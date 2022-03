–

La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, denunci贸 en un habeas corpus colectivo la falta de acceso a la salud producida por la mediaci贸n penitenciaria, la desidia del personal, faltante de insumos y medicamentos, deficiencias en infraestructura y transporte para emergencias en el 谩rea de sanidad de la unidad penal 47, principalmente en el r茅gimen abierto conocido como 鈥淐asas por c谩rceles鈥. All铆 la CPM detect贸 que 50 personas -de un total de 63 bajo ese r茅gimen- padec铆an afecciones con s铆ntomas como fiebre, dolor de huesos, dolor de pulmones, entre otros, y no recib铆an otra atenci贸n que la provisi贸n de algunos analg茅sicos. Finalmente la titular del Juzgado de Ejecuci贸n Penal 2 de San Mart铆n, Mar铆a Valentina Olmedo, resolvi贸 hacer lugar a la acci贸n luego de haber constatado el agravamiento en las condiciones de detenci贸n. La CPM reitera el reclamo del pase de la Direcci贸n de Salud Penitenciaria a la 贸rbita del Ministerio de Salud provincial.

En los 煤ltimos meses, y por denuncias pormenorizadas de la CPM, distintas unidades y complejos penitenciarios vienen siendo obligados a garantizar la peri贸dica y adecuada atenci贸n m茅dica, los traslados para pr谩cticas complejas, la designaci贸n de profesionales, la refacci贸n de salas de internaci贸n y la provisi贸n de medicamentos a las personas detenidas bajo su cuidado.

Este grave escenario de crisis sanitaria en las c谩rceles bonaerenses qued贸 plasmado una vez m谩s en un fallo judicial del Juzgado de Ejecuci贸n 2 de San Mart铆n, que orden贸 al complejo penitenciario de esa ciudad que garantizara la incorporaci贸n de personal m茅dico, guardias efectivas, medicaci贸n pertinente seg煤n cada cuadro, entre otros extremos.

El fallo fue en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por la CPM luego de la inspecci贸n llevada a cabo en la Unidad 47, en virtud de relevarse la falta de acceso a la salud en toda la poblaci贸n, particularmente agravada en el sector 芦Casas por C谩rceles禄, donde al menos 50 personas alojadas en ese r茅gimen abierto padec铆an cuadros graves de salud sin ninguna asistencia.

Adem谩s de describir que s贸lo se les suministraba de manera intermitente analg茅sicos, en vez de medicamentos prescritos por los propios profesionales, tambi茅n se inform贸 que la falta de m茅dicos y personal de salud, provoca que la 煤nica atenci贸n sea brindada por otras personas detenidas que trabajan en el 谩rea de sanidad sin contar con la preparaci贸n y formaci贸n necesaria.

Los d铆as que hay m茅dicos y enfermeros en la unidad penal, no recorren ning煤n pabell贸n ni se acercan a las casas donde se encuentran los detenidos del r茅gimen abierto. Y el acceso siempre es limitado por los agentes penitenciarios que arbitrariamente deciden qui茅n puede acceder y cu谩ndo.

En virtud de esta denuncia, la jueza Mar铆a Valentina Olmedo resolvi贸 hacer lugar a la acci贸n luego de constatar el agravamiento en las condiciones de detenci贸n y las graves falencias y deficiencias del 谩rea de salud de la UP 47.

La magistrada solicit贸 al SPB que le enviara una n贸mina completa de las personas detenidas en ese r茅gimen y sus estados de salud individualizados, y a la Direcci贸n de Salud Penitenciaria que le informara sobre el personal m茅dico y de salud en general, horarios, turnos, guardias, ambulancia o veh铆culo de traslado, entre otros. Asimismo, requiri贸 si se contaba con la provisi贸n de medicamentos e insumos necesarios para brindar la adecuada atenci贸n a los detenidos alojados en ese establecimiento carcelario (antibi贸ticos, psicof谩rmacos, calmantes, tubos de ox铆geno, material descartable) y, en caso de identificar falencias, orden贸 al SPB que arbitrara urgentemente los medios necesarios para garantizar la adecuada atenci贸n a la salud.

