No 茅ramos tan felices, pero si en las reuniones de los s谩bados alguien hubiese preguntado si 茅ramos felices, ella habr铆a respondido 鈥渟eguro s铆鈥, o me habr铆a consultado con los ojos antes de decir 鈥渟铆鈥, o tal vez habr铆a dicho directamente 鈥渟铆鈥, volteando su largo pelo rubio hacia mi lado para incitarme a confirmar a todos que 茅ramos felices, que yo tambi茅n pensaba que 茅ramos felices. Pero 茅ramos felices. Ya pas贸 mucho tiempo y sin embargo, si alguien me preguntase si 茅ramos felices dir铆a que s铆, que 茅ramos, y creo que ella tambi茅n dir铆a que fuimos muy felices, o que 茅ramos felices durante aquellos a帽os setenta y cinco, setenta y seis, y hasta bien entrado el a帽o mil novecientos setenta y ocho, despu茅s del 煤ltimo verano.



Sal铆a por las tardes, a las dos, o a las tres.Siempre los martes, mi茅rcoles y jueves, despu茅s de mediod铆a, se maquillaba, me saludaba con un beso, se iba a hacer puntos y no volv铆a hasta las nueve de la noche.

A fin de mes, si hab铆a dinero, no sal铆a a hacer puntos. Entonces, tambi茅n aquellas tardes de martes a jueves nos qued谩bamos charlando, tomando t茅, o ella se encerraba en el cuarto para mirar televisi贸n mientras yo trabajaba, o me acostaba a descansar sobre la hamaca paraguaya que hab铆amos colgado en el balc贸n.

Y si faltaba plata, en la primera semana del mes hac铆a dos puntos cada tarde: se iba temprano al centro, hac铆a alg煤n punto, despu茅s volv铆a a nuestro barrio para hacer otro punto por Callao, y yo la esperaba sabiendo que aquella noche llegar铆a m谩s tarde. Pero siempre ten铆amos dinero. Hubo caprichos: el viaje a Miami, los muebles de laca con gamuza amarilla y la man铆a de andar siempre cambiando de auto, esos fueron los gastos mayores de la 茅poca, y como casi nunca nos faltaba plata, ella hac铆a, puntos entre martes y jueves las primeras semanas del mes, llegaba a casa bien temprano, me daba un beso, se cambiaba y se encerraba a cocinar.

A veces pienso que por entonces cada d铆a era tan parecido a los otros, que por esa constancia y esa semejanza se produc铆a nuestra sensaci贸n de felicidad.

Sal铆a temprano. Dejaba el taxi en Veinticinco de Mayo y Corrientes y se iba caminado hacia Sarmiento; a veces se entreten铆a mirando una vidriera de antig眉edades, monedas viejas, estampillas. Ser铆an las tres. Hab铆a por ah铆 hombres parados frente a las pizarras de las casas de cambio, gente que copia en sus libretas las cotizaciones, y el precio de los bonos y de los d贸lares de cada d铆a. Alguno de 茅sos la miraba.

Entraba al bar de la esquina de la Bolsa. Se hac铆a servir un t茅 en la barra y generalmente alguien la ve铆a y la reconoc铆a y la citaba. Los conocidos la citaban all铆, en el bar de la Bolsa.

Los hombres no pod铆an olvidarla con facilidad.

Si no consegu铆a cita, pagaba el t茅, dejaba su propina, se iba caminando por Sarmiento, y en alg煤n quiosco compraba revistas francesas o brasile帽as para mirarlas tomando su caf茅 en la confiter铆a Richmond de la calle Florida.

Ah铆 siempre alguien se le acercaba. De lo contrario, poco antes de las cuatro, sal铆a a recorrer Florida hacia la Plaza San Mart铆n mirando vidrieras, o demor谩ndose en las cercan铆as del Centro Naval y en los barcitos de la zona, llenos de oficiales de paso que dejan sus familias en las bases del sur y sab铆an de ella.

Si no encontraba un oficial, segu铆a hasta Charcas y pasaba por la vieja galer铆a, donde nunca sol铆a fallar, porque si los mozos del snack bar la ve铆an sola, le presentaban a los turistas que hab铆an andado por ah铆 buscando una mujer.

Una mujer. 驴Qu茅 sabr铆an ellos qu茅 es una mujer? Yo s铆 s茅. S茅 que ella era una mujer. No s茅 si lo sabr谩n todos los hombres que la encontraban en la Bolsa, en la Richmond, en el Centro Naval, o en alg煤n sitio de su camino entre la Bolsa de Comercio y la galer铆a, pero s茅 que algunos lo supieron, y fueron sus amigos, y casi amigos m铆os fueron 鈥搇os conoc铆鈥, y me consta que, por conocerla, algunos de ellos aprendieron qu茅 es una mujer.

Algunas veces se le acercaban hombres de civil fingiendo que buscaban citas, pero ella los descubr铆a 鈥搕en铆a para eso un olfato especial鈥, y les dec铆a que se fuesen a alcahuetear a otro.

Los especiales, los de la Divisi贸n Moralidad, la dejaban seguir. En cambio, los oficiales nuevos de las comisar铆as, reci茅n salidos de los cursos, se ofend铆an y la llevaban detenida a la seccional. All铆 ten铆a que hablar con los de la guardia; mostraba las fotos de publicidad, los documentos, las llaves de casa y las del auto y los jefes le permit铆an salir.

驴Qu茅 otra cosa pod铆an hacer? Una noche lleg贸 a casa con un subcomisario.

Yo la esperaba trabajando frente a mi escritorio, y cuando o铆 la cerradura, mir茅 hacia la puerta para ver su carita sonriente y lo vi a 茅l.

Parec铆a un profesor de tenis, o un vividor de mujeres ricas. El not贸 la expresi贸n de mi cara al o铆r que me lo presentaban como subcomisario y qued贸 sorprendido, igual que yo. 鈥 Me reconoci贸 por aquella pel铆cula de la Edad Media 鈥搇a del whisky como hab铆a pensado que ella viv铆a sola, miraba mi kimono de yudo, ve铆a el desorden de papeles sobre mi escritorio, y la miraba a ella, averiguando.

Not贸 un papel de armar entre mis libros. Era un papel americano, con los colores de la bandera yanqui y pregunt贸 si fum谩bamos. Ella dijo que estaba para ofrecer a las visitas y a 茅l le pareci贸 bien y sigui贸 curioseando entre los libros. Esa primera vez estuvo medio trabado, igual que yo, que jam谩s esper茅 que me trajera un polic铆a a casa.

Pero despu茅s nos hicimos amigos. Se acostumbr贸 a venir y nos telefoneaba desde el garage para anunciar que al rato subir铆a a tomar algo, o a charlar. Dejaba sus armas en el auto. Para ellos es obligatorio llevar siempre la pistola en su funda de la cintura, o en esas carteritas que usan ahora, pero 茅l, por respeto a la casa, dejaba todo en el garage.

A veces preguntaba por ella: 鈥撀縔 Franca鈥? 鈥揚arec铆a amenazarme: 鈥渟i dec铆s que no est谩, seguro que me muero鈥︹.

Y yo le explicaba que estar铆a haciendo puntos, que pronto llegar铆a, y lo invitaba con un whisky.

Para no molestar, 茅l se quitaba los zapatos, se acostaba en el sill贸n del living y se quedaba ah铆 mirando el techo hasta que ella llegara, s贸lo por verla, aunque estuviesen esper谩ndolo en su oficina, una secci贸n especial de vigilancia que funcionaba cerca de casa en la 茅poca de la presidencia de Isabel.

Parec铆a un instructor de tenis, o el encargado de un yate de lujo. Siempre de sport, bronceado; ten铆a cuarenta y dos a帽os, pero parec铆a menor, de treinta o treinta y cinco. Se llamaba Solanas.

Fuimos bastante amigos. No es f谩cil ahora confesar amistad hacia un polic铆a, pero no has sido el 煤nico. Tambi茅n siento amistad hacia el inspector Fern谩ndez, de la Polic铆a Federal, a la llaman la mejor del mundo aunque a 茅l lo tenga destinado a una comisar铆a de mala muerte, en un barrio donde jam谩s nada sucede. A Solanas lo hab铆a conocido haciendo puntos.

Le habr谩 cobrado, la primera vez, lo mismo que por entonces les cobraba a todos; ser铆an veinte, o veinticinco mil pesos: unos cien d贸lares, quinientos millones de ahora. 驴C贸mo decirlo si el valor del dinero cambia m谩s que cualquier otra costumbre de la gente鈥? Desde que se hizo amiga de Solanas y lo empez贸 a traer a casa, nunca volvi贸 a cobrarle.

Tampoco creo que haya vuelto a acostarse con 茅l: ella diferenciaba a los amigos de los puntos, y entre los puntos distingu铆a bien a los clientes estables de aquellos hombres ocasionales que aceptaba s贸lo cuando ve铆a que se le estaba yendo la tarde sin conseguir un conocido. . Si los entraba a casa, significaba que ya era amiga de los puntos. Saldr铆an del hotel, o del departamentito del hombre y entusiasmados, ir铆an a un bar para seguir charlando. Despu茅s, cuando llegaba la hora de volver, ella querr铆a volver 鈥搉ecesitaba volver鈥, se har铆a acompa帽ar hasta la puerta y si segu铆a la charla y le segu铆a el entusiasmo, lo hac铆a subir a nuestro departamento.



Cuando est谩 comenzando una amistad, nada la puede detener. Por eso, al nuevo amigo ella lo hac铆a pasar, lo presentaba, y el hombre segu铆a hablando conmigo mientras ella se cambiaba y se encerraba a cocinar para los tres.

Los que se hac铆an amigos cenaban en casa; a los que no se quer铆an ir, les prepar谩bamos una camita en el living, y ah铆 dorm铆an, sin preocuparse por lo que hac铆amos en nuestra habitaci贸n.

Hasta venir a nuestro departamento nunca un cliente sab铆a de m铆. Yo en cambio sab铆a de ellos porque Franca me detallaba todo lo que hac铆a con los puntos. Fue una 茅poca. Yo quer铆a averiguar, conocer m谩s. Sent铆a curiosidad por entender qu茅 hab铆a hecho cada tarde, y hasta 芦ataba de imitar, por la noche, lo que ella hab铆a estado haciendo con los puntos durante el d铆a.

Por eso conoc铆, sin haber ido nunca, todos los hoteles que a ella le gustaban, y hasta pod铆a imaginarme los departamentitos de los solteros, y la decoraci贸n de los departamentos que alquilan los casados para escaparse un poco de la mujer. Ten铆a de cada uno de esos lugares una idea tan n铆tida como la de Franca, que se acostaba all铆 dos o tres veces por mes.

Parece mentira, pero la gente, aun en las cosas que hace m谩s en la intimidad, se parece entre s铆 tanto como en las que hace porque las vio hacer antes a los vecinos, a sus socios del club o a los actores de las propagandas de la televisi贸n.

Despu茅s dej茅 de averiguar. Ella me anunciaba si hab铆a hecho algo poco com煤n, aunque eso sucediera muy pocas veces.

Celos jam谩s sent铆. Rabia s铆; cuando pens茅 que me ment铆a, o cuando sospech茅 que ella agregaba alg煤n detalle para probar si yo sent铆a celos.

Con el tiempo aprend铆 que as铆 como yo nunca le hab铆a mentido, ella tampoco a m铆 me hab铆a mentido, y por eso, si alguien hubiera preguntado si 茅ramos felices, habr铆a dicho ella, igual que yo, que s铆, que 茅ramos muy felices a pesar de las peque帽as peleas y de los celos.



Porque ella s铆 celos sent铆a.

鈥撀縌u茅 hiciste hoy鈥? 鈥損reguntaba al llegar.

鈥揧鈥 nada鈥 鈥揹ec铆a yo, mostr谩ndole mi yudogui impecable, el cintur贸n reci茅n planchado, el escritorio cubierto de fichas y de notas, y el mate fr铆o junto a mi cenicero lleno de filtros de cigarrillos terminados.

鈥揘ada鈥 volv铆a a decirle, disimulando la sonrisa que me nac铆a al pensar que ella hab铆a andado por ah铆 creyendo que esa tarde yo habr铆a sido capaz de salir o de hacer algo diferente de cualquier otra tarde de mi vida.

鈥撀縌u茅 hiciste hoy? 驴Qui茅n estuvo esta tarde? 鈥搗olv铆a a preguntar.

鈥揧鈥 nadie, Franca, nadie 鈥搇e repet铆a yo.

驴Qui茅n ir铆a a estar? 鈥撀entiras鈥! 鈥揹ec铆a ella鈥. 隆Mentiras! Te leo en los ojos que hubo alguien. 鈥揘o. No hubo nadie Franca 鈥搇e dec铆a, y ya sin sonre铆r, porque sab铆a c贸mo iba a terminar todo eso, empezaba a mirarle los ojos verdes, para que al comprobar que resist铆a su mirada, ella entendiese que no ten铆a nada que ocultarle, que nadie hab铆a venido, y que yo, aquella tarde, no hab铆a hecho nada distinto a lo de todas las otras tardes de la semana.

Entonces ella dejaba de mirarme. Sus ojos verdes se fijaban en la pared j yo ve铆a s贸lo la parte blanca de los ojos que empezaba a nublarse por l谩grimas mezcladas con rimnmel aceitoso disuelto.

(Hab铆a algo loco en eso de mirar siempre hacia un costado, siempre al mismo costado, como si la pintura de la pared, o la pintura de los cuadros colgantes de la pared, pudiese responder sus preguntas: 鈥溌縌ui茅n vino?鈥 鈥溌緿贸nde fuiste?鈥).Y yo quer铆a consolarla.

Alzaba un brazo, trataba de acariciarle el pelo, pero ella se volv铆a m谩s hacia la pared y miraba alg煤n cuadro, o peor, al z贸calo directamente. Gritaba: 鈥撀es que siempre ment铆s! 驴Ves que ment铆s? 鈥搗olv铆a a gritar, como si la pared le hubiese confirmado que yo ment铆a. (Yo no ment铆a.)

鈥揘o nena鈥 No te miento鈥 鈥搄uraba yo, riendo, pero ella lloraba cada vez m谩s fuerte y me dec铆a entre sollozos que se iba a ir con un punto que le hab铆a prometido un departamento en Manhattan, con otro que la invitaba a un viaje por islas del Caribe, o con aquel que le ofrec铆a pasar el verano en su estancia del Brasil.

驴C贸mo no iba a re铆r si siempre amenazaba igual: el Brasil, las islas del Caribe, el departamento 鈥渟tudio鈥 en la isla de Manhattan鈥? Pero deb铆a haber evitado re铆r. Era peor: ella gritaba m谩s: 鈥撀縑es鈥? 鈥損reguntaba鈥. 隆Te re铆s! 鈥搒e respond铆a. Y explicaba鈥: 隆Quiere decir que no te importa que me vaya鈥! Quiere decir que vos no me quer茅s鈥 隆Que nunca me quisiste! 隆Das asco! 鈥揘o nena鈥 鈥揾ablaba yo鈥: 隆No peli茅s! 鈥搑ogaba. Yo hab铆a dejado de re铆r, pero ella no hab铆a dejado de llorar.

鈥撀緾贸mo que no peli茅s? 鈥揹ec铆a鈥. 隆C贸mo quer茅s que no pelee si me ment铆s! 鈥揧 me miraba y me gritaba:隆Sos insensible! 鈥損rotestaba cada vez m谩s, gritando m谩s.

Entonces yo miraba la hora y calculaba. Sent铆a el paso del tiempo. .. Sent铆a que perder铆amos la cena.

Y ella miraba mi escritorio 鈥搗en铆a hacia m铆 y yo tem铆a que comenzase a destrozar los libros, o a revolverme los papeles, o peor, que como muchas veces, acabara tirando el cenicero y mi mate al piso, aunque despu茅s ella misma tuviese que juntar la ceniza y los restos de yerba, y fregar la mancha verdosa que impregnar铆a la alfombra. Procuraba proteger mi escritorio; cubr铆a todo con mis brazos abiertos.

鈥撀o sig谩s鈥! 鈥搑ogaba yo.

Pero segu铆a, ella. Tac, un libro. Trac: el cenicero. Tlaf: el mate de boca contra la alfombra; todo ca铆a. Y yo me controlaba, me relajaba, trataba de calmarla. Imposible: nunca se calmaba.

Entonces dejaba mi escritorio; iba hacia ella, le aplicaba una palanca de radio鈥揷煤bito, y la llevaba encorvada hacia el sof谩. Trab谩ndola contra los almohadones, sobre el sof谩 o sobre la alfombra, evitaba que se lastimase tratando de librarse de mi palanca.

鈥揅alm谩te amor鈥 no sigas鈥 鈥搇e ped铆a entonces, habl谩ndole contra la oreja.

Pero ella gritaba m谩s: que la iba a matar, que la quer铆a matar. Y yo pensaba en los vecinos, intentando callarla, y aplastaba su boca contra los almohadones. Era peor: se sacud铆a, gritaba m谩s.

Entonces le vendaba la boca con mi cintur贸n, tensaba el cintur贸n bajo su pelo, por la nuca, y con sus cabos le ataba las manos contra la espalda. Inm贸vil, pod铆a decirle lentamente que la quer铆a, que nadie hab铆a venido, que yo no hab铆a salido y que sab铆a que nunca me cambiar铆a por el de Brasil, ni por nadie y ella dejaba de forcejear y yo apagaba la l谩mpara y me desnudaba.

Le hablaba despacito. La desnudaba y antes de desatar el cintur贸n le acariciaba el cuello y los brazos para probar si estaba relajada. S贸lo la castigaba si hac铆a alg煤n ruido o intentos de gritar por la nariz que pudiesen alarmar a los vecinos.

Cuando se pon铆a bien soltaba el nudo la besaba, le besaba los ojos y la cara, acariciaba todo su cuerpo y la sent铆a todav铆a sollozar, o temblar 鈥揺ran los ecos de tanto que hab铆a llorado y gritado y nos bes谩bamos las bocas, y ella empezaba a re铆r porque reconoc铆a en mi boca el gusto de sus l谩grimas mezclado con gusto de tabaco y de rimmel, y as铆 nos abraz谩bamos como jam谩s debi贸 haberse abrazado con sus puntos y nos 铆bamos al cuarto, o a la hamaca, y nos qued谩bamos por horas m谩ndonos, o hamac谩ndonos hasta que el hambre, la sed o mis absurdas ganas de fumar nos obligaban a separarnos.

Esas noches no cocinaba. Despu茅s del ba帽o baj谩bamos a un restaurante del barrio y nos sent铆amos felices.













La gente, desde las otras mesas, nos notar铆a felices y pas谩bamos d铆as y semanas enteras felices sin pelear.

Si le quedaban marcas, reprochaba 鈥撀u茅 van a pensar鈥! 鈥揹ec铆a, ri茅ndose, reconociendo que ella hab铆a tenido la culpa.

Y nos divert铆amos pensando que a los puntos de esa semana, las marcas del cuello, la espalda y las mu帽ecas los entusiasmar铆an m谩s.

Dec铆a que le contaba a algunos 鈥揳 los que le parec铆an m谩s sensible鈥, que el hombre que viv铆a con ella se emborrachaba y le pegaba. Que algunas veces deb铆an llevarla desmayada al hospital. Que no se separaba ni se atrev铆a a abandonarlo porque el tipo era un asesino y que estaba segura de que tarde o temprano terminada mat谩ndola.

A otros les hac铆a creer que se hab铆a lastimado en una ca铆da del caballo.

Ten铆a un caballo en el Club H铆pico Alem谩n de Palermo. Lunes y s谩bados se iba a practicar equitaci贸n. Le hac铆a bien eso a ella, como a m铆 me hac铆an bien las pr谩cticas de yudo.





Toda la gente deber铆a practicar un deporte violento: teniendo el cuerpo tenso y fortalecido se est谩 mejor de la cabeza, se respira y se duerme mejor, se fuma menos y la vida comienza a parecerse m谩s a lo que debe ser la verdadera felicidad.

El caballo era un alaz谩n. Se llamaba Macri; no s茅 por qu茅. Lo conoc铆 un s谩bado, mientras la esperaba cerca del lago. Ella desmont贸, vino hacia m铆 tray茅ndolo por una rienda, y cuando dej茅 el auto para besarla, el animal oli贸 mi pelo, resopl贸, y se puso a golpear, nervioso, el suelo con las patas. .

Nunca, dijo ella, se hab铆a portado as铆. Era un caballo que ten铆a fama de noble y manso, pero algo de m铆 deb铆a ponerlo mal, porque las pocas veces que me tuvo cerca reaccion贸 igual: resoplaba, pisoteaba nervioso el c茅sped con sus cascos. .

La segu铆an militares por Palermo. A ella no le gustaban los militares, pero los lunes y los s谩bados 鈥搇os d铆as de ella鈥, muchos van por ah铆 probando sus caballos.

Se le arrimaban. Trataban de hacer citas.

Siempre los rechazaba.

Nunca hizo puntos por Palermo, ni en el H铆pico.

Para ella los caballos, especialmente su caballo, eran una pasi贸n.



El cuidador del Macri, lo supimos despu茅s, era suboficial de Ej茅rcito. Se ocupaba de eso para reforzar su peque帽o sueldito de fin de mes.

Yo luchaba con un capit谩n. Por mi peso 鈥搒esenta y dos kilos鈥, nunca encontraba en la academia con qui茅n luchar. A veces probaba con mujeres, pero no ten铆an t茅cnica ni fuerza. Hab铆a muchachos j贸venes, de mi peso, con fuerza y con t茅cnica, pero sin la madurez y la concentraci贸n que se logran en el yudo s贸lo mediante a帽os de pr谩ctica.

Entonces deb铆a buscar gente de m谩s peso. El capit谩n 鈥搒etenta kilos era un hombre moreno y bajito. Cuando Fukuma nos present贸, y durante el saludo, mir贸 mi cintur贸n y habr谩 pensado que el maestro le ped铆a, como favor, que me probase.

Gan茅 los seis primeros lances seguidos. Siempre ganaba.

Una tarde, practicando retenciones, le apliqu茅 algunas t茅cnicas de hapkido y lo not茅 desesperado por salir. Cuando le hac铆a un 鈥渙jal鈥 con la solapa de su yudogui argentino de loneta, no bien sent铆a que la circulaci贸n cerebral se le dificultaba, en vez de golpear para que lo dejase salir, me clavaba sus ojitos negros reticulados de capilares rojos y yo ve铆a una mirada de odio distinta a la de Franca, no s贸lo a causa del contraste con el hermoso color verde de ella, sino tambi茅n porque se entend铆a que en aquel hombre nadie podr铆a transformar el odio en un sentimiento m谩s elaborado.



Mucha gente jam谩s comprender谩 el deporte.

Ahora permiten federarse y competir en torneos a personas llenas de ideas agresivas, a quienes la experiencia del triunfo y el fracaso no les sirve de nada.

Habr铆a que averiguar bien qu茅 entiende alguien por 茅xito y derrota antes de autorizarlo a combatir o darle un rango que habilita para formar disc铆pulos. De lo contrario, en pocos a帽os, terminar谩n por desvirtuarse los principios de las artes marciales.

Perder es aprender. Esto me lo ense帽贸 Fukuma, que lo aprendi贸 del maestro Murita, dan imperial que nunca autoriz贸 la ostentaci贸n de colores de rangos en su dojo.



鈥淪i yo tuviera tanta fuerza y tanta habilidad鈥︹ 鈥揹ec铆a ella, refiri茅ndose a mis palancas y mis t茅cnicas.

Pero jam谩s pudo aprender. Compr贸 kimono, pag贸 matr铆cula y el primer mes de un curso con Fukuma, pero al cabo de cuatro clases desisti贸 reconociendo que no alcanzaba a comprender los fundamentos de nuestro deporte.

Franca hab铆a nacido para los caballos.

