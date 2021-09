–

September 29, 2021

Ceaqua

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso presentado por el archivo de la querella que present贸 por las torturas que sufri贸 Gerardo Iglesias en los a帽os 70.

Nota de prensa

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA NOTIFICADO, POR MEDIO DE AUTO DE FECHA 16

DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA INADMISI脫N A TR脕MITE DEL RECURSO DE AMPARO

INTERPUESTO POR GERARDO IGLESIAS ARG脺ELLES

Por medio de nota informativa 1/2021, de fecha 27 de enero del presente a帽o, el Tribunal Constitucional anunci贸 que el Pleno hab铆a resuelto por mayor铆a la inadmisi贸n a tr谩mite de la demanda de amparo presentada por Gerardo Iglesias Arg眉elles, cuyo objeto era que se investigaran judicialmente los delitos de tortura, cometidos en un contexto de cr铆menes contra la humanidad, que hab铆a sufrido durante la dictadura franquista, y que en 2018 hab铆an sido denunciados en los Juzgados de Instrucci贸n de Oviedo.

En dicha nota el Tribunal Constitucional informaba que el Auto se encontraba pendiente de redacci贸n y que contar铆a con tres votos particulares que formular铆an el Magistrado D.

Juan Antonio Xiol y las Magistradas D帽a. Encarnaci贸n Roca y D帽a. Mar铆a Luisa Balaguer.

Transcurridos casi nueve meses desde que se emiti贸 la referida nota informativa, el Tribunal Constitucional ha notificado a la representaci贸n de Gerardo Iglesias el contenido del Auto, as铆 como el de los tres votos particulares. Tal y como anunciaba el Tribunal Constitucional, siete Magistrados se pronuncian sobre la inadmisi贸n de la demanda o recurso de amparo y tres lo hacen a favor.

Debemos destacar que por primera vez, tres Magistrados del Tribunal Constitucional, se pronuncian a favor de admitir a tr谩mite una demanda de amparo en relaci贸n con la

posibilidad de investigar y enjuiciar penalmente cr铆menes franquistas.

El Auto ahora notificado del Tribunal Constitucional, avalado por la mayor铆a de Magistrados, viene a consolidar internamente un modelo de impunidad que impide la investigaci贸n y enjuiciamiento penal de los cr铆menes franquistas en el Estado espa帽ol.

Si bien en el Auto se estima que la demanda formulada por la representaci贸n de Gerardo Iglesias plantea una cuesti贸n jur铆dica de relevante y general repercusi贸n, reconociendo la existencia de un deber de los Estados de perseguir y castigar los cr铆menes de

Derecho Internacional, considera que atendiendo a nuestra normativa interna ello resulta incompatible con el principio de legalidad penal, la prescripci贸n de los delitos denunciados y de

la propia Ley de Amnist铆a de 1977.

As铆, el Tribunal de garant铆as, el Tribunal que supuestamente debe ser el m谩ximo garante en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales plasmados en la Constituci贸n de 1978, se niega a reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva a Gerardo Iglesias en particular y en general a todas las personas que sufrieron grav铆simas violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista; para ello, no duda en separarse de una forma grotesca del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional, as铆 como de los diferentes pronunciamientos que, en tal sentido, ha efectuado en reiteradas ocasiones el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 贸rganos de 贸rganos de tratado del citado Organismo Internacional, como el Comit茅 de Derechos Humanos, el Comit茅 contra la Tortura, el Comit茅 contra las Desapariciones Forzadas y otros mecanismos como el Relator Especial para la promoci贸n de la Verdad, la Justicia, la Reparaci贸n y las Garant铆as de no Repetici贸n, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involutarias, etc鈥..

Conviene destacar que en el voto particular emitido por la Magistrada D帽a. Mar铆a Luisa Balaguer, al que se adhiere el Magistrado D. Juan Antonio Xiol R铆os, despu茅s de poner de manifiesto que la demanda de amparo deb铆a de haber sido admitida a tr谩mite por cuanto que la misma presentaba una indudable trascendencia constitucional y que, en consecuencia, se deb铆a de haber dado la correspondiente audiencia a todas las partes durante su tramitaci贸n, incluido el Ministerio Fiscal, destacan que, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

1.- Existe una obligaci贸n de perseguir penalmente las violaciones de derechos fundamentales.

2.- Existe un principio de imprescriptibilidad aplicable a estos casos.

3.- Exist铆an, en el momento de cometerse los delitos, normas no escritas que s铆 eran conocidas y cuyos efectos eran previsibles, con lo cual no existe ninguna infracci贸n del principio de legalidad.

4.- Imposibilidad de aplicar la Ley de Amnist铆a de 1977 a los cr铆menes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

Por todo ello, desde CEAQUA manifestamos nuestra m谩s absoluta disconformidad y absoluto rechazo con el contenido del Auto dictado por el Tribunal Constitucional, que consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho y que socava e infringe, una vez m谩s, los derechos m谩s elementales que asisten a aqu茅llas personas que sufrieron cr铆menes franquistas.

En contraposici贸n con ello queremos manifestar nuestra satisfacci贸n porque tres Magistrados del Tribunal Constitucional, por primera vez, hayan disentido abiertamente del criterio de los Juzgados y Tribunales mantenido hasta la fecha.

Desde CEAQUA continuaremos demandando y exigiendo justicia en los Tribunales del Estado espa帽ol y en las correspondientes instancias internacionales.