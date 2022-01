–

驴Qu茅 est谩 pasando en Cuesta del Ternero? Mientras la Justicia ratific贸 el desalojo forzoso de la comunidad mapuche en favor de los empresarios forestales contin煤an los acampes. Por Gioia Claro y Adriana Meyer 鈥 Fotos: Roxana Sposaro y Denali Degraf, para Agencia Presentes.

Todo hab铆a comenzado el 18 de septiembre cuando la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero, ubicada a 15 kil贸metros de El Bols贸n, realiz贸 la recuperaci贸n de una porci贸n de ese territorio que consideran su lugar para habitar por derecho ancestral. Hubo intentos de desalojo violentos, un cerco policial que intent贸 vencer su resistencia por hambre y fr铆o, acampes y caravanas solidarias. La tensi贸n y la violencia escalaron hasta que el 21 de noviembre el joven El铆as Garay fue asesinado y Gonzalo Cabrera, herido de gravedad. Por el homicidio est谩n acusados dos empresarios vinculados al supuesto due帽o del predio, el empresario forestal Rolando Rocco. Este hombre de negocios en realidad posee un permiso de la provincia de R铆o Negro para la forestaci贸n de esas hect谩reas con la plantaci贸n de pinos en esos terrenos fiscales. Sin embargo, es el denunciante contra les integrantes de la Lof Quemquemtrew, entre ellxs varias mujeres acusadas de 鈥渦surpaci贸n鈥.

El lunes 27 de diciembre empez贸 la instancia de impugnaci贸n pedida por la defensora de la Lof, Andrea Reile, para frenar al juez de garant铆as Ricardo Calcagno, quien ya tiene firmada la orden de desalojo forzoso del territorio recuperado. Ese d铆a se estableci贸 un cuarto intermedio de 48 horas para que las partes intentaran establecer un avance por las v铆as de la negociaci贸n. Pero el jueves 30 las partes expresaron en una audiencia que no se hab铆a logrado acuerdo alguno.

芦Faltan actores fundamentales en el conflicto禄

En esa audiencia, el juez Gregor Joos expres贸 que el empresario Rocco es 鈥渧铆ctima del despojo, por lo cual es urgente la restituci贸n de las tierras鈥. La abogada Reile, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, le respondi贸 al juez que 茅l tiene el poder de 鈥ordenar la conformaci贸n de una mesa de di谩logo m谩s amplia, donde se permita resolver un conflicto que excede a las partes.鈥 La letrada considera que en este conflicto faltan 鈥渁ctores fundamentales, el estado provincial y nacional; el Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia representado por Orlando Carriqueo, El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indigenas) y la secretar铆a de Derechos Humanos de Naci贸n鈥.

鈥淟a medida de restituci贸n 鈥揺l desalojo dictado por Calcagno鈥 est谩 debidamente justificada鈥, dijo el juez. Y consider贸 que 鈥渘o implica la renuncia a los derechos de la Lof, pero son ajenos a este fuero penal (鈥) Tiene que haber intervenci贸n de la provincia para resolver el dominio de las tierras鈥, pero por otras v铆as. 鈥淓xiste un conjunto normativo nacional, provincial e internacional sobre el derecho ind铆gena. La aplicaci贸n de 茅stas no implica acceder a ellos de modo violento鈥, dijo aludiendo a la recuperaci贸n territorial. Es decir, reconoce que este pueblo originario tiene alg煤n derecho, pero lo manda a discutirlo en otro 谩mbito donde sus integrantes ya saben que no obtendr谩n respuesta.

Identidad y derechos

Abundan las demandas colectivas y juicios iniciados contra el estado provincial de R铆o Negro, realizadas por distintas comunidades y organizaciones de base del pueblo mapuche y mapuche tehuelche como el CAI (Consejo Asesor Ind铆gena), que llevan m谩s de 10 a帽os cajoneadas y demoradas por el propio sistema judicial. 鈥淣o existe el acceso a la justicia para el mapuche鈥 hab铆a dicho Romina Jones, integrante de la Lof Quemquemtrew, en varias oportunidades durante las 煤ltimas semanas frente al juez Calcagno.

El 29 de diciembre la gobernadora de R铆o Negro, Arabela Carreras, recibi贸 al referente de la APDH La Matanza Pablo Pimentel. 脡l pidi贸 en nombre de la Lof Quemquemtrew y de distintos organismos de derechos humanos de Argentina la conformaci贸n de una Mesa de Di谩logo para abordar el conflicto en Cuesta del Ternero. En esa reuni贸n en la Casa de Gobierno provincial no pudo participar el werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro, Orlando Carriqueo.

Pimentel destac贸 que, si bien el gobierno provincial se comprometi贸 a enviar a su secretario de Derechos Humanos Dino Minieri para reunirse con la Lof, de ninguna manera esto conforma una Mesa de Di谩logo. 鈥淒ebe tener presencia de organismos como la Direcci贸n de Tierras, Direcci贸n de Bosques, la secretar铆a de Derechos Humanos. M谩s la participaci贸n del Estado Nacional a trav茅s de sus organismos competentes para poder llegar a una soluci贸n sobre la tierra, que incluya, adem谩s, la desmilitarizaci贸n del territorio y la participaci贸n del gobierno de R铆o Negro para comenzar un di谩logo de buena fe que lleve a una soluci贸n definitiva鈥. Pero la gobernadora Carreras dice que no est谩n dadas las condiciones para una Mesa de Di谩logo, salvo que lo disponga la Justicia.

