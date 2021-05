–

芦Se hab铆a anunciado hace seis meses; pero, ahora, es el momento. El viaje zapatista hacia Europa ha empezado. La 鈥榗onquista invertida鈥 est谩 por iniciar禄. Cuando los zapatistas publicaron su comunicado 芦Una monta帽a en alta mar禄, el 5 de octubre de 2020, hubo una gran sorpresa con la noticia de que preparaban una gira del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) por los cinco continentes, para empezar en Europa. Es la primera vez (con una excepci贸n) que abandonan las fronteras de su pa铆s. Por J茅r么me Baschet*, para Rebeli贸n.

Luego, el primero de enero, redactaron y firmaron con cientos de personas, colectivos y organizaciones, una Declaraci贸n por la vida [ver primer texto en esta misma pesta帽a] explicando los motivos de este viaje: contribuir a la lucha contra el capitalismo 鈥 inseparable de la lucha por la vida 鈥 estar en plena conciencia de sus diferencias y alejarse de cualquier deseo de homogeneizaci贸n o hegemon铆a. En los 煤ltimos seis meses se ha iniciado un amplio proceso de organizaci贸n a escala europea, pero tambi茅n en cada pa铆s o 鈥済eograf铆a鈥, seg煤n la terminolog铆a zapatista. Ha surgido una coordinaci贸n franc贸fona y, dentro de ella, ocho coordinaciones regionales, que engloban colectivos e iniciativas locales. Al mismo tiempo, el EZLN confirm贸 que preparaba una nutrida delegaci贸n compuesta por m谩s de un centenar de integrantes, de los cuales tres cuartas partes eran mujeres. Esta delegaci贸n estar谩 acompa帽ada por diez miembros del Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Consejo de Gobierno Ind铆gena, que aglutina las luchas ind铆genas de M茅xico en su conjunto, as铆 como una delegaci贸n del Frente de Ciudades en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla et Tlaxcala, constituida contra la implantaci贸n de una doble central termoel茅ctrica que amenaza con desviar los recursos h铆dricos indispensables para los campesinos de la regi贸n[2]

El 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, se anunci贸 la salida de la primera delegaci贸n zapatista en hacer el viaje por mar. Se esperaba verla partir, ese d铆a, del caracol [3] de Morelia, cuyos integrantes llevaban meses prepar谩ndose. Luego hubo un ritual en debida forma, con m煤sica tradicional, incienso y gestos de purificaci贸n (鈥渓impia鈥), todo esto sobre la r茅plica de la proa de un barco; sin embargo, la monta帽a no se hamovido a煤n[4].

En efecto, se anunci贸 que la delegaci贸n fue puesta en cuarentena durante quince d铆as para asegurar que no portara un virus distinto al de la rebeli贸n, opci贸n que reitera la decisi贸n del EZLN de tomar (por s铆 sola y lejos de cualquier estado). mandato judicial) todas las medidas preventivas de salud necesarias para prevenir la propagaci贸n del SARS-Cov-2. De hecho, desde el 15 de marzo de 2020, una alerta roja ha cerrado el acceso a todos los caracoles zapatistas.

Tambi茅n se conoci贸 que esta delegaci贸n mar铆tima hab铆a sido denominada 鈥淓scuadr贸n 421鈥, por estar integrada por cuatro mujeres, dos hombres y una persona transg茅nero (鈥渦noa / otroa鈥 en el l茅xico zapatista), presentando individualmente en un comunicado del Subcomandante Galeano [5]. Luego de otra fiesta de salida, el domingo 25, con la exhibici贸n de numerosos cuadros y esculturas, palabras de aliento de la Junta de Buen Gobierno y baile popular [6], este lunes 26 de abril fue el d铆a efectivo de la salida de Morelia. De all铆 se dirigir谩n a un puerto mexicano donde les espera un barco llamado 鈥淟a Monta帽a鈥, y el 3 de mayo soltar谩n las amarras para la traves铆a del Atl谩ntico. El escuadr贸n 421 estar谩 sujeto a circunstancias oce谩nicas imponderables, bajo la conducci贸n competente de la tripulaci贸n del barco. Se espera que llegue a las costas europeas alrededor de la segunda quincena de junio (no se informar谩 al pa铆s hasta m谩s tarde). Paralelamente, durante estos 煤ltimos d铆as, se organizaron peque帽as fiestas al son de tambores y aliento de todo tipo para celebrar la partida de otros miembros de la delegaci贸n zapatista, pobladores de la Selva Lacandona, que de vez en vez bajaban por los r铆os de esta regi贸n tropical, en la frontera con Guatemala, en piraguas [7]. Ellos y ellos formar谩n parte de los grupos de la delegaci贸n que, por esta ocasi贸n, llegar谩n en avi贸n al viejo continente a partir de principios de julio.

