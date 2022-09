La Ley Org谩nica 10/2022, de 6 de septiembre, de garant铆a integral de la libertad sexual (llamada 芦ley del

solo s铆 es s铆禄) tiene, en realidad, poco contenido penal. S铆, reforma por completo

los delitos sexuales, como veremos en esta serie, pero la mayor铆a de sus art铆culos

y disposiciones adicionales y finales no tratan del tema penal, sino de toda

clase de medidas de investigaci贸n, prevenci贸n y asistencia. Es una ley 芦integral禄,

como en su tiempo fue la Ley de Violencia de G茅nero.

La violencia sexual es la 芦hermana

peque帽a禄 (y pobre) de la violencia de g茅nero. La Ley de Violencia de G茅nero de

2004, y sus sucesivas reformas, manejan una visi贸n restringida de este

concepto: violencia de g茅nero es la que se produce, esencialmente, contra las

mujeres que sean o hayan sido pareja del agresor. El concepto se ha ido

ampliando tambi茅n a los menores de edad relacionados con esta agresi贸n, pero la

base es esa.

驴Qu茅 implicaciones tiene esto? La

violencia sexual contra las mujeres es un caso claro de esas agresiones que la

ley de 2004 ven铆a a solucionar por ser 芦manifestaci贸n de la discriminaci贸n, la

situaci贸n de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las

mujeres禄. Sin embargo, solo se trata como violencia de g茅nero cuando se produce

en el contexto de la pareja. La violencia sexual cometida por desconocidos, por

amistades, por familiares, etc. no se considera violencia de g茅nero. Eso no

quiere decir que estos casos no se juzguen y que no haya condenas, sino que

quedan fuera de todas las acciones de prevenci贸n, de todas las ayudas y

ventajas legales, de los mecanismos procesales para luchar contra la violencia

de g茅nero, etc.

Por poner un ejemplo claro que todos

recordaremos: el caso de la Manada se juzg贸 como cualquier otro delito y su

v铆ctima no tuvo acceso a los mecanismos que provee la Ley de Violencia de G茅nero,

como pueden ser los permisos laborales y las ayudas sociales (1). Lo que hace

ahora la Ley de Libertad Sexual (LOGILS) es tratar de eliminar esta disparidad

y mejorar la protecci贸n de las v铆ctimas de violencias sexuales cuando est茅n

fuera del 谩mbito de la violencia de g茅nero.

Es una ley larga. Su cuerpo

principal tiene 61 art铆culos y cinco disposiciones adicionales. Pero adem谩s a帽ade

25 disposiciones finales, que modifican un total de 16 leyes, incluyendo la de

Enjuiciamiento Criminal, la General de Publicidad, la de Extranjer铆a, la de Responsabilidad

Penal del Menor, la de Violencia de G茅nero o la de Igualdad, as铆 como el Estatuto

de los Trabajadores, el del Trabajo Aut贸nomo y el B谩sico del Empleado P煤blico.

As铆 como, por supuesto, el C贸digo Penal, que es la cuesti贸n que ha acaparado

todo el inter茅s medi谩tico. Eso quiere decir que no la voy a analizar por

completo, sino que rese帽ar茅 sus partes m谩s importantes.

Objetivos y 谩mbito de aplicaci贸n

El objetivo de la LOGILS es la 芦garant铆a

y protecci贸n integral del derecho a la libertad sexual y la erradicaci贸n de

todas las violencias sexuales禄 (art铆culo 1). Para eso declara una serie de

principios que deben guiar los poderes p煤blicos, de entre los cuales el m谩s pol茅mico

estos meses ha sido el de enfoque de g茅nero. Por supuesto, y como siempre pasa

con estas cosas, el texto legal es bastante m谩s suave de lo que temen sus

detractores: se trata de la obligaci贸n que tiene la Administraci贸n de

comprender 芦los estereotipos y las relaciones de g茅nero, sus ra铆ces y sus

consecuencias禄 a la hora de aplicar la ley.

驴Y qu茅 son las violencias sexuales?

