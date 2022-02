–

De parte de SAS Madrid February 21, 2022 98 puntos de vista

鈥溌br铆gate, que vas a coger fr铆o!鈥 驴Qui茅n no ha escuchado, o ha dicho, esta frase alguna vez? Detr谩s de ella, el af谩n de que los hijos (que suelen ser quienes m谩s la escuchan) no se resfr铆en. 驴Cu谩nto hay de cierto en ello? 驴Cu谩nto tiene que ver el fr铆o con ponerse enfermo?

鈥淓l fr铆o debilita localmente el sistema inmune y entonces, las bacterias o virus que est谩n ah铆 para infectar, latentes, se aprovechan de ello鈥, explica el bioqu铆mico y catedr谩tico de la UCM Jos茅 Manuel Bautista. Es decir, que s铆 tiene mucho que ver. El fr铆o hace de detonante, en el caso de que haya virus latentes. Y los puede reactivar. Desde la Ant谩rtida nos llega una historia que lo ilustra perfectamente.

Brote de catarro en la Ant谩rtida, tras cuatro meses aislados

La ha difundido en Twitter el climat贸logo Arturo S谩nchez-Lorenzo. Cuenta este cient铆fico la historia de un misterioso brote catarral ocurrido en una base brit谩nica de la Ant谩rtida, en 1969. Misterioso porque ocurri贸 en invierno, cuando los investigadores llevaban ya varios meses completamente aislados en la base. 鈥淟a teor铆a, y estudios en bases similares lo hab铆an confirmado, era que los virus de tipo respiratorio desaparec铆an durante ese aislamiento de tantos meses. Es decir, una vez aislados a los pocos d铆as desaparec铆a cualquier s铆ntoma de resfriado o enfermedad respiratoria鈥, explica en Twitter el cient铆fico.

Pero, para sorpresa del m茅dico de la base, se produjo un 鈥渂rote con s铆ntomas de resfriado que afect贸 a 10 de los 12 investigadores, una vez transcurridas 17 semanas desde el comienzo del aislamiento鈥, es decir, m谩s de cuatro meses. 驴Qu茅 lo hab铆a causado? El m茅dico tom贸 muestras de todos, pero los estudios de la 茅poca no dieron con la causa. El m茅dico concluy贸 que el brote deb铆a tener un origen v铆rico, en un rinovirus o coronavirus, pero lo complicado era saber c贸mo se hab铆a producido la infecci贸n inicial.

Descartadas otras hip贸tesis, “lo m谩s razonable para el m茅dico es que, a semejanza de otros virus en humanos y animales, el virus hubiese permanecido, en uno de los investigadores, de forma latente todo ese tiempo, y reactivado semanas despu茅s鈥. 驴Pero por qu茅 se reactiv贸? Pues, volviendo al inicio de este art铆culo, parece que el fr铆o tuvo mucho que ver.

S谩nchez-Lorenzo explica que la causa m谩s probable, apuntada por el propio m茅dico de la base, fue 鈥渦na anomal铆a meteor贸logica, y es que los d铆as previos al brote hubo una bajada brusca de temperatura y humedad鈥. El fr铆o podr铆a estar detr谩s, por tanto, de la reactivaci贸n de ese virus latente en uno de los investigadores, y habr铆a ayudado adem谩s a extenderlo al resto, generando el brote.

鈥淧osiblemente el virus estaba latente en alguno de ellos, y al venir d铆as de mucho fr铆o, se reactiv贸 en esa persona. Al estar todos m谩s juntos de lo habitual, esos d铆as, se gener贸 ese brote鈥, explica Bautista. Y lo ocurrido no es raro, sino bastante habitual. Pero el caso de la Ant谩rtida es importante para ilustrarlo 鈥減orque ah铆 est谩n aislados totalmente, y la hip贸tesis es muy plausible. El m茅dico tiene la certeza de que no se han relacionado con nadie, y por eso concluye, con una cierta certeza, que tuvo que ser un virus latente鈥.

Virus latentes, fr铆o y linfocitos T

Esto, en otros contagios que ocurren de forma habitual en nuestro d铆a a d铆a, no es tan f谩cil saberlo. 鈥淣o sabes si te has contagiado por otra persona conviviente, o porque has cogido fr铆o al salir a la calle y en ese momento, de forma local, se ha debilitado el sistema inmune y lo has desarrollado鈥. En cualquier caso, lo que sabemos es que el fr铆o activa virus latentes, 鈥減orque hay un oportunismo de los pat贸genos que hay en tu garganta, por ejemplo, o en las mucosas en general鈥. 驴Pero c贸mo ocurre este proceso?

Bautista recuerda que, en general, mantenemos la temperatura del cuerpo a unos 36,5潞 C y que en la protecci贸n de los tejidos juegan un papel muy importante los linfocitos T, que reconocen a virus o bacterias y los atacan. Pero algo tan simple como el fr铆o puede cambiarlo todo.