Comenzar谩n meses de intensas actividades, encuentros e intercambios en toda Europa, ya que los zapatistas anunciaron que hab铆an recibido y aceptado invitaciones de muchas 鈥済eograf铆as鈥: Alemania, Austria, Eslovenia, Catalu帽a, Sardenia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estado espa帽ol, Finlandia, Francia, Grecia, Pa铆ses Bajos, Hungr铆a, Italia, Luxemburgo, Noruega, Pa铆s Vasco, Polonia, Portugal, Reino Unido, Ruman铆a, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turqu铆a, Ucrania.

Se han propuesto cientos de reuniones y actividades a los zapatistas y ahora est谩n en preparaci贸n. Los colectivos y organizaciones interesados 鈥嬧媗os dar谩n a conocer cuando sea el momento adecuado. Es posible que existan grandes concentraciones, involucrando todas las luchas del per铆odo actual, desde los Chalecos amarillos en Francia hasta las Zonas a Defender (ZAD), adem谩s de diversas resistencias territoriales frente a grandes proyectos destructivos, colectivos feministas de apoyo a los migrantes, luchas contra la violencia policial, de quienes luchan contra la dominaci贸n colonial, redes de ayuda mutua nacidas en las metr贸polis y destinadas a regiones rurales donde se perfilan otras formas de vida, sin olvidar la movilizaci贸n prioritaria a la que estamos obligados, como subrayan los zapatistas, el tr谩gico sollozo de nuestro planeta herido. La lista es larga (y aqu铆 incompleta) en medio de la galaxia de rebeliones contra todos los aspectos de la barbarie y la resistencia capitalistas, que apuntan a dar paso a otros mundos m谩s deseables. Sobre todo, los zapatistas explicaron que viajar铆an para intercambiar 鈥 es decir, hablar, y m谩s para escuchar 鈥 con todos los que los invitaran 鈥渁 hablar de nuestras mutuas historias, nuestros dolores, nuestro enojo, nuestras conquistas y nuestras fallos 鈥漑8]. Reuniones a peque帽a escala, para darse tiempo para conocerse y empezar a aprender unos de otros, de los aquellos.

Los zapatistas han insistido durante mucho tiempo en el hecho de que nuestras luchas no pueden permanecer aisladas unas de otras, subrayando la necesidad de construir redes planetarias de resistencia y rebeli贸n. De nada sirve recordar aqu铆 todos los encuentros internacionales organizados en Chiapas, desde los Encuentros Internacionales por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo (denominados 鈥淚ntergal谩cticos鈥), en 1996, hasta el seminario 鈥淧ensamiento cr铆tico contra la hidra capitalista鈥, en 2015 [9]. . Pero se puede notar que en agosto de 2019, al momento de anunciar un nuevo avance en la autonom铆a, con la creaci贸n de cuatro nuevas comunas aut贸nomas y 7 nuevos consejos de buen gobierno, necesitaban que ya no se propusieran organizar grandes reuniones, sino antes de hacer 鈥淓ncuentros con grupos, colectivos y organizaciones que trabajan [luchan] en sus geograf铆as鈥 [10]. En ese momento no se hablaba de viajar por los cinco continentes, pero ahora, esta ocasi贸n podr铆a ser, adem谩s de otras razones para emprender tal viaje, una forma de desencadenar este proceso. Sin embargo, si tal perspectiva puede resonar con la necesidad que muchos sienten de tejer m谩s lazos entre las luchas existentes, es claro que requiere de antemano no solo el intercambio, que permita identificar lo que se comparte, sin negar diferencias y divergencias, sino tambi茅n y sobre todo, el encuentro que crea un mutuo conocimiento real.

El viaje por la vida ser谩, por tanto, la oportunidad para que un mayor n煤mero de personas conozcan a los zapatistas y conozcan m谩s sobre esta experiencia de autonom铆a y dignidad que ha soportado contra vientos y mareas durante un cuarto de siglo. Y, con suerte, tambi茅n ser谩 una oportunidad para dejarse llevar por el contagio rebelde de que los zapatistas son los portadores potentes. Esperemos que todas y todos los que reconocen la Declaraci贸n por la Vida y para quienes la autonom铆a zapatista brilla en el cielo de nuestras aspiraciones (e inspiraciones) est茅n listas y listos para acoger y apoyar su iniciativa itinerante (por ejemplo, aportando y haciendo circular la plataforma del crowdfunding creado al efecto [11]), y participar, de la forma que mejor se adapte a todos y cada uno, en el VIAJE POR LA VIDA.