El art铆culo 3 da una serie de definiciones:

Ser铆a violencia sexual 芦cualquier acto de

naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida

sexual en cualquier 谩mbito p煤blico o privado, incluyendo el 谩mbito digital禄.

Adem谩s, y de forma m谩s concreta, ciertas

conductas se consideran en todo caso violencias sexuales: los delitos contra la

libertad sexual, el matrimonio forzado, el acoso con connotaci贸n sexual y la

trata con fines de explotaci贸n sexual.

En cuanto a las violencias cometidas en el

谩mbito digital, se mencionan 芦la difusi贸n de actos de violencia sexual, la pornograf铆a

no consentida y la infantil en todo caso, y la extorsi贸n sexual a trav茅s de

medios tecnol贸gicos禄.

Por 煤ltimo, se considera violencia sexual 芦a

efectos estad铆sticos y de reparaci贸n禄 el feminicidio sexual: el homicidio o

asesinato de mujeres y ni帽as vinculado a violencias sexuales.

La LOGILS se aplica a las mujeres,

ni帽as y ni帽os que hayan sufrido violencias sexuales en Espa帽a (sea cual sea su

nacionalidad o situaci贸n administrativa) o en el extranjero (si son espa帽olas).

Pero ojo, esto no quiere decir que la reforma del C贸digo Penal haya

descriminalizado las violaciones contra hombres o ninguno de los otros bulos

que se pueden leer. Las medidas de la ley org谩nica son b谩sicamente de

prevenci贸n, detecci贸n, asistencia y reparaci贸n. El texto nuevo del C贸digo Penal

est谩 redactado, igual que antes, sin especificar g茅nero de agresor ni de v铆ctima.

Investigaci贸n

Una vez enmarcada la ley, empiezan

las medidas concretas. En general, en estas leyes 芦grandes禄 que reconocen

nuevos derechos, lo primero que se hace es regular c贸mo se investiga sobre esta

realidad que se trata de proteger. A ello se dedican los art铆culos 4 a 6 de la LOGILS,

que obligan a las Administraciones estatal y auton贸micas a realizar toda clase de

estudios sobre las violencias sexuales, los protocolos de actuaci贸n y las

necesidades de las v铆ctimas.

En el 谩mbito estatal, el 贸rgano

encargado de realizar toda esta investigaci贸n es la Delegaci贸n del Gobierno

contra la Violencia de G茅nero. Este organismo fue creado en 2004 con la Ley de

Violencia de G茅nero. Es muy importante que haya esta integraci贸n, porque es una

clara muestra de que la ley tiene vocaci贸n de acercar dos 谩mbitos, violencia de

g茅nero y violencia sexual, que hasta ahora estaban separados legalmente.

Prevenci贸n de la violencia sexual

Uno de los platos fuertes de la ley

es la bater铆a de medidas que se toman para prevenir la violencia sexual y sensibilizar

contra ella. Se prev茅n normas para 谩mbitos espec铆ficos, como puedan ser la educaci贸n,

la sanidad, la publicidad o el mundo laboral, as铆 como la obligaci贸n que tienen

las Administraciones P煤blicas de realizar campa帽as de concienciaci贸n.

Aqu铆 est谩n varios puntos

controvertidos de la ley. Por ejemplo, en cuanto a la prevenci贸n en el 谩mbito

educativo, se habla de educaci贸n sexual. M谩s en concreto, obliga al sistema

educativo a integrar 芦contenidos basados en la coeducaci贸n y en la pedagog铆a

feminista sobre educaci贸n sexual e igualdad de g茅nero y educaci贸n

afectivo-sexual para el alumnado, apropiados en funci贸n de la edad, en todos

los niveles educativos禄. Estos contenidos incluyen formaci贸n sobre uso de

Internet, protecci贸n de la privacidad, etc. Lo importante aqu铆 es la coletilla 芦apropiados

en funci贸n de la edad禄. Como es l贸gico y entiende cualquiera con dos dedos de frente,

la educaci贸n sexual de los ni帽os peque帽os incluir谩 ideas sobre autonom铆a

corporal y derecho al consentimiento, no ser谩 un taller de pajas.

