De parte de SAS Madrid August 17, 2021 90 puntos de vista

Hay una sorprendente resistencia en las autoridades p煤blicas espa帽olas (tanto centrales como auton贸micas) a aplicar medidas obligatorias a fin de poder controlar la pandemia lo cual no deja de sorprender pues la tasa de infecci贸n de la poblaci贸n por COVID-19 es de las m谩s elevadas en los pa铆ses a los dos lados del Atl谩ntico Norte. Tal resistencia suele basarse en dos tipos de argumentos: uno, en el respeto al derecho individual (que se asume garantizado por la Constituci贸n) subrayando que el Estado (en todos sus niveles) tiene que tener l铆mites en su tarea normativa a fin de no afectar el derecho individual de las personas, a las cuales se las considera como plenas soberanas en decisiones sobre, por ejemplo, el ser o no ser vacunados. La libertad individual se considera sagrada en una econom铆a liberal. Y son precisamente los partidos neoliberales los que utilizan el slogan LIBERTAD para oponerse a la obligatoriedad de las medidas de control de la pandemia, incluso la vacunaci贸n de los ciudadanos.

El otro argumento es el de priorizar el desarrollo econ贸mico por encima de todo lo dem谩s. Se asume en esta postura que no puede permitirse que las medidas propuestas por las autoridades p煤blicas para controlar la pandemia puedan afectar el crecimiento y/o el quehacer econ贸mico, vital para la supervivencia de la sociedad. Se establece as铆 una supuesta dicotom铆a en que hay que elegir entre medidas de higiene y salud p煤blica para prevenir y controlar la pandemia por una parte (que frecuentemente se presentan de escaza eficacia, como as铆 afirman los partidos pol铆ticos afines al Trumpismo) y las pol铆ticas de est铆mulo econ贸mico (que siempre deben priorizarse) por el otro. Estos dos argumentos, la defensa del individualismo y la priorizaci贸n del desarrollo econ贸mico, por encima de todo lo dem谩s, suelen complementarse y forman el eje ideol贸gico de las derechas conservadoras-neoliberales en Espa帽a, reproduci茅ndose tambi茅n en algunos sectores conservadores y liberales dentro de las izquierdas.

Las debilidades de tales argumentos neoliberales

El ejercicio del derecho de una persona, sin embargo, no puede poner en peligro la vida de otra. La libertad de una persona para escoger no vacunarse no puede permitirse si ello conlleva el peligro de que otra persona pueda morir o su salud puede estar afectada como consecuencia de ello. De la misma manera que una persona tiene prohibido beber bebidas alcoh贸licas, o no llevar el cintur贸n de seguridad mientras est谩 conduciendo (pues la vida de otras personas, adem谩s de la suya, pueden quedar afectada) a una persona no puede permit铆rsele que permanezca no vacunada si ello implica que como consecuencia, otra persona pueda contagiarse, enfermarse o incluso morir. El individuo no vacunado es m谩s contagioso que el vacunado y de ah铆 la necesidad de que se vacune la poblaci贸n no vacunada para, entre otros objetivos, disminuir la contagiosidad. En realidad, la naturaleza m谩s contaminante y m谩s da帽ina de la variante Delta del virus ha acentuado todav铆a m谩s el peligro para la colectividad del ciudadano no vacunado.

Este peligro del individualismo alcanza su m谩xima extensi贸n en el Trumpismo que suele adem谩s promover su argumento individualista como parte de un proyecto patri贸tico, presentando a la patria (EEUU) como la m谩xima realizaci贸n del modelo neo liberal basada supuestamente en el individualismo. Tal sesgada visi贸n de patria y patriotismo olvida que fue precisamente el presidente George Washington el dirigente de la liberaci贸n del pa铆s frente al Imperio brit谩nico, el que hizo obligatoria la vacuna de la viruela que estaba causando m谩s muertes que el propio conflicto militar. En realidad, el Ej茅rcito brit谩nico enviaba a civiles enfermos de viruela a las 谩reas liberadas por las tropas de Washington para extender la enfermedad. De ah铆 que Washington, uno de los fundadores del pa铆s, mostrara claramente el deber patri贸tico a vacunarse, deber que fue m谩s tarde afirmado por la Corte Suprema que utiliz贸 como argumento que “toda comunidad tiene el derecho de garantizar la seguridad y el bienestar de su poblaci贸n”, lo cual incluye la de vacunarse cuando as铆 lo aconseje la comunidad cient铆fica y lo decida la comunidad. (Matt Ford. Vaccine Mandates are as American as Apple Pie. Portside. July 30, 2021).

