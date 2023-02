–

De parte de Briega February 7, 2023

Pie de foto: Retrato de Carlos G贸mez Bl谩zquez A.F.M. publicado en el libro que le dedicaron sus amigos en 1988.

S贸lo somos conscientes de la ausencia de algunos derechos en determinados momentos vitales. Por eso es dif铆cil que se abran hueco en el debate p煤blico, m谩s si estos ponen en cuesti贸n creencias morales o religiosas. Tal ha sido el caso del derecho a la muerte digna que ha tardado casi 40 a帽os en abrir plenamente la puerta del ordenamiento jur铆dico de nuestro pa铆s. Cada avance en esta lucha, ha venido precedido de un esc谩ndalo medi谩tico, de denuncias en el juzgado y de mucho sufrimiento personal que llen贸 la prensa de nombres propios (entre otros Ram贸n Sampedro, Luis Montes, Jorge Le贸n, Inmaculada Echevarr铆a, 脕ngel Hern谩ndez, Mar铆a Jos茅 Carrasco鈥), en torno a los cuales se ha podido tejer el debate sobre el derecho que tiente toda persona a tener una muerte digna. El camino ha sido complejo porque se ha tenido que desbrozar para que se reconocieran los derechos del paciente a ser informado de su propia enfermedad, a tener que dar el consentimiento informado antes de ser tratado, a rechazar un tratamiento, al alivio del sufrimiento, a los cuidados paliativos, a la sedaci贸n paliativa, para finalmente reconocer el derecho a la eutanasia en determinados supuestos.

Aunque el debate ya se inici贸 en Espa帽a en los a帽os veinte del pasado siglo, estuvo restringido a foros especializados de juristas, te贸logos y m茅dicos, con un marcado cariz te贸rico y escaso impacto en la vida de las personas. No fue hasta la d茅cada de los ochenta cuando empez贸 a ocupar un espacio en la opini贸n p煤blica espa帽ola. Y si hubiera que poner una fecha, esta ser铆a el 27 de marzo de 1984, cuando Fernando Garc铆a Tola por primera vez introdujo el tema en las casas de los espa帽oles al entrevistar al torrelaveguense Carlos G贸mez Bl谩zquez en el programa 鈥Si yo fuera presidente鈥 de la 1陋 cadena de RTVE.

Desgraciadamente, la entrevista no est谩 disponible en las redes, pero su testimonio qued贸 recogido en el libro que sus amigos publicaron tras su muerte y que nos acompa帽ar谩 a lo largo de este documento[1]. En 茅l se recogieron los argumentos y las dificultades que en aquel momento ten铆a la defensa de la eutanasia. La primera fue el uso problem谩tico del t茅rmino eutanasia que el movimiento eugen茅sico (que pretend铆a la selecci贸n biol贸gica de la poblaci贸n en funci贸n de lo que le conviniera o no a la sociedad, al Estado o a la naci贸n) hab铆a realizado desde finales del siglo XIX y que lleg贸 a su culmen en la Alemania Nazi. Seg煤n Pablo Sim贸n Lorda (descargar pdf en fuente original), de la Escuela Andaluza de Salud: 鈥Hoy sabemos, tras la experiencia nazi, que tales pr谩cticas no fueron 鈥渆utanasias鈥 por m谩s que se utilizara ese nombre, sino abominables asesinatos selectivos o genocidios sistem谩ticos, completamente inaceptables 茅tica y jur铆dicamente鈥. Pero en la Espa帽a de la transici贸n todav铆a se utilizaba como argumento para oponerse a la eutanasia, obviando que la esencia de la eutanasia es la libre voluntad del enfermo.

