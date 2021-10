La justicia como problema para la democracia

29/10/202128/10/2021

La justicia espa帽ola se ha convertido en un problema para la democracia. Seg煤n las encuestas esta instituci贸n figura entre las m谩s desprestigiadas del Estado, y no ha tocado fondo. Es de temer que seguir谩 cayendo en el descr茅dito mientras gobierne la izquierda cosa que, afortunadamente, puede ir para largo. Pero cuando la mayor铆a social de un pa铆s percibe que la justicia no es justa, que no es igual para todos, que es arbitraria o que es, simplemente, el brazo de un determinado sector ideol贸gico y pol铆tico, entonces la democracia se tambalea. Podr铆amos llegar a ver un “no nos representan” destinado a la justicia, porque lo cierto es que se percibe que tenemos a una parte importante de uno de los poderes del estado levantado contra la democracia.

La independencia que reivindican constantemente tanto desde el CGPJ como desde la justicia en su conjunto no significa en modo alguno posibilidad de independizarse de la democracia, que es lo que est谩 ocurriendo. La independencia judicial no significa que quepa la posibilidad de corregir lo decidido en las urnas. Los jueces son independientes s铆, pero su independencia consiste en aplicar las leyes aprobadas por el parlamento sin atender a presiones externas.

Su independencia se garantiza para que puedan defender la ley (es decir, la democracia) frente a los diversos poderes que pueden pretender situarse al margen o por encima de aquella. Lo que vemos en muchas ocasiones es lo contrario. Sentencias que pretenden proteger a los poderes de la democracia; sentencias cada vez m谩s desligadas de las leyes aprobadas, sentencias que tratan de imponer un determinado modelo de sociedad, un modelo reaccionario, sentencias que retuercen la realidad lo que haga falta, sentencias sin pruebas, sentencias que claramente son tendenciosas desde el punto de visto pol铆tico.

La 茅lite econ贸mica y social de este pa铆s, representada por la derecha, sigue pensando que el pa铆s es suyo, y en parte lo creen con raz贸n, ya que nunca les fue arrebatado. A la muerte de Franco aceptaron que era inevitable aprobar nuevas reglas, s铆, pero se encargaron de que dichas nuevas reglas no supusieran una completa ruptura con el pasado. As铆 que nadie detuvo a los torturadores, nadie obligo a los ladrones a devolver lo robado, nadie expuls贸 de la carrera judicial a los jueces franquistas, nadie desposey贸 de nada a las grandes fortunas que se hicieron sobre la rapi帽a de la guerra y la posguerra; las reglas cambiaron mansamente para ellos y aunque lleg贸 la democracia, la derecha quiso que eso no implicara p茅rdida de privilegios ni de poder.

No voy a entrar en si se pudo o no se pudo hacer de otra manera, esa es otra cuesti贸n. Se hizo as铆 y as铆 estamos. Desde entonces, la derecha gobierna cuando puede y, cuando no puede porque as铆 lo decide la ciudadan铆a, la 煤nica pol铆tica que sabe hacer consiste en deslegitimar a quienes han sido elegidos como representantes leg铆timos. No conocen otra manera de hacer pol铆tica en la oposici贸n que esa. Y eso incluye a un Poder Judicial que, cada vez m谩s, est谩 defendiendo los intereses ideol贸gicos y pol铆ticos de la derecha m谩s dura y si para ello tienen que torcer la democracia y deslegitimar a la justicia en su conjunto, ya han demostrado que no les importa hacerlo.

Pero cuando se rompi贸 el bipartidismo y el PSOE tuvo que pactar por primera vez una coalici贸n de gobierno con un partido que est谩 a su izquierda y que pretende hacer pol铆ticas socialdem贸cratas (no tiene otro nombre), la derecha se ech贸 al monte viendo que, adem谩s, tiene dif铆cil gobernar pr贸ximamente. Por una parte el PP ha arrasado a sus posibles aliados de la derecha nacionalista y si decide volver a la senda moderada para tratar de pactar con esa derecha, entonces con quien no contar谩 ser谩 con Vox, as铆 que sus opciones son cada vez m谩s limitadas. Ante esta situaci贸n, el Partido Popular se ha lanzado a hacer un uso descarado del poder judicial para tratar de achicar desde ah铆 el espacio de las pol铆ticas que se pueden hacer desde el gobierno y para tratar de condicionar la pol铆tica sea cual sea el resultado de las elecciones. Es lo que se conoce como lawfare y lo que est谩 haciendo la derecha cuando comprueba que no llega al poder por las urnas, un golpe de estado “blando” que usa la justicia en lugar de las armas.

El CGPJ es un 贸rgano pol铆tico en estado de insumisi贸n. Sus integrantes han decidido no dimitir y ocuparlo hasta que el PP quiera, y si este partido decide no renovarlo nunca pueden estar ah铆 siempre. La propuesta del partido popular de que “los jueces elijan a los jueces” es inimaginable desde el punto de vista democr谩tico. Recordemos que el CCGPJ es un 贸rgano pol铆tico, no jurisdiccional, por lo que es normal que en una democracia este 贸rgano pol铆tico sea elegido por el parlamento.

