May 27, 2023

Entrevista de Stathis Kouvelakis

El pr贸ximo domingo 21 de mayo se celebran elecciones parlamentarias en Grecia. En un panorama pol铆tico estancado, todav铆a profundamente marcado por a帽os de pol铆ticas neoliberales de un salvajismo nunca visto en Europa Occidental, la izquierda radical intenta reorganizarse y superar el trauma causado por la capitulaci贸n de Syriza en julio de 2015.

Mientras los sondeos pronostican una victoria de Nueva Democracia (en el poder desde 2019) y una fragmentaci贸n creciente de la representaci贸n pol铆tica, Syriza parece incapaz de capitalizar el descontento popular, exacerbado por la cat谩strofe ferroviaria de Tempi del 28 de febrero, que caus贸 la muerte de 57 personas.

La 煤nica novedad en la izquierda es la formaci贸n de una coalici贸n entre MeRA25, el movimiento creado por Yanis Varoufakis, que hab铆a logrado entrar en el Parlamento en las elecciones de 2019 (3,44% de los votos, el umbral estaba fijado en el 3%), y Unidad Popular, una organizaci贸n creada en 2015 por las corrientes surgidas del ala de Syriza y ciertos sectores de la extrema izquierda, con el apoyo activo de militantes de movimientos sociales y figuras del mundo intelectual.

Bajo el nombre de MeRA25-Alianza para la Ruptura, esta coalici贸n se ha fijado el objetivo de reconstruir un espacio unitario de la izquierda radical, capaz de aprender de los fracasos del pasado y de responder a los nuevos desaf铆os del periodo. Stathis Kouv茅lakis habl贸 de ello con Mariana Tsichli, cosecretaria de Unidad Popular y candidata en la circunscripci贸n Atenas-Centro.

SK

La campa帽a electoral que est谩 llegando a su fin es, a todas luces, especialmente let谩rgica y desprovista de sustancia. Domina una desconfianza generalizada hacia los partidos pol铆ticos y una desilusi贸n ante cualquier resoluci贸n positiva, sea cual sea el resultado de las elecciones. Esta situaci贸n no tiene precedentes en una campa帽a electoral en Grecia. 驴C贸mo se explica?

MT

Estoy de acuerdo. Estas son probablemente las elecciones m谩s opacas e impredecibles que recuerdo. El nivel del debate pol铆tico es penoso y la implicaci贸n de los ciudadanos en la campa帽a es escasa o nula. Por el momento, no parece que haya una fuerte polarizaci贸n entre Syriza y Nueva Democracia.

La explicaci贸n m谩s importante es la desilusi贸n con las principales fuerzas del sistema pol铆tico en Grecia, incluida la izquierda. La izquierda como tal est谩 pagando el precio de la capitulaci贸n de Syriza en 2015 y de sus cuatro a帽os en el Gobierno. Una gran parte de la sociedad cree ahora que 芦todos los pol铆ticos son iguales禄 y que no hay alternativa.

Un segundo factor son los programas y el tipo de pol铆ticas propuestas por los principales partidos. Estos partidos no son absolutamente id茅nticos, pero en cuestiones fundamentales las posiciones de Nueva Democracia, Syriza y PASOK son muy similares. Para ellos, el marco neoliberal impuesto por los tres memorandos firmados entre los gobiernos anteriores y la Uni贸n Europea (UE) no puede cuestionarse. Por lo tanto, gane quien gane las elecciones, habr谩 poca diferencia en las pol铆ticas que se apliquen.

Un tercer factor se refiere a la calidad del debate p煤blico. Los temas que destacan los medios de comunicaci贸n no tienen nada que ver con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Los medios de comunicaci贸n se centran en algunos matices en el interior de un marco dado o en cuestiones muy menores. Como no parece surgir una mayor铆a clara seg煤n las encuestas, el debate gira en torno a si habr谩 un gobierno de coalici贸n, cu谩ntos esca帽os obtendr谩 cada partido, sin mencionar el contenido program谩tico de una posible coalici贸n.

