–

De parte de Lobo Suelto August 27, 2021 34 puntos de vista

1

A帽oramos un lenguaje m谩s primitivo que el nuestro. Los antepasados hablan de una 茅poca donde las palabras se extend铆an con la serenidad de la llanura. Era posible seguir el rumbo y vagar durante horas sin perder el sentido porque el lenguaje no se bifurcaba y se expand铆a y se ramificaba hasta convertirse en este r铆o donde est谩n todos los cauces y donde nadie puede vivir porque nadie tiene patria. El insomnio es la gran enfermedad de la naci贸n. El rumor de las voces es continuo y sus cambios suenan noche y d铆a. Parece una turbina que marcha con el alma de los muertos dice el viejo Berenson. No hay lamentos, s贸lo mutaciones interminables y significaciones perdidas. Virajes microsc贸picos en el coraz贸n de las palabras. La memoria est谩 vac铆a porque uno olvida siempre la lengua en la que ha fijado los recuerdos.

2

Cuando decimos que el lenguaje es inestable no estamos hablando de una conciencia de esa modificaci贸n. Es necesario salir de all谩 para percibir el cambio. Si uno est谩 adentro cree que el lenguaje es siempre el mismo, una especie de organismo vivo que sufre metamorfosis peri贸dicas. La imagen m谩s divulgada es la de un p谩jaro blanco que en el vuelo va cambiando de color. El aletear profundo del p谩jaro en la transparencia del aire da una falsa ilusi贸n de unidad en el pasaje de los tonos. El dicho dice que el p谩jaro vuela interminablemente y en c铆rculos porque le han vaciado el ojo izquierdo y busca ver la otra mitad del mundo. Por eso nunca va a poder aterrizar, dice el viejo Berenson y se r铆e con la jarra de cerveza otra vez contra los bigotes, porque no encuentra un pedazo de tierra donde apoyar la pata derecha. Tuerto habr铆a de ser el tero dijo despu茅s, para perderse en el aire y venir a parar a esta isla de mierda. No empieces, Shem, le dice Teynneson tratando de hacerse o铆r en el barullo del bar, entre los acordes del piano y las voces de los que cantan Three quarks for Muster Mark!, todav铆a tenemos que ir al entierro de Pat Duncan y no quiero tener que llevarte en carretilla. Ese es el sentido del di谩logo, que se repite como un chiste privado cada vez que est谩n por irse, pero no siempre usan el mismo lenguaje. Se sostienen del brazo y cruzan muy erguidos el sal贸n para salir. La escena se repite, pero sin saberlo hablan del p谩jaro tuerto y del entierro de Pat a veces en ruso, a veces en un franc茅s del siglo XVIII. Dicen lo que quieren y lo vuelven a decir pero ni sue帽an que a lo largo de los a帽os han usado cerca de siete lenguas para re铆rse del mismo chiste. As铆 son las cosas en la isla.

3

鈥淓l lenguaje se transforma seg煤n ciclos discontinuos que reproducen la mayor铆a de los idiomas conocidos (registra Turnbull). Los habitantes hablan y comprenden instant谩neamente la nueva lengua pero olvidan la anterior. Los idiomas que se han podido identificar son el ingl茅s, el alem谩n, el dan茅s, el espa帽ol, el noruego, el italiano, el franc茅s, el griego, el s谩nscrito, el ga茅lico, el lat铆n, el saj贸n, el ruso, el flamenco, el polaco, el esloveno, el h煤ngaro. Dos de las lenguas usadas son desconocidas. Pasan de una a otra pero no las pueden concebir como idiomas distintos sino como etapas sucesivas de una lengua 煤nica.鈥 Los ritmos son variables, a veces un idioma permanece semanas, a veces un d铆a. Se recuerda el caso de una lengua que se mantuvo quieta durante dos a帽os. Despu茅s se sucedieron quince modificaciones en doce d铆as. Hab铆amos olvidado las letras de todas las canciones, dijo Berenson, pero no la melod铆a y no hubo modo de cantar una canci贸n. Se ve铆a a la gente en los pubs silbando a coro como guardias escoceses, todos borrachos y alegres, marcando el ritmo con las jarras de cerveza mientras buscaban en la memoria alguna letra que coincidiera con la m煤sica. La melod铆a persiste y es un aire que cruza la isla desde el principio de los tiempos pero de qu茅 nos sirve la m煤sica si no podemos cantar, un s谩bado a la noche, en el bar de Humphery Chimden Earwicker cuando todos estamos borrachos y ya nos olvidamos de que el lunes hay que volver al trabajo.

