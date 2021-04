–

De parte de Indymedia Argentina April 21, 2021 81 puntos de vista

La Comisi贸n Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional present贸 un informe basado, entre otras cosas, en los testimonios de los esp铆as que participaron del operativo.

Por Ver贸nica Benaim.

La bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional present贸 este martes el informe sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Un operativo apuntado a 鈥渙positores pol铆ticos, sindicales y empresarios no alineados鈥. Desde el Frente de Todos se帽alaron que hay que decirle 鈥渘unca m谩s鈥 a estos 鈥渟贸tanos de la democracia鈥.

El oficialismo hab铆a logrado firmar un dictamen de mayor铆a, con 8 representantes del FdT, en la ma帽ana, en un encuentro que se realiz贸 puertas cerradas en el Sal贸n Delia Parodi. Por la tarde, las espadas del kirchnerismo: el diputado Leopoldo Moreau -titular de la comisi贸n-, sus pares Eduardo Valdez y Blanca Osuna, junto a los senadores Oscar Parrilli y Mart铆n Do帽ate, brindaron una conferencia de prensa. All铆 dieron detalles del informe parlamentario que -pese a que no es vinculante- alcanzar谩n a la justicia.

鈥淐uando avanzamos en la investigaci贸n nos encontramos con una estructura mafiosa. Comprometi贸 diversos estamentos estatales. Han participado fiscales, jueces, camaristas, probablemente, miembros de la Corte. Pero nosotros no podemos avanzar en ese terreno porque eso excede nuestras facultades鈥, se帽al贸 Moreau. 鈥淟e recomendamos al Senado y a Diputados que conforme una comisi贸n bicameral parlamentaria a los efectos de estudiar la conducta de estos magistrados鈥.

Las declaraciones reflotan lo que se conoci贸 medi谩ticamente meses atr谩s como 鈥淐omisi贸n Parrilli鈥, cuyo proyecto ingresar铆a en el Senado.

Luego de la consulta de Tiempo Argentino sobre cu谩l fue la postura de Juntos por el Cambio frente al informe, el diputado Moreau respondi贸: 鈥淟os tres representantes que estuvieron presente presentaron un dictamen en minor铆a. No participaron los senadores Carlos Marino y Oscar Castillo鈥. Moreau explic贸 que 鈥渆n ning煤n momento el dictamen de minor铆a cuestion贸 el contenido de la investigaci贸n. Plantearon una objeci贸n de car谩cter procesal a las facultades que tenemos respecto a la posibilidad de llevar adelante este tipo de investigaciones鈥.

La bicameral, adem谩s de estar integrada por el titular de la bancada en diputados del PRO, Cristian Ritondo, est谩 compuesta por Sebasti谩n Garc铆a de Luca (PRO), Jorge Cano (UCR), los senadores radicales Pamela Verasay , Carlos Marino y Oscar Castillo.

El dictamen

El texto hace hincapi茅 en que el m茅todo que se utiliz贸 durante el Gobierno de Macri fue 鈥渆l lawfare o guerra jur铆dica鈥. En ese punto explic贸 que las acciones concretas con las que se materializ贸 fueron: 鈥淪eguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabaci贸n de comunicaciones telef贸nicas, recolecci贸n de movimientos migratorios, utilizaci贸n de testigos 鈥渁rrepentidos鈥 falsamente y bajo presi贸n, entre otras鈥.

El texto detalla que durante el gobierno de Macri se utiliz贸 el poder del Estado para implantar un plan sistem谩tico de espionaje pol铆tico ilegal. Que el objetivo era la 鈥渄ominaci贸n y extorsi贸n鈥 y lo calific贸 como 鈥減r谩ctica mafiosa鈥 para quebrar emocional, econ贸mica y pol铆ticamente a las v铆ctimas seleccionadas.

Seg煤n el escrito, el plan de espionaje ilegal tuvo en la mira 170 organizaciones pol铆ticas, sociales y gremiales. Hubo al menos 307 v铆ctimas directas confirmadas y 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Cambiemos.

Entre los nombres de las operaciones que los legisladores se帽alan que se hicieron contra opositores pol铆ticos, sindicales y empresarios no alineados aparecen: la Operaci贸n Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fari帽a-Etchegaray; Juez Carzoglio; Brusa Dovat-PDVSA; Atentado contra Jos茅 Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes pol铆ticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado, por mencionar, incluyendo la que sufri贸 la expresidenta Cristina Fern谩ndez.

