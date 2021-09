–

Falta una semana para el juicio. M谩xima difusi贸n.

El pr贸ximo martes 7 de septiembre se celebrar谩 el juicio en primera instancia en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La demanda de CGT, que esta acumulada a otra demanda de CCOO (Los firmantes de este art铆culo 20 a帽os), solicita que se declare la nulidad del primer p谩rrafo del art. 14.b del Convenio Colectivo cuyo tenor literal resulta:

鈥淓sta modalidad de contrataci贸n ser谩 la m谩s normalizada dentro del personal de operaciones. A tales efectos se entender谩 que tienen sustantividad propia todas las campa帽as o servicios contratados por un tercero para la realizaci贸n de actividades o funciones de Contact Center cuya ejecuci贸n en el tiempo es, en principio de duraci贸n incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalizaci贸n de la campa帽a o cumplimiento del servicio objeto del contrato鈥.

En contra de lo que ha defendido la CGT hist贸ricamente la Doctrina Judicial m谩s autorizada ven铆a admitiendo que la duraci贸n de un contrato temporal, como puede ser el de obra y servicio determinado, pod铆a acomodarse la duraci贸n de una contrata, y ello al entender que la ejecuci贸n del trabajo aunque no se orientara a la elaboraci贸n de una cosa determinada dentro de un proceso industrial con un principio y un fin, s铆 encajaba en la necesidad temporal de la empresa de contar con un n煤mero determinado de personas trabajadoras que pudieran acometer esos trabajos, que conocidos en el momento de su contrataci贸n ten铆an, sin embargo, un rasgo de indeterminaci贸n en cuanto a su duraci贸n, ya que su finalizaci贸n quedaba condicionada no a la ejecuci贸n del trabajo en s铆 mismo considerado, sino a la conclusi贸n de la contrata.

Ya el Supremo dijo en 2018 que:

鈥淣o es admisible entender que puedan aparecer indefinidamente como temporales quienes est谩n adscritos a una empresa que trabaja para otra principal en virtud de un negocio jur铆dico renovado de forma sucesiva鈥.

Sin duda como CGT ha destacado el contrato de obra y servicio determinado vinculado a una misma contrata, que a su vez sufre modificaciones, ampliaciones o novaciones, desdibuja la propia autonom铆a e identidad de la contrata, al acreditar el encadenamiento de estos actos jur铆dicos, (modificaciones, ampliaciones, novaciones, anexos, o adendas del original objeto de la contrata) que la empresa necesita o requiere en su actividad normal de los mismos, lo que conllevar铆a perder la sustancialidad del car谩cter temporal del contrato pasando a ser el mismo atemporal o indefinido.

Adem谩s, dar validez al contrato de obra y servicio determinado cuando el mismo ha perdido sus notas caracter铆sticas, es decir su autonom铆a y sustantividad propia supone un abuso de derecho y un fraude de ley.

Finalmente, la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2020, en su Fundamento de Derecho Quinto se帽ala:

鈥淪in embargo, la Sala en Pleno considera que, llegados a este punto, no s贸lo debe rechazarse que estemos ante una relaci贸n laboral de car谩cter temporal en base a la desnaturalizaci贸n de la causa que la justifica; sino que , debemos plantearnos la propia licitud de acudir a este tipo de contrato temporal cuando la actividad de la empresa no es otra que la de prestar servicios para terceros y, por consiguiente, desarrolla las relaciones mercantiles con los destinatarios de tales servicios a trav茅s de los oportunos contratos en cada caso.

Resulta dif铆cil seguir manteniendo que este tipo de actividades justifique el recurso a la contrataci贸n temporal y que una empresa apoye la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al r茅gimen de indeterminaci贸n de las relaciones laborales. (鈥) Conviene, pues, volver a la definici贸n del contrato para obra o servicio del art. 15.1 a) ET, que pone el acento en la autonom铆a y sustantividad dentro de la actividad de la empresa, para apreciar que en las actividades como las descritas no es posible continuar aceptando ni la autonom铆a ni la sustantividad porque el objeto de la contrata es, precisamente, la actividad ordinaria, regular y b谩sica de la empresa. Quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a trav茅s de la contrataci贸n con 茅stos y, por tanto, resulta il贸gico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el car谩cter excepcional al que el contrato para obra o servicio busca atender.

La mayor o menor duraci贸n del encargo del cliente no puede seguir vincul谩ndose a la nota de temporalidad de este tipo de contrato de trabajo. La duraci贸n determinada del mismo est谩 justificada por la particularidad de la obra o servicio, en la medida en que 茅sta pueda claramente definirse y delimitarse respecto del volumen ordinario o habitual y surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no permanente respecto del ritmo de la actividad de la empresa.

Nada de ello puede afirmarse cuando toda la actividad empresarial consiste, precisamente, en desarrollar servicios para terceros. 脡stos, como tales, estar谩n sujetos a una determinada duraci贸n en atenci贸n al nexo contractual entablado con la empresa cliente, pero tal delimitaci贸n temporal en su ejecuci贸n no puede permear la duraci贸n de la relaci贸n laboral de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas del art 15.1 a) ET.

En este punto, pues, consideramos necesario rectificar la doctrina que ha venido manteniendo que la duraci贸n temporal del servicio se proyectaba sobre el contrato de trabajo y, en suma, ha ampliado el concepto de obra o servicio determinado del precepto legal. (鈥) En este tipo de empresas, en las que el grueso de la actividad econ贸mica reposa exclusivamente sobre personas contratadas de forma temporal, desaparece el marco ordinario de condiciones de trabajo que ser铆a, hipot茅ticamente, el que habr铆a de partir de la regla de las relaciones laborales indefinidas -en palabras de la Directiva, 芦los contratos de trabajo de duraci贸n indefinida son la forma m谩s com煤n de relaci贸n laboral, y que contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a mejorar su rendimiento禄 (Considerando 6)-.

El que el objeto de la empresa se alcance o intente alcanzar mediante plantillas eminentemente temporales lleva a construir un marco ad hoc, pues la existencia de contratos indefinidos se torna anecd贸tica y normalmente limitada a m铆nimos reductos de direcci贸n y gesti贸n. La plantilla temporal de la empresa tiene pocos visos de poder ser parangonada con un trabajador indefinido comparable. Por el contrario, la estrategia de la temporalidad como recurso esencial del desarrollo de la actividad comporta la estanqueidad de las relaciones laborales, cuya vida -al supeditarse a cada contrata- se desarrolla en espacio temporal y funcional limitado. (鈥)鈥

En nuestra demanda se帽alamos, adem谩s la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea de 24 de junio de 2021, que dijo:

鈥溾na disposici贸n nacional que se limitara a autorizar de manera general y abstracta, a trav茅s de una norma legal o reglamentaria, la utilizaci贸n de sucesivos contratos de trabajo de duraci贸n determinada no se ajustar铆a a las exigencias que se han precisado (鈥) En efecto, una disposici贸n de esta naturaleza, de car谩cter meramente formal, no permite deducir criterios objetivos y transparentes a fin de verificar si la renovaci贸n de tales contratos responde efectivamente a una necesidad aut茅ntica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto. Por tanto, tal disposici贸n entra帽a un riesgo real de utilizaci贸n abusiva de este tipo de contratos (鈥) como en reiteradas ocasiones ha declarado el Tribunal de Justicia, la renovaci贸n de contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada para cubrir necesidades que, de hecho, no tienen car谩cter provisional, sino permanente y estable, no est谩 justificada conforme a la cl谩usula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo Marco, en la medida en que tal utilizaci贸n de contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada se opone directamente a la premisa en la que se basa dicho Acuerdo Marco, a saber, que los contratos de trabajo de duraci贸n indefinida constituyen la forma m谩s com煤n de relaci贸n laboral, aunque los contratos de duraci贸n determinada sean caracter铆sticos del empleo en algunos sectores o para determinadas ocupaciones y actividades (鈥)

Como ultima observaci贸n, diga lo que diga la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ya ha puesto este a帽o sus dudas sobre este art铆culo de manera taxativa. Como resumen, en la sentencia 800/2021 del 20 de julio de 2021, del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina interpuesto por Un铆sono Soluciones de Negocio SA frente a una trabajadora que defend铆a Francisco Sa煤l Talavera Carballo, letrado de CGT, el Tribunal Supremo indica:

鈥(鈥) no es posible continuar aceptando ni la autonom铆a ni la sustantividad porque el objeto de la contrata es, precisamente, la actividad ordinaria, regular y b谩sica de la empresa . Quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a trav茅s de la contrataci贸n con 茅stos y, por tanto, resulta il贸gico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el car谩cter excepcional al que el contrato para obra o servicio busca atender. La mayor o menor duraci贸n del encargo del cliente no puede seguir vincul谩ndose a la nota de temporalidad de este tipo de contrato de trabajo. La duraci贸n determinada del mismo est谩 justificada por la particularidad de la obra o servicio, en la medida en que 茅sta pueda claramente definirse y delimitarse respecto del volumen ordinario o habitual y surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no permanente respecto del ritmo de la actividad de la empresa. Nada de ello puede afirmarse cuando toda la actividad empresarial consiste, precisamente, en desarrollar servicios para terceros. 脡stos, como tales, estar谩n sujetos a una determinada duraci贸n en atenci贸n al nexo contractual entablado con la empresa cliente, pero tal delimitaci贸n temporal en su ejecuci贸n no puede permear la duraci贸n de la relaci贸n laboral de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas del art铆culo 15.1 a) ET禄.

Hay que apreciar, por tanto que, en el caso concreto, no ha existido la causa de temporalidad que exige la propia definici贸n del contrato, habida cuenta de que no hallarnos ante una obra o servicio con sustantividad propia, sino ante una actividad estructural de la empresa, lo que resulta evidente en la medida en que el objeto del contrato se ampl铆a unilateralmente para dar cabida en el mismo a necesidades de la empresa cliente que no estaban presentes en el encargo mercantil sobre el que se sustent贸 la celebraci贸n del contrato temporal que analizamos y cuya naturaleza limitada en el tiempo expresamente rechazamos.

2.- A todo lo dicho no se opone el contenido del art铆culo 14 b) del Convenio Colectivo de Contact Center alegado por la empresa recurrente. Dicho precepto establec铆a lo siguiente: 芦Contrato por obra o servicio determinado. Esta modalidad de contrataci贸n ser谩 la m谩s normalizada dentro del personal de operaciones. A tales efectos se entender谩 que tienen sustantividad propia todas las campa帽as o servicios contratados por un tercero para la realizaci贸n de actividades o funciones de Contact Center cuya ejecuci贸n en el tiempo es, en principio de duraci贸n incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalizaci贸n de la campa帽a o cumplimiento del servicio objeto del contrato禄. Esta previsi贸n pod铆a corresponder a la contenida en el p谩rrafo segundo del art铆culo 15.1 a) ET, seg煤n la que 芦Los convenios colectivos sectoriales estatales y de 谩mbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podr谩n identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza禄.

El solo enunciado del precepto evidencia cuales son los l铆mites que se imponen a los negociadores. Se les permite 鈥渋dentificar鈥, las tareas que, dentro de las de la empresa, tienen esa singularidad (autonom铆a y sustantividad propia); pero lo que no pueden hacer es otorgar esa calificaci贸n a actividades distintas de las legalmente establecidas. Si unas determinadas labores no son propias de este contrato, por faltarle alguno de los requisitos que legalmente lo caracterizan, el convenio colectivo no puede autorizar su utilizaci贸n por la v铆a de la identificaci贸n que autoriza el precepto estatutario . En el presente supuesto, tal como se avanz贸, se comprueba que la identificaci贸n que hace el contrato no es tal, puesto que no se refiere a actividades concretas con autonom铆a y sustantividad; al contrario, la supuesta identificaci贸n consiste en una mera descomposici贸n de la actividad normal y estructural de la empresa por encargos de clientes, de suerte que cada uno de ellos podr铆a servir de fundamento a un contrato temporal de obra o servicio, siendo la actividad de la empresa, precisamente, la de realizar las actividades inherentes a los encargos de los clientes. Dicho de otra forma, toda la actividad empresarial consiste en desarrollar servicios para terceros. Estos servicios, como tales, est谩n sujetos a una determinada duraci贸n en atenci贸n al nexo contractual entablado con la empresa cliente, pero tal delimitaci贸n temporal en su ejecuci贸n no puede permear la duraci贸n de la relaci贸n laboral de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas del art铆culo 15.1 a) ET.

