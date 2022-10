–

De parte de CNT October 30, 2022 92 puntos de vista

GLOBAL | Ilustraci贸n de El Bellotero | Extra铆do del cnt n潞 431

A principios de febrero tuvo lugar la Larga marcha hasta Estrasburgo por la libertad de Ocallan, que lleva encarcelado desde 1999 en la isla prisi贸n de Imrali. A ella acudieron kurdos de la di谩spora y simpatizantes de su causa sobre todo de Alemania, Francia y Suiza. El origen de esta marcha data de 1984, a帽o en el que se celebr贸 por primera vez como una marcha por la liberaci贸n del pueblo kurdo. All铆 se acu帽贸 el sobrenombre de Apo, a modo de diminutivo, para referirse a Abdullah Ocallan

La Larga Marcha, m谩s all谩 de reclamar la libertad de Ocallan, que es un s铆mbolo de la lucha kurda, es una proclama al mundo de que la revoluci贸n es posible.

Desde 2019 lleva su equipo de abogados sin poder ver a Ocallan, dadas las trabas burocr谩ticas que el gobierno turco impone. El aislamiento al que tienen sometido a esta persona da una idea del calibre que para el Estado turco tiene la movilizaci贸n de la poblaci贸n kurda.

Hasta hace unos a帽os por estos lares el movimiento kurdo era considerado un movimiento de liberaci贸n nacional m谩s de los tantos surgidos en los 70 y 80. De hecho, as铆 era en sus or铆genes. Sin embargo, a partir del encarcelamiento de Ocallan, el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n) y auspiciado por el propio dirigente desde prisi贸n, vivi贸 un viraje hacia el Confederalismo Democr谩tico, abandonando el marxismo que hasta entonces esgrim铆a. En pocas y reduccionistas palabras el Confederalismo Democr谩tico defiende que la liberaci贸n de la sociedad tiene que empezar por la liberaci贸n de las mujeres del patriarcado y que, lejos de ser el Estado una soluci贸n para los pueblos, 茅ste es un problema, por lo que se apuesta por la confederaci贸n desde abajo de comunas, organizadas desde asambleas populares.

As铆, al menos, es como el Confederalismo Democr谩tico ha tomado cuerpo pr谩ctico en Rojava, una de las cuatro partes en la que est谩 dividido el Kurdist谩n hist贸rico (Rojava, en Siria; Bakur en Turqu铆a; Basur en Iraq y Rojhilat en Ir谩n, seg煤n denominaci贸n geogr谩fica Oeste-Norte-Sur-Este). Con el estallido de la guerra civil siria y la aparici贸n del ISIS, ante el vac铆o de poder, los kurdos de Rojava organizados a trav茅s del PYD y de una constelaci贸n de asociaciones de todo tipo entre las que destaca Kongra STAR, se lanzaron a llevar a la pr谩ctica su proyecto revolucionario antipatriarcal, democr谩tico radical y ecosocialista contando con todas las minor铆as 茅tnicas de la zona; formaron milicias, la mixta YPG y la femenina YPJ para enfrentarse y, a la postre, arrinconar al Daesh, dieron cobijo a los yazid铆es masacrados al norte de Irak o fundaron una nueva versi贸n de la sociolog铆a, la Jineology o Ciencia de las Mujeres.

El experimento organizativo iniciado en Rojava para sortear el modelo estatal se basa en los consejos populares. Es una organizaci贸n de abajo arriba que comienza con los consejos de aldea o incluso de calle, del municipio y del cant贸n (en principio Rojava se configur贸 en tres cantones -Afrin, Kobane y Cizire-) para terminar en una suerte de plenaria, ya que desde cada consejo se elige a dos delegados mandatarios (una mujer y un hombre) que acuden a la instancia superior. Dada la configuraci贸n 茅tnica de la zona y huyendo expresamente del monolitismo cultural cong茅nito a la forma Estado, hay un sistema de cuotas por etnia para la participaci贸n en las asambleas de los consejos, as铆 a las etnias minoritarias se les garantiza una participaci贸n m铆nima del 10%. En tanto que la liberaci贸n de la mujer es un principio innegociable del movimiento, este modelo organizativo es doble: hay consejos mixtos y consejos exclusivamente femeninos en todos los niveles de esta autoadministraci贸n democr谩tica. Y as铆 cada nivel tiene una copresidencia masculina y femenina. Hoy, m谩s all谩 de Rojava, el KCK y el KJK (femenino) re煤nen a todas las organizaciones confederalistas democr谩ticas.

