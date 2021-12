–

December 20, 2021

El juzgado de lo Social n煤mero 23 de Madrid ha condenado al Servicio Madrile帽o de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) por denegar la asistencia sanitaria a una mujer hondure帽a solicitante de asilo, a la que dio de baja del sistema sanitario, lo que provoc贸 la interrupci贸n se su tratamiento contra la leucemia durante dos meses y medio, a pesar de encontrarse a la espera de un trasplante de m茅dula, seg煤n el auto al que ha accedido elDiario.es.

El Gobierno regional alegaba que se trataba de un caso de “turismo sanitario”, pero la Justicia le ha quitado la raz贸n y ha reconocido que la joven ten铆a derecho a la asistencia con cargo a los fondos p煤blicos desde el momento en que fue admitida su solicitud de protecci贸n internacional en Espa帽a. La mujer logr贸 ser tratada hace m谩s de un a帽o gracias a la petici贸n de medidas cautelares, pero los problemas derivados de su enfermedad continuaron y falleci贸 hace unos meses, seg煤n informa su abogado.

La joven, de 21 a帽os, migr贸 a Espa帽a desde Honduras el 8 de noviembre de 2019. La mujer padec铆a desde la infancia una leucemia aguda linfobl谩stica de la que, seg煤n explica su defensa, ya hab铆a sido tratada en su pa铆s y de la que cre铆a haberse recuperado. Cinco d铆as m谩s tarde de su llegada a Espa帽a empez贸 a encontrarse mal y acudi贸 a las urgencias del Hospital Universitario Gregorio Mara帽贸n, donde le detectaron una reca铆da e iniciaron el tratamiento de quimioterapia hasta el d铆a 23 de diciembre de 2019. En esas fechas navide帽as, los m茅dicos dieron a la paciente el alta por unas semanas, para permitirle pasar las fiestas con sus familiares y descansar durante un tiempo del tratamiento, con el objetivo de retomarlo a inicios de enero, detalla Juan Rubi帽o, abogado de la cooperativa Red Jur铆dica, que colabora con Yo S铆 Sanidad Universal.

No fue f谩cil regresar al hospital. El 7 de enero formaliz贸 su solicitud de asilo y, un d铆a despu茅s, cuando la paciente acudi贸 al Gregorio Mara帽贸n para ser reingresada, “se le comunic贸 que no pod铆a ser atendida porque sus datos ya no aparec铆an en el sistema inform谩tico”, sostiene la sentencia. El 12 de febrero volvi贸 a intentarlo y, de nuevo, “se le comunica que no va a poder ser atendida”. La normativa vigente en materia de asilo garantiza el acceso a la sanidad p煤blica a los demandantes de protecci贸n internacional, pero en la pr谩ctica se encuentran distintas trabas en su acceso a la asistencia, seg煤n denuncian organizaciones como Yo S铆 o M茅dicos del Mundo. El Real Decreto 7/2018, que pretend铆a recuperar la sanidad universal, permite la atenci贸n a cargo de fondos p煤blicos a las personas sin papeles siempre que lleven m谩s de tres meses en Espa帽a o presenten un informe de los servicios sociales que solicite dicha asistencia, sin embargo, la norma deja una serie de lagunas y, en la pr谩ctica, la Comunidad de Madrid, como otras autonom铆as, no lo ponen f谩cil.

Tras recibir varias negativas, la joven hondure帽a emprendi贸 una batalla por su derecho a la asistencia sanitaria con el apoyo del colectivo Yo S铆. Adem谩s de escribir una carta al Ministerio de Sanidad y Consumo para pedir “el reconocimiento a la salud”, la demandante interpuso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una medida cautelar, que fue aprobada por el juzgado. El auto solicit贸 de forma urgente al Servicio Madrile帽o de Salud proporcionar “el tratamiento m茅dico que precisa de forma inmediata”. La paciente fue finalmente ingresada de nuevo a mediados de marzo de 2020 para continuar su tratamiento y recibir el trasplante de m茅dula que requer铆a.

No obstante, la mujer demand贸 al Servicio Madrile帽o de Salud y solicit贸 que se declarase su derecho a la “asistencia sanitaria con efectos retroactivos” y la indemnizase por da帽os y perjuicios morales con 20.000 euros. La Comunidad de Madrid defend铆a que se le hab铆a denegado la atenci贸n al considerar que era un caso de turismo sanitario “porque vino el d铆a 8 a Espa帽a y el 9 ya estaba en un hospital en tratamiento”, aunque las fechas aportadas no son las correctas. Sin embargo, el Gobierno acept贸 meses despu茅s, en septiembre de 2020, la solicitud de asilo de la hondure帽a, lo que confirma las razones de la demandante para huir de su pa铆s.

