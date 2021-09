–

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc铆a ha acordado asignar a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Inter茅s Estrat茅gico de Andaluc铆a el proyecto Atlanterra Golf, ubicado en el t茅rmino municipal de Tarifa (C谩diz). Ya son tres los proyectos de 鈥渋nter茅s estrat茅gico鈥 para Andaluc铆a declarados en la provincia de C谩diz, y los tres son macrourbanizaciones con campos de golf. La revoluci贸n verde de Moreno Bonilla se ha quedado en el green de los campos de golf. La Junta lo apuesta todo a 鈥渁gilizar鈥 la especulaci贸n urban铆stica y revitalizar la econom铆a del ladrillo.

Parece que la Junta no ve m谩s futuro para Andaluc铆a que los campos de golf rodeados de urbanizaciones de lujo. En la provincia de C谩diz se han incluido en esta 鈥淯nidad Aceleradora鈥 tres macrourbanizaciones: El Seg眉esal en Barbate, Castellar Golf en Castellar de la Frontera y el Plan Parcial del Sector SA-1 Cabo de Plata, ahora rebautizado como Atlanterra Golf, en Tarifa. Los tres adolecen de graves irregularidades legales.

La Junta de Andaluc铆a y los ayuntamientos de estas tres localidades apuestan por cementar las escasas zonas del litoral gaditano que se salvaron del tsunami de la burbuja inmobiliaria que estall贸 en 2008, y que provoc贸 una grav铆sima crisis econ贸mica y social. Parece que no han aprendido nada; se les han olvidado las penurias que provoc贸 la especulaci贸n y la corrupci贸n urban铆stica que asol贸 el pa铆s a finales del siglo pasado y principios de 茅ste.

Este proyecto se basa en el desfasado PGOU de Tarifa de 1990, que contempla unas desmesuradas previsiones de crecimientos urban铆sticos. Al desastre urban铆stico y medioambiental que ha supuesto Atlanterra, con sus 2.500 viviendas, se pretende sumar ahora la urbanizaci贸n colindante de Cabo de Plata 鈥搎ue fue promovida por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios (ahora Grupo Q), Atlanterra A.G. y Cortijo de El Moro S.A.-, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras. Adem谩s, existe la pretensi贸n de recalificar el colindante Cortijo de El Moro, con una superficie de seis millones de metros cuadrados, para construir otras 1.100 viviendas, 1.350 plazas hoteleras, y dos campos de golf, lo que provocar铆a un gigantesco impacto ambiental y territorial. Esta zona se encuentra colindante con el Parque Natural del Estrecho y Reserva de la Biosfera, junto a Sierra Plata, que es una de las zonas de mayor valor en arte rupestre de Andaluc铆a. Este Plan Parcial responde a una pol铆tica urban铆stica y tur铆stica obsoleta, que no es m谩s que el desarrollo en el siglo XXI de la pol铆tica tur铆stica del franquismo, ya que este terreno se incluy贸 como Suelo Urbanizable en el PGOU en base a la declaraci贸n de Centro de Inter茅s Tur铆stico Nacional por el r茅gimen franquista.

Para comprender la desmesura de los crecimientos urban铆sticos que incluye el PGOU de Tarifa, baste destacar que contempla 7.538.961 m2 de suelos urbanizables. Teniendo en cuenta que el suelo urbano actual, ya sobredimensionado, es de 4.389.450 m2, lo que se pretende es aumentar el suelo urbanizado en este t茅rmino municipal en un 171,7%, incluyendo zonas de alt铆simo valor ecol贸gico y paisaj铆stico, como Valdevaqueros y la playa de Los Lances.

Este tipo de proyectos est谩n en absoluta contraposici贸n con Directivas, Planes y Leyes vigentes: Ley 7/2015 de Suelo y Rehabilitaci贸n Urbana, Ley 9/2006 sobre evaluaci贸n ambiental de planes (transposici贸n de la Directiva 2001/42/CE) y el Plan de Ordenaci贸n del Territorio de Andaluc铆a (POTA). El Ayuntamiento de Tarifa, en vez de adaptar este PGOU obsoleto a la nueva normativa urban铆stica y medioambiental, promueve un crecimiento insostenible y la colmataci贸n del litoral en uno de los litorales m谩s privilegiados de Europa.

El Plan Parcial Cabo Plata fue aprobado definitivamente en diciembre de 2008 por la Comisi贸n Provincial de Urbanismo de la Junta de Andaluc铆a. Esta aprobaci贸n es nula de pleno derecho al no haberse sometido el proyecto a la preceptiva Evaluaci贸n Ambiental Estrat茅gica (EAE) a lo que obliga la normativa comunitaria y estatal. La omisi贸n de este procedimiento ha sido generalizada en Andaluc铆a, pretendiendo con ello la Junta y los ayuntamientos no tener que someter los proyectos urban铆sticos a consultas previas a la ciudadan铆a, no justificar estos crecimientos desorbitados, no analizar opciones alternativas, no evaluar el impacto ambiental y paisaj铆stico鈥 Pero lo que ha provocado este incumplimiento de la legislaci贸n de evaluaci贸n ambiental de planes urban铆sticos ha sido la anulaci贸n en cascada de estos planes aprobados ilegalmente. Baste como ejemplo el Plan Parcial de Valdevaqueros, tambi茅n en el t茅rmino de Tarifa, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (TSJA), con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo (TS), por carecer de EAE, aceptando el recurso interpuesto por Ecologistas en Acci贸n.

Hay que destacar tambi茅n que esta urbanizaci贸n se aprob贸 sin tener garant铆as de abastecimiento de agua; m谩s de 500.000 m3/a帽o que necesitar铆an el campo de golf, las viviendas y los hoteles. La urbanizaci贸n colindante de Atlanterra arrastra serios problemas de abastecimiento, que se agravar铆an con este complejo urban铆stico.

Ecologistas en Acci贸n emprender谩 todas las acciones legales para impedir este desprop贸sito, que cementar铆a a煤n m谩s una zona privilegiada del litoral gaditano.