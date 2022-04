–

De parte de Lobo Suelto April 18, 2022 239 puntos de vista

(ver en este link, la respuesta de Reato a una intervenci贸n anterior de Sztulwark).

El libro de Ceferino Reato Masacre en el comedor trata sobre la violencia pol铆tica en la Argentina de los a帽os setentas, enfocada como un enfrentamiento exclusivo entre el estado terrorista -como lo conceptualiz贸 Eduardo Luis Duhalde 鈥 y las organizaciones guerrilleras, en particular, la organizaci贸n Montoneros. Tan reducido y maniqueo punto de partida ha de completarse con la autopercepci贸n del autor como adherente al 鈥渁la legalista鈥 de aquel estado terrorista.

La coherencia entre fines y medios se ve refrendada por el modo en que son repuestas las consideraciones hist贸ricas y los contextos, siempre adecuados a este enfoque reductivo, que coincide -en esto no hay sorpresas- con el de los cuadros de la represi贸n estatal. El principal fracaso del texto es metodol贸gico: haber sustra铆do el episodio que se investiga -el atentado de Montoneros al edificio de Seguridad Federal- as铆 como la acci贸n de las organizaciones revolucionarias (y hasta el comportamiento del propio terrorismo de estado) del proceso m谩s abarcativo en el que tales actos adquieren sentido: la lucha de clases durante aquellos a帽os.

Pero adem谩s de fallido, el libro tiene algo de siniestro al repetir en el relato la obsesi贸n de la Marina de Massera por capturar a vivo Walsh: Reato supone que si lograra presentar de modo convincente al escritor de Operaci贸n Masacre como art铆fice del atentado a la sede policial -de ah铆 su dedicaci贸n a Jos茅 Mar铆a 鈥淧epe鈥 Salgado- podr铆a sino desmoronar al menos agrietar lo que llama 鈥渆l paradigma oficial鈥 narrativo sobre aquellos a帽os (seg煤n el cual no ser铆a aceptable criticar a los siempre buenos militantes guerrilleros). Pero esa pretensi贸n no puede funcionar porque reposa en dos creencias igualmente inconsistentes. Cree Reato, por un lado, que al exhibir a Walsh como un jefe sanguinario, caer谩 por fin la m谩scara progresista de quienes admiramos en 茅l a un ser idealizado y sin contradicciones, que s贸lo defendemos al costo de rebanar de su biograf铆a lo concreto de su compromiso con acciones guerrilleras que han producido v铆ctimas. Puedo entender perfectamente la necesidad de discutir a fondo el problema de la violencia revolucionaria (como se ha hecho en profundidad en este pa铆s, y s贸lo por citar un nombre importante nombro a Le贸n Rozitchner), pero no llego a ver c贸mo la sola referencia a su participaci贸n -todo lo clave que se quiera- en aquel atentado dirigido al coraz贸n represivo de una polic铆a torturadora en una dictadura feroz nos har铆a desistir de Walsh. Ni alcanzo a captar en qu茅 se funda la convicci贸n seg煤n la cual los lectores de Walsh no nos habr铆amos percatado de la importancia que 茅l otorgaba a la investigaci贸n de los hechos y al modo en que hac铆a de la cr铆tica un momento superior de la pol铆tica.

Investigaci贸n y hechos, forman parte de la praxis y de la escritura de Walsh, incluso de sus textos militantes, cuesti贸n que, por otra parte, era compartida con otros compa帽eros de generaci贸n como Osvaldo Bayer o Ricardo Piglia, quienes discutieron p煤blicamente las elecciones pol铆ticas de Walsh y de parte de su generaci贸n sin por eso desentenderse de un com煤n deseo pol铆tico y personal (y elijo estos nombre, entre muchos otros, para despejar en dos palabras lo absurdo de aquella expresi贸n reatiana de una 鈥減aradigma oficial鈥). Cree Reato, por el otro, que Walsh perpetr贸 una suerte de golpe de lenguaje capaz de delinear la direcci贸n futura de Montoneros por medio de la redacci贸n de la Carta de un escritor a las Juntas Militares. All铆 lee Reato la indicaci贸n del camino que lleva a la organizaci贸n a dejar las armas y abrazar la lucha de los derechos humanos, abrazo y lucha que a su vez evolucionar铆an hasta derivar en el ya mencionado 鈥減aradigma oficial鈥, eufemismo para referirse a la conformaci贸n del gobierno kirchnerista. Es dif铆cil tomarse en serio toda esta elucubraci贸n, central por otra parte en el ep铆logo de su libro, y f谩cil advertir, en cambio, el objetivo de esta supuesta astucia: instaurar, forzando el reduccionismo su m谩ximo caricatural, una ecuaci贸n que afectar铆a a la pol铆tica actual: Montoneros = Organismos de Derechos Humanos = Cristinismo, y por tanto lucha armada = lucha no violenta = lucha electoral. Este tipo de ideas (un uso sin sutileza de Carl Von Clausewicz y su prolongaci贸n de la pol铆tica en la guerra) ya pod铆an leerse en un libro anterior de Reato, Disposici贸n final (2012), presentado como una 鈥渃onfesi贸n de Videla鈥, en la que el general genocida se lamentaba de que fuera demasiado tarde para revertir la victoria obtenida por el enemigo -el prestigio de los organismos y los militantes de derechos humanos- en el terreno de las pol铆ticas de la verdad.

