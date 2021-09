–

De parte de Kurdistan America Latina September 15, 2021 26 puntos de vista

Gracias a las plataformas digitales, llegan a nuestras peque帽as pantallas filmograf铆as alejadas de los c谩nones de Hollywood, pel铆culas inc贸modas que nos hacen ver otras realidades, con otras miradas, con otras voces. Una de esas pel铆culas es coproducci贸n franco-alemana-iraqu铆, My Sweet Pepper Land (titulada aqu铆 como Tierra de Paprika), que fue premiada en 2013, en el a帽o de su estreno, en el Chicago International Film Festival, donde obtuvo el m谩ximo galard贸n, el Hugo de Oro, participando tambi茅n en el Festival de Cannes, en la secci贸n Un Certain Regard. La pel铆cula est谩 dirigida por el director y guionista kurdo iraqu铆 Hiner Saleem.

A Hiner Saleem lo conocemos porque Anagrama public贸, en 2005, su libro El f煤sil de mi padre, donde narra su infancia en el Kurdist谩n, en unas condiciones muy duras, que no le impidieron desarrollar una gran imaginaci贸n y un refinado sentido del humor. Con un hermano combatiendo en las monta帽as, y su padre teniendo siempre a punto su viejo f煤sil, Hiner declaraba entonces: 鈥淓l fusil de mi padre es la historia real de un ni帽o que vive las situaciones m谩s adversas pero que conserva siempre las ganas de vivir, el humor y los sue帽os鈥. Mientras tanto, su padre tiene a punto un viejo fusil ruso, un primo adiestra palomas acrob谩ticas y un hermano lucha en las monta帽as. Como escribe el autor: 鈥淵o quer铆a hablar de los kurdos de lrak, que so帽aban con una vida feliz y vivieron un desastre. Pero no quer铆a escribir como un hombre pol铆tico: todo es visto a trav茅s de la mirada de un ni帽o. Eso me permiti贸 evocar cosas muy serias con soltura鈥.

En My Sweet Pepper, Saleem volvi贸 a sus ra铆ces, a las comunidades rurales del Kurdist谩n iraqu铆, para filmar una historia con atm贸sfera de western, que mantiene el patr贸n cl谩sico del g茅nero, sino estuviera tan alejada del Oeste Americano. La acci贸n transcurre en el pueblo fronterizo de Brandost, entre lo que los kurdos llaman Ba艧没r y Rohilat (el Kurdist谩n iraqu铆 y el iran铆), donde el paisaje podr铆a incluso evocar los paisajes monta帽osos de las pel铆culas de John Ford. En esta agreste tierra, sit煤a el director iraqu铆 afincado en Francia su historia, en la era post-Sadam, en la que los anhelos de la poblaci贸n por la democracia, pronto fueron ahogados por los clanes kurdos que se hicieron con el gobierno en esa parte del Kurdist谩n, especialmente el de Barzani, que preside el Gobierno Regional (KRG), desde la invasi贸n americana de 2003.

En este ambiente de caciquismo y corrupci贸n, donde la tradici贸n tambi茅n es un arma de control social, conocemos a los dos protagonistas principales, Govend, interpretada por la actriz iran铆 Golshifteh Farahani, una joven maestra que busca en el destino de la peque帽a escuela rural de Brandost, una huida del opresivo patriarcado familiar, padre y doce hermanos varones, que quieren forzarla a un matrimonio arreglado. A la pudimos ver en la excepcional pel铆cula afgana 鈥淪yngu茅 Sabour鈥 de Atiq Rahimi, y en la brit谩nica 鈥淎ltamira鈥 de Hugh Hudson. El otro personaje es Baran, es el actor kurdo 鈥搉acido en Pilemor, dentro de las fronteras turcas- Arslan Korkmaz, un ex guerrillero que, tras la finalizaci贸n de la guerra, llega al pueblo para ejercer como comisario de la polic铆a local. Korkmaz particip贸 tambi茅n en la pel铆cula 鈥淭he Cut鈥, de Fatih Akin, que narra el genocidio armenio, en 鈥淪oeur d鈥檃rmes鈥, de Caroline Fourest, que cuenta la historia de dos j贸venes francesas que se unen a una brigada internacional que lucha junto a las combatientes kurdas.

Ambos, Govend y Baran, son dos personajes que no encajan en la cerrada sociedad rural de Brandost, gobernada por el tirano Aziz Aga, pues esta sigue anclada en el pasado, donde el peso de la tradici贸n, del patriarcado y de la corrupci贸n de los clanes, choca con el futuro que ellos representan, a trav茅s de la educaci贸n como herramienta de cambio, y una ley igualitaria para todos, que no pueda ser burlada por los poderosos. Mientras tanto, ir谩n desfilando por la historia contrabandistas y guerrilleras, condenados a muerte, ni帽os que imitan a sus mayores, hermanos defensores del honor, mujeres que gritan en silencio. Es, por tanto, una b煤squeda de la libertad, en medio de un entorno donde impera el silencio, la resignaci贸n, el peso de la tradici贸n, de la religi贸n y, sobretodo, el patriarcado.

FUENTE: 脕ngelo Nero / Nueva Revoluci贸n

<!–

–>