驴Se puede recuperar la econom铆a sin controlar la pandemia?

Pero el argumento que parece m谩s convincente dentro del argumento neoliberal es el de anteponer la recuperaci贸n econ贸mica a las medidas de control de la pandemia, pues sin producci贸n y consumo la gente no sobrevive. Pero tal argumento asume que existe una dicotom铆a: es decir, que se debe o puede escoger entre uno (la recuperaci贸n econ贸mica), o lo otro (las medidas de control de la pandemia). Esta dicotom铆a, sin embargo, econom铆a versus salud es falsa. La evidencia acumulada muestra, claramente, que la manera m谩s eficaz para recuperar la econom铆a es precisamente, hacer mandataria la aplicaci贸n de medidas de control de la pandemia. Pa铆ses que han intentado saltarse este orden, como en Estados Unidos durante la 茅poca de Trump, y que han propuesto estas medidas no como obligaci贸n sino solo en bases voluntarias han tenido una recuperaci贸n menor que aquellos en los que hubo tal aplicaci贸n. Un art铆culo de pronta publicaci贸n en la revista internacional International Journal of Health Services ha analizado con pa铆ses comparables (en su estructura econ贸mica, pol铆tica y demogr谩fica) como Noruega y Suecia en Europa, o como Colorado, Washington y Massachusetts en Estados Unidos, comparando la evoluci贸n de la pandemia y de la econom铆a en cada en cada uno de los pa铆ses semejantes, agrup谩ndolos seg煤n las pol铆ticas p煤blicas de control de la pandemia sean obligatorias o sean voluntarias durante el mismo periodo de marzo 1, 2020 a octubre 19, 2020. Conforme tal estudio aquellos pa铆ses con mandatos obligatorios de sus medidas de control de la pandemia, tales como Noruega en Europa y Colorado y Washington en Estados Unidos, han tenido menor mortalidad debida al virus, y mortalidad en general, y menos par谩lisis econ贸mica que aquellos como Suecia y Massachusetts con medidas voluntarias. As铆, Noruega y Suecia, dos pa铆ses n贸rdicos, escandinavos, de clara tradici贸n social dem贸crata (la mayor铆a de a帽os gobiernos desde la II Guerra Mundial fueron gobernadas por partidos social dem贸cratas) con indicadores de desigualdades (Gini coefficient) semejantes (Noruega 0.26, Suecia 0.28) han tenido unas tasas de mortalidad muy distintas, bajas en el caso de Noruega (5.1 x 100.000 habitantes), y otros muy altas en Suecia (58.5 x 100.000 habitantes), siendo ello el resultado, en gran parte, de que las medidas de confinamiento de control de movilidad, restricci贸n de viajes, cuarentena en caso de contagio, no reuniones en p煤blico o la utilizaci贸n de m谩scaras y estricto control de acceso a residencias de ancianos son obligatorias en Noruega, mientras que en Suecia todas estas medidas eran voluntarias. Pero lo que es interesante resaltar es que ha sido la econom铆a de Suecia la que sufri贸 mayor depresi贸n econ贸mica (su PIB cay贸 en un 8.6%) durante el periodo de la pandemia, mayor que Noruega (7.4%). Un tanto semejante ocurri贸 en Colorado y en Washington donde las medidas eran mandatorias mientras que en Massachusetts eran voluntarias. Algo parecido ocurri贸 en Asia, en donde el contraste por ejemplo, entre China y Nueva Zelanda (obligatorio) y la India (voluntario) ha sido bastante marcado. Todos estos datos cuestionan pues, aquellas voces bastantes estridentes hoy que contin煤an gritando “Libertad” (que quiere decir que cada persona haga lo que le d茅 la gana) como un nuevo eslogan con un coste humano y econ贸mico considerable. En realidad, el individualismo siempre es la defensa de aquellos que tienen m谩s oportunidades que de los que tienen menos. Tal libertad en el contexto de gran desigualdad es el beneficio de una minor铆a a costa de la mayor铆a.

