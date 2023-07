El BOE de este jueves recoge la pr贸rroga del decreto anticrisis en el que se han incluido varias iniciativas para la conciliaci贸n, como un permiso retribuido de hasta cinco d铆as al a帽o para atender a familiares o convivientes enfermos. Eran medidas que en origen estaban incluidas en la Ley de Familias del Ministerio de Derechos Sociales, pero esa tramitaci贸n qued贸 interrumpida por el adelanto electoral.

Entre las novedades est谩n dos permisos retribuidos para cuidar a familiares y un permiso parental de ocho semanas sin compensaci贸n econ贸mica. 脡stas son las claves:

Permiso de cinco d铆as retribuidos: qu茅 casos y qui茅n puede pedirlo

Permiso “por causa de fuerza mayor” que podr谩 cogerse por horas

Permiso parental de ocho semanas no retribuido

Otra de las medidas es un permiso parental de ocho semanas que podr谩 disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o en jornada parcial, hasta que el menor cumpla ocho a帽os. Est谩 destinado al cuidado de hijo o menor acogido por tiempo superior a un a帽o.

Es un derecho individual e intransferible. El trabajador o trabajadora notificar谩 a su empresa la fecha de inicio y final con una antelaci贸n de diez d铆as o la concretada por los convenios colectivos, salvo una situaci贸n de fuerza mayor “teniendo en cuenta la situaci贸n de aquella y las necesidades organizativas de la empresa”, dice la norma.

Si en el mismo trabajo coinciden dos o m谩s empleados con ese derecho por el mismo menor, la empresa podr铆a aplazar la concesi贸n del permiso “por un per铆odo razonable”, se帽ala el texto, “justific谩ndolo por escrito y despu茅s de haber ofrecido una alternativa de disfrute igual de flexible”. Lo mismo ocurre en otros supuestos que est茅n recogidos en los convenios colectivos en los que el disfrute del permiso en el plazo solicitado altere “seriamente el correcto funcionamiento de la empresa”.

Este permiso, sin embargo, no est谩 retribuido. Los sindicatos han sido cr铆ticos con este aspecto y entienden que as铆 no “quedar谩 debidamente” adaptada la directiva europea de conciliaci贸n de 2019, que esta norma debe trasponer. Al no contar con compensaci贸n econ贸mica, los sindicatos lamentan que carece de perspectiva de g茅nero y ser谩, por tanto, tomado mayoritariamente solo por mujeres.