El escrito est谩 basado en declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron en estas operaciones. Dalmau Pereyra, jefe de Contrainteligencia de la AFI en ese momento, nexo con la c煤pula del organismo dirigido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fue el primer encargado del montaje. Facundo Melo, Mar铆a Mercedes Funes Silva, Leandro C茅sar Araque y Jorge Horacio S谩ez -varios de ellos ex agentes de la Polic铆a de la Ciudad- se incorporaron a la AFI en el a帽o 2016. Luego fueron parte de la c茅lula que se conocer铆a como los 鈥淪uper Mario Bros鈥 y que funcionar铆a en 鈥淟a Cueva鈥, como llamaban a su central de operaciones.

La 鈥淥peraci贸n Pablo Barreiro鈥 -ex secretario privado de Cristina Fern谩ndez de Kirchner- es una muestra del accionar. En el marco de la medi谩ticamente denominada 鈥淐ausa Cuadernos鈥, que habilit贸 detenciones a granel contra ex funcionarios y empresarios, el entonces juez federal Claudio Bonad铆o orden贸 el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. A trav茅s de personas allegadas, entr贸 luego en acci贸n el esp铆a Marcelo Sebasti谩n D鈥橝lessio. Barreiro recibi贸 el consejo por parte de D鈥橝lessio de 鈥渟umarse鈥 a los 鈥渁rrepentidos鈥 de la causa para que su padre saliera en libertad.

En la causa de GNL, en la que se investigaba una supuesta trama de corrupci贸n, se descubri贸 que con un a帽o de anticipaci贸n estaba planificada la publicaci贸n de un libro-escrito por el periodista Daniel Snatoro-sobre el tema. Ese texto ser铆a el disparador con el que Bonad铆o impulsar铆a la causa y la citaci贸n, como testigos del caso, al autor del libro y sus fuentes, que no ser铆a otro que el propio esp铆a D鈥橝lessio.

El dictamen tambi茅n indica que los periodistas con gran audiencia tampoco estuvieron a salvo. La operaci贸n sobre Alejandro Fantino se dispar贸 porque circul贸 la informaci贸n de que hab铆a tenido una reuni贸n privada -un off the record- con la ex presidenta Cristina Fern谩ndez. La inteligencia ilegal arm贸 鈥渦na carpeta鈥 鈥 sistema conocido en la jerga period铆stia como 鈥渃arpetazo鈥- para poder determinar sus inclinaciones pol铆ticas y las del resto de los periodistas que integraban el staff de su programa.

Otra de las pruebas del funcionamiento operativo de estas c茅lulas-indica el dictamen-, la constituye la operaci贸n de espionaje sobre Oscar Parrilli, ex secretario general de la presidencia entre los a帽os 2003 y 2014 y 煤ltimo titular de la AFI. Las fechas permiten la reconstrucci贸n de este delito. Describen, indica el escrito, el nivel de premura con que el poder pol铆tico de ese momento necesitaba su realizaci贸n.

El tel茅fono de Parrilli, actual senador nacional por Neuqu茅n, estuvo intervenido durante 209 d铆as. La pinchadura se inici贸 el 30 de enero de 2016, a pocos d铆as de que asumiera el presidente Mauricio Macri. Las m谩ximas jerarqu铆as de la AFI se hab铆an presentado en la Justicia y pidieron intervenir la l铆nea de Parrilli. La excusa fue que estaban ante una hip贸tesis de delito en el marco de la Ley Nacional de Inteligencia. Esto permiti贸, como en otros casos, la apertura de una 鈥減recausa鈥.

Esta -la precausa- es una figura legal que habilita el seguimiento de una persona s贸lo por la sospecha, sin pruebas. La intervenci贸n de la l铆nea de Parrilli fue autorizada primero por la jueza federal Mar铆a Servini de Cubr铆a y luego por su colega Ariel Lijo. Sus conversaciones con Cristina Fern谩ndez, verdadero objetivo de las escuchas, fueron grabadas y posteriormente difundidas por entregas en los horarios estelares de la televisi贸n argentina. Lawfare sin l铆mites.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-investigacion-sobre-el-espionaje-ilegal-de-la-era-macri-170-organizaciones-en-la-mira-y-al-menos-307-victimas-directas