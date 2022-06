–

La idea central de este art铆culo ven铆a rond谩ndome la cabeza hace ya alg煤n tiempo, pero no me animaba a ponerla sobre el papel. El art铆culo de Vanesa Jim茅nez, 鈥淟a gran dimisi贸n de los lectores鈥, en el que comentaba las razones del des谩nimo y desmovilizaci贸n de los ciudadanos de izquierdas, muchos de los cuales est谩n abandonando la lectura de los medios afines, me ha servido de est铆mulo para escribir de una vez lo que ten铆a en mente.

La izquierda, en general, atraviesa un periodo dif铆cil. En un art铆culo que publiqu茅 en CTXT hace unos meses, trat茅 de traducir a cifras su debilidad: en los pa铆ses de Europa occidental, los partidos progresistas han retrocedido seis puntos porcentuales entre los a帽os 2000 y 2020. La ca铆da es consecuencia fundamentalmente de la crisis de los partidos socialdem贸cratas, que no se ve compensada por el crecimiento de los partidos verdes y de aquellos que se sit煤an a la izquierda de la socialdemocracia.

En Espa帽a el problema parece menos grave, pues desde 2020 gobierna la coalici贸n PSOE-UP. Con todo, hay indicadores m煤ltiples de que, a pesar de tener a sus partidos en el Ejecutivo, la ciudadan铆a de izquierdas no s贸lo no vive con entusiasmo la situaci贸n actual, sino que, m谩s bien, se encuentra a la defensiva ante el empuje de la derecha, como si fuera inevitable que el PP y Vox acaben alz谩ndose con la victoria en las pr贸ximas elecciones. En la gran conversaci贸n colectiva que se produce a diario en los medios y las redes sociales, las gentes de izquierdas se muestran apagadas, resignadas y con un punto de desenga帽o. Cunde la idea de final de ciclo, de que en cierto modo s铆 se pudo, pero no sirvi贸 para mucho. En fin, ya saben.

Soy consciente de que el tablero est谩 inclinado hacia la derecha, tanto en materia econ贸mica como, en consecuencia, en las dimensiones medi谩tica y cultural. Sin duda, las fuerzas de izquierdas se enfrentan a dificultades enormes. Una de las mayores es que el margen de transformaci贸n parece haberse estrechado enormemente por la globalizaci贸n, por la integraci贸n supranacional, por el dominio de las ideas neoliberales. Adem谩s, las formas de vida, de socializaci贸n, de experiencia laboral, empujan todas en la misma direcci贸n, siempre desfavorable para la izquierda, como si el neoliberalismo hubiera perfeccionado sus condiciones de reproducci贸n. Etc茅tera, etc茅tera, etc茅tera. De estos asuntos se ha hablado mucho, en CTXT y en muchos otros lugares.

Al lado de estas 鈥渕acrocausas鈥, lo que me gustar铆a plantear en este art铆culo puede parecer rid铆culamente peque帽o o irrelevante. Quiz谩 lo sea, pero, a pesar de ello, no creo que sea una frivolidad imperdonable dedicarle mil palabras al asunto.

Me refiero a la actitud sombr铆a y pesimista con que la izquierda transformadora se acerca a la realidad. Como disc铆pulos aventajados de la filosof铆a de la sospecha, ponen en cuesti贸n cualquier avance o mejora, que se interpreta de inmediato como propaganda interesada del sistema o los poderosos. La reacci贸n espont谩nea o la postura primera en cualquier asunto sometido a debate es que las cosas van mal, rematadamente mal. Si alguien celebra la recuperaci贸n econ贸mica, se le espetar谩 que eso no compensa la desigualdad, el sufrimiento mental o el destrozo medioambiental que produce el capitalismo. Si se mencionan los temas medioambientales, el diagn贸stico ser谩 directamente apocal铆ptico. Pruebe a mencionar entonces la fe en la ciencia y la humanidad y la posibilidad de que en un futuro no demasiado lejano, por ejemplo, se llegue a dominar la fusi贸n del hidr贸geno y se resuelvan los principales dilemas energ茅ticos de nuestro tiempo: con cierta conmiseraci贸n, se le tachar谩 de ingenuo, los planes de fusi贸n no son m谩s que un se帽uelo para adormecer la conciencia ante el desastre absoluto que nos acecha, el capitalismo es intr铆nsecamente incompatible con la salvaci贸n del g茅nero humano. Y suma y sigue.

