Es absolutamente asombroso que se lleve hablando de la Ivermectina como posible remedio contra el Covid (al menos contra cargas virales moderadas) desde hace un año, y aún no contemos con un comunicado oficial que lo afirme o lo desmienta.

Para quien no la conozca, la Ivermectina es un antiparasitario con cierta popularidad en América del Sur. A principios de la pandemia se convirtió en un remedio casero muy popular en países como Colombia o Perú, y también al principio (marzo o abril de 2020) hubo varios laboratorios (en Australia y en España) que afirmaron que servía para combatir cargas virales moderadas de Covid, y que iban a desarrollar pruebas a mayor escala para terminar de confirmarlo.

Pues bien, un año después no se sabe que ha pasado con la Ivermectina. Si ponen “Ivermectina Covid” en google, verán que este mismo mes, varias autoridades sanitarias (entre ellas la FDA de Estados Unidos) han salido al paso negando que se trate de un remedio contrastado contra el covid. Lo curioso es que no dicen que no sirva contra el virus, solo que no se ha probado su eficacia. ¿Pero como puede ser que a estas alturas no exista un comunicado oficial diciendo si sirve o no?

Si realmente no sirve, es un peligro que cualquiera que estornude se automedique con Ivermectina. Así que alguna autoridad sanitaria debería advertirlo, hay mucha gente tomándola. Y si resulta que aunque no sea fulminante, ayuda aunque sea un poco a combatir cargas virales moderadas, ¿por qué no saberlo?

Lo que desde luego no creemos que tenga sentido es que a estas alturas de la película, 12 meses después, no se conozcan sus efectos sobre el virus. ¿Se imaginan que todo fuera tan fácil como unas gotitas de ivermectina y adiós al virus? Puede que no interese después de las millonadas que se están moviendo en inversión farmacológica. Aunque ni mucho menos queremos animar a nadie a automedicarse, simplemente creemos que es absolutamente incomprensible que los efectos de este fármaco sigan siendo desconocidos.