–

De parte de Cantabria No Se Vende September 13, 2021 49 puntos de vista

Sueldos de miseria y precios de segunda residencia provocan que s贸lo 12 de cada 100 j贸venes se hayan emancipado del hogar familiar en nuestra Comunidad, a la cola del Estado ya desde antes de la pandemia.

No hay apenas ayudas para rehabilitaci贸n, no hay normas urban铆sticas que guarden nuestra coherencia arquitect贸nica; sigue construy茅ndose mucho pero para especular y/o veranear, y no para vivir todo el a帽o.

Nosotr@s, sin poder comprar una casa…y con los desahucios dispar谩ndose.