Si lo que falla en Reato es el m茅todo -c贸mo no recordar aquel el c茅lebre 鈥渄茅ficit de historicidad鈥-, el asunto no reviste para 茅l mayor importancia. Y no vale la pena enga帽arse al respecto: Reato no busca tanto comprender, como hacer desmantelar por medio de su escritura reductiva esa misma historicidad (que concibe en l铆nea con Videla como hegemon铆a de izquierda) que los asesinos hicieron desaparecer antes en los centros clandestinos de detenci贸n. De otro modo hubiera esbozado al menos una m铆nima reflexi贸n para acompa帽ar el pasaje mas ilustrativo de su libro: explic谩ndole a un general 鈥渓egalista鈥 (Juan Antonio Buasso) la imposibilidad de una represi贸n 鈥減or derecha鈥, Videla le habr铆a dicho: 鈥淵a nos dijo Mart铆nez de Hoz que, si hacemos lo que hizo Chile, nos van a cortar todos los cr茅ditos鈥.

Pero no: ni una palabra meditativa dedica Reato para ayudarnos a comprender la relaci贸n expuesta entre el m茅todo de la desaparici贸n y la deuda externa argentina, que la citada carta del escritor s铆 nos ayud贸 a entender en toda su dimensi贸n pol铆tica al cumplirse el primer a帽o de la dictadura (sin haber perdido actualidad). El m茅todo de la reducci贸n caricatural (in煤til para comprender, pero supuestamente astuto pol铆ticamente para impugnar aquello que se rechaza del presente) lo lleva a Reato a confundir lo que llama err贸nea -o astutamente- el 鈥減aradigma oficial鈥 (jugando quiz谩s con la 鈥渉istoria oficial鈥, del hoy cuestionado Luis Puenzo) con el discurso kirchnerista, sin aclarar nunca que aquello que pretende refutar es menos una postura gubernamental y mas una densa narraci贸n popular (previa y mucho mas extensa que el kirchnerismo) que bajo el nombre de derechos humanos articula una l铆nea de resistencia plural contra los avances de las derechas: esa l铆nea de resistencia (y las pol铆ticas que inspira) es lo que se pretende desacreditar.

Y si nos detuvimos a leer y a comentar este texto es s贸lo porque lo percibimos inscripto en una serie mas abarcativa (una incipiente ofensiva neofascista), aislada de la cual no hubiera merecido atenci贸n alguna. La ultra derecha vive en estado de excitaci贸n y secuestro respecto de los cuerpos y los nombres de la revoluci贸n. De pronto se hacen llamar 鈥渓ibertarios鈥 y se vuelven especialistas en Walsh, s贸lo para arrebatar sentidos por fuerza (ya no de la picana, sino de las redes sociales en tanto que ap茅ndices de la m谩quina comunicacional). Sobre el final de su libro, Reato escribe que s贸lo los represores fueron conminados a hablar, mientras las organizaciones revolucionarias han callado. Lamentablemente lo contrario es cierto. Todo lo que sabemos de nuestra historia reciente lo debemos a narraciones militantes, de victimas y de familiares. Los vencedores en la Argentina han mantenido en silencio y a煤n deben muchas explicaciones.

***

Algo m谩s: la obscenidad cuantitativa respecto de la sangre y las v铆ctimas, presente ya en el t铆tulo mismo (鈥淓l atentado m谩s sangriento de los 70鈥) forma parte de la est茅tica ansiosa de la ultraderecha, apurada por encontrar de una vez una refutaci贸n impactante y definitiva. Pero el conocimiento p煤blico de los hechos del terrorismo de estado ha dado lugar en nuestro pa铆s a una narratividad doliente y colectiva que permiti贸 a la sociedad argentina superar la teor铆a de los dos demonios y rechazar una y otra vez los relatos de tipo negacionistas. Al cuestionar el n煤mero de 30.000 desaparecidxs, Reato se aparta de esta narratividad. Pero no porque no sea perfectamente leg铆timo investigar el n煤mero exacto de desaparecidxs, sino porque pierde de vista la fina relaci贸n entre cantidad y calidad envuelta en esa cifra. Preocupado como est谩 por la cantidad de victimas del terrorismo de estado con derecho a cobrar indemnizaciones p煤blicas, Retato niega aquello que tan l煤cidamente supo exponer hace unos pocos a帽os en la televisi贸n el escritor Martin Kohan : que 30.000 es un n煤mero abierto (ni demostrado ni falso, abierto) a la investigaci贸n p煤blica sobre el funcionamiento de la m谩quina represiva que conserva toda su vigencia como interpelaci贸n al estado para que de una vez nos informe sobre qu茅 ocurri贸 con cada detenidx-desaparecidx, y con cada ni帽x que a煤n permanece secuestradx.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado