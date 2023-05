–

El mundo de Kafka no es l贸gico sino dram谩tico. La ley resulta incongnosible, y la escritura que se substrae a ella (que la elude o la enfrenta) s贸lo puede ocurrir sobre un fondo al贸gico. Lo 煤nico que posee una l贸gica es la trampa montada sobre el sujeto. De ah铆 la impotencia del racionalismo de izquierda. La l贸gica de la trampa es la de la separaci贸n, que funciona aislando la desesperaci贸n del lenguaje descriptivo. El precio a pagar por semejante alienaci贸n da lugar la paradoja que plantea el discurso de la ciencia pol铆tica seg煤n el cual la insatisfacci贸n democr谩tica provoca una polarizaci贸n hacia sus extremos, aunque extremos parezca haber solo uno: la ultra derecha. Lo dem谩s, es lo que tarde la izquierda en soltar el argumento al que se ha aferrado seg煤n el cual solo cuenta la raz贸n comunicacional como campo de batalla para su triunfalismo pedag贸gico en redes sociales. Para soltar yo mismo ese reflejo releo una cita que me aproxima Alejandro Horowicz, seg煤n la cual: 鈥淗an sucedido ya demasiadas cosas que no deb铆an haber sucedido y lo que ten铆a que pasar no ha pasado鈥 (Wislawa Szymborska). Una izquierda a la defensiva ante una derecha propietaria en plena insubordinaci贸n: esto es lo desconcertante. 驴C贸mo porque las cosas ocurren de este modo? Ante todo, conviene aclarar que el uso de estos nombres 鈥渋zquierda鈥 y 鈥渄erecha鈥 tienen aqu铆 un sentido preciso, que tomo de la f贸rmula con la que Gilles Deleuze identificaba a la izquierda y que no podemos menos que someter a interrogaci贸n. Deleuze escribi贸 que ser de izquierda es querer el acontecimiento, y la pregunta que nos hacemos es: 驴qu茅 quiere decir hoy, 鈥渜uerer el acontecimiento鈥? en medio de la tenebrosa reducci贸n de la pol铆tica al p谩nico a la cat谩strofe. El llamado progresismo pol铆tico ha fracasado una vez m谩s en su tentativa de aplazar y contener el mal. La l贸gica que triunfa es la l贸gica que calcula sobre las condiciones del capitalismo realmente existente. Lo cual no hace sino refrendarse en lo profundo del calado de la derecha en el pensamiento. Como lo hab铆a visto Walter Benjamin, se nos vuelve imposible imaginar el futuro de otro modo que como proyecci贸n hist贸rica del presente. 鈥淟o que viene鈥 se nos aparece ante todo como amenaza, y la actualidad como un bien en peligro a defender. Lo que escasea es la disposici贸n izquierdista a asumir relaciones nacientes.

Solo la literalidad nos har谩 valientes

En este contexto, se vuelve indispensable la lectura de La literalidad y otros ensayos sobre el arte (Editorial Cactus, 2023), de Fran莽ois Zourabichvili, el m谩s deleuziano de los pensadores de la obra Gilles Deleuze: el que mejor la entiende a partir de sus irresoluciones. La literalidad es, nos dice Zourabichvili, el m谩s potente y el menos explorado de los procedimiento deleuzianos, aquel que podr铆a ofrecer nuevos nexos entre actualidad e imaginaci贸n y entre presente y futuro. Pero crear nuevos nexos supone siempre poner en marcha ciertos desplazamientos, ciertos cuestionamientos a la propia imagen del pensamiento como algo que solo adquiere legitimidad cuando se limita a dar cuenta de lo dado. Las claves de una nueva percepci贸n intelectual comienzan a gestarse cuando se trabaja sobre las consecuencias de afirmar la equivalencia entre literalidad e inmanencia, esto es, una producci贸n de sentido que no surge de cruzar un sentido propio con otro figurado (met谩fora), sino de crear zonas de inmanencia a partir de aquellos signos que precisamente violentan nuestros modos habituales de percepci贸n. Para la literalidad, no hay m谩s ser que aquel que surge de sucesivas s铆ntesis univocas. La inmanencia se crea -literalmente- en funci贸n de signos provocadores, que nos despiertan del sue帽o dogm谩tico de lo dado. Hay una despolitizaci贸n en ciernes en la idea seg煤n la cual el ser pertenece al ente: lo que fuerza a pensar no es la constataci贸n de lo dado sino el signo heterog茅neo. Es esta presencia de lo heterog茅neo lo que disyunta, y lo que re煤ne lo diferente en su diferencia y nos advierte sobre las nuevas s铆ntesis posibles. La literalidad refiere a una cierta capacidad asignificante de los signos seg煤n la cual es posible poner al lenguaje en conexi贸n con las intensidades desconcertantes de la vida. Esos signos-palabras o frases-, no valen en la literalidad como representaciones, sino como operadores inadvertidos de fuerzas actuantes a conocer. La literalidad del signo no se interesa por las esencias, sino por las conexiones no obvias con las intensidades (conjunciones y disyunciones) que solo se captan y validan en la experiencia. Por lo tanto, el procedimiento deleuziano de lo literal no es ser铆a el de la letra al lado de otra letra, sino el de la letra reunida con aquello que difiere: una transversal que liga un plano (signos) con otro (intensidades).

El m谩s alto ejemplo de literalidad es Kafka, para quien la invenci贸n narrativa (el proceso ficcional) no tiene ning煤n sentido interpretable por fuera de su relaci贸n con una narrativa oblicua, de tipo intensivo, respecto de la cual funciona su querer decir. La ficci贸n no dice por s铆 misma. Lo que s铆 dice es el juego de disyunciones y conjunciones entre afecto y lenguaje: El castillo narra el amor por Milena. Deleuze llamar谩 鈥渃ristal鈥 a este perpetuo desdoblamiento no metaf贸rico del sentido entre ambos planos. Cristal no como un lente 贸ptico de aumento, sino como relaci贸n no fija entre lo material y lo imaginario (entre actual y lo virtual). Narrar ser铆a tocar con el relato ficcional las torciones intensivas de una vida. En palabras de Zourabichvilli: 鈥淜afka, al escribir, se esfuerza por encontrar una salida a los bloqueos u obsesiones de su vida sentimental, y por diagnosticar las nuevas potencias del mundo鈥.

La interesant铆sima tesis de Zourabichvilli es que son las irresoluciones de Deleuze las que pueden hacer prosperar su filosof铆a, como las de Kafka su literatura. De all铆 que ambas sean irreductibles a una doctrina o a un estilo. En ambos casos, es la intranquilidad lo que triunfa sobre la representaci贸n. Son ejemplo de una relaci贸n izquierdista respecto al lenguaje. Ambos interesan en la medida en que llevan lo desconcertante mismo a la enunciaci贸n, arruinando el sistema de las pertinencias por medio de una transversal de los saberes dados. Solo esa transversal nos puede reconciliar con lo naciente.