4

En la isla se cree que los ancianos se encarnan al morir en los nietos, raz贸n por la que no pueden encontrarse los dos vivos al mismo tiempo. Como ocurre a pesar de todo algunas veces, cuando un anciano se encuentra con su nieto, antes de poder hablar con 茅l, debe darle una moneda. En esa teor铆a de las reencarnaciones se ha fundado la ling眉铆stica hist贸rica. La lengua es como es porque acumula los residuos del pasado en cada generaci贸n y renueva el recuerdo de todas las lenguas muertas y de todas las lenguas perdidas y el que recibe esa herencia ya no puede olvidar el sentido que esas palabras tuvieron en los d铆as de los antepasados. La explicaci贸n es simple pero no resuelve los problemas que plantea la realidad.

5

El car谩cter inestable del lenguaje define la vida en la isla. Nunca se sabe con qu茅 palabras ser谩n nombrados en el futuro los estados presentes. A veces llegan cartas escritas con signos que ya no se comprenden. A veces un hombre y una mujer son amantes apasionados en una lengua y en otra son hostiles y casi desconocidos. Grandes poetas dejan de serlo y se convierten en nada y en vida ven surgir otros cl谩sicos (que tambi茅n son olvidados). Todas las obras maestras duran lo que dura la lengua en la que fueron escritas. S贸lo el silencio persiste, claro como el agua, siempre igual a s铆 mismo.

6

La vida del d铆a empieza al amanecer y si ha habido luna hasta el alba los gritos de los j贸venes en la ladera pueden o铆rse ya antes de la aurora. Inquietos en la noche poblada de esp铆ritus, se gritan unos a otros tratando de adivinar qu茅 suceder谩 con el sol alto. La tradici贸n dice que el lenguaje se modifica en las noches de luna llena pero 茅sa es una creencia desmentida por los hechos. La ling眉铆stica cient铆fica no acepta ninguna relaci贸n entre los fen贸menos naturales como las mareas o los vientos y las mutaciones del lenguaje. Los hombres del pueblo siguen sin embargo acatando los viejos rituales y cada noche de luna esperan que llegue por fin la lengua de su madre.

7

En la isla no conocen la imagen de lo que est谩 afuera y la categor铆a de extranjero no es estable. Piensan a la patria seg煤n la lengua. (鈥淟a naci贸n es un concepto ling眉铆stico.鈥) Los individuos pertenecen a la lengua que todos hablaban en el momento de nacer, pero ninguno sabe cu谩ndo volver谩 a estar ah铆. 鈥淎s铆 surge en el mundo (le han dicho a Boas) algo que a todos se nos aparece en la infancia y donde todav铆a no ha estado nadie: la patria.鈥 Definen el espacio en relaci贸n con el r铆o Liffey que atraviesa la isla de norte a sur. Pero Liffey es tambi茅n el nombre que designa al lenguaje y en el r铆o Liffey est谩n todos los r铆os del mundo. El concepto de frontera es temporal y sus l铆mites se conjugan como los tiempos de un verbo.

