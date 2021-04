–

Bertolt Brecht nos ense帽贸 c贸mo la negra dictadura se alimenta de se帽uelos y mentiras para avanzar hacia ese poder absoluto con el que sue帽a; se llame nazismo, fascismo o nuestro particular franquismo. Y ese camino lo mostr贸 en 24 cuadros antol贸gicos de su obra teatral 鈥淭error y miseria del Tercer Reich鈥, retratando la vida en la Alemania nazi de los a帽os 30.

Muchos de los que abren los ojos y la boca, ahora, asombrados ante la desfachatez manifiesta de personajes como la se帽ora Monasterio, o los se帽ores, por ser elegante, Abascal, Ortega Smith, Espinosa de los Monteros 鈥攍o siento por el pueblo hom贸nimo鈥, tambi茅n de su prima hermana Ayuso, deber铆an tener esta obra teatral como libro de cabecera antes de blanquear y dar cobertura a tales aprendices de CEDA o Falange, aunque se apelliden Vox.

Lo que entonces fueron los jud铆os, hoy son los Menas o los inmigrantes, pero la escala de terror y de mentiras es la misma. Durante a帽os, los grandes poderes medi谩ticos de prensa, las cadenas privadas de radio 鈥攍a Cope, iglesia SA, es un esc谩ndalo en ese aspecto鈥, o las cadenas de televisi贸n, incluso las p煤blicas, han venido blanqueando a tales energ煤menos. Donde debieron decir desde el principio, franquistas o fascistas, han venido contemporizando llam谩ndoles partidos de la derecha, como mucho de derecha extrema y pasando sus manos 鈥攑or sus lomos tratando de disculparlos como si se pudiera amansar a una manada de lobos furiosos y con hambre. De manera similar a la de los partidos burgueses en la Alemania de Weimar o de Hindenburg cuando contemporizaron con Hitler, con los nazis del NSDAP. Creo que el final de la historia la sabemos todos.

Casi un siglo despu茅s de la ascensi贸n del fascismo en Europa y en Espa帽a, la Historia puede repetirse. Los nazis, esa manada de lobos que quieren el poder absoluto de nuevo, quienes a帽oran la simbolog铆a nazi, la dictadura franquista, aquellos que fusilan, de momento por v铆a verbal, a 26 millones, incluyendo ni帽os, de espa帽oles solo por pensar distinto a ellos, que disparan a efigies de cartulina, de momento, ensayando posibles y futuros disparos reales, que atacan con palos, cuando son muchos, a cualquiera que crean dem贸crata, que se sienten tan fuertes como para comenzar a amenazar con balas de guerra a nuestros pol铆ticos, esos fascistas repiten las t谩cticas que noventa a帽os atr谩s les dieron tan buenos resultados para sus intereses, que ocasionaron la muerte de 80 millones de personas, uno de ellos espa帽oles, en su enloquecida ruta hacia la dictadura mundial.

Va siendo tarde, se帽ora Barcel贸, de entender que lo peor que se puede hacer con individuos que solo simulan pr谩cticas dem贸cratas con el fin de cargarse la democracia, es darles cancha, ponerles al mismo nivel que aquellos que, al contrario que esta r茅plica de camisas pardas o azules, predican con el ejemplo y salvaguardar la democracia y la econom铆a social. Ni qu茅 decir tiene que, si me dirijo a usted as铆, una de las comentaristas espa帽olas a las que considero dem贸cratas, imagine c贸mo deber铆amos dirigirnos a esos otros compadres en las 鈥渃aenas鈥 鈥攎e recuerdan las absolutistas鈥 Cope, Cero u otras. Aunque muchos de ellos, directamente, no lo son y se alinean con pr谩cticas filo-nazis.

Porque no se puede equiparar a partidos fascistas como Vox con otros democr谩ticos como Podemos. Eso, adem谩s de ser una de las mayores falacias que han intentado 鈥渃olar鈥 en las casas de los espa帽oles, sirve de espoleta de partida para que otras organizaciones pol铆ticas, que no son nazis, pero que les cuesta mucho disimularlo, tengan munici贸n suficiente para atizar peleas que alejen el debate de los verdaderos problemas que tenemos en el pa铆s y que deben de ser los que los pol铆ticos, de cualquier color y rango, empleando el cien por cien de su tiempo y esfuerzo, solucionaran.

Si ustedes insisten en decir en tertulias, peri贸dicos e informativos que Vox y Podemos son equivalentes, uno por la derecha y otro por la izquierda, tendr谩n la mayor responsabilidad en el ascenso imparable del fascismo en nuestro pa铆s. Porque eso es mentira y lo peor, es que lo saben. Vox es antidem贸crata, fascista, xen贸fobo, machista, que ampara a criminales en potencia que desear铆an matar a millones de compatriotas, nost谩lgico de reg铆menes de hace ochenta a帽os, es decir, lisa y llanamente, sin subterfugios, aspirante a una dictadura del mismo corte que la franquista.

Unidas Podemos, se帽ores y se帽oras de los medios que se dicen dem贸cratas, es un partido cuyo origen est谩 en la lucha por la libertad, contra la dictadura; que, mejor o peor, intenta que la democracia del bienestar social sea la que domine en este pa铆s. Se podr谩 estar de acuerdo, o no, con sus ideas, pero son eso, ideas. Ideas que defienden la democracia, que nunca plantean el m谩s m铆nimo debate que no sea con la palabra y el argumento. Lo mismo que otros partidos en este pa铆s, el PNV, el PSOE, Esquerra, Comprom铆s鈥 efectivamente. Por eso no se pueden poner al mismo nivel. Uno es un partido que no quiere la democracia, que se aprovecha de ella para tratar de imponer un r茅gimen como el franquista, y el otro es el que, convenciendo a unos y no a otros, quiere mejorar nuestra sociedad, siempre bajo el paraguas democr谩tico.

Por ello, cada vez que en una tertulia, debate o comunicaci贸n, equiparan a Vox con Podemos, est谩n labrando una piedra m谩s para ese lento, o r谩pido, ascenso del fascismo en nuestro pa铆s. Y son, ser谩n, los m谩ximos responsables.

Al pan hay que llamarle pan, al vino, vino y a Vox fascistas. Sin pa帽os calientes.