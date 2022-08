–

Fijaros si hay consecuencias de no tener memoria a d铆a de hoy que a煤n sin revertir la historieta franquista en Historia, que ha dado tiempo sobrado tras cuarenta a帽os de dictadura y otros cuarenta de democracia, para tener de nuevo sobre el escenario a los neofachas dentro del congreso de los diputados y dem谩s instituciones en las que est谩n sin que todav铆a hayamos recuperado a las v铆ctimas del franquismo de las cunetas. Est谩n debatiendo los pol铆ticos algo que resulta tan evidente en nuestra historia reciente que abruma. 驴Alguien se atreve a negar que en menos de medio siglo fuimos objeto y objetivo de un sistem谩tico lavado de cerebros? El problema al que se enfrenta una sociedad sin memoria verdadera es que siempre tropieza con la misma piedra; nuestra sociedad se consuela diciendo que la est煤pida es la piedra, nos dice la experiencia y no la tenemos que importar. El anacr贸nico poder judicial de mentalidad inquisitorial no quiere que recordemos nuestro pasado, se siente el ombligo del Estado, sin limitaciones. Existe una tradici贸n perversa que se resiste a abandonar lo que le viene heredado y buscan cualquier pretexto para prolongar un minuto m谩s su propia agon铆a. Es la Historia quien les echa; que no se atribuya a nadie el m茅rito, es su 煤nica y verdadera enemiga. La historia que no es veraz no es historia, creo que en esto estamos los bien nacidos de acuerdo. Todos, menos los bordes interesados, claro.

