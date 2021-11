La isla de Pascua y el colapso global

Me refiero claro est谩 a esas c茅lebres estatuas gigantes, cerca de 900 en total, que hoy admiran a los turistas en un p谩ramo perdido, 谩rido y casi desierto a miles de kil贸metros de las costas vecinas. Pues bien, esos impresionantes moa铆s fueron erigidos con fines ceremoniales por una floreciente civilizaci贸n que se embarc贸 en un proceso de crecimiento acelerado cuyo cenit culminante se alcanz贸 en el siglo XVII de nuestra era, para precipitarse a partir de ah铆 (1680) en una vor谩gine de autodestrucci贸n colectiva que acab贸 con la civilizaci贸n de Pascua justo antes de la llegada de colonizadores europeos. El mejor relato de esta tragedia cultural se contiene en un libro de obligada lectura, Colapso (2005), del ge贸grafo evolucionista Jared Diamond, que la utiliza de pedag贸gica ilustraci贸n (entre otras extinciones an谩logas, como la de los mayas del Yucat谩n o los vikingos de Groenlandia) para explicar c贸mo la intensificaci贸n de la competencia por los recursos puede acabar con el suicidio colectivo de los competidores. Para ello Diamond recurre a la llamada 芦tragedia de los bienes p煤blicos禄, propuesta por el bi贸logo Russell Hardin en 1968, que predice el agotamiento de los ecosistemas a partir de un cierto umbral de explotaci贸n. Pero la originalidad de Diamond reside en que, pese a ser un ecologista reconocido, deduce que la causa 煤ltima del colapso no es biol贸gica sino social. Lo que hace al sistema inviable y le fuerza a colapsarse no es la escasez de los recursos (seg煤n el argumento maltusiano) sino el exceso de su explotaci贸n, como un efecto s贸lo derivado de la escalada social de la competici贸n. Los diversos clanes de Pascua se embarcaron en un juego colectivo de prestigio ostentoso donde todos pugnaban por superar a los dem谩s en la erecci贸n de moa铆s, para lo que no dudaron en agotar el bosque del que extra铆an la madera para transportar las piedras a edificar. Y al escasear la madera dejaron de producir canoas con las que pescaban su principal fuente de prote铆nas. Pese a lo cual siguieron erigiendo moa铆s cada vez mayores hasta que ya no pudieron hacerlo m谩s. Entonces los golpistas tomaron el poder, estall贸 la guerra civil y la isla de Pascua se desangr贸 hasta extinguirse. Pues bien, el paralelo que les propongo con la actual deriva de la crisis global resulta transparente: los moa铆s son las burbujas especulativas que erigen nuestros clanes estatales y empresariales, unos moa铆s hechos de especulaci贸n financiera e inmobiliaria que, al adentrarse en una escalada de intensificaci贸n de la competencia, no tardan en agotar los recursos productivos de la econom铆a real. V茅ase si no el deprimente ejemplo que dan esas ciudades vac铆as de la costa mediterr谩nea (Manilva) o la periferia madrile帽a (Sese帽a), aut茅nticos moa铆s desiertos y abandonados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y al igual que los isle帽os de Pascua se endeudaron a muerte agotando sus fuentes de subsistencia para erigir sus moa铆s, tambi茅n para erigir sus apalancadas pir谩mides especulativas nuestros isle帽os del capitalismo liberal han esquilmado el suelo p煤blico, el cr茅dito solvente, el empleo productivo y el tejido empresarial, encaminando al sistema a un colapso colectivo. 驴C贸mo detener e invertir esta deriva autodestructiva? 