Finalmente, tras haber mantenido una entrevista con la jefa del 谩rea de Sanidad, Marta Alejandra Sartor y 鈥渉abiendo analizado las constancias obrantes en autos, entiendo que se advierten ciertas deficiencias desde el 谩rea sanitaria de la Unidad Carcelaria nro. 47 respecto de la falta de atenci贸n m茅dica, ya que la misma fue brindada luego de insistentes pedidos efectuados por esta Magistratura, como as铆 tambi茅n las falencias referidas en relaci贸n a la falta de personal m茅dico e insumos lo que agrava las condiciones de detenci贸n de los internos alojados en la Unidad Carcelaria N掳47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, por lo que corresponde hacer lugar a la acci贸n de habeas corpus colectiva instada por los representantes de la Comisi贸n Provincial por la Memoria鈥, se帽al贸 la magistrada.

鈥淎 la par, considero prudente requerir a la Direcci贸n de Salud Penitenciaria que en car谩cter muy urgente arbitre los medios que estime pertinentes para dotar al 谩rea sanitaria de la Unidad Carcelaria nro. 47 de todos los recursos necesarios para asegurar la efectiva atenci贸n m茅dica para los detenidos all铆 alojados: es decir, se eval煤e la posibilidad de nombrar mayor cantidad de personal m茅dico, como as铆 tambi茅n se haga entrega de la medicaci贸n faltante y se realicen gestiones tendientes a obtener otro veh铆culo destinado para traslados en caso de emergencias m茅dicas, debiendo informar todo lo actuado en car谩cter muy urgente鈥, agreg贸.

Por 煤ltimo, 鈥渆ntiendo que corresponde poner en conocimiento de lo resuelto a los 贸rganos judiciales a cuya disposici贸n se encuentran los detenidos alojados en el r茅gimen abierto de la Unidad Carcelaria nro. 47 que presentaron afecciones en su salud, ello a los fines que estimen corresponder y para continuar -en el caso de as铆 considerarlo- con el seguimiento de su evaluaci贸n cl铆nica鈥.

Las situaciones constatadas, tambi茅n ponen en evidencia la responsabilidad de los funcionarios judiciales que no cumplen con su deber de controlar el respeto de los derechos de las personas privadas de su libertad. Jueces, fiscales y la mayor铆a de los defensores p煤blicos no monitorean los lugares donde se alojan personas que dependen de su funci贸n y cuando raramente lo hacen no registran ni denuncian estas situaciones.

La CPM viene reiterando el reclamo al gobierno provincial de que con urgencia se efectivice el pase de la Direcci贸n de Salud Penitenciaria a la 贸rbita del Ministerio de Salud a fin de que las personas detenidas sean tratadas de la misma manera que cualquier ciudadano de la provincia. Esta enorme desigualdad que no tiene fundamento alguno, es la consecuencia de la mayor parte de las muertes ocurridas en c谩rceles y alcaid铆as provinciales, donde casi el 80 % de las muertes ocurridas el a帽o pasado fueron por cuestiones de salud no asistidas.

Hace 10 a帽os, en el marco de las medidas cautelares vigentes ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos por el Complejo penitenciario de San Mart铆n, una pericia realizada por el equipo de especialistas de la Universidad de Lan煤s describi贸 con precisi贸n estos problemas. El estado provincial acept贸 y reconoci贸 esas conclusiones y se comprometi贸 a revertirlas. No solo no lo hizo, sino que la situaci贸n se agrav贸.

Esta desatenci贸n conocida por los funcionarios responsables, se constituye en una violaci贸n grave de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que debe ser reparada con car谩cter urgente por las autoridades provinciales.