Estamos viendo la vuelta al pasado indeseado

Varios hechos han ocurrido en la evoluci贸n de la pandemia que muestran el grado de desorientaci贸n en gran n煤mero de gobiernos como consecuencia de la gran incertidumbre que todav铆a existe sobre este problema internacional y como resolverlo. Solo hace tres meses el Presidente Biden declar贸 la victoria sobre la pandemia pues parec铆a que por fin se estaba ya controlando la pandemia, permitiendo una gran relajaci贸n de las medidas propuestas por la mayor铆a de la instituciones cient铆ficas y aprobadas por el Gobierno Federal y por los Estados de la Uni贸n que facilitaban la vuelta a la normalidad. Una de tales relajaciones, dictada nada menos que por la m谩xima autoridad en materia de pandemias del Gobierno Federal de Estados Unidos (que es el CDC) permiti贸 a las personas vacunadas a eliminar el uso de mascarillas. Un tanto igual ocurri贸 en otros pa铆ses, incluido Espa帽a en donde el Presidente S谩nchez tambi茅n declar贸 la victoria sobre el virus, permitiendo una gran relajaci贸n de las medidas de control de la pandemia, en el camino vuelta a la deseada normalidad, incluyendo la eliminaci贸n de utilizar las mascarillas por parte de las personas vacunadas.

En todos estos casos, tales medidas anuladas han tenido que recuperarse al salir una nueva variante del virus , la variante Delta, cuya contagiosidad tom贸 a todos por sorpresa aumentando dram谩ticamente el n煤mero de contagios, hospitalizaciones e incluso muertes, llegando a niveles que se hab铆an pensado que nunca volver铆an a ocurrir. En Estados Unidos, se predice que causar谩 la muerte alrededor de 4.000 personas en bases diarias el mes de octubre. Y en Espa帽a, el n煤mero de contagios ha vuelto a extenderse volvi茅ndose a incrementar el n煤mero de personas hospitalizadas, siendo el caso particularmente acentuado en el grupo personas por debajo de 50 a帽os, aunque tambi茅n ha habido un incremento notable en las residencias de ancianos.

El problema espa帽ol; excesivo voluntarismo

La versi贸n en Espa帽a ha sido de una excesiva abertura y relajaci贸n cada vez que la pandemia comenzaba a controlarse. Estas relajaciones han significado un retraso considerable tanto de la recuperaci贸n econ贸mica como de la salud de la poblaci贸n. El mejor ejemplo de esa situaci贸n, como indiqu茅 antes, es la anulaci贸n de la obligaci贸n de llevar m谩scara para las personas. Esta 煤ltima medida fue muy negativa, pues, adem谩s de suponer, incorrectamente que la persona vacunada no era contagiosa, tambi茅n asum铆a una inmunidad absoluta de la persona vacunada lo cual tampoco era cierto. Adem谩s, con la eliminaci贸n de m谩scaras no hab铆a manera de reconocer qui茅n era el m谩s contagioso, creando un problema grave, resultado de este paso de obligatorio a voluntario, creando un gran crecimiento de los contagios.

Hay un cansancio de la anormalidad en la vida cotidiana que representa la pandemia pero hay que ser consciente de que, en contra de lo que se est谩 informando a la poblaci贸n, la pandemia estar谩 con nosotros para largo y es m谩s que probable que m谩s variantes del virus aparezcan que sean m谩s resistentes a las vacunas que las actuales. Y el problema grave es que parece no haber consciencia de ello en las mayores establishments pol铆tico-medi谩ticos internacionales. Como he indicado en varias ocasiones, no hay un sistema internacional capaz de responder a esta situaci贸n. En realidad, la humanidad est谩 experimentando una situaci贸n nueva en la que, a no ser que el problema se resuelva a nivel mundial, no hay seguridad para ning煤n pa铆s. Esto ocurre en la crisis clim谩tica y esto ocurre en la pandemia tambi茅n. A no ser que el problema de la pandemia se resuelva a nivel internacional no se resolver谩 a nivel local. La mayor铆a de la poblaci贸n mundial no est谩 vacunada y ello es el caldo de cultivo para el surgimiento de una variante del virus que sea resistente a las vacunas existentes hoy. A Delta la est谩 sucediendo otra (Lambda) surgida en Am茅rica Latina, aparecida en Per煤 que parece resistente a las vacunas, con lo cual se comienza todo el proceso de nuevo. Y lo que es m谩s preocupante es que no hay plena consciencia de que para resolver la pandemia el hecho de que la mayor铆a de la poblaci贸n mundial no est茅 vacunada representa un enorme obst谩culo para resolver la pandemia. Esto todav铆a no se ha captado por las estructuras de poder econ贸mico, financiero, pol铆tico y medi谩tico responsables de las enormes crisis clim谩tica y pand茅mica que existen a nivel mundial. Una vez m谩s la realidad muestra que la solidaridad es mucho m谩s eficaz para conseguir el bien com煤n que el individualismo ego铆sta que nos est谩 llevando al desastre global.

