La irrupci贸n de la llamada 鈥渃uesti贸n social鈥, que no

era m谩s que el eufemismo que ocultaba la rebeli贸n de unas clases populares

industriales hasta entonces m谩s sumisas y calladas frente a la explotaci贸n de

unas 茅lites in煤tiles y corruptas, amenaz贸 la vida pol铆tica y social espa帽ola

desde mediados del siglo XIX. Frente a la organizaci贸n y actividad de los

trabajadores que reclamaban justicia e igualdad, la burgues铆a ofrec铆a f贸rmulas

que ten铆an en com煤n el rechazo al reparto de la riqueza y al ocaso de los

privilegios. Algunos, m谩s cerriles, todo lo fiaban a la represi贸n; otros, m谩s

agudos, propon铆an al educaci贸n como motor de una supuesta igualdad de oportunidades;

y a煤n hab铆a otros que postulaban cambios legales que recortasen las aristas m谩s

dolorosas de la explotaci贸n. Entre estos 煤ltimos destaca, en Espa帽a, Jos茅 Fernando Gonz谩lez, republicano federal y ministro de Fomento durante la Primera

Rep煤blica que propuso una Ley de Jurados Mixtos, pionera en el derecho laboral

europeo, y que ya formaba parte del Programa intransigente que presentaba La Justicia Federal en junio de 1873.

Reproducimos el proyecto de ley, que nunca entr贸 en vigor, y la respuesta de

los internacionalistas espa帽oles, a trav茅s de su portavoz, La Federaci贸n, rechazando con argumentos la tramposa armon铆a de

unos 贸rganos de conciliaci贸n que hoy se llaman Comit茅s de Empresa.

Proyecto de Ley presentado por el

Sr. Ministro de Fomento creando Jurados Mixtos para dirimir las diferencias que

puedan surgir entre propietarios y obreros

A LAS CORTES

La profunda crisis que la sociedad atraviesa en los presentes tiempos ha

determinado graves perturbaciones en el orden econ贸mico, poniendo en pugna los

distintos elementos y fuerzas que a la producci贸n de la riqueza contribuyen, y

dando lugar a que se estimen como irreconciliables enemigos los que, ora con el

esfuerzo de su brazo, ora con el de su inteligencia, ora, en fin, mediante el

empleo de un capital que representa la acumulaci贸n de anterior trabajo,

concurren de consuno a crear la riqueza transformando a impulsos de la

industria los productos naturales, convirtiendo en d贸cil instrumento del

esp铆ritu la fuerza ciega de la naturaleza y lanzando con vigoroso impulso a la

sociedad por los anchos derroteros del progreso, debido en nuestro siglo, principalmente,

a los adelantamientos maravillosos de la industria.

Accidentes hist贸ricos, errores de escuela, perturbaciones pol铆ticas,

preocupaciones anticuadas, causas de varia 铆ndole, en suma, han podido, acaso,

acrecentar los odios entre el capital y el trabajo: han envenenado las pasiones

y han tra铆do, como l贸gico e ineludible resultado, colisiones lamentables y

dolorosas luchas, tan funestas para el bienestar de las clases trabajadoras

como da帽osas para el cumplimiento del fin econ贸mico, no menos esencial que los restantes

fines que en uni贸n con 茅l constituyen el total destino asignado a la especie

humana por la ley misma de su naturaleza.

No es maravilla, por tanto, que los pensadores como los pol铆ticos hayan

procurado poner eficaz remedio a mal tan grave, apurando para ello todos los

recursos posibles, y apelando lo mismo a los sanos consejos de la raz贸n

pr谩ctica, que a las peligrosas sugestiones de la utop铆a.

Diversas y aun contradictorias han sido las soluciones que a tan temido

problema han propuesto las diferentes escuelas; no pocas han pecado de excesivo

exclusivismo, cayendo con frecuencia, ora en un an谩rquico individualismo que

rompe todo lazo social y conf铆a los humanos destinos a las sugestiones, no

siempre acertadas ni justas, del inter茅s individual, ora en un socialismo absorbente,

que suprimiendo uno de los t茅rminos del problema, resucita en nuestros tiempos

la guerra de clases o sacrifica los beneficios de la libertad y las necesidades

m谩s altas de la vida moral, en aras de los apetitos materiales y de las m谩s desenfrenadas

pasiones. Extraviado el pensamiento por tales caminos, no ha podido ser la concordia

el punto de estos esfuerzos, ni la resoluci贸n racional de las crisis sociales

el resultado de estos trabajos.