8

Nos encontramos en Edemberry Dubblenn DC, dijo el gu铆a, la capital que combina tres ciudades. En el presente la ciudad cruza de Este a Oeste siguiendo la margen izquierda del Liffey por los barrios y los ghettos japoneses y antillanos, desde el nacimiento del r铆o en Wiclow hasta Island Bridge, un poco m谩s abajo de Chapelizod, donde sigue su curso. La ciudad pr贸xima se va abriendo, como si estuviera construida en potencial, siempre futura, con calles de fierro y l谩mparas de luz solar y androides desactivados en los galpones de la Scotland Yard. Los edificios surgen de la niebla, sin forma fija, n铆tidos, cambiantes, casi exclusivamente poblados por mujeres y mutantes.

Del otro lado, hacia el Oeste, subiendo por la zona del puerto, est谩 la ciudad vieja. Al mirar el mapa hay que tener en cuenta que la escala est谩 construida a la velocidad media de un kil贸metro y medio por hora de marcha. Un hombre sale de 7 Eccles Street a las ocho de la ma帽ana y sube por Westland Row y a cada lado del empedrado est谩n las acequias que llegan hasta la orilla del r铆o por donde sube el canto de las lavanderas. El que avanza por la calle empinada hacia la taberna de Baerney Kiernam trata de no o铆r el canto y golpea con el bast贸n el enrejado de los s贸tanos. Cada vez que entra en una calle nueva las voces envejecen, las palabras antiguas est谩n como grabadas en las paredes de los edificios en ruinas. La mutaci贸n ha ganado las formas exteriores de la realidad. 鈥淟o que todav铆a no es define la arquitectura del mundo鈥, piensa el hombre y desciende a la playa que rodea la bah铆a. 鈥淓st谩 ah铆, en el borde del lenguaje, como la casa de la infancia en la memoria.鈥

9

La ling眉铆stica es la ciencia m谩s desarrollada en la isla. Durante generaciones los investigadores han trabajado en el proyecto de fijar un diccionario que incorpore las variantes futuras de las palabras conocidas. Necesitan fijar un l茅xico biling眉e que permita comparar una lengua con otra. Imag铆nense (dice el informe de Boas) a un viajero ingl茅s que llega a un pa铆s extranjero y en el hall de la estaci贸n de ferrocarril, perdido en medio de una multitud desconocida, se detiene a revisar un peque帽o diccionario de bolsillo buscando una expresi贸n correcta. Pero la traducci贸n es imposible porque s贸lo el uso define el sentido y en la isla conocen siempre una lengua por vez. Los que persisten en la elaboraci贸n del diccionario lo consideran ya un manual de adivinaci贸n. Un nuevo Libro de las Mutaciones concebido, explic贸 Boas, como un diccionario etimol贸gico que hace la historia del porvenir del lenguaje.

Hubo un solo caso en la historia de la isla de un hombre que conoci贸 dos idiomas al mismo tiempo. Se llamaba Bob Mulligan y dec铆a que so帽aba con palabras incomprensibles que ten铆an para 茅l un sentido transparente. Hablaba como un m铆stico y escrib铆a frases desconocidas y dec铆a que 茅sas eran las palabras del porvenir. En los Archivos de la Academia han quedado algunos fragmentos de los textos que escribi贸 e incluso se puede o铆r la grabaci贸n de la voz aguda y lun谩tica de Mulligan que cuenta un relato que empieza as铆: 鈥淥h New York city, s铆, s铆, la ciudad de Nueva York, la familia entera se fue para all谩. El barco se hab铆a llenado de piojos y hubo que quemar las s谩banas y ba帽ar a los chicos con agua mezclada con acaro铆na. Cada beb茅 ten铆a que estar separado de los otros porque el olor los hac铆a llorar si estaban cerca. Las mujeres usaban un pa帽uelo de seda en la cara igual que damas beduinas, aunque todas ten铆an el pelo colorado. El abuelo del abuelo fue police-man en Brooklyn y una vez mat贸 de un tiro a un rengo que estaba por degollar a la cajera de un supermarket.鈥 Nadie sab铆a lo que estaba diciendo y Mulligan escribi贸 ese relato y otros relatos en esa lengua nueva y despu茅s un d铆a dijo que la hab铆a dejado de o铆r. Ven铆a al bar y se sentaba en esa punta del mostrador a tomar cerveza, sordo como una tapia, y se emborrachaba despacio, con la cara avergonzada de un hombre arrepentido de haberse hecho notar. Nunca m谩s quiso hablar de lo que hab铆a dicho y vivi贸 siempre un poco apartado hasta que muri贸 de c谩ncer a los cincuenta a帽os. Pobre Bob Mulligan, dijo Berenson, de joven era un tipo expansivo y muy popular y se cas贸 con la Belle Blue Boylan y al a帽o la mujer se muri贸 ahogada en el r铆o y su cuerpo desnudo apareci贸 en la ribera del este del Liffey, en la otra orilla. Mulligan nunca se repuso, ni volvi贸 a casarse y vivi贸 solo toda la vida. Trabajaba de linotipista en la imprenta del Congreso y ven铆a con nosotros al bar y le gustaba apostar a los caballos hasta que una tarde empez贸 a contar esas historias que nadie entend铆a. Yo creo, dijo el viejo Berenson, que la Belle Blue Boylan fue la mujer m谩s hermosa de Dublin.