驴Qu茅 escenarios de salida cabe imaginar para esta continua escalada de la crisis global? Jared Diamond se帽ala que, cuando se entra en una espiral de competici贸n intensificada, s贸lo hay dos medios de evitar el colapso colectivo: la autolimitaci贸n de los competidores o el racionamiento impuesto por el poder p煤blico. Dos soluciones que equivalen a la autorregulaci贸n de los mercados y a la intervenci贸n keynesiana del Estado. Pero cada una de ellas excluye a la otra, mientras que hoy se siguen intentando ambas a la vez, por lo que no sabemos todav铆a cu谩l de ambas se impondr谩 a la larga. As铆 que hagamos un poco de ciencia-ficci贸n y especulemos sobre las cuatro posibles salidas de la crisis. La primera es la salida liberal que proponen los poderes financieros globales respaldados por los organismos internacionales como la UE, el FMI o la OCDE: una crisis intensa y aguda, que durar谩 dos o tres a帽os hasta que se complete el proceso de desapalancamiento con alt铆simos costes sociales, tras lo que se iniciar谩 una lenta recuperaci贸n que dar谩 paso a un nuevo proceso estable de crecimiento autosostenido, eventualmente susceptible de abrir nuevas fuentes de negocio convertibles en moa铆s (pir谩mides o burbujas especulativas). Este escenario c铆clico implica mantener intacto el sistema de mercado, quedando relegado el Estado keynesiano a un papel meramente accesorio, servil y transitorio, tras cuya excepcional intervenci贸n se restaurar谩 la dominaci贸n absoluta del mercado global. Pero esta salida es de incierta probabilidad porque el keynesianismo light a lo Barack Obama parece predestinado a fracasar, ya que los mercados libres no se pueden gobernar, siendo como son un orden espont谩neo. La mano visible del Estado puede regularlos variando su estructura de incentivos pero no puede imponerles normas ejecutivas, pues cuando intenta hacerlo la mano invisible del mercado reacciona generando un desorden espont谩neo como el actual. As铆 llegamos a la segunda salida previsible de la crisis, que es el colapso definitivo de los mercados tras el fracaso del keynesianismo light, lo que obligar谩 a los Estados a una intervenci贸n hardcore mediante nacionalizaciones masivas de la banca y de las empresas en quiebra con el posible cierre de las Bolsas. Esta salida estatal implica la supresi贸n o al menos la suspensi贸n de los mercados libres, que quedar谩n sustituidos por un proteccionismo mercantilista (colbertismo) de estilo chino e inspiraci贸n prusiana. Pero con ello se anula la virtualidad de los ciclos econ贸micos, y la crisis deja de ser un punto de inflexi贸n entre las fases recesiva y ascendente para convertirse en un estado estacionario de estancamiento en forma de L (ramal descendente de ca铆da en picado seguida de una duradera depresi贸n lateral). Pero si la depresi贸n se eterniza, la salida estatal o proteccionista agravar谩 extraordinariamente el clima de conflictividad social. Y entonces comenzar谩 a ser posible y quiz谩s probable la tercera salida, que podemos llamar violenta: b茅lica o incluso revolucionaria. Al fin y al cabo, el colapso de la isla de Pascua termin贸 en un ba帽o de sangre, y lo mismo ocurri贸 con la depresi贸n econ贸mica de los a帽os treinta, cerrada con el crep煤sculo de los dioses proteccionistas. Confiemos en que la memoria hist贸rica nos ense帽e a evitar lo peor y nos permita aprender a buscar otra salida menos autodestructiva. 驴Cu谩l podr铆a ser 茅sta? Queda una cuarta posibilidad, al menos te贸rica por improbable que sea, y es la de convertir la actual crisis de los mercados en una verdadera crisis del sistema, eventualmente capaz de dar a luz un nuevo modelo de sociedad. Una sociedad sostenible y ya no basada en el depredador capitalismo neoliberal, que de ciclo a ciclo y de burbuja en burbuja est谩 conduciendo al planeta a un inminente colapso como el de la isla de Pascua, ahora masivamente amplificado a escala global. *Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociolog铆a de la Universidad Complutense de Madrid. fuente: https://elpais.com/diario/2009/02/26/opinion/1235602804_850215.html texto en PDF https://ecotropia.noblogs.org/files/2021/11/La-isla-de-Pascua-y-el-colap