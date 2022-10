–

De parte de Traficantes October 16, 2022 292 puntos de vista

Presentaci贸n del fanzine La 驴justicia? de Franco I: partido de Taranc贸n (Asociaci贸n por la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica Cuenca, 2022)

Queridos conciudadanos y lectores, con este Fanzine, el primero de una serie que recorrer谩 los partidos judiciales de la provincia, queremos mostrarles que fue la 驴Justicia? de Franco a trav茅s de su m谩s usada herramienta: los Consejos de Guerra. Aportamos documentos originales, para que puedan beber de ellos directamente, y un comentario contextualiz谩ndolos. Cubrimos 20 de los 21 pueblos que conformaban el Partido Judicial de Taranc贸n en los a帽os 30, desgraciadamente no hemos podido encontrar ning煤n Consejo de Guerra de El Hito.

A lo largo de estos 18 a帽os de trabajo hemos le铆 centenares de Consejos de Guerra y no nos deja de asombrar c贸mo se sigue utilizando el mismo leguaje con el mismo desprecio a d铆a de , en el Parlamento, en los medios de comunicaci贸n鈥 Es el lenguaje de la dictadura, como ver谩n en las p谩ginas siguientes, el de la humillaci贸n, el clasismo y el odio. Y tambi茅n lo es el del mundo al rev茅s, donde los rebeldes condenan a otros por rebeld铆a, los ladrones a otros por robo, etc. Lo mismo que hacen ahora, pidiendo respeto cuando no gastan ninguno y acusando de odio quienes m谩s odian. Igualico, igualico que el defunto de su ag眉elico, como dec铆a un personaje de nuestros tebeos de infancia.

Y lo hacemos desde una perspectiva descolonizada, fuera de la memoria colectiva tan llena a煤n de lo que la dictadura impuso. Desde el respeto y la admiraci贸n a aquellos hombres y mujeres que pagaron muy caro haber intentado crear una sociedad m谩s justa para todos, una revoluci贸n que fue consecuencia directa del golpe de estado fascista; sin 茅l no se hubiera podido alterar el estatus quo de la manera revolucionaria que se alter贸 en nuestros pueblos. Lo hacemos tambi茅n liberados de eufemismos y t贸picos que no suelen reflejar la realidad, descriminalizando la memoria de quien ning煤n crimen cometi贸 y poniendo sobre la mesa la arbitrariedad e ilegalidad de esta hipot茅tica justicia, que arrampl贸 con los derechos humanos, uno tras otro. Bueno, con ellos y con todo lo que pudieron.

Hemos decidido a帽adir c贸digos QR para ofrecer informaci贸n adicional, cuando el documento en cuesti贸n ten铆a m谩s de una p谩gina o para transcribir alg煤n manuscrito, que las letras de hace 80 a帽os a veces cuesta leerlas. Creemos que lo encontrar谩n 煤til.