Todos los intentos de construir una lengua artificial se han visto perturbados por una experiencia temporal de la estructura. No han podido construir un lenguaje exterior al lenguaje de la isla porque no pueden imaginar un sistema de signos que persista sin mutaciones. Si a + b es igual a c, esa certidumbre s贸lo sirve un tiempo porque en un espacio irregular de dos segundos ya a es -a y la ecuaci贸n es otra. La evidencia vale lo que tarda una proposici贸n en ser formulada. En la isla ser r谩pido es una categor铆a de la verdad. En esas condiciones los ling眉istas del Area-Beta del Trinity College alcanzaron lo que parece imposible: casi fijan en un paradigma l贸gico la forma incierta de la realidad. Definieron un sistema de signos cuya notaci贸n se transforma con el tiempo. Hemos logrado establecer un campo unificado, le han dicho a Boas, ahora s贸lo nos falta que la realidad incorpore al lenguaje alguna de nuestras hip贸tesis. Hasta el momento saben que han transcurrido diez y siete ciclos, pero suponen que existe una potencialidad casi infinita, calculada en ochocientos tres (porque ochocientas tres son las lenguas conocidas en el mundo). Si en casi cien a帽os, desde que en 1939 empez贸 el registro de los cambios, se han detectado diez y siete formas distintas, los m谩s optimistas imaginan que el c铆rculo puede completarse en otros cien a帽os. Ning煤n c谩lculo es seguro, porque la duraci贸n irregular de los ciclos forma parte de la estructura de la lengua. Existen tiempos lentos y tiempos r谩pidos, como el cauce del Liffey. Los m谩s afortunados, dice el proverbio, navegan en aguas tranquilas, los mejores viven en tiempos veloces, donde el sentido dura lo que dura la c贸lera de un gallo. Los j贸venes m谩s radicalizados del grupo Trickster del Area-Beta del Trinity College se r铆en de esos proverbios idiotas. Piensan que, mientras el lenguaje no encuentre su borde final, el mundo ser谩 s贸lo un conjunto de ruinas y que la verdad es como los peces que boquean en el barro hasta morir cuando el caudal del Liffey baja con la sequ铆a del verano, hasta transformarse en un riacho de aguas oscuras.