En el pasado, esta actitud profundamente negativa ante cualquier aspecto de la realidad pod铆a soportarse gracias a la creencia en alg煤n tipo de utop铆a en la que fuera verdad la f贸rmula 鈥渄e cada uno seg煤n sus capacidades, a cada cual seg煤n sus necesidades鈥. Se aguantaba la desdicha porque en alg煤n momento, lejano quiz谩s, el comunismo terminar铆a llegando. Pas茅 dos meses en la extinta Rep煤blica Democr谩tica de Alemania en 1986. En aquellos tiempos, la RDA ten铆a una renta per c谩pita similar a la espa帽ola, no hab铆a paro ni pobreza, el Estado daba una vivienda a los estudiantes; a cambio, sus ciudadanos viv铆an en un clima asfixiante, vigilados, sin permiso para atravesar el Tel贸n de Acero, carec铆an de las libertades m谩s b谩sicas. En aquel verano llegaban los primeros ecos de la glasnost y la perestroika de Gorbachov. Recuerdo una conversaci贸n con uno de mis profesores de alem谩n, miembro del SED, el partido comunista: en privado reconoc铆a los muchos defectos del sistema, las traiciones, la propaganda, la ineficiencia, pero, animado por los vientos de cambio que ven铆an de la URSS, cre铆a que el comunismo ser铆a realidad en鈥 unos 200 o 300 a帽os. Lo dec铆a con la m谩xima seriedad (alemana). A su juicio, la espera de un par de siglos val铆a la pena. Un futuro como aquel pod铆a justificar cualquier padecimiento.

Triturada la utop铆a, en cualquiera de sus formas, la cr铆tica hiperb贸lica del mundo contempor谩neo es una carga muy pesada de sobrellevar. Y, sobre todo, no resulta la forma m谩s adecuada de persuadir, concienciar y atraer a la causa a quienes se alejaron en su d铆a o nunca estuvieron pr贸ximos.

Ser铆a ingenuo corregir este sesgo negativo con el entusiasmo p谩nfilo ante el progreso del que hacen gala tantos autores liberales, quienes nos recuerdan machaconamente el aumento de la esperanza de vida, los inmensos avances en materia de salud, la espectacular reducci贸n de la pobreza mundial en las 煤ltimas d茅cadas de globalizaci贸n, el bienestar y la libertad alcanzados en los pa铆ses desarrollados, o la bajada de los conflictos b茅licos en el mundo.

El caso es que un punto de raz贸n no les falta. No es tan mala idea reconocer los enormes progresos de nuestro tiempo para, a continuaci贸n, se帽alar sus limitaciones y sus riesgos. El progreso econ贸mico y tecnol贸gico, lo sabemos bien, es compatible con el mantenimiento de situaciones profundamente injustas, con exclusiones y da帽o social. La izquierda no se quedar铆a sin espacio propio por el hecho de reconocer la complejidad del mundo, con su intrincada mezcla de aspectos positivos y negativos. Se pueden celebrar hasta los peque帽os avances sin por ello renunciar a la lucha por la mejora en todos los 谩mbitos posibles de aquellas situaciones de opresi贸n, discriminaci贸n y explotaci贸n que perviven y se enquistan. De no hacerlo as铆, la izquierda m谩s ceniza corre el peligro de acabar siendo percibida desde fuera como una secta apocal铆ptica.

En el lejano 2015, Pablo Iglesias, no sin crueldad, se refer铆a a IU y sus l铆deres como el 鈥減itufo gru帽贸n鈥 que dec铆a no a todo. La f贸rmula era buena, funcion贸 de maravilla. Pero cabe preguntarse entonces por qu茅 la izquierda se ha vuelto tan gru帽ona y ceniza en la actualidad.

