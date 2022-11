En art铆culos anteriores

hemos visto los aspectos generales de la Ley de Memoria Democr谩tica y las

pol铆ticas de verdad, justicia y reparaci贸n. Dec铆amos que esas pol铆ticas, que se

corresponden con tres de las garant铆as que debe proteger el Estado ante

violaciones masivas de derechos humanos, eran tres de las grandes patas de la

ley. La cuarta pata es el denominado deber de memoria, que se superpone con la

garant铆a de no repetici贸n.

El art铆culo 34 de la ley lo define como

芦medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se

produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver

a repetirse禄 que se toman 芦con el objeto de preservar en la memoria colectiva

los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo禄. Estas medidas se

despliegan en una serie de 谩reas.

S铆mbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democr谩tica

En cuanto a s铆mbolos y elementos

contrarios a la memoria democr谩tica , es otra de las 谩reas donde se engrosa

lo previsto en la Ley de Memoria Hist贸rica de 2007. Esta norma atribu铆a a las Administraciones

la competencia de eliminar los s铆mbolos y monumentos p煤blicos que exaltaran el

golpe, la guerra y la dictadura, y de anular ayudas o subvenciones a los

propietarios privados que no retiraran los de sus edificios. Ahora, esta escasa

regulaci贸n se ampl铆a bastante.

Aumenta el n煤mero de elementos que

se consideran contrarios a la memoria democr谩tica: ya no son solo placas o insignias,

sino tambi茅n edificaciones, construcciones e incluso top贸nimos, nombres de

calles o denominaciones de centros p煤blicos. Adem谩s, ya no solo entran en este concepto

los elementos que exalten el golpe, la guerra o la dictadura, sino tambi茅n sus

dirigentes, las organizaciones que sustentaban la dictadura y las unidades de

colaboraci贸n con las potencias del Eje (1).

Todos estos elementos deben ser

retirados salvo que sean menciones de 芦estricto recuerdo privado, sin exaltaci贸n禄

o cuando haya razones art铆sticas o arquitect贸nicas que aconsejen la conservaci贸n.

Esta excepci贸n, ya prevista en la LMH, se ampl铆a aqu铆 para definir qu茅 se

entiende exactamente por razones art铆sticas o arquitect贸nicas, y para ordenar

que en ese caso se incorpore una menci贸n para reinterpretar el objeto de

acuerdo con la memoria democr谩tica.

Vale, retiramos elementos, pero

驴c贸mo?

Si est谩n en edificios p煤blicos, las instituciones

titulares de los mismos los retirar谩n o eliminar谩n, y comunicar谩n su ubicaci贸n (siempre

en lugares donde no se exhiban al p煤blico ni sean representativos de la instituci贸n)

al departamento estatal encargado de la memoria democr谩tica.

Si est谩n en edificios privados pero de uso p煤blico

(se menciona espec铆ficamente los templos religiosos), los titulares de estos

edificios deben retirarlos o eliminarlos.

La Administraci贸n General del Estado

debe realizar un cat谩logo de elementos a retirar, actualizado anualmente. Si un

elemento del cat谩logo no se elimina, la Administraci贸n competente inicia de

oficio un procedimiento para ordenar su retirada. Si aun as铆 el interesado no elimina

el s铆mbolo, se le pueden imponer multas coercitivas hasta que lo haga o incluso

ejecutar la retirada a su costa. Este proceso est谩 pensado para el caso de s铆mbolos

situados en edificios privados.

En cuanto a actos contrarios a la

memoria democr谩tica , se consideran como tales los actos que desacrediten, menosprecien

o humillen a las v铆ctimas y exalten el golpe, la guerra o la dictadura (as铆

como a sus dirigentes, participantes en la represi贸n y organizaciones de apoyo).

Es interesante que la terminolog铆a empleada aqu铆 es muy similar a la del delito

de enaltecimiento del terrorismo.

Estos actos en principio no se proh铆ben,

ya que est谩n amparados por el derecho de reuni贸n, pero s铆 se puede limitar si se

realizan cerca de monumentos por las v铆ctimas, lugares de memoria democr谩tica,

etc. Adem谩s, se proh铆be que los restos mortales de los dirigentes del golpe

permanezcan inhumados en lugares preeminentes de acceso p煤blico que pueda favorecer

esta clase de actos de exaltaci贸n. Gracias a esta norma, esta semana se ha retirado

el cuerpo de Queipo de Llano de la Macarena de Sevilla.

Distinciones, condecoraciones y t铆tulos

Las Administraciones deben revisar o

retirar todos los reconocimientos, honores y distinciones que resulten

manifiestamente incompatibles con los valores democr谩ticos y los derechos y

libertades fundamentales, que supongan exaltaci贸n o enaltecimiento del golpe,

la guerra o la dictadura o que hubieran sido concedidas por haber formado parte

del aparato represivo. En ejercicio de esta norma, el Ministerio de Trabajo

retir贸 la semana pasada la Medalla al M茅rito en el Trabajo de Franco y otros

nueve prebostes franquistas.