10

He dicho que la tradici贸n dice que los antepasados hablan de un tiempo en el que la lengua era un llano por el que se pod铆a andar sin sorpresa. Las generaciones, afirman los antiguos, heredaban los mismos nombres para las mismas cosas y pod铆an legarse documentos escritos con la certeza de que todo lo que escrib铆an ser铆a legible en los tiempos futuros. Algunos repiten (sin comprenderlo) un fragmento de aquella lengua original que ha sobrevivido a lo largo de los a帽os. Boas dice que los escuch贸 recitar ese texto como si fuera un chiste de borrachos, de modo que la vocalizaci贸n era pastosa y las palabras estaban cortadas por risas y expresiones que nadie sab铆a ya si formaban o no parte del antiguo sentido. El fragmento llamado Sobre la serpiente, dice Boas que era as铆: 鈥淓mpez贸 la 茅poca de los grandes vientos. Ella siente que le arrancan el cerebro y dice que su cuerpo est谩 hecho de tubos y conexiones el茅ctricas. Habla sin parar y a veces canta y dice que me lee el pensamiento y s贸lo pide que yo est茅 cerca y que no la abandone en la arena. Dice que es Eva y que la serpiente es Eva y que nadie en los siglos de los siglos se ha atrevido a decir esa verdad tan pura y que s贸lo Mar铆a Magdalena se lo dijo al Cristo antes de lavarle los pies. Eva es la serpiente, la mutaci贸n interminable, y Ad谩n est谩 solo, siempre ha estado solo. Dice que Dios es la mujer y que Eva es la serpiente. Que el 谩rbol del bien y del mal es el 谩rbol del lenguaje. Reci茅n cuando se comen la manzana empiezan a hablar. Eso dice ella cuando no canta鈥. Para muchos es un texto religioso, un fragmento del g茅nesis. Para otros se trata sencillamente de un rezo que persisti贸 en la memoria a la permutaci贸n de las lenguas y que fue recordado como un juego adivinatorio. (Los historiadores afirman que se trata de un p谩rrafo de la carta que Nolan dej贸 antes de matarse.)

11

Algunas sectas geneal贸gicas aseguran que los primeros habitantes de la isla son desterrados, que fueron enviados hacia aqu铆 remontando el r铆o. La tradici贸n habla de doscientas familias confinadas en un campo multirracial en los arrabales de Dalkey, al Norte de Dublin, detenidos en una redada en los barrios y los suburbios anarquistas de Trieste, Tokyo, M茅xico DF y Petrogrado.

Embarcados en el Rosevean, un tres palos, con h茅lice Pohl-A, en la bah铆a del norte, fueron enviados por el r铆o hacia atr谩s en el tiempo, seg煤n Teynneson, bajo las r谩fagas heladas del viento de enero.

El experimento de confinar exiliados en la isla ya hab铆a sido utilizado otras veces para enfrentar rebeliones pol铆ticas, pero siempre se us贸 con individuos aislados, en especial para reprimir a los l铆deres. El caso m谩s recordado fue el de Nolan, un militante del grupo de resistencia ga茅lico-celta que se infiltr贸 en el gabinete de la reina y lleg贸 a ser el hombre de confianza de M枚ller en el comando de planificaci贸n propagand铆stica. Lo descubrieron porque usaba los informes meteorol贸gicos para cifrar mensajes destinados a los pobladores de los ghettos irlandeses de Oslo y de Copenhague. La historia cuenta que Nolan fue descubierto por azar, cuando un investigador del MIT de Boston proces贸 en una computadora los mensajes emitidos durante un a帽o por la oficina meteorol贸gica, con la intenci贸n de estudiar las modificaciones infinitesimales del clima en el Este de Europa. Nolan fue desterrado y lleg贸 a la isla despu茅s de navegar cerca de seis d铆as a la deriva y vivi贸 absolutamente solo casi cinco a帽os, hasta que se suicid贸. Su odisea es una de las grandes leyendas en la historia de la isla. S贸lo un hijo de puta empecinado irland茅s pudo sobrevivir todo ese tiempo aislado como una rata en esta inmensidad y cantando contra las olas, Three quarks for Muster mark, a los gritos, en la playa, buscando siempre la huella de una pata humana en la arena, dijo el viejo Berenson. S贸lo alguien como Jim pudo fabricarse una mujer con la que hablar en esos a帽os interminables de soledad.

