Hace apenas unas semanas, los comunistas atacaron una librería anarquista en Hamburgo, Alemania. Las acciones de la izquierda muestran que de ninguna manera están interesadas en cambiar el estado de cosas. Están puramente interesados ​​en el control.

La izquierda no desea crear un mundo nuevo, pero simplemente desea controlar el mundo existente. En lugar de desmantelar los sistemas de control, simplemente desean tomar las riendas. No se trata de una cuestión de bolcheviques demasiado entusiastas, como muchos creen, sino de una cuestión inherente a la lógica del izquierdismo. Cualquier conjunto de ideas que no se oponga por completo a la autoridad y el gobierno estará dominado por el deseo de autoridad y gobierno. Por la naturaleza de su lógica izquierdista, saltará para oponerse a cualquiera que amenace la autoridad y el gobierno.

El izquierdismo es incapaz de ideas verdaderamente liberadoras, porque no puede liberarse del estado actual de gobierno. Para el izquierdismo, la autoridad no es algo a lo que oponerse, sino algo a lo que hay que aprovechar. La izquierda ha defendido consistentemente el capitalismo liberal porque espera usarlo como método para ganar poder. Por eso, el anarquismo siempre ha existido como enemigo de la izquierda, no como parte de ella. Mientras que la izquierda busca el poder sobre las estructuras existentes para dirigir la sociedad hacia sus objetivos, el anarquismo busca empoderar a las personas para crear nuevas formas de vida.

La respuesta típica de la izquierda a una oposición absoluta a la autoridad es clamar por la defensa de los reaccionarios. Este argumento es, en primer lugar, una apelación patética a los temores de la gente, que postula a las fuerzas externas como una especie de hombre del saco al que solo puede oponerse un estado o una entidad similar a un estado. En segundo lugar, la historia prueba que es falso. Los anarquistas ucranianos hicieron un buen trabajo al oponerse a los ejércitos blancos, y no fueron derrotados por ellos, sino por el Ejército Rojo. ¡El control de los trabajadores en Rusia ciertamente no fue desmantelado por los reaccionarios! Las fuerzas de Zapata y Villa se desempeñaron notablemente bien en su defensa, y los Batallones Rojos jugaron un papel importante en inclinar la balanza hacia su derrota. La Comuna de Shinmin sufrió los golpes de las fuerzas reaccionarias, pero el golpe crucial en su derrota fue asestado por los comunistas, no por los japoneses. El anarquismo griego fue derrotado al ser aplastado entre comunistas y nacionalistas. Los anarquistas españoles fueron, de hecho, derrotados por los fascistas, pero solo después del sabotaje continuo de los izquierdistas y un rechazo total de las iniciativas anarquistas.

Los izquierdistas sostienen que se necesita algún tipo de entidad estatal para protegerse contra la reacción, pero históricamente la reacción no ha sido la única fuerza que se ha opuesto al anarquismo. Dada la historia de la violencia de izquierda contra los anarquistas, debería preguntarse: “¿De quién exactamente debemos protegernos?”

Fuente: Anarchist News