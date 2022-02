Un cerdo en una macrogranja. AITOR GARMENDIA / LIGHTHOUSE REPORTS

La moratoria a la creaci贸n de nuevas instalaciones intensivas de porcino y de ampliaci贸n de las ya existentes aprobada el pasado enero en Castilla-La Mancha no afecta a aquellos proyectos que ya se encuentran en tramitaci贸n. A trav茅s de una Petici贸n de Transparencia, lamarea.com ha conocido que la Consejer铆a de Desarrollo Sostenible de la Junta cuenta con 18 expedientes 鈥減endientes de inicio鈥 y 50 鈥渆n tramitaci贸n鈥. De acuerdo con la lista de expedientes remitida, si todos ellos obtienen el visto bueno de la Administraci贸n, el censo porcino podr铆a verse incrementado en m谩s de 250.000 animales.

Se trata, no obstante, de un dato incompleto, puesto que 11 de los 18 expedientes pendientes de inicio no vienen acompa帽ados del n煤mero de cerdos que acoger铆an. De acuerdo con la Unidad de Transparencia de la mencionada consejer铆a, esto se debe a que 鈥a煤n no se ha procedido a la revisi贸n y alta de esos expedientes, por lo que no se conoce ese dato del proyecto鈥. Esta informaci贸n podr铆a provocar un importante aumento de dicha cifra.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 1,7 millones de cabezas de porcino, seg煤n la Encuesta Ganadera 2021 del Ministerio de Agricultura. La 芦pausa procesal禄 鈥揺l t茅rmino con el que Garc铆a-Page ha definido la moratoria鈥, tiene como finalidad realizar estudios y ordenar el sector con 鈥渃onsenso鈥 y con 鈥渃abeza鈥 y teniendo en cuenta que se trata de una cuesti贸n que genera 鈥渟ensibilidad social鈥. As铆 lo atestiguan las m煤ltiples movilizaciones vecinales contra la instalaci贸n de macrogranjas en algunos municipios de esta y otras regiones espa帽olas.

A preguntas de lamarea.com sobre si Castilla-La Mancha tiene capacidad para asimilar m谩s de 250.000 nuevos cerdos, desde la direcci贸n general de Econom铆a Circular aseguran que 煤nicamente pueden hablar 鈥渄e impactos ambientales caso a caso de las instalaciones de porcino solicitadas鈥. Preguntados nuevamente si consideran una cifra aceptable que el censo porcino pudiera llegar a los dos millones de animales en la comunidad en el caso de autorizar todos los expedientes actuales, la respuesta es similar: 鈥淟as autorizaciones de instalaciones de porcino se tramitan de acuerdo a lo establecido en la legislaci贸n ambiental, con las limitaciones establecidas. No hablamos de cifras aceptables, sino de impactos ambientales posibles鈥.

Balsas de purines en una macrogranja de Hell铆n (Albacete). LIGHTHOUSE REPORTS

La presidenta de la Asociaci贸n Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, explica que 鈥渃asi la mitad de la superficie de Castilla-La Mancha est谩 declarada como zona vulnerable a la contaminaci贸n por nitratos禄. 芦Llevamos muchos a帽os reclamando a la Junta una Evaluaci贸n Ambiental Estrat茅gica de todo el sector, porque hasta ahora solo se estima el impacto ambiental individual de cada macrogranja y no el acumulado de todas las explotaciones de una zona鈥, a帽ade.

La organizaci贸n que preside, sin embargo, es contraria al modelo de ganader铆a industrial en su conjunto, independientemente del lugar de ubicaci贸n de las granjas. Una opini贸n que tambi茅n comparte Daniel Gonz谩lez, coordinador de la campa帽a Stop Ganader铆a Industrial de Ecologistas en Acci贸n. Seg煤n este peque帽o ganadero, 鈥渁unque habr铆a que ver d贸nde se van a situar todos estos animales, la cifra es muy alta, y, en general, la comunidad ya est谩 masificada. Es decir, no es que no quepan 250.000 cerdos m谩s, es que lo que tendr铆amos que hacer es reducir la caba帽a ganadera que tenemos ahora鈥.

Tras analizar el listado de expedientes facilitados a lamarea.com, desde la Asociaci贸n Pueblos Vivos Cuenca denuncian que al menos 22 de ellos se encuentran en zonas vulnerables a la contaminaci贸n por nitratos. Adem谩s, se帽alan algunos casos especialmente llamativos. Uno de ellos busca la autorizaci贸n para una explotaci贸n con 2.100 cerdas con producci贸n de lechones hasta los 6kg en Cardenete (Cuenca), una localidad situada en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel. En mayo del pasado a帽o, el Ayuntamiento del municipio aprob贸 por unanimidad con los votos a favor tanto de PSOE como de PP una moci贸n conjunta en la que se instaba al Gobierno regional a establecer una moratoria a las macrogranjas.