El pasado 13 de diciembre, el Juzgado de lo Social n煤mero 23 de Madrid ha concluido que la paciente deber铆a haber sido atendida desde el momento que registr贸 su solicitud de asilo. “Los efectos de refugiada y el derecho de asilo han de considerarse que conllevan el derecho de residencia legal, a los que se anuda el derecho a la protecci贸n a la salud y a la atenci贸n sanitaria a cargo de fondos p煤blicos”, reza la sentencia. “Habiendo sido reconocido el derecho de refugio y asilo (…) los efectos de este reconocimiento ha de entenderse que se extienden desde el 7 de enero de 2020, fecha de la solicitud”, por lo que estima en parte las peticiones de la denunciante.

En su auto, el magistrado declara “el derecho de la demandante a la asistencia sanitaria desde el d铆a 7 de enero de 2020” y condena al Servicio Madrile帽o de Salud a “estar y pasar por esta declaraci贸n a todos los efectos”. La defensa y la denunciante, durante el inicio del juicio, hab铆an desistido por el momento de la solicitud de indemnizaci贸n por da帽os y perjuicios, “dejando abierta la posibilidad de reclamarla en el futuro en funci贸n del resultado de la sentencia”. Pero el reconocimiento del derecho de esta paciente a la asistencia sanitaria es importante para la familia, as铆 como para defender el acceso a la sanidad de los demandantes de protecci贸n internacional, sostiene el letrado.

“La sentencia es el reconocimiento de que ten铆a derecho a la asistencia sanitaria entre otras cosas por ser demandante de asilo, y la segunda consecuencia afecta a la familia. Porque la posibilidad de que pueda llegar una factura rodea a la familia durante a帽os como una espada de Damocles, porque se le dio tratamiento, se le dio quimio, se le oper贸 de la m茅dula y podr铆a llegar a ser una factura millonaria a la que la familia no podr铆a hacer frente. Con este reconocimiento, este miedo ya se quita de su cabeza”, explica Rubi帽o, quien a帽ade que el fallo “abre un camino y sienta un precedente para, si se demuestran los da帽os tanto morales como los da帽os a la salud, poder iniciar una reclamaci贸n contra la administraci贸n”. La demandante, sin embargo, no ha podido conocer la sentencia. Hace unos meses, la mujer hondure帽a que luch贸 por su derecho a la salud falleci贸 con 22 a帽os.

Nuevo procedimiento

Este jueves, decenas de personas se han concentrado frente al Centro de Salud Paseo Imperial de la Comunidad de Madrid, donde est谩 ubicada una de las llamadas unidades de tramitaci贸n, los espacios creados por el Gobierno regional para gestionar los documentos sanitarios de las personas inmigrantes en situaci贸n irregular. Seg煤n las organizaciones convocantes, este nuevo procedimiento “segrega a las personas extranjeras” y ha aumentado la exclusi贸n sanitaria “de manera arbitraria e ilegal”. Seg煤n denuncian, en el 煤ltimo mes se ha dado de baja “a 27.000 personas” que tienen derecho a asistencia sanitaria.

La Consejer铆a de Sanidad defiende que estas unidades buscan “unificar” los criterios en la tramitaci贸n del acceso a la sanidad de los ciudadanos en situaci贸n irregular y asegura que estos centros est谩n formados por profesionales con “formaci贸n espec铆fica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo”, aunque “prev茅 la pr贸xima incorporaci贸n de trabajadores sociales”.

Desde el Gobierno regional indican a esta redacci贸n que se han ido sustituyendo los antiguos c贸digos DAR (documentos internos sanitarios para personas sin papeles) “de oficio y sin periodo de interrupci贸n”, pero reconocen que ha sido necesaria una labor de “actualizaci贸n de datos mediante llamadas telef贸nicas a los ciudadanos afectados” y que desde mediados de octubre se ha procedido a la baja de aquellos que ya no estaban en situaci贸n irregular, que no residen en la Comunidad o que no hubieran solicitado la renovaci贸n de acceso a la asistencia”. No detallan a cu谩ntas personas se ha dado de baja.