Por citar otro ejemplo de falso debate, en los 煤ltimos d铆as se ha hablado mucho de la utilizaci贸n por Mitsotakis del avi贸n reservado al Primer Ministro, en un momento en que la situaci贸n social, econ贸mica y pol铆tica del pa铆s es desesperada. As铆 que no hay nada que anime a la gente a participar en la campa帽a.

SK

Retrocedamos un poco. Los d铆as que siguieron a la cat谩strofe del tren de Tempi estuvieron marcados por una impresionante movilizaci贸n popular. La gente sali贸 a la calle por centenares de miles, con los j贸venes de secundaria y universitarios a la cabeza. En los 煤ltimos a帽os tambi茅n hemos asistido a luchas y movilizaciones sociales notables. Sin embargo, a juzgar por el talante de esta campa帽a, estos acontecimientos no parecen haber dejado una huella visible.

MT

El desastre ferroviario de Tempi no puede considerarse un accidente. Es el resultado previsible de la austeridad y la privatizaci贸n. Hay responsabilidades penales en lo ocurrido. En marzo de este a帽o asistimos, efectivamente, a las mayores manifestaciones desde 2015, solo comparables a las concentraciones que precedieron al refer茅ndum de julio de 2015. La gente, especialmente los j贸venes, sali贸 a la calle en masa, incluso en pueblos peque帽os. Vimos movilizaciones en lugares donde nunca antes se hab铆an producido. La reacci贸n popular al desastre de Tempi fue un verdadero punto de inflexi贸n.

Lo que probablemente sea menos conocido es que hubo movilizaciones a lo largo de los cuatro a帽os de gobierno de Mitsotakis. Algunas fueron muy importantes. S贸lo mencionar茅 las jornadas de huelga contra las leyes antiobreras aprobadas en el parlamento y las luchas de estudiantes y j贸venes contra el establecimiento de la 芦polic铆a universitaria禄 en los campus y, m谩s en general, contra la escalada de autoritarismo y represi贸n, que culmin贸 con el intento del gobierno de restringir severamente el marco legal de las manifestaciones callejeras. El invierno pasado, los artistas tambi茅n se movilizaron masivamente contra la desvalorizaci贸n de sus diplomas decretada por el gobierno.

Pero es cierto que esta efervescencia de movimientos sociales no ha entrado en el debate p煤blico, ni encuentra expresi贸n tangible en la esfera pol铆tica. Por supuesto, hay un gran problema con la cobertura medi谩tica. Los medios de comunicaci贸n griegos est谩n descaradamente controlados por los mismos oligarcas que apoyan al gobierno de Mitsotakis. Su objetivo es asegurar un segundo mandato de cuatro a帽os para Nueva Democracia, si es posible con una clara mayor铆a parlamentaria.

La actitud de amplios sectores de la izquierda tampoco ha sido especialmente productiva. Estas fuerzas no actuaron de forma unificada en estas luchas y, de este modo, socavaron su capacidad para estructurarse y anclarse a largo plazo.

Por ello, las movilizaciones de marzo terminaron r谩pidamente, como ha ocurrido en muchas ocasiones en los 煤ltimos cuatro a帽os. Esto es, por supuesto, el resultado del repliegue y la desmoralizaci贸n que siguieron a la derrota de 2015. Pero tambi茅n se debe en gran medida al hecho de que, desde 2015, la izquierda radical no ha sido capaz de ofrecer una perspectiva pol铆tica suficientemente cre铆ble para revertir esta situaci贸n. Como resultado, asistimos a una desconexi贸n creciente entre lo social y lo pol铆tico.

SK

En el discurso dominante dentro y fuera del pa铆s, se presenta a Grecia como un pa铆s que ha salido con 茅xito de los 芦programas de ajuste estructural禄 [com煤nmente denominados 芦Memorandos禄] aplicados desde 2010, que ha vuelto a la normalidad. Los tres partidos que han sucedido, o compartido, el Gobierno 鈥擭ueva Democracia, PASOK, Syriza鈥 coinciden en esto y cada uno ofrece su propia versi贸n de la vuelta a la normalidad. 驴Se corresponden estas apariencias con la realidad?