En cuanto a la publicidad, lo que

han ido haciendo las distintas leyes que han abordado el tema de la igualdad

(como la de violencia de g茅nero de 2004, la de igualdad de 2007 o la integral

de igualdad de este mismo a帽o) es ampliar el concepto de publicidad il铆cita. La

publicidad il铆cita se considera un tipo de competencia desleal, as铆 que cabe

interponer contra ella distintas acciones: declarativa de deslealtad, cesaci贸n

de la conducta desleal, remoci贸n de sus efectos, da帽os y perjuicios, etc.

Estas acciones son civiles, lo cual

quiere decir que solo las pueden ejercitar las personas perjudicadas por el

acto de competencia desleal (2). Sin embargo, en 2004 se concedi贸 legitimaci贸n a

una serie de entidades p煤blicas (la Delegaci贸n de Gobierno para la VG, el

Ministerio Fiscal) y privadas (asociaciones feministas) para ejercer estas

acciones contra la publicidad que sea il铆cita 芦por utilizar de forma vejatoria

la imagen de la mujer禄. Esta legitimaci贸n se ampli贸 un poco en 2014, para

incluir los casos en que la imagen de la mujer se empleaba de forma

discriminatoria.

Pues bien: lo que hace ahora la LOGILS

es considerar publicidad il铆cita aquella que suponga 芦promoci贸n de la

prostituci贸n禄. Claro, esto es una forma peculiar de enfrentarlo. Si la publicidad

de prostituci贸n es il铆cita, en principio solo podr铆an actuar contra ella

aquellas personas afectadas por la misma, lo cual convertir铆a a esta norma en papel

mojado: 驴qui茅n puede considerar que tiene un derecho o inter茅s leg铆timo en el

asunto? Supongamos un burdel que cuelga fotos de sus trabajadoras en su p谩gina

web. 驴A qui茅n le est谩n haciendo competencia desleal? A los prost铆bulos

competidores, pero, dado que estos competidores se mueven en la ilegalidad y que

ellos mismos realizan tambi茅n publicidad de la prostituci贸n, no parece que

nadie vaya a demandar.

Salvo, claro est谩, que entendamos

que la legitimaci贸n ampliada de 2004 (la que permite ejercitar estas acciones a

ciertas entidades p煤blicas y privadas) abarca los casos de publicidad de la

prostituci贸n. Que no est谩 ni mucho menos claro que los abarque. Esta

legitimaci贸n se aplica, como acabamos de decir, a los casos donde se utiliza la

imagen de la mujer de forma discriminatoria o vejatoria, y eso no tiene por qu茅

abarcar, por sistema, a todos los anuncios de prostituci贸n (3). As铆 que la

conclusi贸n es que esta coletilla, a pesar de que parezca tajante, no creo que

vaya a ser tan efectiva como sus art铆fices piensan. Ser谩 necesario un an谩lisis

m谩s profundo y, sobre todo, ver qu茅 van diciendo los jueces.

Detecci贸n de la violencia sexual

La LOGILS establece tambi茅n medidas

para detectar las violencias sexuales una vez que han sucedido, que comprenden

actuaciones en materia educativa, sanitaria, sociosanitaria y social: protocolos

de detecci贸n y actuaci贸n, sistemas de detecci贸n precoz, formaci贸n del personal,

actuaciones coordinadas por medio del Consejo Interterritorial del Sistema

Nacional de Salud, etc.

En siguientes art铆culos ahondaremos

a煤n m谩s en esta ley y analizaremos la reforma que hace de los delitos contra la

libertad sexual.

(1) Aunque existe una ley de 1995

que s铆 establece ayudas a favor de las v铆ctimas de, entre otras cosas,

violencia sexual.

(2) Hay matices a esta idea, pero no

se aplican al caso del que estamos hablando.

(3) El argumento m谩s claro a favor

de esta idea es el siguiente: si todos los anuncios de prostituci贸n promueven

una imagen vejatoria de la mujer, no hace falta que el legislador venga en 2022

a prohibirlos expresamente, porque llevan prohibidos desde 2004, cuando se

empez贸 a considerar il铆cita la publicidad que vejara o discriminara a las

mujeres.