Tambi茅n se anulan una treintena de

t铆tulos nobiliarios y grandezas de Espa帽a. Igualmente, declara disuelta la Orden

Imperial del Yugo y las Flechas, una corporaci贸n creada por los franquistas

durante la guerra y que conced铆a la m谩s alta distinci贸n del Estado espa帽ol. Dej贸

de funcionar tras la muerte de Franco, pero formalmente segu铆a existiendo.

Conocimiento y divulgaci贸n

Todas las acciones en materia de

memoria democr谩tica deben fomentar los valores democr谩ticos y de convivencia y

tener un componente pedag贸gico adecuado. Adem谩s, se

Educaci贸n: el sistema educativo tendr谩 como fin el

conocimiento de la historia y de la memoria democr谩tica espa帽ola y la lucha por

los valores y libertades democr谩ticas. Por ello se actualizar谩n los curr铆culos

y se formar谩 al profesorado.

Investigaci贸n: las instituciones p煤blicas de

investigaci贸n fomentar谩n la formaci贸n, docencia e investigaci贸n en materia de

memoria democr谩tica. En especial se impulsan las investigaciones sobre el

exilio y la memoria democr谩tica de las mujeres.

Administraci贸n General del Estado: se incluir谩n

contenidos de memoria democr谩tica en la formaci贸n continua y en los procesos de

selecci贸n de los funcionarios de la AGE, en especial los que se relacionen con

v铆ctimas.

Divulgaci贸n, reconocimiento y reparaci贸n simb贸lica:

acciones de difusi贸n, de restablecimiento de la dignidad de la v铆ctima, de creaci贸n

cultural, etc.

Lugares de memoria democr谩tica

Por 煤ltimo, est谩n los lugares de

memoria democr谩tica. Un lugar de memoria democr谩tica es 芦aquel espacio,

inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han

desarrollado hechos de singular relevancia por su significaci贸n hist贸rica,

simb贸lica o por su repercusi贸n en la memoria colectiva禄. Para declarar un lugar

de memoria democr谩tica se prev茅 un procedimiento que incluye un tr谩mite de informaci贸n

p煤blica, as铆 como la inscripci贸n en un inventario estatal de consulta p煤blica y

gratuita.

驴Qu茅 significa que un lugar sea de

memoria democr谩tica? Que, al margen de otros reg铆menes de protecci贸n que puedan

corresponderle, las Administraciones deben garantizar su perdurabilidad,

identificaci贸n, explicaci贸n y se帽alizaci贸n; si los titulares son privados,

estos objetivos se consiguen por medio de acuerdo o convenio.

Estos lugares 芦tienen una funci贸n

conmemorativa, de homenaje, did谩ctica y reparadora禄, por lo que se establecen

medios de difusi贸n e interpretaci贸n de lo acaecido en el mismo (la propia ley

menciona recursos, placas, paneles, etc.). Tendr谩n una identidad gr谩fica, se promocionar谩n

por medio de itinerarios de memoria democr谩tica y se integrar谩n en circuitos

internacionales de lugares similares. Los m谩s emblem谩ticos estar谩n

geolocalizados en la web del departamento competente en materia de memoria

democr谩tica.

Hay dos lugares especiales que la

propia ley menciona. Uno es el Valle de los Ca铆dos , que cambia su nombre

oficial a Valle de Cuelgamuros. Se habla de su resignificaci贸n, se proh铆ben los

actos de exaltaci贸n (algo que ya hizo la LMH, con escaso 茅xito) y se extingue

la Fundaci贸n de la Santa Cruz 芦por resultar incompatibles sus fines con los

principios y valores constitucionales禄. En el futuro, el Valle se gestionar谩 de

la forma prevista por real decreto.

Las criptas adyacentes a la bas铆lica

pasan a considerarse cementerio civil, no cat贸lico. Solo pueden yacer all铆 los

restos de personas fallecidas a consecuencia de la guerra, como lugar de

reconocimiento a las v铆ctimas: cualquier resto mortal que ocupe un lugar

preeminente en el recinto (es decir, los de Jos茅 Antonio Primo de Rivera) debe

ser reubicado. Por 煤ltimo, los familiares de las v铆ctimas all铆 enterradas

pueden pedir la entrega de los restos.

En cuanto al Pante贸n de Hombres

Ilustres , pasa a llamarse Pante贸n de Espa帽a. Tiene por objetivo 芦mantener

el recuerdo y proyecci贸n de los representantes de la historia de la democracia

espa帽ola, as铆 como de aquellas personas que hayan destacado por sus

excepcionales servicios a Espa帽a禄.

Hasta aqu铆 el deber de memoria, uno

de los que m谩s espacio ocupa en la ley. En el art铆culo siguiente veremos

lo que queda: las asociaciones memorialistas, el r茅gimen sancionador y algunas

previsiones extra, como la disoluci贸n de fundaciones.

(1) Ya no m谩s jueces diciendo que las

calles que honran a la Divisi贸n Azul no son contrarias a la memoria hist贸rica

porque no exaltan una unidad militar franquista sino nazi.