MT

Es una mentira deliberada. Los principales partidos y los intereses econ贸micos que ellos representan saben muy bien que para salir oficialmente de los Memorandos, Grecia ha contra铆do una serie de compromisos con sus acreedores. Estos compromisos se extienden hasta 2060, fecha en la que te贸ricamente se habr谩n reembolsado la mayor铆a de los pr茅stamos concedidos en virtud de los memorandos. Hasta entonces, el pa铆s est谩 sometido a la 芦supervisi贸n post-programa禄 de la UE, al igual que todos los pa铆ses que no han reembolsado al menos el 75% de su deuda p煤blica, por ejemplo Portugal y Espa帽a.

El objetivo es que Grecia mantenga super谩vits primarios de al menos el 2,2% durante d茅cadas, mientras que las tasas de crecimiento previstas son muy bajas, incluso seg煤n las previsiones oficiales. Sea cual sea el gobierno en el poder, esto significa una austeridad dura e interminable, a menos, por supuesto, que este marco se cuestione radicalmente.

Todo esto se hace en nombre del pago de una deuda p煤blica que, de hecho, es insostenible. Actualmente asciende a 400.000 millones, a los que hay que a帽adir 300.000 millones de deuda privada, mientras que el PIB de Grecia es de s贸lo 178.000 millones. Estos indicadores son peores que aquellos con los que el pa铆s fue excluido de los mercados y sometido al primer 芦plan de ajuste estructural禄 en 2010 [300.000 millones y 130% de deuda a finales de 2009].

Se ha producido un gigantesco desastre social en Grecia, del que el pa铆s no se ha recuperado y seguramente no podr谩 hacerlo aplicando las pol铆ticas implementadas por los sucesivos gobiernos durante este periodo. La magnitud del desastre no tiene precedentes en tiempos de paz. El PIB es ahora un 25% inferior al de 2010, cuando se adopt贸 el primer memor谩ndum. En aquel momento, el PIB per c谩pita era aproximadamente el 75% del PIB alem谩n; hoy ha ca铆do al 42%. Los salarios han ca铆do en total un 30%. El proceso de desindustrializaci贸n y desmantelamiento de la base productiva restante se est谩 intensificando. Hacer frente a tal situaci贸n s贸lo es posible profundizando en la espiral de pol铆ticas neoliberales feroces.

SK

Abordemos ahora algunos aspectos de los que se habla poco, y menos a煤n fuera de Grecia. Los Memorandos no s贸lo son sin贸nimo de austeridad sin fin y de aplastamiento de los derechos de los trabajadores. Han introducido una serie de cambios estructurales que significan una tutela del pa铆s y la p茅rdida de la capacidad de decisi贸n pol铆tica del Estado griego.

MT

Mucho de lo que est谩 ocurriendo hoy en Grecia no tiene precedentes en la historia. Ya no tenemos nuestra propia administraci贸n fiscal, porque la AADE [Autoridad Independiente de Ingresos P煤blicos, el equivalente al Tesoro franc茅s], que se supone que es 芦independiente禄, seg煤n los requisitos del Tercer Memorando, est谩 en realidad controlada por los acreedores. De hecho, Grecia no dispone de medios para controlar y ejercer su pol铆tica como Estado soberano.

Todos los activos p煤blicos han sido entregados durante 99 a帽os al Growthfund [Fondo para el Crecimiento], una instituci贸n tambi茅n controlada por los acreedores, y que sirve de garant铆a para el pago de la deuda griega. Este fondo puede decidir la venta de cualquier propiedad p煤blica sin preguntar a nadie en el pa铆s, con el fin de garantizar el pago puntual de las cuotas del pr茅stamo.

Esto se a帽ade a lo que rige para toda la Uni贸n Europea (UE). Por definici贸n, el marco de la eurozona excluye cualquier noci贸n de pol铆tica monetaria independiente y las normas de la UE imponen severas restricciones a la pol铆tica fiscal de todos los Estados miembros.

