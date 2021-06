–

El drama vivido en las residencias madrile帽as durante la primera ola de la pandemia abre una brecha en la derecha a pocas horas de la sesi贸n de investidura de Isabel D铆az Ayuso. La extrema derecha, socio preferente de los conservadores, ha anunciado este lunes que las fuerzas progresistas contar谩n con sus votos para reactivar en la Asamblea de Vallecas la comisi贸n de investigaci贸n de los geri谩tricos que tantos quebraderos de cabeza produjo dentro de las filas del PP durante la legislatura pasada. Algo que no ha sentado del todo bien en la formaci贸n conservadora, quien, no obstante, tiene margen de maniobra suficiente como para torpedear el funcionamiento de la comisi贸n. “El PP no se va a sumar a ese nuevo intento de cacer铆a. Y si otros lo hacen, deber谩n explicarlo“, ha dicho en redes sociales el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento auton贸mico.

La semana pasada, PP y Vox mostraron su sinton铆a en la sesi贸n de constituci贸n de la Asamblea de Madrid. Antes del inicio del Pleno, ambos partidos anunciaron un acuerdo para la composici贸n de la Mesa que implicaba el compromiso de las dos formaciones de empujar hacia una reducci贸n del n煤mero de diputados de la C谩mara regional. Un pacto que se tradujo en un 贸rgano de gobierno del Parlamento madrile帽o con mayor铆a absoluta del PP 鈥揷uatro asientos鈥 y una vicepresidencia para la extrema derecha, que desde la misma noche electoral ha dejado claro que respaldar谩 gratis la investidura, prevista para finales de esta semana, de Isabel D铆az Ayuso. Algo en lo que ha insistido de nuevo este lunes la portavoz de Vox, Roc铆o Monasterio, quien ha adelantado que la reuni贸n que mantendr谩 esta tarde con la presidenta de la Asamblea ser谩 “muy breve” porque se reafirmar谩 en la posici贸n que ya anunciaron hace m谩s de un mes.

No obstante, la l铆der de la formaci贸n ultraderechista ha dado una de cal y otra de arena a los conservadores durante una entrevista concedida a Onda Madrid. Porque su grupo no solo dar谩 apoyo a la investidura de Ayuso. Tambi茅n tiene previsto alinearse con las fuerzas progresistas para que el Parlamento vuelva a retomar la comisi贸n de investigaci贸n sobre lo sucedido en los geri谩tricos madrile帽os durante la primera ola de la pandemia, uno de los talones de aquiles del anterior Gobierno que se derrumb贸 con el adelanto electoral. “Nosotros creemos que la comisi贸n de residencias es necesaria. Con lo que ha pasado en las residencias, ser铆a muy irresponsable por nuestra parte no analizar en qu茅 hemos fallado para no volver a hacerlo. Y yo no he visto que las residencias hayan mejorado en estos meses, y eso que ha pasado mucho tiempo desde el gran drama de marzo”, ha sentenciado Monasterio.

Pocas horas despu茅s, desde el PP mostraban su contundente rechazo a la iniciativa registrada la pasada semana por M谩s Madrid, PSOE y Podemos. “La izquierda pretende hacer en Madrid lo que veta en el resto de Espa帽a. 驴Objetivo? Hacer un nuevo aquelarre contra Ayuso”, ha apuntado en redes sociales el portavoz de los conservadores en la Asamblea de Vallecas, Alfonso Serrano, quien ha dejado claro que su grupo no se sumar谩 al “nuevo intento de cacer铆a contra la presidenta“. “Y si otros lo hacen, deber谩n explicarlo”, ha sentenciado el dirigente del PP en una clara alusi贸n a la extrema derecha.

A pesar de su mayor铆a en la Mesa, los conservadores apenas tienen margen para bloquear la creaci贸n. El art铆culo 75 del Reglamento de la Asamblea recoge que el 贸rgano de gobierno de la C谩mara “calificar谩” y “admitir谩 a tr谩mite” cualquier propuesta de creaci贸n de una comisi贸n de investigaci贸n. Es decir, que si no hay defectos de forma poco se puede hacer. Como mucho, el Grupo Parlamentario Popular podr铆a rechazar su puesta en marcha, lo que dejar铆a la decisi贸n en manos del Pleno, “rechaz谩ndose si se opone la mayor铆a de los miembros de la C谩mara”. Para eso, ser铆a necesario que Vox, por lo menos, se abstuviese en la votaci贸n, algo que por las palabras de Monasterio no suceder谩. “[La comisi贸n] es un buen incentivo para terminar de analizar y para resolver los problemas que tenemos ah铆 y el modelo al que tenemos que ir de residencias”, ha apuntado.

Descafeinar la investigaci贸n

Pero aunque el PP tenga complicado impedir su creaci贸n, s铆 que podr铆a hacer valer su mayor铆a en la Mesa para torpedearla o descafeinarla. Al fin y al cabo, es el 贸rgano de gobierno de la C谩mara regional el que decide sobre las comparecencias o las peticiones de informaci贸n que se realicen en el marco de las pesquisas parlamentarias. Es decir, que tiene margen para bloquear sin problemas a aquellos comparecientes propuestos por el bloque de la oposici贸n que puedan resultar inc贸modos a los conservadores. De nuevo, eso s铆, justificando su decisi贸n. “Pueden no impedir a lo bruto la creaci贸n de una comisi贸n, pero s铆 tratar de frenarla o descafeinarla de forma sutil”, reconoce un diputado socialista con amplia trayectoria parlamentaria.

El adelanto electoral dej贸 a medias la investigaci贸n de residencias, cuyo control dej贸 la extrema derecha en manos de las formaciones progresistas en la pasada legislatura. Cuando Ayuso convoc贸 las elecciones, las pesquisas estaban ya bastante avanzadas. Tanto, que se hab铆a podido llegar ya a algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, que el famoso Protocolo de la Verg眉enza desvelado por este diario, ese documento que imped铆a la derivaci贸n a los hospitales de los mayores que viv铆an en residencias cuando ten铆an un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo, hab铆a sido firmado por un alto cargo de la Comunidad de Madrid, lo que tiraba por tierra la teor铆a del borrador que se encargaron de airear en su momento desde el Ejecutivo regional. Pero no solo eso. Tambi茅n, que los geri谩tricos nunca llegaron a ser medicalizados, como reconoci贸 quien fuera gerente de la Agencia Madrile帽a de Atenci贸n Sociosanitaria.

