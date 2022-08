–

De parte de C铆rculo 脕crata August 23, 2022 297 puntos de vista

La evidencia del cristianismo es evidencia hist贸rica del antiguo pasado precient铆fico supersticioso. Eso es todo. Las experiencias subjetivas privadas no cuentan, ya que todos los creyentes afirman tenerlas. Las afirmaciones de milagros en el mundo de hoy tampoco cuentan, ya que la evidencia de ellos ni siquiera convence a los creyentes en la misma tradici贸n de fe, y mucho menos en otras tradiciones de fe.

Solo piense en Pat Robertson, Benny Hinn y Oral Roberts, o las muchas afirmaciones provenientes de Asia y el hemisferio sur que solo convencen a los pentecostales y carism谩ticos. La evidencia no convence a muchos o incluso a la mayor铆a de los evang茅licos, mucho menos a los moderados, menos a煤n a los liberales. La evidencia de su certeza no convence a las personas fuera de la propia tradici贸n de fe. Los protestantes no aceptan las afirmaciones cat贸licas de milagros en Lourdes, Francia, a manos de la Virgen Mar铆a, mientras que los cristianos no aceptan las afirmaciones hind煤es de ser sanados en el r铆o Ganges. La apolog茅tica filos贸fica no es evidencia en absoluto. Esta es simplemente una argumentaci贸n que debe basarse en pruebas objetivas s贸lidas o descartarse como un alegato especial. Para un cristiano decir, “est谩 bien, pero este tipo de cosas todav铆a son evidencia para m铆”, es claramente irracional. No existe tal cosa como evidencia convincente en privado. La evidencia, si ha de ser considerada como tal, es evidencia objetiva, evidencia p煤blica, evidencia que puede convencer a otras personas racionales.

Entonces, a trav茅s del proceso de eliminaci贸n, la evidencia del cristianismo es evidencia hist贸rica del antiguo pasado precient铆fico supersticioso, y eso es todo. No veo c贸mo una persona informada y en su sano juicio puede estar en desacuerdo. En realidad. Se supone que esta evidencia debe ser lo suficientemente buena para convencer a los racionales de que Dios envi贸 a su hijo encarnado a este planeta, a trav茅s de una virgen, para expiar nuestros pecados, quien posteriormente resucit贸 de entre los muertos y eventualmente recompensar谩 a los creyentes y condenar谩 a los no creyentes. He mirado esta supuesta evidencia y no produce ni una pizca de raz贸n para aceptarla. As铆 que perm铆tanme tomar un tacto diferente y sorprendente, para ayudar a los creyentes a ver por qu茅 este es el caso.

La naturaleza de la honorable tarea del historiador es extremadamente dif铆cil y est谩 plagada de tantos problemas que cuanto m谩s retroceden en el tiempo, menos probable es que puedan afirmar con alg煤n grado de probabilidad que sus conclusiones sean correcto SOBRE ASUNTOS MUNDANOS ORDINARIOS. 隆Cu谩nto m谩s cuando se trata de eventos extraordinarios irrepetibles que son contrarios a las leyes de la naturaleza, que por su propia naturaleza son casi imposibles!

Solo mencionemos algunos eventos ordinarios mundanos que los historiadores debaten, fuera de mi cabeza. 驴Qui茅n mat贸 a JFK y por qu茅? 驴Sab铆a el presidente Roosevelt de antemano que los japoneses ven铆an a bombardear Pearl Harbor? 驴La incursi贸n fallida de John Brown en Harpers Ferry inici贸 la Guerra Civil Estadounidense? 驴Qui茅n escribi贸 las obras atribuidas a Shakespeare? 驴Cu谩l fue la causa de la Peste Negra en el siglo XIV? 驴Fue el emperador Constantino un verdadero creyente? 驴Bruto actu贸 solo cuando apu帽al贸 a C茅sar?

Algunos de estos temas tienen un mayor consenso entre los historiadores que otros, por supuesto. 隆Pero los debates sobre eventos hist贸ricos mundanos ordinarios son razonables! Nadie puede decir que los historiadores que debaten estos temas en particular, y muchos otros, se ven afectados negativamente por prejuicios anti-sobrenaturales. Simplemente no est谩n de acuerdo.

Si este es el caso cuando se trata de la historia ordinaria, 隆cu谩nto m谩s lo es de los eventos extraordinarios irrepetibles que son contrarios a las leyes de la naturaleza, que por su propia naturaleza son imposibles! Ahora bien, 驴no es obvio en este punto que creer en el cristianismo es irracional?

Fuente: John W. Loftus (Ateismo para cristianos)