El Parlamento griego tambi茅n ha decidido que los futuros parlamentos no tienen derecho a derogar o modificar ninguna medida o ley prescrita por los Memorandos, a menos que cuenten con el permiso de los acreedores. Est谩 claro que no es posible aplicar ninguna pol铆tica econ贸mica y social alternativa sin cuestionar esta p茅rdida de soberan铆a del Estado.

SK

Ya que hablamos de soberan铆a nacional, debemos hablar de la pol铆tica exterior griega. Uno de los aspectos m谩s tristes del legado gubernamental de Syriza es la profundizaci贸n de la integraci贸n del pa铆s con la OTAN y el 芦campo occidental禄 liderado por Estados Unidos. Esto no tiene precedentes para un partido que todav铆a se refiere formalmente a s铆 mismo como la 芦izquierda radical禄. Por supuesto, tal orientaci贸n se hab铆a aplicado durante d茅cadas, pero Syriza la ha continuado e incluso intensificado. 驴Cu谩les son las consecuencias para Grecia y toda la regi贸n?

MT

Inmediatamente despu茅s de la capitulaci贸n de 2015, Syriza dej贸 claro que se alinear铆a con sus predecesores tambi茅n en este terreno. Simb贸licamente, incluso se atrevi贸 a organizar la visita a Grecia de un presidente estadounidense 鈥攅n este caso Barack Obama鈥 en el aniversario del levantamiento de la Escuela Polit茅cnica de Atenas de noviembre de 1973, una fecha con una pesada carga en la historia griega. Es un momento que preserva la memoria del sentimiento antiimperialista y antiamericano de un pueblo que sufri贸 bajo una dictadura militar respaldada por Estados Unidos.

M谩s all谩 de los s铆mbolos, hay por supuesto actos concretos. Entre otras iniciativas similares, Syriza ha permitido la ampliaci贸n de las instalaciones militares estadounidenses en el puerto estrat茅gico de Alexandroupolis, en el norte del pa铆s, y en Stefanovikio, en el centro de Grecia, cerca de la ciudad de Volos. En la actualidad, Alexandroupolis sirve de centro neur谩lgico para las operaciones de la OTAN en la regi贸n y podr铆a utilizarse en conflictos candentes, especialmente en la guerra que actualmente asola Ucrania.

Tal vez lo m谩s chocante sea que, tras cuatro a帽os de gobierno de Nueva Democracia, Tsipras y Mitsotakis compiten ahora entre s铆 por aparecer como los partidarios m谩s ardientes de encargar aviones Rafale y F16 y de aumentar el gasto militar. Su objetivo com煤n es ser reconocidos como los miembros m谩s obedientes de la OTAN. Grecia figura desde hace tiempo entre los campeones del mundo en este 谩mbito y ya gasta m谩s en su presupuesto militar en proporci贸n al PIB que Estados Unidos (3,9% frente a 3,5%), muy por encima del objetivo de la OTAN del 2%.

En lo que respecta a la guerra de Ucrania, el gobierno de Mitsotakis se ha mostrado especialmente celoso en la aplicaci贸n de las decisiones de la OTAN. Fue uno de los primeros en enviar armas a Ucrania y se apresur贸 a aplicar las sanciones contra Rusia, que afectan principalmente a nuestro pueblo, as铆 como al de otros pa铆ses que las aplican.

La 煤nica cr铆tica que hizo Syriza al respecto fue de procedimiento. El n煤cleo de su posici贸n es el apoyo a la estrategia de la OTAN para toda la regi贸n, como ilustra el caso de Ucrania. Este es un camino muy peligroso, que expone al pa铆s a aventuras desastrosas. Afortunadamente, amplios sectores de la opini贸n p煤blica griega se resisten ideol贸gica y pol铆ticamente a estas orientaciones.

