Estados Unidos; en Oriente Medio, el primer importador de armas rusas es Argelia.

-Mayor arsenal de armas nucleares (seguido de Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakist谩n, India, Israel y Corea del Norte).

-Quinto ej茅rcito, con 850.000 militares en activo (por detr谩s de China, India, Estados Unidos y Corea del Norte).

-Cuarto pa铆s en gasto militar (61.000 millones de d贸lares), por detr谩s de Estados Unidos (778.000 millones de d贸lares), China (aproximadamente 252.000 millones de d贸lares) e India (72.900 millones de d贸lares).

Fecha original de publicación 26 febrero 2022 / Traducido por Rojava Azadi Madrid