A que males semejantes no hallen f谩cil remedio contribuye, a no dudarlo, la

carencia de instituciones dotadas de fuerza y autoridad bastantes para mediar

entre capitalistas y obreros y dirimir las cuestiones que entre ellos se

susciten, dando de esta suerte la paz y armon铆a necesarias a los que, contra

todo pensamiento de odio y toda sugesti贸n apasionada, deben considerarse como

colaboradores y copart铆cipes en una obra com煤n de que unos y otros son indispensables

factores, y no como irreconciliables enemigos. Este aspecto de la cuesti贸n ha sido

reconocido por los pol铆ticos, a que se debe la idea de los jurados mixtos, instituci贸n

que ha de ser paliativo eficaz, ya que no decisivo remedio, de las perturbaciones

que la lucha entre el capital y el trabajo engendra, y que ser谩 adem谩s el germen

de la fundamental instituci贸n que rija en su d铆a el orden econ贸mico, a la

manera que el Estado gobierna el orden jur铆dico, la Universidad el orden

cient铆fico y la Iglesia el orden religioso.

Respondiendo a esta necesidad de los tiempos, y cediendo de buen grado a los

clamores de la opini贸n un谩nime, que demanda reformas sociales que, sin destruir

las bases en que el edificio social descansa, ni lastimar derechos adquiridos,

ni quebrantar violentamente respetables tradiciones, faciliten a las clases

trabajadoras los medios necesarios para mejorar su condici贸n y elevar el nivel

de su bienestar moral y material, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Poder

ejecutivo, tiene el honor de presentar a las Cortes Constituyentes el adjunto

PROYECTO DE LEY

Art铆culo 1潞. Para dirimir equitativa y amistosamente las diferencias que puedan

surgir entre propietarios, empresarios o fabricantes, y colonos, braceros u

obreros, se instituir谩n jurados mixtos en todas las localidades donde la

Diputaci贸n provincial respectiva lo acuerde, bien espont谩neamente, bien a

instancia de cualquier interesado. La denegaci贸n en este 煤ltimo caso habr谩 de

ser fundada y se insertar谩 en los peri贸dicos oficiales.

Art. 2潞 El jurado se instituir谩

con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Habr谩 un jurado para cada industria.

Segunda. Ser谩n electores para

constituirlo todos los que en la localidad tomen parte en la industria

respectiva, en concepto de capitalistas u obreros y est茅n en el goce de sus derechos

civiles y pol铆ticos.

Tercera. Son elegibles todos los ciudadanos, cualesquiera que sean su profesi贸n

y vecindad, que est茅n tambi茅n en el pleno goce de sus derechos civiles y

pol铆ticos.

Cuarta. Los electores se dividir谩n en dos grupos: uno de obreros y otro de

capitalistas.

Quinta. Los electores de cada grupo elegir谩n cuatro jurados: dos pertenecientes

a la condici贸n de capitalistas y dos a la de obreros.

Sexta. La elecci贸n ser谩 directa, y el voto p煤blico.

S茅ptima. El jurado elegido funcionar谩 durante un a帽o, renov谩ndose por mitad en

cada uno.

Octava. Los ocho elegidos para constituir el jurado, nombrar谩n de fuera de su

seno un presidente. Si no lograsen ponerse de acuerdo, lo elegir谩 el

Ayuntamiento de la localidad.

Novena. El Ayuntamiento, tambi茅n por s铆 o por medio de sus alcaldes o

concejales, preparar谩 las elecciones, las presidir谩 y proclamar谩 los

candidatos.

D茅cima. Si en la elecci贸n y constituci贸n del jurado se faltase a alguna de las

bases expresadas, podr谩 entablarse por cualquiera de los interesados o por el

ministerio p煤blico recurso de nulidad, que sustanciar谩 y decidir谩 el tribunal

colegiado del partido o del territorio.

Art. 3掳 El jurado mixto es el 煤nico tribunal competente para resolver las

cuestiones civiles que ocurran entre capitalistas y obreros con motivo del

cumplimiento de los contratos que hayan celebrado libremente entre s铆, siendo

en estos asuntos su fallo inapelable y ejecutivo.

Art. 4掳 Todos los capitalistas y

obreros que hayan solicitado su inclusi贸n en las listas electorales para la

formaci贸n del jurado, quedan obligados a someter al mismo todas cuantas diferencias

ocurran entre ellos acerca del salario, horas de trabajo, forma de 茅ste, etc.,

y acatar lo que el jurado acuerde.