鈥淓l fr铆o disminuye la circulaci贸n local de esos linfocitos, que son los que pueden entrar dentro del tejido para eliminar las posibles infecciones que se originen. Con el fr铆o, las c茅lulas del sistema inmune no migran bien y los tejidos se debilitan, de alguna forma. Y esa debilidad local del sistema inmunitario hace que se produzca una infecci贸n, porque se reactivan virus que estaban latentes, que ya no son mantenidos a raya por los linfocitos T鈥.

El fr铆o activa, hace de detonante, pero no es el 煤nico factor externo que puede jugar este papel. Hay muchos virus o bacterias que pueden permanecer latentes en nuestro organismo, y muchos factores externos que pueden reactivarlos y desencadenar una infecci贸n. El estr茅s, por ejemplo, est谩 detr谩s de muchos de estos procesos. Estudios recientes, por ejemplo, lo relacionan con la covid.

鈥淓l estr茅s, al ser una actividad proinflamatoria, hace que se reactiven virus. Tanto el estr茅s general que podamos padecer, como el local -por el fr铆o por ejemplo- pueden estar detr谩s de la activaci贸n de faringitis o gastroenteritis, por ejemplo. Estamos hablando de virus o bacterias que se reactivan鈥.

La latencia de los virus

Explica Bautista que 鈥渆l virus del Herpes, por ejemplo, se ha comprobado que el 50% de la poblaci贸n hemos estado en contacto con 茅l en alg煤n momento. Y, sin embargo, no hemos visto brotes de herpes鈥. Porque no se activa. Aunque s铆 lo hace en determinadas personas, 鈥減or el estr茅s, que se ha visto que hace de detonante鈥.

Ocurre tambi茅n con la tuberculosis, 鈥渜ue permanece latente en la mayor铆a de las infecciones鈥. Explica el cient铆fico que 鈥渆l sistema inmunitario la mantiene a raya, pero se ha constatado que un 10% de esas infecciones latentes se pueden reactivar鈥.

Y otro ejemplo: la hepatitis B. En este caso, 鈥渉ablamos de un virus persistente tambi茅n, que a veces no se elimina en la primera infecci贸n y se queda en c茅lulas, de forma latente. Se puede seguir replicando, m谩s lentamente y a niveles muy bajos, por lo que permanece contenido por el sistema inmune. Hasta que llega algo que hace de detonante鈥, advierte Bautista.

La latencia (y reactivaci贸n) de virus y bacterias se ve claramente en los casos de personas inmunodeprimidas. 鈥淓n las personas con VIH, por ejemplo, siempre aparecen m谩s herpes y m谩s tuberculosis, tienen muchas enfermedades v铆ricas鈥. Y Bautista explica que “la latencia es un mecanismo com煤n en muchos virus”

“Es muy frecuente en adenovirus, papilomavirus, herpesvirus鈥 pero estudiar la latencia es complicado鈥. Porque si un virus no da la cara, si no hay un detonante que lo reactive, no es f谩cil hacerlo. 鈥淎 veces, vemos que alguien es seropositivo a un virus pero no presenta la enfermedad, y en esos casos lo sabemos. Pero en general solo se descubre haciendo screening de la poblaci贸n, como se ha hecho con el herpes z贸ster, o cuando se reactiva鈥.

Advierte, adem谩s, de que cada sistema inmune act煤a de forma diferente, por lo que es dif铆cil establecer una regla general para la latencia y reactivaci贸n de los virus. 鈥淪abemos la capacidad que tienen los virus de infectar latentemente a los organismos y no ser eliminados, y ocasionalmente, aprovechado una cierta debilidad, pueden volver a infectar porque est谩n ah铆 presentes. Pero cada sistema inmune es 煤nico y reacciona de forma distinta鈥, advierte.

Latencia y covid persistente

Sabiendo todo esto, la pregunta es obligada en el panorama actual en que nos encontramos. 驴Podr铆a tener algo que ver la latencia de los virus con la covid persistente? Bautista no lo descarta. 鈥淵o creo que no es descartable que tenga que ver con que haya una cierta contenci贸n del virus, pero incompleta鈥.

Explica que los que superan bien la covid lo hacen porque 鈥渟e ha eliminado, aparentemente bien, el virus鈥. Pero 鈥減uede ser que la covid persistente tenga que ver con que el sistema inmune no lo acabe de eliminar, y quede ah铆 latente. O que se siga reproduciendo muy lentamente y haciendo muy poco da帽o, pero en varios tejidos, por eso la gran variedad de s铆ntomas distintos que tienen estos pacientes鈥.

Recuerda el investigador que los receptores ACE2, que son los que permiten la entrada del virus en nuestro organismo, est谩n en muchas c茅lulas, 鈥測 no podemos descartar que haya un cierto tipo de latencia del virus, que, si no puede ser eliminado por un sistema inmune activo y fuerte, puedan servir de refugio鈥.

Bautista cree que detr谩s de la covid persistente puede haber varios factores, entre ellos 鈥渓a gran capacidad que tiene este virus de diseminarse por el organismo, y una falta de eliminaci贸n completa por parte del sistema inmunitario鈥. 驴Cu谩l ser铆a el detonante de la reactivaci贸n del virus, en este caso? A d铆a de hoy, no lo sabemos.

Enlace relacionado NiusDiario.es (20/02/2022).