Calcul贸 Olda Ferrer que yo podr铆a ganar una fortuna instalando un gimnasio.

鈥撀緾u谩nto ganar铆a? 鈥搇e pregunt茅.

鈥揗ucho 鈥揹ec铆a ella, mientras su marido, un psicoanalista, aconsejaba a Franca que me impulsase a tomar disc铆pulos.

Para los psicoanalistas, poner un cartelito y arreglar un local donde otra gente pague por asistir es un ideal de la vida humana, que resulta a煤n m谩s elevado si el lugar se llama 鈥渋nstituto鈥 y el dinero que los clientes pagan es mucho.

鈥撀縋ero cu谩nto es mucho? 鈥損regunt茅 a la Ferrer, que era una economista bastante conocida, y calcul贸 una cifra: 鈥揇iez mil, para empezar. Despu茅s m谩s, veinte, o treinta mil鈥

Dijo eso o cualquier otro n煤mero; no s茅 cu谩nto val铆a el dinero por entonces. Recuerdo en cambio que Franca me gui帽aba los ojos, porque durante el mes anterior ella hab铆a producido treinta y cinco mil sin poner instituto ni perder tiempo preparando disc铆pulos incapaces de alcanzar objetivo alguno. Pero una vez casi me instalo. Se lo dije a Fukuma. El viejo recomendaba que s铆:

鈥撀et茅te! 鈥揹ijo, y era gracioso o铆rlo, porque a causa de su acento, 鈥渕et茅te鈥 nos parec铆a una palabra japonesa, mientras que a 茅l le sonar铆a tan natural y tan argentina como cualquiera de las palabras del espa帽ol que siempre pronunciaba mal.



Sucedi贸 en 1975. Estaba intervenida la universidad y echaban a los profesores porque en la facultad hab铆an tolerado a los grupitos de estudiantes que se mezclaron con la guerrilla.

Pens茅 que me despedir铆an tambi茅n a m铆. En el segundo cuatrimestre cambi茅 el turno de mis clases y comenc茅 a dictar los te贸ricos en este horario de lunes y s谩bados entre ocho y diez de la ma帽ana. Con los nuevos horarios ven铆an menos alumnos, y como las autoridades de la intervenci贸n siempre llegaban tarde y nunca me ve铆an, se fueron olvidando de m铆 y no tuve necesidad de 鈥渕eter鈥 un instituto.

Calculaba as铆: 鈥渟i con cuatro horas semanales gano mil, y con cuarenta horas ganar铆a diez mil, cambiar no me conviene鈥. Las cifras son falsas: nadie. recuerda cu谩nto ganaba por entonces.

Hay algo que se aprende con el estudio de las artes marciales: actuar sobre las partes del enemigo que ofrecen menos resistencia.





Escrib铆 鈥減artes鈥. Una traducci贸n correcta del japon茅s habr铆a elegido la palabra 鈥減untos鈥.

Franca reir铆a si leyese estas notas.

Habl茅 una tarde con el capit谩n. Le cont茅 lo que ocurr铆a en la Universidad y habl茅 de mis temores por m铆, por Franca. Prometi贸 ayudarme.

Al tiempo, vino a decirme que hab铆a hecho averiguaciones y que como yo no ten铆a antecedentes, no deb铆a preocuparme.

Pero a mediados del setenta y siete, cuando desapareci贸 un chico del gimnasio al que tambi茅n le hab铆a prometido que no necesitaba preocuparse porque no ten铆a antecedentes, llam茅 a Solanas y 茅l me llev贸, sin que Franca supiese, a la oficina aquella a blanquear.

鈥淏lanquear鈥 quer铆a decir contar lo que uno pensaba, lo que sab铆a que pensaban o hac铆an los otros y lo que pensaba que hac铆an, pensaban o sab铆an los otros. El hombre de la oficina, un canoso muy alto que deb铆a ser el jefe, despu茅s de hablar y preguntar durante m谩s de tres horas, aconsej贸 que si alg煤n d铆a me llevaban ten铆a que convencerlos de que hab铆a blanqueado, y reclamar que revisaran mis hojas en el batall贸n trescientos y pico. Despu茅s Solanas me aclar贸 que haber blanqueado no garantizaba nada, que no se pod铆a Poner las manos en el fuego por nadie y que todo aquel tr谩mite> 鈥渆n el mejor de los casos鈥, pod铆a ser una ayuda.

Creo que todos vieron lo que fue pasando durante aquellos a帽os. Muchos dicen que reci茅n ahora se enteran. Otros, m谩s decentes, dicen que siempre lo supieron, pero que reci茅n ahora lo comprenden. Pocos quieren reconocer que siempre lo supieron y siempre lo entendieron, y que si ahora piensan o dicen pensar cosas diferentes, es porque se ha hecho una costumbre hablar o pensar distinto, como antes se hab铆a vuelto costumbre aparentar que no se sab铆a, o hacer creer que se sab铆a, pero que no se comprend铆a.

Se lo aprende en la vida, o en el dojo: siempre es igual que antes. Para la gente, lo importante es vivir mirando hacia donde los otros le se帽alan, como si nada sucediera detr谩s, o m谩s adelante.

Si cuando suced铆a aquello hab铆a que pensar otra cosa, ahora, que hay que pensar en lo que entonces suced铆a, indica que no habr谩 que mirar ni pensar las cosas que suceden en este momento.









Ochenta y tres. Empieza otro a帽o y llegan nuevas promociones de alumnos. Cada cuatrimestre los estudiantes me parecen m谩s j贸venes, m谩s ni帽os. Es porque en mi memoria los alumnos de antes han seguido creciendo o envejeciendo, aunque nunca los haya vuelto a ver.

En mi memoria crecen y encanecen muchachos y muchachas que murieron poco despu茅s de aprobar el examen final, hace cinco o diez a帽os.

Mi memoria de m铆 contin煤a intacta. Me imagino como el d铆a que comenc茅 en la c谩tedra, hace ya doce a帽os.

Ten铆a veintisiete.

Franca tampoco envejeci贸. Tiene treinta y nueve, mi edad. Hace puntos a煤n, pero jura que 鈥榚l marido no lo sabe.

Vive con 茅l, con los hijitos que 鈥搕uvieron con 茅l, y con la suegra, que los cuida.

La veo muy pocas veces. Pregunto c贸mo no pudimos seguir siendo felices.

Ella protesta que es feliz, que ya no siente celos, y que ahora es 茅l 鈥揺l marido鈥 quien siente celos. 鈥 Sabe que ella hac铆a puntos, pero no sabe, o finge que no sabe, que sigue haciendo puntos ahora. Ella dice que 茅l nunca conocer谩 lo nuestro, porque si se enterase la echar铆a de la casa, le quitar铆a los hijos o har铆a cualquier locura. Lo cree capaz.

Cuenta que salvo alguna situaci贸n en la que debi贸 entrar para satisfacer caprichos de los clientes, jam谩s ha vuelto a acostarse con mujeres, y que yo fui la 煤nica por qui茅n sinti贸 algo frente y sincero en la vida.

Le creo.

Creer, o no creer, no me hace m谩s ni menos feliz, Claudia volvi贸 a leer hasta aqu铆 y quiere saber si 茅ramos felices. Digo que s铆: 鈥揅omo con vos. Igual que con vos, Claudia 鈥搇e digo y me parece que est谩 por volver a llorar.

驴Llorar谩? A veces llora.

鈥揘o Claudia, celos no, por favor 鈥搇e ruego, porque siento que comienza a llorar.

Y ella me jura que no son celos de m铆, ni de la otra, sino celos de un tiempo en el que fuimos muy felices y ella no estaba conmigo.

鈥揧 ahora, Claudia 鈥損regunto鈥: 驴No somos felices? Desde el rinc贸n del living me mira sin hablar.

Reci茅n llega de hacer sus puntos y se ha puesto a ordenar los discos. Despu茅s de un rato dice: 鈥揝铆鈥 somos felices鈥 Pero quisiera que todo esto se te borre de la podrida cabeza鈥

Y yo soplo. (Algo as铆 ha de haber sentido el caballito de Franca Charreau.) Ella no pudo o铆rme, pero se acerca. Adivino qu茅 va a ocurrir.

Acert茅.

Se arrima al escritorio. Esp铆a lo que escribo.

Revuelve mis papeles y empieza, como siempre, a hablar de Franca.

鈥撀sa puta鈥! Andaba con mujeres鈥 隆Se encamaba con todas las putas reventadas de Buenos Aires鈥! Cuando se pone as铆, Claudia siempre habla as铆.

Despu茅s me dice que soy una est煤pida, una imb茅cil, y vuelve a repetir que Franca era una puta.

鈥揑gual que vos, mi amor 鈥搇e digo. Estoy serena. 驴Ser谩 necesario que alguna vez pierda el control y que me exalte para calmarla? 鈥揇ud谩s de m铆 鈥搈e dice y llora鈥: 隆No cre茅s en m铆! 鈥揘o nena 鈥揹igo鈥, nunca dud茅 de vos.

鈥揅laro 鈥搑esponde鈥, es porque est谩s segura, porque sal铆s con otras鈥 Porque te ves con esa puta de Franca鈥 Por eso鈥

Y llora y habla a gritos. 驴Tendr茅 que interpretar? Interpreto: 鈥揘o, nena, no es as铆. La que quiere salir con otras deb茅s ser vos鈥 No yo鈥 Yo estoy muy bien en mi escritorio鈥 Te pon茅s mal鈥 est谩s haciendo esto 鈥揹igo para sentirte mal, para no estar mejor conmigo鈥

鈥揧 ella鈥 驴Pod铆a estar bien con vos? 鈥損regunta y me golpea el escritorio.

鈥揝铆, Claudia 鈥揹igo temiendo que vuelva a romper algo鈥, como vos: a veces, como vos hoy, ella tampoco pod铆a鈥

Ella no sabe controlar sus reacciones. Tampoco yo s茅 controlar mis no鈥搑eacciones. Si actuase como ella desea, todo ser铆a distinto. M谩s violento y confuso 鈥搈谩s peligroso pero tal vez ser铆a mejor. Apagar茅 la luz. .

Veo su silueta moverse en la semipenumbra del living y reconozco su intenci贸n. Amenazo: 鈥揝i segu铆s, Claudia, sab茅s lo que te va a pasar鈥

Pero sigue:

鈥揝os una mierda鈥 隆Sos una mierda! 隆Sos una renga borracha y podrida como las cosas que escrib铆s鈥! Y grita. Grita cada vez m谩s: 鈥揝os una puta como Franca鈥 鈥揂hora todos los vecinos la escuchar谩n.

Odio sus miradas indiferentes en el ascensor, o en el palier. Atentos, educados, fingen no habernos o铆do nunca. As铆 son ellos: viven fingiendo, ocultando lo que ocurre detr谩s. 驴Como en el cine? Como en un cine. Como en la vida.

Que termine. Por los vecinos, pido. Que no quiero m谩s humillaciones con los vecinos, digo.

Sigue:

鈥揚odrida鈥 Renga鈥 隆Como lo que escrib铆s鈥! 隆Era una puta鈥! Grita m谩s, sigue gritando hasta que dejo mi silla, la sorprendo por detr谩s y le cruzo el antebrazo contra la boca haciendo firme su mu帽eca con el cabo del cintur贸n. Ya no la pueden o铆r.

Grita por la nariz. Entiendo cada una de sus s铆labas: 鈥淏orracha鈥, 鈥渞enga鈥, 鈥減odrida鈥, 鈥渃urda鈥.

隆Tantas veces la o铆! La vuelco sobre los almohadones. Se arquea.

Golpea su frente y las orejas contra la alfombra y contra las patas del sof谩. No es f谩cil sujetarla.

Se marcar谩.

Cuando termino de atar sus manos me desnudo, manteni茅ndola quieta con mi pierna apoyada en su cintura. Chilla por la nariz, sacude la cabeza. Todo retumba.

Despu茅s, desnuda, comienzo a desnudarla. No es f谩cil; Claudia es fuerte 鈥損esa cincuenta y ocho鈥, se mueve y se resiste. Comienzo a acariciarla. Beso sus l谩grimas. Beso sus ojos, beso su pelo h煤medo y siento el gusto de su sangre: otra vez se le han abierto las cicatrices de la sien.

La abrazo.

Siento c贸mo se va calmando lentamente.

Entonces paso mis manos tras su espalda y desato el cintur贸n. La mano libre de ella se clava en mi cintura, bajo la espalda. Me hiere con sus u帽as, pero se est谩 calmando.

Despu茅s se aquieta y nos besamos. Se mezclan gustos en nuestras bocas: las l谩grimas, la sangre y los restos de rimmel y de l谩piz de labios. Nos abrazamos m谩s. Nos apretamos cada vez m谩s y vamos abrazadas a la hamaca o al cuarto, para hamacarnos, o acariciarnos. R铆e. Re铆mos juntas y m谩s tarde, despu茅s del ba帽o, cuando salimos i comer, vuelve a re铆r al recordar la escena de esta noche y yo r铆o a la par y la gente nos mira re铆r 驴Pensar谩n todos que somos muy felices? Tal vez.

Pero aqu铆 nadie nos conoce. Los que sol铆an comer en estos restaurantes ya no andan m谩s por nuestro barrio.

鈥揟odo cambia 鈥搇e digo, y querr铆a que entendiese que no le estoy diciendo cualquier frase, que en estas dos palabras hay una ense帽anza que ella, alg煤n d铆a, deber谩 aprender.

鈥揝oy feliz鈥 鈥搈e dice, como si hubiera comprendido y confiesa que si encontrase un hombre capaz de darle la cuarta parte de la felicidad que ha tenido conmigo, se ir铆a con 茅l, porque soy una borracha podrida que s贸lo sabe destruir, y repite que soy una borracha, que alg煤n d铆a me olvidar谩 como seguramente Franca me ha olvidado.

Y yo r铆o. (隆Tantas veces a gente del restaurante me habr谩 visto re铆r鈥!) R铆o porque ella est谩 simulando una pelea para probarme 鈥損ara provocarme鈥, pero cuando pregunta por qu茅 r铆o, miento y respondo que me r铆o de ella, porque si confesase que r铆o de un pa铆s, de una ciudad, de un restaurante y de sus mesas semejantes donde la gente come men煤s id茅nticos al nuestro y todo nos parece natural, o real, ella no me creer铆a, sentir铆a que la enga帽o y hasta ser铆a capaz de reiniciar otra de sus escenas de violencia.