Manifestaci贸n popular contra las macrogranjas en Castilla-La Mancha. PUEBLOS VIVOS CUENCA

Otro de estos expedientes recoge una explotaci贸n de 4.000 cerdos de cebo en Pol谩n. Este pueblo toledano con apenas 3.900 habitantes ya tiene un censo porcino que supera los 70.000 animales. El pasado 20 de enero, un bando del Ayuntamiento anunciaba el corte del abastecimiento debido a 芦la reacci贸n del cloro con materia org谩nica sin tratar禄. Varios vecinos, seg煤n recogi贸 elDiario.es, apuntaron directamente a los purines de los cerdos y denunciaron que, en general, el agua del grifo 芦huele y sabe mal禄.

Una moratoria 鈥渢rampa鈥

La medida fue aprobada en un momento en el que las macrogranjas eran el tema de debate en Espa帽a tras unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garz贸n. A pesar de las cr铆ticas del bar贸n socialista Emiliano Garc铆a-Page, presidente de Castilla-La Mancha, su gobierno decidi贸 aprobar esta moratoria a mediados de enero de 2022, la cual se extender谩 hasta el 31 de diciembre de 2024. Pero, a pesar de lo novedoso de la norma, esta no ha contentado a las organizaciones que luchan contra este tipo de instalaciones industriales.

Remedios Bobillo denuncia que la cifra que se obtiene como resultado de sumar todos los expedientes que la Junta tiene que resolver puede quedarse corta si se tiene en cuenta una 鈥渢rampa鈥 incluida en la moratoria: 鈥淓n la ley se dice que la moratoria no se aplicar谩 a aquellos expedientes de creaci贸n de nuevas granjas de porcino en los que se incorporen las mejores t茅cnicas disponibles para la valorizaci贸n de los residuos鈥.

Se trata de una excepci贸n en la norma que permitir铆a abrir nuevas macrogranjas, seg煤n ha explicado el propio consejero de Desarrollo Sostenible, Jos茅 Luis Escudero, siempre y cuando se utilicen las mejores t茅cnicas para el tratamiento de los purines. Seg煤n Bobillo, esto podr铆a provocar que 鈥渃on fondos europeos se vayan a construir plantas de biog谩s y que, con estas instalaciones cerca, se puedan abrir nuevas macrogranjas鈥.

Para Daniel Gonz谩lez, la moratoria tampoco ha cumplido con las expectativas de Ecologistas en Acci贸n: 鈥淧ara empezar deber铆a abarcar a todas las especies, y no solo al porcino. Pero es que ni siquiera abarca a todo el porcino, porque los proyectos que no requieren autorizaci贸n ambiental integrada, es decir, los de menos de 2.000 cerdos, no se ven afectados鈥.

Castilla-La Mancha, en el punto de mira

El sector porcino ha puesto en apuros a la Junta de Castilla-La Mancha en al menos dos ocasiones. En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha conden贸 a la Junta por haber apartado a dos veterinarios p煤blicos que en 2016 denunciaron que en el matadero de Incarlopsa en Taranc贸n (Cuenca) no se estaba aturdiendo a los animales de manera correcta, lo que les provocaba un mayor sufrimiento.

Emiliano Garc铆a-Page, en la inauguraci贸n del nuevo matadero de porcino de Incarlopsa. IGNACIO L脫PEZ / JCCM

La propia empresa pidi贸 que ambos veterinarios fuesen apartados. 鈥淧etici贸n que, sorprendentemente, la Administraci贸n se apresur贸 a satisfacer por la v铆a cautelar鈥, se帽ala el fallo del TSJCLM. 鈥淩esulta completamente inaceptable que lo que puede ser un mayor rigor o diferencia de la apreciaci贸n de ciertos aspectos relativos al bienestar animal se pretenda solventar por la v铆a de un expediente disciplinario solo porque la sociedad controlada se queja de los funcionarios m谩s rigurosos. Resulta completamente inexplicable la disposici贸n de la Administraci贸n a ceder a la petici贸n de Incarlopsa de esta forma鈥, a帽ade.

Tambi茅n en 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declar贸 nula la Declaraci贸n de Impacto Ambiental de una macrogranja ubicada en Huerta de la Obispal铆a por no seguir el procedimiento legal establecido.

Pero m谩s all谩 del defecto de forma en la tramitaci贸n de la Declaraci贸n de Impacto Ambiental, en el voto particular del magistrado Miguel 脕ngel Narv谩ez Bermejo se dice lo siguiente: 鈥淓ntrando en el fondo de la cuesti贸n sustantiva debatida,[鈥 queda suficientemente acreditado [鈥 que las aguas de consumo p煤blico del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey est谩n contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y esti茅rcol originados por las granjas de cerdos y vacas de la empresa autorizada, no siendo apta para el consumo humano鈥. De esta forma, se daba la raz贸n al Ayuntamiento de la localidad vecina, que aseguraba que el agua potable del pueblo superaba el l铆mite legal de nitratos