Lo democr谩tico pol铆tico como cr铆tica antes que como modelo

Mientras redacto esta notas, que pueden ser le铆da como la prolongaci贸n de largas conversaciones con Jorge Aleman, llega la nueva edici贸n del Tratado Pol铆tico de Baruj Spinoza a cargo de Juan Domingo S谩nchez Estop. La introducci贸n del editor es un protocolo de lectura de alt铆sima precisi贸n. All铆 se expone la tesis clave, que podr铆a ayudarnos a imaginar como el izquierdismo del lenguaje podr铆a operar en pol铆tica- seg煤n la cual Spinoza llev贸 a cabo la fundaci贸n de lo pol铆tico-democr谩tico como instrumento cr铆tico radical contra lo teol贸gico-pol铆tico. El origen maquiaveliano de tal empresa, as铆 como sus posteriores cap铆tulos -el marxiano y el freudiano-, ayudan a comprender hasta qu茅 punto la larga duraci贸n de este enfrentamiento (entre lo teol贸gico y lo democr谩tico) determina lo pol铆tico moderno, incluso en nuestros d铆as. El Tratado pol铆tico (TP) le imprime a la liberaci贸n de lo pol铆tico de todo principio trascendente una doble formulaci贸n seg煤n la cual la democracia, siendo forma inmediata potencial de la cooperaci贸n social (comunismo), es tambi茅n un proceso interminable de instituci贸n siempre abierto sobre la base del reconocimiento de la multitud realmente existente como 鈥渉orizonte ontol贸gico de toda pol铆tica efectiva鈥. La particularidad del spinozismo, escribe S谩nchez-Estop, es que el juego entre multitud y r茅gimen pol铆tico 鈥渆s todo 茅l inmanente a la multitud鈥. El TP abandona toda postulaci贸n ut贸pica sobre la democracia para pensar en t茅rminos realistas -y emp铆ricos- de 鈥渄emocratizaci贸n鈥. Ese realismo supone, sin embargo, la supervivencia de una distancia entre Estado (mando pol铆tico) y democracia absoluta (supresi贸n de la 煤ltima distancia del Estado respecto de la multitud), cuya supresi贸n el autor considera no imposible pero s铆 鈥渕uy dif铆cil鈥 en el marco del TP. Dan ganas de agregarle una frase a ese final: tal supresi贸n, siendo rara (como todo lo excelso) en tanto que situaci贸n de llegada, resulta v谩lida (ilimitadamente v谩lida) en tanto orientaci贸n del movimiento real (actual).



La tradici贸n de los oprimidos concierne a los sujetos en peligro.

Lo democr谩tico pol铆tico est谩 ligado en Benjamin a lo que llam贸 el estado 鈥渞eal鈥 de excepci贸n, que se opone al 鈥渆stado de excepci贸n鈥 (de la teolog铆a pol铆tica) sobre el que se sostiene el orden jur铆dico. Si la excepci贸n es, como quer铆a Carl Schmitt, la parte realmente interesante del derecho (al punto de que al 鈥渆stado de excepci贸n鈥 es una figura productora de orden), el 鈥渆stado de excepci贸n real鈥 es norma en la tradici贸n de los oprimidos y 煤nica ense帽anza pol铆tica 煤til en la lucha contra el fascismo. En el extremo, hay dos subjetividades pol铆ticas: aquellxs que est谩n dispuestos a todo para asegurar un orden (teolog铆a pol铆tica), y aquellxs otrxs cuya existencia subjetiva -y a veces objetiva- se encuentran en peligro ante el avance de los primeros. Sujeto en peligro es, para Benjamin, otro nombre para sujeto de conocimiento de la historia como un discontinuo, o sujeto abierto a un tiempo mesi谩nico (considerado al modo del materialismo hist贸rico, esto es, como revoluci贸n). Por lo que el 鈥渆stado real de excepci贸n鈥 se corresponde con un tiempo fuera de medida y con una experiencia cognitiva que busca lo nuevo as铆 sea en un pasado jam谩s triunfante (tradici贸n de los oprimidos).

A la pregunta de c贸mo avanza hoy la ultra derecha, Franco Berardi (Bifo) da una respuesta sugerente: avanza escenificando la desesperaci贸n. La ultra derecha es pol铆tica escenogr谩fica. Su contenido real pasa por su articulaci贸n con las formas de aseguramiento del poder, por la gesti贸n de la desigualdad y por su capacidad de ofrecer redes sociales al borramiento del cuerpo practicado por el semio-capitalismo. 驴Es la desesperaci贸n, ella, de ultra-derecha? En todo caso, querer el acontecimiento -hemos dicho hasta ac谩- supone afrontar el estado del mundo a partir de procederes de lo literal, de deslindes entre lo democr谩tico y lo teol贸gico pol铆tico -y tambi茅n entre el 鈥渆stado de excepci贸n鈥 sobre el que se funda el orden jur铆dico de la 鈥渆xcepci贸n real鈥- y, al mismo tiempo, querer que esos deslindes no ocurran en el orden de los puros conceptos. Tal y como lo vio Zourabichvilli, la literalidad s贸lo opera en la experiencia. Para Spinoza la democracia es plenamente hist贸rica. Las tesis de Benjamin corresponden a la lucha contra el fascismo. Querer el acontecimiento supone tambi茅n politizar la filosof铆a.

En mi caso, tal referencia a la historia -tal politizaci贸n- parte ineludiblemente de la Argentina. Tomo como punto partida el reciente libro del periodista (muy le铆do), Carlos Pagni, titulado El nudo. 驴Por qu茅 el conurbano bonaerense modela la pol铆tica argentina?. Desde una perspectiva liberal, Pagni plantea el problema del 鈥渆stado de excepci贸n鈥 (el acto que parte de los hechos para cread derecho) del siguiente modo: la extensi贸n territorial de la pobreza en la Argentina actual, con sus tendencias de informalizaci贸n y desindustrializaci贸n de las relaciones sociales, constituye un obst谩culo insalvable para un modelo consistente de desarrollo, arrastra a la pol铆tica a una administraci贸n cortoplacista y populista (鈥渃onurbanizaci贸n de la pol铆tica鈥). Sobre esta base act煤an, seg煤n su lectura dos grandes coaliciones en crisis: una de corte popular reunida en torno al peronismo, y otra de corte conservadora, ligada a los productores orientados al mercado mundial. El predominio pol铆tico de los primeros sobre el Estado se concretar铆a en el cobro de retenciones a las exportaciones. La insatisfacci贸n de estos 煤ltimos con el dominio de los primeros en la idea del pueblo como una argentina subsidiada. La pol铆tica que se desprende del planteo de Pagni es de tipo contractualista: la formulaci贸n de pacto que legitime reglas de juego en torno a las cuales instituir una estatalidad inteligente con miras al desarrollo.

Es interesante acercarse a la realidad material de la situaci贸n para sacar una conclusi贸n pol铆tica relativa al argumento que intentamos presentar aqu铆 sobre el acontecimiento. En los hechos, all铆 donde la crisis de 2001 habr铆a dado lugar a una suerte de Estado Populista cuya crisis no ser铆a otra que la de la ca铆da de los precios de los llamados commodities sobre los que se sustentaba, la respuesta del bloque social que controla las divisas fue, durante el gobierno de Macri (2015-2019), un endeudamiento fenomenal con el Fondo Monetario Internacional, convalidado posteriormente con el aval que una mayor铆a de legisladores del Frente de Todos hizo durante el actual gobierno de Alberto Fern谩ndez. La importancia de dicho acuerdo, que compromete por d茅cadas a las cuentas p煤blica del pa铆s, es su valor pol铆tico: el acuerdo, validado en el Congreso Nacional, funciona en los hechos como un marco restrictivo y programa 煤nico de estado al que deben adecuarse las fuerzas pol铆ticas vencedoras en las pr贸ximas elecciones presidenciales el 2023. Est谩 claro que el 鈥渆stado de excepci贸n鈥 opera materialmente y formalmente a partir de la deuda, como est谩 claro que el 鈥渆l estado de excepci贸n real鈥 surge como punto de vista de un sujeto que es capaz de comprender el tipo de peligro en que queda expuesto como sujeto pol铆ticamente condenado.

Ante este cuadro de cosas, las formulaciones puramente normativas encubren actos de fuerza que racionalizan la fragilidad de los sectores populares y disponen la democracia como una democracia de la derrota permanente. Materialmente, la deuda es productora de un consenso de tipo neoextractivo, que provee las divisas sin las cuales no hay soluci贸n al actual estrangulamiento. Pero tambi茅n de un consenso negativo: el temor a un salvajismo redistributivo insatisfecho, la difusi贸n de una frustraci贸n y un oscurecimiento del lazo social que entronca naturalmente con los m谩s arraigados temores de las 茅lites, ya no a los desbordes igualitaristas del pasado, sino a una agresividad colectiva e inorg谩nica que querr铆an contener por medio de un discurso armado a lo Bolsonaro. Formalmente, la deuda supone una separaci贸n forzosa entre representaci贸n pol铆tica y desesperaci贸n popular sin mediaciones articuladas capaces de elaborar respuestas colectivas m铆nimas. El correlato del pacto democr谩tico en las condiciones actuales es inseparable del temor de las 茅lites que recuerdan, en palabras de Pagni, 鈥渆l enorme impacto pol铆tico de la convulsi贸n (entendido como) las movilizaciones, el caos, la violencia fueron una bomba de profundidad con efectos todav铆a perdurables (sobre todo en) el miedo de la 茅lite, sobre todo de la 茅lite pol铆tica; el miedo de los 鈥榙irigentes鈥 a los 鈥榙irigidos鈥欌. La teor铆a pol铆tica liberal que imagina el camino que va de la excepci贸n al pacto depende de unas t茅cnicas de gesti贸n de la desesperaci贸n popular por fin domesticada y por siempre separada de su 铆ntimo malditimo hecho de expectativas igualitaristas.

Cuarenta a帽os de democracia

Mientras las fracciones tradicionales de la pol铆tica buscan el modo de volver aceptable el presente, las ultraderechas han asumido la tarea de volver aceptable un futuro sin acontecimiento. Un fututo que asegure jerarqu铆as y estructuras. Cuestionar a la casta pol铆tica para asegurar un orden desestabilizado por la crisis. 驴Podemos remitirnos, en la historia reciente argentina, a un acontecimiento deseado que continue actuando a pesar de todo y que nos ilustre sobre su propia diferencia con democracia vivida como derrota? A mi modo, para encontrar ese estado de excepci贸n verdadero hay que remontarse a la crisis de 2001, y en particular a la riqueza de una rebeli贸n popular desde los territorios pauperizados del pa铆s que, aun siendo incapaz de provocar un forma pol铆tica alternativa a la de los partidos de la derrota, fue capaz de producir una novedad decir una novedad mientras solo dec铆a 鈥渂asta鈥. Nunca se insistir谩 lo suficiente en el valor explosivo que tuvo aquel tejido en torno al encuentro entre trabajadorxs desocupadxs y las Madres de Plaza de Mayo. Aquel encuentro hizo posible sacar a la luz -luego del Terrorismo de Estado y el llamado Consenso de Washington- el papel de la sensibilidad y de los cuerpos multitudinarios en las luchas sociales. El encuentro entre las rebeld铆as del pasado y las del presente -tan distintas entre s铆- definieron un horizonte efectivo de impugnaci贸n. La se帽alada carencia de madurez de formas pol铆ticas alternativas y la Masacre de la Estaci贸n Avellaneda, en la que fueron asesinados los militantes pertenecientes a organizaciones piqueteras Maximiliano Kosteky y Dar铆o Santill谩n, constituy贸 un punto de inflexi贸n respecto al impulso a una pol铆tica desde abajo. Decir que ese acontecimiento sigue actuando supone una doble escucha. Por un lado, seguir los efectos institucionales, necesariamente ambivalentes, que ese encuentros en trabajadores desocupados, informales o precarios y las luchas de los derechos humanos, lo cual puede hacerse rastrando las motivaciones de los aspectos progresistas del posterior gobierno de N茅stor Kirchner, condicionado por aquella dolorida memoria de lo inmediato. Despu茅s de 2003 la pol铆tica pidi贸 鈥減erd贸n鈥 desde el Estado a las v铆ctimas de la dictadura y puso en marcha un proceso al que llam贸 鈥渄e inclusi贸n social鈥. Pero as铆 como se puede seguir ver en el modo kirchnerista de crear orden pol铆tico una estrategia de frontera (la que mejor percibi贸 desde el sistema pol铆tico el aliento en la nuca de un movimiento de impugnaci贸n), el acontecimiento a que nos referimos sigue produciendo efectos en los per铆odos en donde las pol铆ticas neoliberales s贸lo pueden ser bloqueadas por medio de la impugnaci贸n directa. Durante el ya mencionado gobierno de Marci, previo al acuerdo con el FMI, choc贸 de frente contra un acumulado de luchas populares que rechaz贸 firmemente el modelo de ajuste con represi贸n. Algunos nombres y consignas de aquellos a帽os nos recuerdan aquel clima: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ni una menos, Desendeudadas nos queremos. 2018 -el acuerdo con el FMI- fue una respuesta a la convergencia practica y no electoral de fracciones de izquierda, peronistas, feministas y de movimientos sociales tratando de frenar la cat谩strofe.



驴Proceso sin ruptura?

驴Qu茅 ser铆a una democracia no derrotada?. No s茅 si el lector conozca la historia de aquel mu帽eco triunfador, un aut贸mata que ganaba toda las partidas de ajedrez porque debajo de la mesa que sosten铆a el tablero se escond铆a un peque帽o maestro -ajedrecista imbatible- que mov铆a los hilos al aut贸mata. Ese peque帽o ser no pod铆a exponerse al alcance de las miradas porque se lo consideraba extremadamente desagradable. Aquel mu帽eco era -para Walter Benjamin- el 鈥淢aterialismo hist贸rico鈥, y el min煤sculo y desagradable maestro ajedrecista, la Teolog铆a (a quien la modernidad no tolera). Si traigo este relato es para preguntar si nuestras Democracias son capaces ya ganar una sola partida (de hacer alguna reforma importante) una vez que se la ha extirpado todo v铆nculo con aquel peque帽o y desagradable jugador llamado Revoluci贸n, sin relaci贸n con la cual se torna incapaz de plantearse iniciativas significativas.

Existe al respecto una tradici贸n enormemente ilustre de la Ciencia Pol铆tica que ha pensado la fuerza transformadora en la historia con el nombre de 鈥渆ntusiasmo鈥. Maquiavelo, por ejemplo, sosten铆a que s贸lo 茅l -el entusiasmo-, sabe obrar de apoyo para los gobiernos populares, y Kant escribi贸, a prop贸sito de la Revoluci贸n Francesa, que el entusiasmo es la disposici贸n moral de la humanidad hacia la libertad. El entusiasmo era, para el ya citado John W. Cooke, el modo en el que los pueblos en lucha reconoc铆an e identificaban los caminos viables para su acci贸n. En carta a Per贸n desde La Habana, le propon铆a asumir la siguiente secuencia latinoamericana: la Revoluci贸n Mexicana, el Peronismo previo al 鈥55 y la Revoluci贸n Cubana. Tres estaciones ligadas por el entusiasmo de las masas de un mismo continente.

Despojada del entusiasmo que le comunicaba su relaci贸n -siempre compleja- con la Revoluci贸n, la Democracia carece de capacidad de plantear verdaderos problemas (que son los referidos a la igualdad). La vemos funcionar -si es que lo hace- como dominaci贸n parlamentaria del capital. Democracia sin Entusiasmo popular no es otra cosa que el consenso del poder: la gesti贸n de la desigualdad. Su silencio habilita el histrionismo m谩s reaccionario. La cuesti贸n que se nos plantea, al pensar el aconteciemiento pol铆tico es el de al separar Democracia de Derrota hoy, es el de la destrucci贸n sistem谩tica -muy obvia durante y luego de la Pandemia- de cada uno de los espacios (colectivos y solitarios, f铆sicos y metaf铆sicos, territoriales e institucionales, presenciales y virtuales) en los cuales hubiera sido posible reconocernos como sujetos de una transformaci贸n necesaria. Al renunciar al entusiasmo (en el sentido que en este texto le damos), se dispersa la 煤nica materia subjetiva con la cual hacer de la democracia un sistema de transformaciones en el orden de la econom铆a y del estado. De otro modo, no seremos capaces de reaccionar ante lo que se nos vino encima.

Fuente Lacaneman

Fotograf铆a: Rebeca Rodr铆guez Alvarez