SK

Pasemos ahora al proceso que condujo a la formaci贸n de MeRA25-Alianza por la ruptura, que se presenta a las elecciones del pr贸ximo domingo. Tus ra铆ces militantes est谩n en la izquierda extraparlamentaria, pero t煤 y tu organizaci贸n han formado parte de Unidad Popular desde el principio. Este frente fue creado tras la capitulaci贸n de Tsipras en el verano de 2015 por corrientes que abandonaron Syriza, a las que se unieron otras organizaciones de la izquierda radical. Estas fuerzas estaban entonces en fuerte desacuerdo con Yanis Varoufakis que, como ministro del Gobierno de Syriza, se opon铆a a la salida del euro y a la ruptura con la Uni贸n Europea. Es cierto que Varoufakis vot贸 en contra de los Memorandos y se opuso a la capitulaci贸n de Syriza, pero en las anteriores elecciones parlamentarias de 2019, su movimiento, MeRA25 y Unidad Popular se presentaron por separado. 驴C贸mo se ha podido formar esta coalici贸n para estas elecciones?

MT

Como Unidad Popular, siempre hemos cre铆do que es necesario construir convergencias m谩s amplias entre las fuerzas de la izquierda radical. La fragmentaci贸n actual no sirve a nadie y, sobre todo, no ayuda al movimiento obrero, a la juventud y a las clases trabajadoras de Grecia. Esta convergencia debe basarse, por supuesto, en un contenido claro, lo que presupone un acuerdo sobre puntos fundamentales, aunque los compromisos sean inevitables. En los movimientos sociales, en las movilizaciones, hay mucho m谩s espacio para la unidad de acci贸n entre fuerzas muy diversas. Pero las alianzas a nivel pol铆tico dependen de condiciones program谩ticas espec铆ficas.

Un punto clave para nosotros ha sido el giro a la izquierda de Yanis Varoufakis y MeRA25 en algunas de sus posiciones fundamentales. En su 煤ltimo congreso, MeRA25 lleg贸 a la conclusi贸n de que no puede haber una alternativa de izquierdas dentro de la eurozona y que es necesaria una ruptura. Esto representa un cambio significativo respecto a su posici贸n anterior, que abogaba por negociaciones dentro de la eurozona para reorientarla hacia objetivos diferentes.

Lo mismo puede decirse de las relaciones de Grecia con el aparato imperialista, un tema sobre el que la posici贸n de la MeRA tambi茅n ha cambiado claramente en la direcci贸n de la desvinculaci贸n de la OTAN y de una pol铆tica exterior multidimensional y no alineada. Este proceso nos permiti贸 abrir un debate program谩tico con este grupo. Los esfuerzos de MeRA25 por implicarse en las movilizaciones sociales tambi茅n han desempe帽ado un papel positivo, al igual que su actitud de oposici贸n combativa en el parlamento, donde sus diputados han dado voz a importantes demandas de los movimientos sociales.

Lo que debemos tener en cuenta es el contexto en el que nos encontramos tras cuatro a帽os de un gobierno autoritario que combina el extremo centro neoliberal y la extrema derecha. No podemos ser indiferentes al resultado de las elecciones. Es esencial evitar otro mandato de cuatro a帽os de un gobierno as铆.

Pero es igualmente importante proponer una alternativa a la l贸gica del 芦mal menor禄 que lleva a votar a Syriza. Por eso es de crucial importancia una convergencia program谩tica dentro de la izquierda radical. Esto tambi茅n se aplica al debate actual en Grecia sobre un posible 芦gobierno progresista禄 propuesto por Syriza. Esto ser铆a esencialmente una coalici贸n entre Syriza y el PASOK, pero Syriza tambi茅n est谩 pidiendo a las otras fuerzas de izquierda que lo apoyen, o al menos que le den un apoyo pasivo a nivel parlamentario. Un gobierno as铆 s贸lo puede conducir a la continuaci贸n de las pol铆ticas neoliberales bajo un disfraz 芦progresista禄.

Aceptar tal propuesta ser铆a desastroso para toda la izquierda social y pol铆tica. Un gobierno liderado por Syriza ni siquiera puede considerarse un 芦mal menor禄, ya que sus orientaciones en cuestiones clave ser铆an similares a las pol铆ticas actuales. No tenemos ninguna raz贸n para destruir una vez m谩s la credibilidad de la izquierda que hemos estado tratando de reconstruir durante ocho a帽os. Ser铆a insensato emprender un camino que lleve la vida pol铆tica en una direcci贸n conservadora y a las fuerzas populares a la pasividad.

Esto no significa que Syriza y Mitsotakis sean id茅nticos, o que no debamos luchar para bloquear una mayor铆a parlamentaria de Nueva Democracia. Por eso creemos que las fuerzas de la izquierda radical, como MeRA25-Alianza para la Ruptura, deber铆an obtener la mayor representaci贸n posible en el parlamento. En el actual sistema electoral, la mayor铆a parlamentaria no depende de la diferencia entre el porcentaje del primer y el segundo partido, sino del n煤mero de formaciones que superan el umbral del 3% necesario para entrar en el parlamento. Por lo tanto, el 茅xito de nuestra coalici贸n tiene un significado m谩s amplio para el equilibrio general de poder. Tambi茅n es crucial para el fortalecimiento de un polo combativo y no sectario en la izquierda, que es, por supuesto, lo m谩s importante a largo plazo.

SK

El lema principal de la Alianza MeRA25 para la ruptura es 芦por primera vez, la ruptura禄. Recuerda inevitablemente al eslogan de Syriza en las elecciones de enero de 2015: 芦por primera vez, la izquierda禄, que se refer铆a a la posibilidad entonces in茅dita de un gobierno dirigido por un partido a la izquierda de la socialdemocracia. M谩s all谩 de esta alusi贸n, 驴cu谩l es el contenido de esta propuesta rupturista?

MT

Las grandes l铆neas de nuestro programa desaf铆an el coraz贸n mismo de la estrategia del capital en Grecia. Incluso los puntos que responden a reivindicaciones sociales inmediatas requieren rupturas para ser aplicados. Por ejemplo, tenemos la electricidad m谩s cara de Europa. Para poner fin a este esc谩ndalo, tenemos que abolir el llamado 芦grupo de intercambio de energ铆a禄 creada por Syriza, que no es m谩s que un c谩rtel olig谩rquico. Pero esto es contrario a las reglas del 芦mercado europeo de la energ铆a禄 creado por la UE. Tambi茅n debemos luchar por la nacionalizaci贸n del sector energ茅tico y la reconstituci贸n de la antigua empresa estatal unificada, lo que tambi茅n va en contra de las directivas de la UE.

Tendremos que proponer soluciones claras para los 芦pr茅stamos morosos禄 [los cr茅ditos inmobiliarios no devueltos o cuya devoluci贸n se considera de riesgo], que suponen un enorme problema para cientos de miles de hogares. Durante el periodo de vigencia de los Memorandos, la proporci贸n de estos pr茅stamos pas贸 del 3% al 50% del total. Ahora, siguiendo las recomendaciones de Bruselas, el plan 芦H茅rcules禄 permite a los fondos especulativos comprar estos pr茅stamos a precios rid铆culos y especular con la vivienda a la sombra de las ejecuciones hipotecarias a gran escala.

Nuestro programa tambi茅n aborda cuestiones estrat茅gicas, aunque actualmente no est茅n en el primer plano de las preocupaciones populares porque el nivel del debate ha retrocedido considerablemente con respecto a 2015.

En primer lugar, est谩 la cuesti贸n de la deuda p煤blica. No puede haber futuro para el pa铆s sin una reducci贸n muy significativa de la deuda p煤blica, que en cualquier caso no es sostenible a medio plazo. Nuestro programa propone tambi茅n la creaci贸n de una banca p煤blica y la nacionalizaci贸n bajo control social de las empresas e infraestructuras estrat茅gicas privatizadas en los 煤ltimos 12 a帽os.

En nuestra opini贸n, esta pol铆tica es imposible sin una ruptura con la zona euro. Se trata de un reto delicado para el que debemos prepararnos y preparar a nuestros ciudadanos, ya que esta cuesti贸n ha sido objeto de una formidable campa帽a de miedo a lo largo de los a帽os. El hecho es que salir de la zona euro es la clave de la soluci贸n. Si se quiere aplicar un programa en favor de los intereses de los ciudadanos, no se puede hacer otra cosa.