Por su parte, Carriqueo fue recibido por el ministro de Gobierno rionegrino Rodrigo Buteler. Luego del encuentro dijo: 鈥No se puede resolver un problema de tierras con un privado que no es due帽o. Y no se puede resolver un conflicto hist贸rico del Estado con las comunidades ind铆genas. El camino es el di谩logo, al que el gobierno de R铆o Negro se niega, y no se puede reprimir porque eso no va a solucionar nada禄. El representante del Parlamento Mapuche discuti贸 con el funcionario Buteler. Le plante贸 que 鈥la Patagonia Argentina y otros pa铆ses viven un proceso social d贸nde est谩 vigente el derecho a la identidad, donde hay un reconocimiento de esa identidad y una necesidad de tierras aptas y suficientes鈥.

La voz de la Lof Quemquemtrew

La Lof Quemquemtrew emiti贸 un comunicado en el que expres贸 que 鈥淩olando Rocco es un concesionario, testaferro del poder pol铆tico, que no tiene ning煤n inter茅s en llegar a un acuerdo, s贸lo pretende que seamos sus esclavos y que el gobierno con la ayuda de la fiscal铆a y nuestra defensa le gestionen un t铆tulo de propiedad禄. Por la misma v铆a, consideraron: 芦Nada se resolver谩 con 茅l, dado que es la provincia quien entrega territorios a negociados turbio. Una vez m谩s decimos al gobierno que estamos dispuestos al di谩logo, pero no soportaremos m谩s manipulaciones, falsedades y acuerdos perversos鈥.

La comunidad advirti贸 que 鈥渆l territorio seguir谩 a resguardo, all铆 se derram贸 la sangre de nuestro pe帽i/ lamien, y el Gobierno es responsable de lo que sucedi贸 y tambi茅n de lo que hoy acontece en el acampe solidario y el territorio. Dejaron un nuevo mensaje mafioso en los carteles de la ruta cercanos a la Lof, con impactos de bala.

Qu茅 pas贸 en la oficina de Turismo del Bols贸n

Un episodio de vandalismo opac贸 el reclamo de la comunidad con un ataque perpetrado el 30 de diciembre en las oficinas de Turismo de El Bols贸n, donde desconocidos encapuchados causaron destrozos y dejaron pintadas: 鈥淩occo Asesino, Pogliano c贸mplice. Si desalojan Quemquemtrew chau turismo鈥. El intendente de El Bols贸n Bruno Pogliano repudi贸 el episodio, al tiempo que allegades a la comunidad tomaron distancia en el entendimiento de que son actos que recaer谩n en ellos con la amenaza de la gobernadora de aplicar la Ley Antiterrorista, pero en los que no han tenido participaci贸n.

鈥淓s mentira que reconocen la ley ind铆gena y a los pueblos originarios, lo 煤nico que hacen es matarlos porque se quieren quedar con todo, nos quieren desaparecer porque somos los que ponemos el cuerpo para defender el agua y la vida, ustedes est谩n al servicio de poderosos que ni siquiera les dan un mango, nos matan a cada rato y no les importa鈥, gritaba una mujer mapuche por altavoz en uno de los ingresos a la feria regional.

Incendios, armas y muerte

La Lof Quemquemtrew inici贸 su proceso de recuperaci贸n territorial luego del incendio que en 2021 arras贸 con miles de hect谩reas de bosques nativos y puso en alerta a la poblaci贸n de la Comarca Andina sobre el avance de las forestaciones de pino, sin control sobre el bosque nativo. Esta especie arde y propaga velozmente los incendios forestales o de interfase (zonas boscosas pobladas). El 18 de septiembre hubo un comunicado oficial hacia la poblaci贸n en general y fueron denunciades de inmediato. El 24 de septiembre se realiz贸 un operativo de identificaci贸n de personas que se transform贸 en desalojo violento donde hubo cuatro detenides, y en el cual dos mujeres, Ariadna Mansilla y Romina Jones junto a su hijo de 8 a帽os, fueron violentades f铆sica, mental y espiritualmente.

A partir de ese momento se estableci贸 un sitio represivo en todo el Paraje Cuesta del Ternero, con un ret茅n policial permanente que manten铆a aislada la zona por orden de la ministra de Seguridad provincial Betiana Minor. Fue respondido con un acampe humanitario que se mantuvo durante m谩s de dos meses. Luego de diversas situaciones de hostigamiento denunciadas por la comunidad, donde responsabilizan a agentes policiales desplegados en el lugar de ejercer violencia contra las mujeres del acampe, se decidi贸 levantarlo y mantener una guardia en el terreno de un vecino.

El 21 de noviembre, Mart铆n Cruz Feilberg y Diego Ravasio pasaron el cerco policial al territorio recuperado. Lo hicieron al menos con un arma, que dispararon, y huyeron. As铆 fue asesinado El铆as Garay Cayicol (29) y herido de gravedad Gonzalo Cabrera (26). Feilberg es socio de Rolando Rocco, y fue quien realiz贸 la primera denuncia contra la comunidad. Junto a Ravasio se encuentran con prisi贸n preventiva en el penal de la ciudad de Viedma a la espera de que finalice el plazo de investigaci贸n y se inicie el juicio en el que se establezcan las penalidades por homicidio e intento de homicidio en car谩cter de coautores.

C贸mo sigue la situaci贸n en Cuesta del Ternero

En este contexto, y con una orden de desalojo inminente, integrantes de las comunidades mapuche y vecines conscientes volvieron a acampar sobre un costado de la Ruta 6, 煤nico camino que atraviesa el paraje. All铆 se mantiene el ret茅n policial impidiendo el acceso al lugar. Exigen la anulaci贸n del desalojo, un di谩logo pol铆tico que est茅 a la altura de sus reclamos y la desmilitarizaci贸n del territorio.