***

Pero volvamos al Escuadr贸n 421. Desde el anuncio del viaje a Europa, los zapatistas plantean que se trata de rehacer el proceso de conquista. Disfrutan con la idea de una invasi贸n inversa (y esta vez, de consentimiento). Es su estado de 谩nimo, por supuesto (pero 驴es solo humor?) [12]. En cualquier caso, anunciaron que el 13 de agosto de 2021 estar铆an en Madrid para celebrar a su manera los 500 a帽os de la conquista de M茅xico-Tenochtitlan por parte del ej茅rcito de Hern谩n Cort茅s.

Los ind铆genas de Chiapas, como los de todo el continente americano, llevan cinco siglos experimentando carne propia, lo que significa la colonizaci贸n y todas las formas de colonialismo interno y racismo, que son su extensi贸n. Pero los zapatistas dijeron claramente que no ir铆an a Madrid a exigir que el estado espa帽ol o la Iglesia cat贸lica pidieran perd贸n. Ambos rechazan la condena esencial de un 鈥淥ccidente鈥 demonizado y asimilado por completo a los colonizadores y la actitud que consiste en encerrar a los colonizados en la posici贸n de v铆ctimas. Al contrario, quieren hacer o铆r a los espa帽oles 鈥渜ue no nos ganaron [y] que seguimos en resistencia y rebeli贸n鈥. Rehacer el viaje en sentido contrario es desmontar una historia que est谩 lista, se帽alando lugares congelados y un铆vocos a los ganadores y perdedores. Se trata de abrir la posibilidad de otra historia.

Cuando la delegaci贸n mar铆tima zapatista toque tierra en un punto a煤n desconocido del continente europeo, ser谩 Marijose, 鈥渦n/a otroa鈥 del Escuadr贸n 421 quien desembarcar谩 primero. Y es as铆 como el subcomandante Galeano describe de antemano la escena, en una inversi贸n del gesto de Crist贸bal Col贸n -quien sin embargo no desembarc贸, el 12 de octubre de 1492, conquistando, ni siquiera descubriendo, ya que solo trat贸 de encontrar las tierras ya conocidas por el Jap贸n y China, y se apresur贸 a clavar su cruz e imponer el nombre de San Salvador en la isla de Guanahan铆:

鈥淎s铆 que la primera planta que se posar谩 sobre suelo europeo (claro, si es que nos dejan desembarcar) no ser谩 de un hombre, tampoco de una mujer. Ser谩 de unoa otroa.

En lo que el finado SupMarcos hubiera calificado como 鈥渃achetada con media negra para toda la izquierda heteropatriarcal鈥, se ha decidido que quien primero desembarque sea Marijose.

En cuanto ponga sus dos pies sobre el territorio europeo y se recupere del mareo, Marijose gritar谩:

鈥溌铆ndanse cara p谩lidas hetero patriarcales que persiguen lo diferente!鈥

Nah, es broma. Pero, 驴a poco no estar铆a bien que dijera eso?

No, al pisar tierra, loa compa zapatista, Marijose, dir谩, con voz solemne:

鈥淎 nombre de las mujeres, ni帽os, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora 鈥淓uropa鈥, de aqu铆 en adelante se llamar谩: SLUMIL K麓AJXEMK麓OP, que quiere decir 鈥淭ierra Insumisa鈥, o 鈥淭ierra que no se resigna, que no desmaya鈥. Y as铆 ser谩 conocida por propios y extra帽os mientras haya aqu铆 alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique鈥.

***

Bienvenidos, compa帽eroas, compa帽eras y compa帽eros zapatistas, en las distintas geograf铆as del continente pronto rebautizado como Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p [1].

El texto anterior fue publicado en lundimatin # 285 el 26 de abril de 2021. Con motivo del viaje hist贸rico descrito anteriormente, n-1 editions publica en mayo una colecci贸n de cuatro libros relacionados con el tema: La experiencia zapatista: rebeli贸n, resistencia y autonom铆a, por J茅r么me Baschet. Contra la hidra capitalista, por el subcomandante Galeano (antes Marcos) Una ballena en la monta帽a, organizado por Mariana Lacerda y Peter P谩l Pelbart Mensajes revolucionarios, de Antonin Artaud.

*J茅r么me Baschet es un historiador medievalista y estudioso del zapatismo, entre otros. Divide su tiempo entre Par铆s y Chiapas.