En t茅rminos m谩s generales, en nuestra opini贸n, no puede haber 芦econom铆a al servicio de las mayor铆as禄 si mantenemos un modelo econ贸mico basado exclusivamente en los servicios de bajo valor a帽adido y el turismo. Este es el proyecto del capital para Grecia. Nosotros, en cambio, tenemos un proyecto de reconstrucci贸n productiva basado en la planificaci贸n ecol贸gica y democr谩tica, con 茅nfasis en el sector primario, en sectores manufactureros espec铆ficos y en servicios de alto valor a帽adido. De lo contrario, continuar谩 la desertificaci贸n y el saqueo del pa铆s.

SK

Mi 煤ltima pregunta se refiere a las perspectivas de futuro de la coalici贸n MeRA25-Alianza para la Ruptura. Algunos sectores de la izquierda radical critican que se trate de una alianza puramente electoral entre dos movimientos heterog茅neos. Unidad Popular es una organizaci贸n profundamente arraigada en la historia de la izquierda radical, mientras que MeRA25 es un partido fuertemente centrado en la figura de su l铆der, con una base organizativa peque帽a y una d茅bil presencia en los movimientos sociales. 驴Cu谩l es su respuesta a estas cr铆ticas?

MT

Creo que la coalici贸n entre MeRA25, Unidad Popular y otras fuerzas y compa帽eros que forman la Alianza por la Ruptura se basa en un acuerdo claro y sincero que respeta la autonom铆a de cada componente. Las relaciones mutuas se basan en la equidad, lo que da a cada uno de ellos la posibilidad de plantear sus propias orientaciones program谩ticas. Esto se refleja tambi茅n en el nombre compuesto de la coalici贸n.

Nuestro programa corresponde, en mi opini贸n, a las necesidades del periodo. Todos los puntos que hemos discutido antes van en el sentido de romper con la integraci贸n capitalista e imperialista. La situaci贸n actual en Grecia no es la de una revoluci贸n inminente, ni siquiera la de una situaci贸n fluida de protesta de masas comparable al per铆odo 2010-2015. En tal contexto, el 茅xito de esta coalici贸n puede reabrir la posibilidad de una intervenci贸n pol铆tica de masas para la izquierda radical.

Sin embargo, esta convergencia necesita afianzarse para ser sostenible y expandirse. En el marco de la Alianza para la Ruptura, hacemos un llamamiento constante a otras fuerzas de la izquierda radical y extraparlamentaria para construir una convergencia m谩s amplia. Estas fuerzas son importantes en Grecia, est谩n profundamente arraigadas en los movimientos sociales, en los barrios, en los lugares de trabajo y en la juventud estudiantil.

SK

驴Piensa tomar iniciativas en este sentido despu茅s de las elecciones?

MT

Creo que si esta lista electoral obtiene buenos resultados y sus componentes siguen trabajando juntos, puede ofrecer una oportunidad para reconstruir la izquierda radical, incluyendo a las fuerzas que ahora no forman parte de ella. Puede ofrecer visibilidad pol铆tica a una corriente sociopol铆tica que a煤n no ha encontrado una representaci贸n adecuada a nivel parlamentario.

Para lograrlo, tenemos que hacer un trabajo m谩s dif铆cil que el que hicimos durante la campa帽a electoral. Tenemos que construir pr谩cticas contrahegem贸nicas en la base, reforzar nuestra intervenci贸n con los j贸venes, construir espacios de intervenci贸n en el movimiento sindical y a nivel local y municipal. Este 煤ltimo punto es muy importante, ya que recientemente se ha modificado el marco legal para crear barreras adicionales a la representaci贸n de la izquierda radical en estas instituciones.

En cualquier caso, se necesita la mayor unidad posible para cambiar el equilibrio de poder. La pol铆tica a nivel nacional e institucional es, por supuesto, de gran importancia, pero los espacios en los que se construyen las luchas y los movimientos desde la base son al menos igual de importantes.

Sobre el entrevistador

Stathis Kouvelakis ense帽a teor铆a pol铆tica en el King鈥檚 College de Londres. Anteriormente form贸 parte del comit茅 central de Syriza.