Y m谩s normal todav铆a porque el CGPJ, adem谩s de gobernar a los jueces, se encarga de elegir a dedo a los integrantes del Tribunal Supremo, que s铆 tienen funci贸n jurisdiccional Si el CGPJ es siempre de derechas, los jueces que llegan al Supremo, y que s铆 dictan sentencias, y muy importantes, ser谩n siempre cercanos al PP y VOX, como estamos viendo. Y si la llegada de Podemos al gobierno supuso la rebeli贸n del Partido Popular respecto a sus obligaciones democr谩ticas con el CGPJ, la llegada de Vox al Congreso ha supuesto que este partido tenga ahora la posibilidad de recurrir al Constitucional cualquier ley aprobada en el Parlamento. Y eso es lo que est谩 haciendo ante un Tribunal Constitucional que parece que se siete c贸modo con lo que VOX representa.

Y en la medida en que los altos tribunales dictan sentencias que son discutibles e ininteligibles para la mayor铆a, los jueces “de a pie” comienzan tambi茅n a atreverse a hacer lo mismo en cuestiones que no son menores; sobre todo en las relativas a la libertad de expresi贸n, delitos de odio y violencia de g茅nero. La persecuci贸n judicial a Podemos es absolutamente incomprensible desde el punto de vista democr谩tico y roza lo rid铆culo si no fuera porque es muy real y s贸lo pretende torcer la voluntad popular. Vemos como la corrupci贸n grave no recibe castigo mientras que se puede condenar sin prueba alguna y a penas desproporcionadas a personas de izquierdas.

Si quemas la bandera de Espa帽a puedes acabar en la c谩rcel, si quemas la senyera no pasar谩 nada; si insultas al rey puedes acabar en la c谩rcel, si insultas a una alta autoridad del estado que sea de izquierdas no pasar谩 nada. Si llamas a alguien “negro de mierda” es libertad de expresi贸n, pero si llamas a alguien “nazi” te pueden condenar; si te r铆es de la muerte de un torero te espera la c谩rcel, pero si te r铆es de la muerte de un pol铆tico de izquierdas, no te pasar谩 nada.

Tenemos a un tribunal que ha admitido a tr谩mite una denuncia de Vox porque no le gustan las sentencias de Tezanos, tenemos a una jueza que ha decidido censurar unos libros de los que la propia ley dec铆a que deb铆an estar en la biblioteca, tenemos a otra jueza llamando a declarar a activistas feministas por educar contra la violencia machista, tenemos a cargos pol铆ticos condenados sin prueba alguna mientras que otros diputados, como Espinosa de los Monteros, est谩n condenados en firme y ah铆 siguen.

Vemos que Francis Franco enca帽ona a un polic铆a y sale absuelto mientras hay gente condenada por un tuit en el que insulta a la polic铆a; se absuelve a Cifuentes de una falsedad documental retransmitida en directo y a Roci贸 Monasterio se la absuelve de lo mismo porque su falsificaci贸n “es demasiado burda”. Todo el pa铆s lee que no es posible identificar a M. Rajoy y mientras vemos un caso Dina Bousselham en fase de esperpento. Cualquier persona de Podemos puede ser llamada a declarar en cualquier momento por lo que a un juez o jueza le parezca, por la demanda de cualquier grupo de extrema derecha que en cualquier otro pa铆s estar铆a ilegalizado, por el af谩n de venganza de un ex empleado, por un narcotraficante que pretende ganar tiempo. Podr铆amos llenar un libro de arbitrariedades inexplicables, sentencias pol铆ticas, ideol贸gicas, sentencias ejemplarizantes (en democracia las sentencias no pueden ser nunca ejemplarizantes, tienen que ser ajustadas a de derecho, sin m谩s), sentencias que parecen venganzas.

Tanto es as铆 que la palabra “prevaricaci贸n” ha dejado de tener sentido en este contexto porque cada vez m谩s los jueces dictan sentencias que son injustas a ojos del m谩s elemental sentido com煤n. Lo cierto es que en los 煤ltimos a帽os parece que tenemos un poder judicial que tiene agenda propia, que no responde a ning煤n control y el 煤nico que tiene, su elecci贸n parlamentaria, ha decidido que no ser谩 efectivo hasta que pueda asegurarse de que sea la derecha quien pueda configurar la mayor铆a. Digamos, por 煤ltimo, que un PSOE timorato no ayuda, que la intervenci贸n de Batet ha sido desastrosa, que no se acaban de derogar leyes como la ley Mordaza, o las referidas a la libertad de expresi贸n: ofensa a los sentimientos religiosos o injurias al rey. que son de otra 茅poca y que no pasar铆an por un m铆nimo est谩ndar democr谩tico.

驴Qu茅 democracia puede aguantar una justicia completamente injusta? 驴Cu谩nto tiempo antes de que reaccionemos?