El modelo econ贸mico parte de la formaci贸n de cooperativas, y pretende recuperar una econom铆a no mercantilista, autogestionada, de cercan铆a y lo m谩s autosuficiente posible

En aqu茅llas circunstancias (2015) el foco medi谩tico recay贸 en lo que suced铆a en Rojava, dada tambi茅n la colaboraci贸n t谩ctica con EEUU en la lucha contra el islamofascismo, al tiempo que lo hac铆an las miras de una parte de la militancia revolucionaria occidental, principalmente la libertaria, dadas las coincidencias de los planteamientos y experiencias y la llamada expresa de sus protagonista a los movimientos 鈥渄emocr谩ticos鈥 mundiales.

No solo recibieron simpat铆a y apoyo moral desde el llamado occidente si no que tambi茅n muchas personas decidieron acuerparles present谩ndose all铆 mismo, pese a las dificultades, ya fuera para combatir en las milicias o para ofrecerles apoyo log铆stico o formativo. Una de las iniciativas que m谩s ha destacado en ese sentido es la creaci贸n de la Comuna Internacionalista, que re煤ne a personas de varios pa铆ses deseosas de contribuir en la pr谩ctica sobre el terreno. CNT public贸 en 2019 el libro 鈥淢ake Rojava Green Again鈥, que lo cuenta con m谩s profundidad. En este libro, conviene subrayarlo porque el an谩lisis y la informaci贸n pol铆tica suele preponderar en lo que llega de Rojava, se presentan nociones del modelo econ贸mico que, a partir de la formaci贸n de cooperativas, pretende recuperar una econom铆a no mercantilista, autogestionada, de cercan铆a y lo m谩s autosuficiente posible, basada en el conocimiento del medio en el que se desarrolla y abandonando los planteamientos extractivistas. Esto, a煤n con todas las dificultades y trabas imaginables y siendo, como es, Rojava, la zona de Siria con m谩s pozos petrol铆feros.

Arrinconado el Daesh, el proyecto es atacado por el Estado Turco que conquista, apoy谩ndose en milicias islamistas, uno de los tres cantones en que se hab铆a configurado Rojava, el de Afrin, en 2018. Desde entonces se denuncian violaciones constantes de los derechos humanos en esa zona, incluido el uso de armamento qu铆mico, en particular f贸sforo blanco, para lo que desde Rojava se solicita una investigaci贸n internacional. Adem谩s, la zona est谩 sometida a embargo. Mientras, los rojav铆es intentan mantener el control sobre los campos de control de islamistas que en los 煤ltimos tiempos est谩n consiguiendo fugarse, lo que puede conllevar un resurgimiento del nunca del todo extinto Daesh. En este terreno, y pese a que Estados Unidos retir贸 en 茅poca de Trump sus tropas de la zona, todav铆a quedan contingentes norteamericanos que auxilian a los kurdos en esta ingrata labor.

El experimento organizativo iniciado en Rojava para sortear el modelo estatal se basa en los consejos populares

En otras zonas del Kurdist谩n la poblaci贸n sigue bajo la bota de los Estados; as铆 en Ir谩n se denuncian detenciones mientras que en Turqu铆a son encarcelados miembros del partido pol铆tico HDP que une a la izquierda kurda y parte de la turca o sus poblaciones sufren opresi贸n (sobre todo en 2017, a帽o en el que varios municipios apostaron por proclamar la autonom铆a democr谩tica). El Kurdist谩n iraqu铆, aut贸nomo, est谩 pol铆ticamente dominado por el partido de Barzani.

Son varios los intentos del movimiento kurdo por encontrar apoyos, entre otros que la UE elimine al PKK de la lista de organizaciones terroristas, para lo que ha habido una campa帽a de firmas recientemente. Tambi茅n parte de la izquierda parlamentaria tanto en el parlamento europeo como en parlamentos nacionales como el sueco han denunciado la actitud de Turqu铆a o han solicitado una revisi贸n del estatus del PKK; ERC y Bildu presentaron una pregunta parlamentaria sobre la diputada del HDP Aysul Tugluk enferma y encarcelada en Turqu铆a. No obstante, la actitud de los gobiernos europeos que tienen en Turqu铆a un socio preferente no es proclive a incomodar a Erdogan. As铆, se encuentran impedimentos y hace poco incluso se expuls贸 a una activista espa帽ola, Mar铆a, de Alemania, especialmente vinculada por lazos econ贸micos a Turqu铆a, por realizar actividades de apoyo al Kurdist谩n. En la actualidad hay una campa帽a en su favor.

De hecho, la celebraci贸n de la larga marcha no ha transcurrido con normalidad. Hubo retenciones de activistas en las fronteras de los pa铆ses de paso e incluso a su paso por Alemania se prohibi贸 expresamente la habitual exhibici贸n de la imagen de Ocallan e incluso la exclamaci贸n de su nombre.