Art. 5掳 As铆 los capitalistas como los obreros que no hayan intervenido en la

formaci贸n del jurado, podr谩n, sin embargo, solicitar la intervenci贸n de 茅ste en

su caso, entendi茅ndose que cuando lo verifiquen se considerar谩n sometidos a su

jurisdicci贸n y, por lo tanto, obligados a aceptar y cumplir los acuerdos del

jurado.

Art. 6掳 Cada jurado nombrar谩 dos individuos de su seno, para que asistan en su representaci贸n

al Congreso que se ha de reunir en Madrid el d铆a 15 de octubre de cada a帽o, con

el fin de dar cuenta del resultado obtenido durante el a帽o por esta

instituci贸n, y de proponercuanto dichos

representantes estimen conducente al desarrollo y organizaci贸n de la industria.

Madrid, 14 de agosto de 1973. El Ministro de Fomento, Jos茅 Fernando Gonz谩lez.

Diario de

Sesiones, 14 de agosto de 1873.



Hoy que por algunos se insiste en

la formaci贸n de los jurados mixtos, y que La

Independencia se ha ocupado de esta cuesti贸n, debemos hacernos cargo de lo

que estos jurados son, de lo que estos jurados significan, a fin de que

nuestros hermanos los trabajadores no se dejen sorprender.

Los jurados mixtos para resolver sobre las diferencias que pueden surgir entre

los fabricantes o los patronos y los obreros, se componen, como su mismo nombre

lo indica, de igual n煤mero de fabricantes o patronos que de obreros. Si en una

o varias f谩bricas o talleres surge una diferencia sobre el n煤mero de horas de

trabajo diario, sobre el precio de los jornales o de la mano de obra, etc., se

somete la diferencia al jurado del oficio correspondiente, y 茅ste decide si son

los patronos o los obreros los que deben ceder.

Ahora bien: todos sabemos la

influencia que la sola presencia del fabricante o patr贸n ejerce sobre los

trabajadores; todos sabemos de cu谩ntos medios de coacci贸n moral y material pueden

aqu茅llos disponer para hacer que los obreros que, juntamente con ellos componen

el jurado, falten a su deber; no es nada dif铆cil, pues, que uno de los jurados

obreros se pase al bando, se ponga de parte de los patronos. Ya ten茅is, pues,

al jurado dando un fallo contrario a la justicia, contrario a los intereses de

los trabajadores, y 茅stos no tienen m谩s medio que acatarlo o pasar plaza de

d铆scolos, puesto que se niegan a respetar los acuerdos de un jurado nombrado

por ellos mismos.

En los jurados mixtos todas las ventajas estar铆an de parte de los patronos;

todas las desventajas de parte de los obreros. Aqu茅llos tienen mil medios de

seducir e imponerse a 茅stos; 茅stos no tienen medio alguno, no ya de seducir,

sino de hacer entender la raz贸n a aqu茅llos.

Con la instituci贸n de estos jurados como c贸mplices de la explotaci贸n de que el

capitalista los hace v铆ctimas, puesto que, aparentemente 谩 lo menos, tendr铆an

voz y voto, por medi贸 de sus representantes, en las discusiones en que se

fijasen las bases del trabaj贸. Del mismo modo, por medi贸 de esa falsa

apariencia de sufragio universal, se hace 谩 los pueblos responsables de las leyes

votadas por los que se llaman sus representantes, leyes que la mayor parte de

las veces, por no decir siempre, son contrarias 谩 los intereses de aqu茅llos.

Los jurados mixtos que los

burgueses proponen son, en una palabra, la hip贸crita m谩scara con que encubren

su deseo de seguir imponi茅ndose a los trabajadores que ven escap谩rseles de las manos

por momentos. Y aun estos inconvenientes no son los mayores que se presentan; lo m谩s grave es

que los mismos que patrocinan los jurados mixtos saben cu谩n ineficaces son para

armonizar los intereses de los obreros con los de los fabricantes, de suyo

inarmonizables. Mala fe e ignorancia es lo que

tienen los partidarios de esas medias tintas, de esas soluciones que nada

resuelven. La emancipaci贸n, el bienestar de los trabajadores, s贸lo pueden alcanzarse por

la desaparici贸n completa y radical como clase de los explotadores,

capitalistas, propietarios 贸 fabricantes que viven del robo que ejercen sobre

nuestro trabajo.

La Federaci贸n, 20 de

noviembre de 1873