El mito dice que con los restos del naufragio construy贸 un grabador de doble entrada, con el que era posible improvisar conversaciones usando el sistema de los juegos ling眉isticos de Wittgenstein. Sus propias palabras eran almacenadas por las cintas y reelaboradas como respuestas a preguntas puntuales. Lo program贸 para hablar con una mujer y le habl贸 en todas las lenguas que sab铆a y al final era posible pensar que la mujer hab铆a llegado a amar a Nolan. (Por su parte 茅l la quiso desde el primer d铆a porque pensaba que ella era la mujer de su amigo Italo Svevo, Livia Anna, la m谩s bella de las madonas de Trieste, con ese hermos铆simo pelo colorado que hac铆a pensar en todos los r铆os del mundo.)

A los tres a帽os de estar solo en la isla, las conversaciones se repet铆an c铆clicamente y Nolan se aburr铆a y la grabadora empez贸 a mezclar las palabras (鈥淗eremon, nolens, nolens, brood our pensies, brume in brume鈥, le dec铆a por ejemplo) y Nolan le preguntaba 鈥溌緾贸mo?鈥 鈥溌縌u茅?鈥 y en esa 茅poca empez贸 a llamarla Anna Livia Plurabelle. Al final del sexto a帽o de exilio, Nolan perdi贸 las esperanzas de ser rescatado y empez贸 a no dormir y a tener alucinaciones y a so帽ar que se pasaba la noche en vela escuchando el susurro inal谩mbrico y la dulce voz de Anna Livia.

Ten铆a un gato y cuando el gato se meti贸 una tarde en el monte y no volvi贸 m谩s, Nolan escribi贸 una carta de despedida, apoy贸 el codo derecho en la mesa para que no le temblara el pulso, y se peg贸 un tiro en la cabeza. Los primeros que desembarcaron del Rosevean se encontraron con la voz de la mujer que segu铆a hablando en el grabador bifocal. Apenas si mezclaba las lenguas, seg煤n Boas, y era posible comprender perfectamente la desesperaci贸n que le hab铆a producido el suicidio de Nolan. Estaba sobre una piedra, frente a la bah铆a, hecha de alambres y de cintas rojas y se lamentaba con un suave murmullo met谩lico.

He tejido y destejido la trama del tiempo, dec铆a, pero 茅l se ha ido y ya no va a volver. Un cuerpo es un cuerpo, s贸lo las voces sirven para amar. Desde hace a帽os estoy sola aqu铆, en la ribera de todos los r铆os y espero que llegue la noche. Siempre es de d铆a, en esta latitud todo es tan lento, nunca llega la noche, siempre es de d铆a, el atardecer tarda tanto, estoy ciega, al sol, quiero arrancar 鈥渓a venda de hierro鈥 que me ci帽e la frente, quiero traer aqu铆 鈥渓a oscuridad concentrada del Africa鈥. La vida est谩 siempre amenazada por los cazadores (ha dicho Nolan), instintivamente hay que fabricar, como las abejas sus alve贸los, un sentido. Incapaz de considerar mi propio enigma, digo: no es su propio yo el que cuenta, sino su Musa, su canto universal.

12

Si la leyenda es cierta la isla ha sido un gran asentamiento de exiliados en la 茅poca de la represi贸n pol铆tica que sigui贸 a la contraofensiva del IRA y a la ca铆da del Pulp-KO. Pero ninguno de los historiadores tiene el menor vestigio de ese pasado o del tiempo en que Anna Livia estuvo sola en la ribera o de la 茅poca en que llegaron las doscientas familias y no se encuentra ning煤n rastro que atestig眉e los hechos. La 煤nica fuente escrita en la isla es el Finnegans Wake al que todos consideran un libro sagrado porque siempre pueden leerlo sea cual sea el estado de la lengua en que se encuentren.

