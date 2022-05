–

De parte de Amor Y Rabia May 3, 2022 209 puntos de vista



por Juanlu Gonz谩lez

2 de mayo de 2022

Marcuse, en 1964, alertaba de la p茅rdida de la capacidad revolucionaria en occidente por causa del triunfo de las medidas represivas, puestas en marcha por las sociedades industriales avanzadas, para acallar cualquier tipo de disidencia intelectual a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, la publicidad, la propaganda y el consumismo m谩s desaforado. Por aquel entonces anunciaba el nacimiento del Hombre Unidimensional, un individuo sin capacidad cr铆tica, extremadamente d贸cil y maleable al antojo de los poderosos.

A pesar del tiempo transcurrido, este proceso no ha venido a menos. Todo lo contrario, desde la segunda mitad del siglo pasado, se han afinado los sistemas de control y dominaci贸n social hasta extremos inimaginables que escandalizar铆an al fil贸sofo y soci贸logo alem谩n. La ciudadan铆a europea ya no est谩 ni se la espera a la vanguardia de nada. El grado de decadencia, de sumisi贸n, de acomodaci贸n al pensamiento dominante es tal, que no existe pensamiento cr铆tico y cualquier tipo de disidencia intelectual es aplastada de inmediato por el propio sistema, pero tambi茅n por una intelectualidad, que anta帽o jam谩s estuvo ligada al poder y que hoy es su m谩s 煤til instrumento.

Estos d铆as, con la guerra de Ucrania, est谩n apareciendo como setas, articulistas y tertulianos, cuya misi贸n es precisamente atacar los reductos de librepensamiento que pueden quedar en la izquierda europea y espa帽ola. Son del tipo de la intelectualidad org谩nica que cree que su discurso est谩 muy por encima del defendido por el resto de los mortales y que, adem谩s, pretende gozar de una superioridad moral indiscutible, aunque no dejan de ser m谩s que correas de transmisi贸n de un unidimensionalismo decadente, pobre y enfermizo. Armados de lugares comunes, de lenguaje vacuo y toneladas de infantilismo na铆f y buenista, cargan su totalitarismo pseudodemocr谩tico contra cualquier tipo de disidencia, m谩xime cuando se trata de la izquierda, a la que consideran su coto privado de caza.

Pero, a pesar de todo, s铆 que subsiste a duras penas una izquierda orgullosa de serlo, sin complejos, librepensante, que se sobrepone al argumentario medi谩tico dominante y trata de poner encima de la mesa la luz de la raz贸n frente a la ceguera emocional, que es donde los propagandistas b茅licos han situado la contienda, para evitar as铆 cualquier tipo de an谩lisis que les estropee la campa帽a propagand铆stica que tan cuidadosamente han puesto en marcha. Como dec铆a Fidel, el gran objetivo que persiguen los que manejan el relato es hacer perder la capacidad de pensar a la opini贸n p煤blica mediante la generaci贸n de reflejos condicionados. Y a fe que lo est谩n consiguiendo.

La guerra psicol贸gica, parte indisoluble de las guerras de IV generaci贸n, requiere justamente del uso intensivo de la propaganda y la mentira para dirigir pensamientos y conductas como m茅todo de control social 鈥減ac铆fico鈥. Fue Winston Churchill quien dijo que 鈥渆n tiempos de guerra, la verdad es algo tan preciado que debe ser cuidada por un guardaespaldas de mentiras鈥, aunque ya Sun Tzu, en El arte de la guerra, all谩 por el 500 a.C. dec铆a que 鈥渢oda guerra est谩 basada en el enga帽o鈥. Sin embargo, nuestros intelectualoides de izquierda, parece que a煤n no se han enterado de c贸mo funcionan estas cosas. Quiz谩 necesiten otros dos mil quinientos a帽os m谩s para darse cuenta鈥

Walter Lippmann inicialmente, seguido despu茅s por Hartman y Chomsky, defini贸 el consenso 鈥攐 el consentimiento鈥 manufacturado como un arma de control de la opini贸n p煤blica, en sociedades nominalmente democr谩ticas, para que sus poblaciones se dejen dirigir por las clases gobernantes bajo la apariencia de una aparente confluencia de discursos, objetivos e intereses. La fase de fabricaci贸n del consenso, se hace absolutamente necesaria antes del inicio de cualquier conflicto b茅lico, sobre todo en aquellos que pueden exigir ciertos sacrificios a las poblaciones implicadas. Hemos llegado a un punto donde las guerras de hoy ya no comienzan cuando se dispara el primer tiro, sino en el momento en el que el primer peri贸dico cargado con propaganda contra el futuro enemigo sale de la rotativa.

Estar penetrado por la propaganda de guerra, tenerla interiorizada, equivale a apoyar sin fisuras la contienda para la que ha sido preparada, aunque el concepto de guerra en s铆 mismo nos pueda resultar rechazable desde el punto de vista intelectual o moral. De ah铆 que hayamos visto a izquierdistas o a pacifistas pidiendo actuar militarmente por ejemplo, contra Gadafi, por estar masacrando 鈥攆alsamente鈥 a su poblaci贸n, aunque ped铆an c谩ndidamente que las bombas fueran arrojadas por ej茅rcitos 谩rabes, porque hacer un llamado a la OTAN para esa labor les pod铆a generar cierto rechazo o disonancias cognitivas insalvables.

La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania ha acabado por abrir y rasgar las costuras de buena parte de la izquierda europea, hasta el punto de que ha mostrado su verdadero ser y su adscripci贸n sin fisuras al bloque atlantista. Algunos autores indican que, sencillamente, ya no hay verdadera izquierda en el Viejo Continente. Sea como fuere, la izquierda acomplejada europea parece ignorar una serie de cuestiones bien claras e incontestables:

鈻 A pesar de que la invasi贸n a Ucrania es responsabilidad 煤ltima de Rusia, el agresor estrat茅gico previo es Estados Unidos con su pol铆tica expansiva de la OTAN, que ha colisionado con los requerimientos de seguridad expresados reiteradamente por Rusia para asegurar su supervivencia en un contexto de guerra fr铆a que jam谩s ha cesado de existir desde 1947.

鈻 Mosc煤 tiene todo el derecho a defender a la poblaci贸n rusa del Donbass, agredida desde 2014 por el r茅gimen salido del golpe de estado fascista del Maidan, organizado por EEUU y la UE.

鈻 Ucrania, dopada con armas occidentales se preparaba para una guerra total contra Donetsk y Lugansk desde finales del 2021, los documentos incautados a la Guardia Nacional, demuestran que a primeros de marzo se producir铆a la invasi贸n.

鈻 Est谩 escrito que Washington buscaba una guerra de desgaste en Ucrania contra Rusia desde 2019 (Rand Corporation), esa guerra tambi茅n estaba prevista por el gobierno de Ucrania como declar贸 en una entrevista Arestovich, el principal asesor y portavoz de Zelensky.

鈻 Las violaciones del alto el fuego de Ucrania monitoreadas por la OSCE en febrero de 2022, suger铆an un 芦ablandamiento禄 a bombazos de las l铆neas del frente del Donbass antes de proceder a una ofensiva por tierra. Conociendo este c煤mulo de hechos probados, la alineaci贸n con las pol铆ticas de EEUU, la OTAN y Ucrania significa apoyar conscientemente un verdadero genocidio ruso en la regi贸n, que es precisamente lo que estaba a punto de suceder.

驴Ha ca铆do pues Rusia en una trampa? Esa es la tesis que defienden algunos autores. El informe de la Rand, analizando las variables posibles de su estrategia intervencionista, afirmaba que se corr铆a el peligro de que la acci贸n de respuesta rusa a la intenci贸n de tomar el Donbass por Kiev no se circunscribiera a las provincias hoy secesionistas, sino que se extendiese por otras regiones de Ucrania y que adicionales p茅rdidas territoriales permanente supusiesen un descr茅dito para Estados Unidos como potencia instigadora de la contienda.

A煤n queda mucho por ver, pero es posible apuntar que al Donbass se le van a sumar otras rep煤blicas y que, observando la evoluci贸n positiva del rublo frente al d贸lar, Rusia va ganando tambi茅n la guerra econ贸mica. Al final es posible que no vaya a salir tan debilitada del embate como hab铆an planificado. En este sentido, aunque Rusia no tuviera m谩s opci贸n que la tomar la decisi贸n que tom贸, a pesar de que supiese que tampoco era una buena soluci贸n, quiz谩 logre incluso salir airosa del trance.

Pero bueno, para nuestros analistas org谩nicos hablar de este tipo de cosas equivale a ser un 芦hijo de Putin禄, como lo es mencionar los laboratorios de armas de destrucci贸n masiva biol贸gicas hallados en Ucrania. Unos laboratorios del Pent谩gono que, por cierto, nuestra prensa libre califica de 芦presuntos禄, a煤n a sabiendas de que han sido reconocidos por las autoridades norteamericanas como cosa del Pent谩gono. Por menos de eso Estados Unidos y otros pa铆ses de la OTAN han lanzado invasiones con millones de muertos directos e indirectos.

Otra cosa que molesta, y mucho, a la izquierda o al movimiento pacifista es que se nombre la naturaleza neonazi del r茅gimen surgido del golpe del Maid谩n. Ya pueden citarse una retah铆la de ministros, de gobernadores, de militares o de batallones de ideolog铆a nazi, que su 煤nica respuesta es la de minusvalorar su fuerza e influencia. Da igual que Reuters o Amnist铆a digan que hay m谩s de 20 batallones en la Guardia Nacional, que son m谩s de 100.000 paramilitares o que supongan casi la mitad del ej茅rcito ucraniano. Da igual que algunos pa铆ses los consideren como grupos terroristas o que tengan en su haber multitud de cr铆menes de guerra documentados. Dir谩n que es un invento ruso para justificar una invasi贸n y que cosas parecidas pueden suceder incluso en Espa帽a y que nadie nos invade por eso. Su acomodaci贸n al argumentario atlantista, su s铆ndrome de Estocolmo es absoluto, lo reconozcan o no. Por cierto, algo com煤n desde las izquierdas parlamentarias hasta la extrema derecha de toda Europa, que han condenado sin fisuras tanto a Rusia como a Putin en primera persona.

En sus contraataques siempre argumentan que somos nosotros los que estamos imbuidos de la propaganda rusa. Pretenden equiparar la capacidad de occidente de dominio del relato con la que puede tener Mosc煤 que ser铆a como equiparar el 98% de la prensa del mundo con un escaso 2% que, adem谩s est谩 censurado por ley. A los medios rusos se les ha expulsado de las ondas, de los sat茅lites y baneado en las redes sociales, en la que es la operaci贸n de censura m谩s brutal que ha conocido en el mundo contempor谩neo y frente a la cual, la izquierda sist茅mica ha mantenido un atronador silencio c贸mplice que pagar谩 en sus carnes en un futuro pr贸ximo.

La mayor parte de ella parece ignorar qu茅 se juega en el suelo ucraniano. Nada m谩s y nada menos que el advenimiento de un nuevo orden mundial, que la derrota de la OTAN podr铆a acelerar. La ca铆da del imperio norteamericano, el surgimiento de nuevas alianzas pol铆ticas, econ贸micas y militares鈥 en definitiva un mundo multipolar donde el poder se reparta de manera m谩s colegiada y democr谩tica. Donde puedan surgir espacios de libertad para que muchos pa铆ses, de forma soberana, puedan organizarse libremente al margen de los dictados del capitalismo y sus imposiciones militares. Donde se deje de o铆r que tal o cual sistema es el mejor de los posibles, simplemente porque jam谩s dejaron que existiesen otros. La tiran铆a mundial de la informaci贸n, del capitalismo, del d贸lar, de la hegemon铆a cultural, en definitiva del unidimensionalismo marcusiano, van a ser arrojados al vertedero de la historia. Ya hemos podido comprobar c贸mo la malhadada comunidad internacional era solo un trampantojo propagand铆stico que no representa ni al 25% de la poblaci贸n mundial.

Sab铆amos positivamente que este momento llegar铆a, pero tambi茅n pens谩bamos que no lograr铆amos verlo en persona. En este loco mundo, mucho de lo que cre铆amos que era para siempre est谩 llamado a desaparecer a corto o medio plazo. Ucrania 鈥攜 Rusia鈥 sufren los dolores de parto de ese nuevo orden mundial, as铆 lo ha querido Estados Unidos y la OTAN, que gustan de jugar sus guerras en suelo ajeno.

Claro que, si resulta que la izquierda europea prefiere el actual orden mundial unipolar establecido por Estados Unidos que lo que pueda estar por venir, olvid谩ndose incluso de los seis millones de muertos provocados por el imperio tras el 11S o de qui茅n ha iniciado m谩s del 80% de los conflictos mundiales acontecidos desde 1945 hasta hoy, es que tienen un grave problema y han de hac茅rselo mirar.

Probablemente es que ya hace mucho que cambiaron de bando鈥