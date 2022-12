–

El fest铆n de Bons-Enfants (La java des Bons-Enfants) es un canto anarquista que hace referencia al atentado explosivo de 1892, en Par铆s, cuando Emile Henry coloc贸 una bomba en oficinas de la industria minera. El explosivo fue encontrado por un guardia que lo llev贸 a la comisar铆a de Bons-Enfants donde estalla y mata a cinco polic铆as.

Su composici贸n se atribuye a Raymond La Ciencia (integrante de la Banda Bonnot) en 1912. Fue recuperada por Guy Debord y musicalizada por Francis Lemonnier.

Des Bons-Enfants es la calle

donde hay de todo y a detalle.

Antes hab铆a una comisar铆a,

pero no est谩 donde deber铆a. Aquella explosi贸n fastuosa,

no dej贸 en pie ni una losa.

Se crey贸 obra de Fantomas,

lucha de clases que se retoma. Asustado sali贸 el guardia andante

llevando consigo el detonante,

que imprudente excit贸,

por eso explot贸. Al general y al comandante

busc贸 el vulgo inquietante.

Hallaron dispersos sus fragmentos.

En un trapo los echaron sin lamentos. Contrario a lo que se cre铆a,

hab铆a quien ten铆a

un asombro acentuado

al encontrarlos en el tejado. 隆Bien!, lo merecen los varones,

hacerles guerra en sus mansiones.

S谩belo, que tu mejor amiguita,

proletario, es la dinamita. El socialista no la ha aplicado

para acabar con el acentuado

horror capitalista.

Por suerte lleg贸 el anarquista. No tengas recelo.

C贸mete al clero,

a la patria y al colonialismo.

Reniega del autoritarismo. Son lindos empe帽os

por acabar con los due帽os.

Solucionar radicalmente

el problema social pendiente. Des Bons-Enfants es la calle

donde reparten viandas a detalle.

Un futuro brillante se explaya

隆Mientras el viejo mundo estalla!