En realidad el 煤nico libro que dura en esta lengua es el Finnegans, dijo Boas, porque est谩 escrito en todos los idiomas. Reproduce las permutaciones del lenguaje en escala microsc贸pica. Parece un modelo en miniatura del mundo. A lo largo del tiempo lo han le铆do como un texto m谩gico que encierra las claves del universo y tambi茅n como una historia del origen y la evoluci贸n de la vida en la isla.

Nadie sabe qui茅n lo escribi贸, ni c贸mo lleg贸 hasta aqu铆. Nadie recuerda si fue escrito en la isla o si estaba en el equipaje de los primeros exiliados. Boas vio el ejemplar que se conserva en el Museo, encerrado en una caja de vidrio y como suspendido en una luz nuclear. Es una viej铆sima edici贸n numerada de Faber and Faber, que tiene m谩s de cien a帽os y en la que hay notas manuscritas y un calendario con la lista de los muertos de una familia irlandesa del siglo XX. Ese ejemplar sirvi贸 para hacer todas las copias que circulan en la isla.

Muchos creen que el Finnegans es un libro de ceremonias f煤nebres y lo estudian como el texto que funda la religi贸n en la isla. El Finnegans es le铆do en las iglesias como una Biblia y es usado para predicar en todas las lenguas por los pastores presbiterianos y por los sacerdotes cat贸licos. En el G茅nesis se habla de una maldici贸n de Dios que provoc贸 la Ca铆da y transform贸 el lenguaje en el paisaje abrupto que es hoy. Borracho, Tim Finnegan se cay贸 al s贸tano por una escalera, que inmediatamente pas贸 de ladder a latter y de latter sali贸 litter y del desorden la letter, el mensaje divino. La carta es encontrada en un vaciadero de basura por una gallina que picotea. Est谩 firmada con una mancha de t茅 y la prolongada permanencia en el basurero ha da帽ado el texto. Tiene agujeros y borrones y es tan dif铆cil de interpretar, que los eruditos y los sacerdotes conjeturan en vano sobre el sentido verdadero de la Palabra de Dios. La carta parece escrita en todas las lenguas y cambia continuamente bajo los ojos de los hombres. Ese es el Evangelio y el basurero de donde viene el mundo.

Los comentarios del Finnegans definen la tradici贸n ideol贸gica de la isla. El libro es un mapa y la historia se transforma seg煤n el recorrido que se elija. Las interpretaciones se multiplican y el Finnegans cambia como cambia el mundo y nadie imagina que la vida del libro se pueda detener. Sin embargo en el fluir del Liffey hay una recurrencia hacia Jim Nolan y Anna Livia, solos en la isla, antes de la carta final. Ese es el primer n煤cleo, el mito de origen tal cual lo transmiten los informantes (seg煤n Boas).

En otras versiones el libro es la transcripci贸n del mensaje de Anna Livia Plurabelle, que lee los pensamientos de su marido (Nolan) y le habla despu茅s que 茅l est谩 muerto (o dormido), 煤nica en la isla durante a帽os, abandonada en una piedra, con las cintas rojas y los cables y el armaz贸n met谩lico al sol, murmurando en la playa vac铆a hasta que llegan las doscientas familias.

13

Todos los mitos terminan ah铆 y tambi茅n este informe. Hace dos meses que sal铆 de la isla, dijo Boas, y todav铆a resuena en m铆 la m煤sica de esa lengua que es como un r铆o. El que oiga el canto de las lavanderas en las orillas del Liffey no se podr谩 ir, dicen all谩, y yo no he podido resistir la dulzura de la voz de Anna Livia. Por eso he de volver a la ciudad de los tres tiempos y a la bah铆a donde reposa la mujer de Bob Mulligan y al Museo de la Novela donde est谩 el Finnegans, solo en la sala, en una caja negra de cristal. Tambi茅n yo voy a cantar en la taberna de Humphery Earwicker, golpeando el pu帽o contra la madera de la mesa y tomando cerveza, una canci贸n que habla del p谩jaro tuerto que vuela sin parar sobre la isla.

en La ciudad ausente, 1992

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado