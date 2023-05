–

La C谩mara de Apelaciones confirm贸 el fallo de primera instancia que indica el desalojo de la cooperativa que recuper贸 la f谩brica de tapas de empanadas. El inmueble y las maquinarias deber铆an ser rematados y 50 personas quedar铆an sin trabajo. Los obreros presentar谩n un proyecto de expropiaci贸n en la Legislatura porte帽a. Por Canal Abierto.



Un fallo judicial orden贸 el desalojo de la planta de La Litorale帽a, f谩brica de tapas de empanadas que desde el 2015 es manejada por sus trabajadores organizados en cooperativa tras la quiebra de Deconti SA.

Esta resoluci贸n intenta culminar el camino recorrido desde aquel momento. Entonces la jueza de primera instancia Valeria P茅rez Casado neg贸 el permiso de explotaci贸n que los trabajadores ped铆an en concepto de indemnizaciones y meses de sueldo adeudados. Esta medida fue apelada, y hoy la sala E de la C谩mara de Apelaciones en lo Comercial confirm贸 aquel fallo.

La sentencia firmada por los jueces Miguel Bargall贸, Angel Sala y Hern谩n Moncl谩 impide a la Cooperativa de Trabajo La Litorale帽a la interposici贸n de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, por lo que las propiedades y maquinarias pasan a remate, y las 50 personas que hoy conforman la cooperativa quedar铆an sin trabajo.

En di谩logo con Canal Abierto, Fabi谩n Pierucci, responsable de planificaci贸n de la cooperativa y hoy electo s铆ndico electo lament贸 que 鈥judicialmente ya se cubrieron todas las instancias芦. Y record贸 que 鈥渘osotros hab铆amos tenido un fallo en contra de la jueza P茅rez Casados, de Jugado Nacional Comercial, a fin del 2020, que orden贸 el desalojo despu茅s de muchos a帽os de gesti贸n cooperativa de la empresa禄.

鈥淓sta empresa quebr贸 en el a帽o 2015. Obtuvimos un primer permiso de explotaci贸n, hicimos una presentaci贸n para compensar cr茅ditos, esto es con indemnizaciones, salarios ca铆dos y otros 铆tems salariales, aplicar para la compra de la quiebra, que es un edificio, maquinaria, veh铆culos. El monto es muy importante porque somos un colectivo de mucha gente y la mayor铆a tiene a帽os y a帽os de antig眉edad, en promedio est谩n en 30 a帽os en la antigua sociedad an贸nima. Por lo tanto la suma de los 50 compa帽eros que somos, que estamos correctivizando las acreencias laborales es importante y alcanzar铆a casi para comprar la totalidad de los bienes y la jueza nos lo niega鈥, a帽adi贸.

Y se帽al贸 que 鈥渓o que estamos planteando es que es una barbaridad que una empresa en funcionamiento con puestos genuinos que no tienen subsidio del Estado, que est谩 absolutamente operativa gracias a la inversi贸n cuantiosa que hicimos nosotros trabajadores de la f谩brica para que las m谩quinas est茅n en perfecto estado no pueda seguir en . Y entonces pedimos una soluci贸n pol铆tica鈥.

En tal aspecto, Pierucci cont贸 que este mi茅rcoles van a presentar un proyecto de expropiaci贸n ante la Legislatura porte帽a. 鈥淪abemos que es bastante dif铆cil que se pueda sancionar por la composici贸n de la c谩mara, pero no obstante vamos a dar esa pelea鈥, destac贸.

Con este proyecto buscan declarar de utilidad p煤blica el emprendimiento. 鈥淧ensamos que en la Argentina actual cerrar una f谩brica en funcionamiento con 50 puestos de trabajo genuinos, que vivimos del ingreso generado por la producci贸n de alimento va m谩s all谩 de cualquier inter茅s particular o privado鈥, explic贸 el cooperativista.

鈥淟a utilidad p煤blica es que socialmente la f谩brica tenga la posibilidad seguir en funcionamiento. Eso tiene un valor muy importante. As铆 que la idea es que la ciudad de Buenos Aires pueda crear como sujeto de expropiaci贸n y que despu茅s la traspase con alg煤n mecanismo a la cooperativa, ya sea un comodato, un plan de pago o lo que fuese鈥, agreg贸.

Y se帽al贸 que 鈥渓a ley de quiebra modificada en el a帽o 2010 da la atribuci贸n a quienes fueron v铆ctimas de un empresario inescrupuloso, como en el caso de la empresa Deconti S.A., que dej贸 impagos millones y millones de pesos hacia el Estado, a los corredores y tambi茅n a los trabajadores, que si nos organizamos en cooperativa, como hicimos en el a帽o 2015, tenemos el derecho a la continuidad laboral y a la explotaci贸n con gesti贸n obrera de la f谩brica. Y eso sucedi贸鈥.

鈥淟o que pasa es que hoy el juzgado est谩 planteando que esa experiencia deber铆a tener fin para rematar, desguazar la f谩brica y pagar aparte de a nosotros mismos, a otros acreedores. Nosotros lo que estamos diciendo es que es una barbaridad tanto jur铆dica como socialmente. As铆 que hoy la lucha m谩s fuerte es en el contra la Justicia, que no puede hacer una interpretaci贸n socialmente aceptable para solucionar el conflicto鈥, sostuvo.

鈥淎 m铆 en particular me parece porque hay una ideolog铆a racista, clasista de quienes imparten la ley. Claramente la jueza Valeria P茅rez Casado no pertenece a la clase de trabajadores y si perteneci贸 en alg煤n momento, porque no conozco su historia familiar, se desclas贸 en el trancurso de los privilegios que significa cobrar salarios recontra altos y por encima del promedio, no pagar impuestos y todos los privilegios que tienen los jueces. Entonces, decretar un fallo jur铆dico no significa hacer justicia. Nosotros nos amparamos en la legitimidad que corresponde a la experiencia de ocho a帽os de haber salvaguardado una fuente laboral, de generar productos de excelencia con gesti贸n obrera, sin patr贸n, y que todos los excedentes vayan al beneficio de los asociados cooperativas, de nuestras familias y de la propia comunidad鈥, concluy贸 Pierucci.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2023/05/29/la-justicia-pone-en-jaque-a-la-litoralena/