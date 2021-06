–

De parte de Indymedia Argentina June 1, 2021 35 puntos de vista

Al otro lado de la cordillera, la nueva acumulaci贸n de fuerzas -producto de una lucha que lleva d茅cadas- puede permitir la consagraci贸n de un Estado Plurinacional. Una historia que es reflejo de un camino colectivo.

Mujeres mapuche y Allende

29/05/2021

La reforma constitucional que se avecina en Chile no es el producto del 煤ltimo a帽o y medio de movilizaciones, sino la consecuencia de una larga resistencia que se inaugur贸 en plena dictadura, seg煤n interpret贸 Lorenzo Loncon, desde Villa La Angostura (Neuqu茅n). Werken de la comunidad Paicil Antreao hace varios a帽os, su familia tuvo que exiliarse en la Argentina cuando la represi贸n pinochetista se intensific贸 sin diferenciar sectores. Aunque resida al oriente de la cordillera hace m谩s de tres d茅cadas, su origen trasandino hace que el proceso que se aceler贸 a partir de octubre de 2019, conmueva sus fibras m谩s 铆ntimas.

鈥淐uando me escuchan hablar, saben que vine junto a mi familia de Ngulumapu鈥, brome贸 Loncon, en charla con En Estos D铆as. El vocablo significa Territorio de la Humedad o del Oeste y se utiliza para designar a 鈥渓o que hoy es el territorio de Chile鈥, precis贸. 鈥淔uimos exiliados durante la dictadura militar de Pinochet, as铆 que tengo los pies sobre las dos tierras: Ngulumapu y Puelmapu鈥. La segunda es la designaci贸n del territorio mapuche que usurp贸 la Argentina a fines del siglo XIX.



Lorenzo Loncon

El werken de Paicil Antreao tiene una larga historia de militancia. De hecho, se conoci贸 con el autor en 1997. 鈥淟a mayor parte de mi vida he estado activando, desde el Reencuentro del Pueblo Naci贸n Mapuche 鈥 Tai帽 Ki帽e Getuan, en 1991 y 1992鈥. Aquel fue un momento hist贸rico que surgi贸 al calor del contra festejo del quinto centenario, cuando para las organizaciones mapuches fue necesario salir al cruce de la exaltaci贸n que, desde los gobiernos, se pensaba hacer sobre el comienzo de la pesadilla colonial. En ese marco, 鈥渇ui como kona a todo el proceso de creaci贸n de la Wenufoye (bandera mapuche), en el que participamos ambos territorios鈥, remarc贸 Loncon.

Para el werken, cuando se re煤na la Convenci贸n Constituyente en julio pr贸ximo, se tratar谩 de un cap铆tulo m谩s de 鈥渦na lucha que viene desde tiempos de la dictadura militar en Chile, cuando nosotros particip谩bamos de Az Mapu o Ad Mapu, como se pronunciaba en ese tiempo鈥, histori贸. 鈥淓ra la 煤nica organizaci贸n mapuche que ten铆a personer铆a gremial de campesinos y de pesca, pero como confrontaba, la dictadura le quit贸 esa personer铆a jur铆dica. Igual Ad Mapu sigui贸 luchando y nosotros fuimos parte de algunas recuperaciones que se hicieron en tiempos de dictadura y tambi茅n de ceremonias鈥. La organizaci贸n todav铆a existe e inclusive present贸 postulantes a la reciente elecci贸n constitucional, aunque sin suerte.

Dos territorios

La familia Loncon tuvo que abandonar Temuco, su terru帽o, por obvias razones pol铆ticas. 鈥淓n 1985 llegamos a las tierras de Buenos Aires y empezamos a saber que ac谩 tambi茅n hab铆a mapuches. Estaban los Cayuqueo de Los Toldos鈥, ejemplific贸. 鈥淓s por eso que puedo opinar de los dos territorios que conforman el Wall Mapu: Ngulumapu y Puelmapu鈥, sintetiz贸 el vocero de los Paicil Antreao. 鈥淓l proceso en Chile justamente viene de esas luchas contra la dictadura militar y econ贸mica, porque Pinochet impuso un modelo econ贸mico neoliberal que se pretendi贸 quedar con todas las aguas, todas las tierras y reprimir por igual a mapuches, campesinos, estudiantes y obreros鈥, enumer贸.

En el cap铆tulo m谩s reciente de la historia, 鈥減or suerte, la juventud rebelde en Chile, la levadura, como dec铆a Violeta Parra, hizo esta lucha, que no era por los 30 pesos que hab铆a subido el subte o metro, sino porque eran 30 a帽os de injusticia neoliberal鈥, remarc贸. 鈥淒esde el Facebook siempre acompa帽茅 la lucha de esos j贸venes, la lucha y el estallido social, pero las m谩quinas (de la red social) me censuraron muchas veces. Igual, nunca dej茅 de apoyar ese levantamiento, donde siempre se hizo presente la wenufoye, la bandera mapuche, como s铆mbolo de rebeld铆a y libertad鈥.



Convencionales mapuche por los esca帽os reservados

Despu茅s de las elecciones del 16 de mayo, 鈥渆stamos esperanzados. No se entend铆a bien esto de los esca帽os, pero creo que es buen铆simo que sobre todo los wen眉y, es decir, el pueblo no mapuche, haya votado a los mapuches, porque tambi茅n descreen a los partidos pol铆ticos de Chile鈥. Seg煤n los resultados de la compulsa, los siete lugares reservados para el pueblo mapuche en la inminente Convenci贸n Constituyente ser谩n ocupados por la machi Francisca Linconao; la ling眉ista Elisa Lonc贸n (estuvo en la Fiesta de la Palabra de Bariloche, en 2017); el varias veces alcalde de Tir煤a, Adolfo Millabur; la abogada Natividad Llanquileo; Rosa Catrileo, tambi茅n abogada; el profesor Victorino Antilef y el m煤sico Alexis Caiguan. Adem谩s, hay que sumar a Ramona Reyes Painequeo, que fue candidata por la Lista del Apruebo en la Regi贸n de Los R铆os, alianza que agrupa a los partidos de la antigua Concertaci贸n. Dato al que no se prest贸 demasiada atenci贸n en la Argentina: de nueve alcaid铆as (municipalidades) que ten铆an alcaldes mapuches, se pas贸 a 14. Los comicios municipales se hicieron en forma simult谩nea a los que designaron convencionales constituyentes.

Seg煤n el werken, incluso las y los ciudadanos chilenos 鈥渃onf铆an m谩s en los movimientos aut贸nomos plurinacionales. La lecci贸n para Puelmapu es que con m谩s raz贸n y teniendo cerca de 40 pueblos originarios en toda la Argentina, podamos ir construyendo un Estado plurinacional鈥, se esperanz贸. Hay que a帽adir que adem谩s de los siete esca帽os reservados para el pueblo mapuche, habr谩 dos convencionales aimaras, uno chango, una rapanui, uno atacame帽o, una diaguita, uno quechua, uno colla, una kawashkar y otra yag谩n.

Paso a paso

Claro que cada camino tiene su particularidad. 鈥淪on etapas, hay que acumular fuerzas, porque si no se ver铆a que esto se logr贸 f谩cil, que en casi dos a帽os se cambi贸 la Constituci贸n que dej贸 impuesta a sangre y fuego Pinochet, pero no: siempre hubo movimientos contestarios鈥 El pueblo mapuche siempre sigui贸 recuperando territorio, fue reprimido, tuvimos muchos muertos y presos por montaje, permitidos por la Constituci贸n. Entonces, todo eso va a cambiar鈥, alent贸.

En forma simult谩nea, hay otro ingrediente que 鈥渘os pone contentos, porque lamentablemente Chile es muy machista: m谩s del 50 por ciento de los que van a hacer la nueva carta magna son mujeres, as铆 que seguro vamos a tener un Chile mejor鈥, augur贸 Loncon. 鈥淓l otro elemento muy fuerte es que la gente ambientalista tambi茅n est谩 aportando mucho, entonces la nueva Constituci贸n va a tener derechos de la naturaleza y de la espiritualidad, tanto para los pueblos ind铆genas de todo Chile, como para el mismo pueblo chileno鈥.

Lof Paicil Antreao. Loncon sostiene la pancarta, a la derecha de la imagen

鈥淓speremos sea una patria m谩s justa, como so帽aron V铆ctor Jara, Violeta Parra y el compa帽ero Allende鈥. La voz del veterano werken se quiebra en el audio de WhatsApp que llega desde el otro lado del Nahuel Huapi. 鈥淓s una nueva oportunidad para el pueblo de Chile y los pueblos originarios, de un Estado plurinacional鈥, redondea, cuando se recupera. Los resultados de la nueva chance no ser谩n indiferentes para la porci贸n del pueblo mapuche que vive del lado argentino de la cordillera. Quiz谩, sean relevantes para Latinoam茅rica toda.

Fuente: https://www.enestosdias.com.ar/5004-la-leccion-que-da-chile-puede-aprenderla-el-puelmapu