鈥Me da miedo cuando se mezcla la palabra eutanasia con la palabra asesinato. La palabra debe seguir significando 鈥渂uena muerte禄, y hay que borrarla de la carga ideol贸gica adquirida por razones hist贸ricas. No implica malicia en la acci贸n, sino compasi贸n y respeto鈥. (P.78)

Tras la segunda Guerra Mundial se produce un gran avance m茅dico y tecnol贸gico que produce un doble efecto, por un lado, aumenta la supervivencia de personas que sufren enfermedades graves y por otro, es capaz de mantener de forma artificial la vida de los enfermos terminales sin valorar el tipo de vida que llevar谩n tras el tratamiento. En este periodo la prioridad absoluta de un m茅dico era mantener con vida al enfermo, cualquier otro planteamiento se pod铆a considerar como un auxilio al suicidio, lo que estaba castigado por el c贸digo penal de 1848, vigente hasta la reforma del C贸digo Penal de 1995. La iglesia ha sido una de las instituciones que m谩s se han opuesto al avance de la muerte digna. Especialmente la espa帽ola que durante el franquismo propugnaba una moral que ensalzaba el dolor y el sufrimiento incluso desoyendo la voz del Papa P铆o XII, que en 1957 ya aval贸 la pr谩ctica de la sedaci贸n paliativa. Recordemos que el propio Francisco Franco fue v铆ctima de lo que denominaba 鈥渆ncarnizamiento terap茅utico鈥.

鈥Normalmente la 煤ltima palabra la debe tener el enfermo. Tengo la impresi贸n de que al enfermo se le ha tratado como a un ni帽o: no se le dan explicaciones, 鈥減orque no est谩 preparado鈥. Ni lo est谩, ni lo estar谩 jam谩s, si no se cuenta con 茅l. Habr谩 que explicarle cu谩l es su proceso, su tratamiento, que consecuencias se derivan鈥

En la misma clase m茅dica se genera una resistencia enorme para admitir lo de la muerte digna, creo que planteada primero por actitudes religiosas y segundo por miedo a responsabilidades legales鈥 (P. 77-78)

A Carlos le fue diagnosticado una Leucemia en 1976, sin embargo 茅l no fue informado. Como era habitual en aquel momento quedaba bajo la responsabilidad de los familiares la decisi贸n de comunic谩rselo o no.

鈥Al principio, ni los m茅dicos, ni mi mujer quisieron decirme que padec铆a leucemia. Con el tiempo, empec茅 a sospechar que padec铆a una enfermedad importante, hasta que un d铆a se lo pregunt茅 a mi mujer y 茅sta me lo revel贸. No lo digo como acusaci贸n sino como dato: A m铆 se me dio un informe firmado falso, para no decirme lo que ten铆a, quiz谩s por un motivo de compasi贸n.鈥 (P.80)

鈥El hecho de poder tener un fin largo me hizo plantearme lo que pueden ser las unidades de cuidados intensivos. Me aterra el sentirme indefenso en manos de personas cualificadas y competentes, con much铆simos medios que la t茅cnica les ha dado. Yo quer铆a morir siendo Carlos G贸mez Bl谩zquez, no un chisme que se mantiene artificialmente, vegetalizado; no digo que tenga que ser as铆, pero que s铆 puede ser as铆鈥. (P:77)

Esto le llev贸 a buscar informaci贸n sobre la enfermedad y sobre la muerte digna. El 11 de noviembre de 1983 sali贸 publicada en El Pa铆s una carta de Miguel 脕ngel Lerma mostrando su inter茅s por crear en Espa帽a una 鈥Asociaci贸n Derecho a Morir Dignamente鈥.

鈥Cuando yo estaba con esta preocupaci贸n, le铆das una serie de cosas, de repente apareci贸 en 鈥淓l Pa铆s鈥, en noviembre, una carta de Miguel 脕ngel Lerma, a quien despu茅s he tenido la fortuna de conocer. Planteaba una serie de ideas, acordes con mi pensamiento, de cara a la creaci贸n de una asociaci贸n, en Espa帽a, que luchase por esos fines. Me puse en contacto con 茅l y otras personas, se comenz贸 a madurar una asociaci贸n -al estilo de las de otros pa铆ses鈥 con el objetivo de defender los derechos de los enfermos en un abanico muy amplio: desde el derecho a la informaci贸n sobre su diagn贸stico, hasta el de una muerte digna y el decidir la propia muerte鈥. (P.81)

Con la creaci贸n de la Asociaci贸n se quer铆a incidir en la opini贸n p煤blica sobre el derecho a la muerte dentro de la legalidad y con respeto hacia las opiniones contrarias de personas o instituciones, ya que: 鈥La manera de morir es una opci贸n que a nadie obliga; pero tampoco nadie puede impedir la disponibilidad para elegir sus 煤ltimos derechos鈥. El 14 de mayo de 1984 se celebr贸 la asamblea fundacional de la de Asociaci贸n Espa帽ola por el Derecho a Morir Dignamente (AEDMD), en la que Miguel 脕ngel Lerma sali贸 elegido presidente y Carlos G贸mez Bl谩zquez fue nombrado portavoz. Se fijaron como fines promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; as铆 como defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este fuera su deseo expreso.

En el mes de septiembre se celebr贸 congreso internacional sobre el derecho a morir con dignidad en la ciudad de Niza, la asociaci贸n espa帽ola fue admitida. Sin embargo, tuvo que esperar algunos meses para que el Ministerio del Interior la inscribiera en el registro de asociaciones. En un primer momento le neg贸 el registro porque contraven铆a el C贸digo de Deontolog铆a M茅dica al incitar al suicidio. El 8 de diciembre el Gobierno socialista recibe un varapalo en la editorial de El Pa铆s por la decisi贸n y al tiempo que unas p谩ginas m谩s adelante publica el anuncio del recurso de la Asociaci贸n Derecho a Morir Dignamente ante la Audiencia Nacional. Una semana m谩s tarde el ministerio accedi贸 al registro tras recibir el titular de interior, Jos茅 Barrionuevo, una carta firmada por 42 personalidades, en la que le solicitaban una resoluci贸n 芦m谩s conforme con nuestra Constituci贸n y con los h谩bitos de un pa铆s democr谩tico禄. Entre los firmantes figuraba el miembro del Consejo General del Poder Judicial Perfecto Andr茅s Ib谩帽ez.

El 31 de mayo de 1985 muere Carlos G贸mez Bl谩zquez en el hospital Marqu茅s de Valdecilla, seg煤n el testimonio de su amigo Alberto Pico cumpliendo sus deseos de una muerte digna.

鈥淓n su 煤ltimo d铆a va perdiendo consciencia. Siempre rodeado de familiares y amigos. Va muriendo lentamente. En la habitaci贸n se respira una profunda tristeza y un gran amor de los que rodean su cama en todo momento鈥 M茅dicamente se ha hecho lo estricto para evitar sufrimientos. Creo se cumpli贸 su deseo de morir con dignidad personal. A media tarde, descansa definitivamente鈥. (P.90)

Esto fue posible porque en el Hospital Valdecilla desde 1982 exist铆a una Unidad de Paliativa. De hecho, era la primera creada en Espa帽a, surgida por el empe帽o personal del jefe de oncolog铆a, Jaime Sanz Ortiz, y que no fue reconocida oficialmente por el centro hasta 1987. Se tendr铆a que esperar a la d茅cada siguiente para que la sedaci贸n paliativa se generalizara por los hospitales espa帽oles.

Todav铆a el camino por el reconocimiento legal del derecho a una 鈥buena muerte鈥 estaba lejos y lleno de escollos: en 1995 los jueces se la deniegan a Ram贸n Sampedro; ese mismo a帽o la reforma del C贸digo Penal tipifica como delito penal el auxilio al suicidio; en el a帽o 2005 el doctor Luis Montes y su equipo del Hospital Severo Ochoa fueron denunciados an贸nimamente por 鈥haber realizado m谩s de 400 sedaciones irregulares con resultado de muerte鈥; la iglesia se ha posicionado con la eutanasia reiterativamente; cuando en 2018 se tom贸 en consideraci贸n la proposici贸n de ley de regulaci贸n de la eutanasia, la c谩mara de representantes la hab铆a rechazado en diecis茅is ocasiones desde 1994.

Finalmente, la Ley Org谩nica 3/2021, de 24 de marzo, de regulaci贸n de la eutanasia fue publicada en BOE.

[1] AAVV. (1988): Carlos G贸mez Bl谩zquez. Santander, edici贸n a cargo de los autores.