Sala de cine. Licencia CC0

芦Necesito m谩s pasta t铆o, (las prostitutas) son muy persuasivas禄, dice entre risas un ni帽o de 14 a帽os 鈥揳trapado en el cuerpo de un joven鈥 a otro ni帽o al salir de un prost铆bulo en el que han deseado entrar, en la pel铆cula infantil Shazam (calificaci贸n por edad 7+).

芦Las chicas act煤an como si no les gustases cuando les gustas禄, explica el adolescente Rodrick a su hermano peque帽o Greg en la serie Diario de Greg: la ley de Rodrick (calificaci贸n por edad 9+). Todo lo contrario al 芦solo s铆 es s铆禄 con el que tratamos de responder a quienes justifican agresiones sexuales.

Las dos pel铆culas incumplen los criterios para la clasificaci贸n por edades establecidos legalmente por el Instituto de la Cinematograf铆a y de las Artes Audiovisuales.

芦Tengo colegas que (鈥) se divert铆an mucho llev谩ndose a pibas que estaban colocadas (鈥), un crack, de puto pro禄, dec铆a el streamer El Xokas hace algunas semanas en uno de sus directos en Twitch, con 2,9 millones de seguidores, entre ellos menores cuya edad no ha sido ning煤n obst谩culo para acceder a estos contenidos.

驴Qu茅 ocurre cuando los criterios sobre contenidos sexistas para la calificaci贸n por edades se incumplen? 驴Qu茅 ocurre si no se establecen las herramientas debidas para el control de acceso de menores y para el control parental de servicios de intercambio de v铆deos? No suele ocurrir nada.

El sector audiovisual es una de las plataformas m谩s poderosas para la reproducci贸n de la cultura patriarcal, es decir, de las creencias machistas, de los estereotipos sexistas, de la hipersexualizaci贸n y la violencia estructural contra las mujeres. Su regulaci贸n plantea muchas dificultades porque la enorme trascendencia de sacar el machismo del cine, la televisi贸n, las plataformas a petici贸n, como Netflix, y las de intercambio de v铆deos, como YouTube, se cruza con la necesidad de proteger la libertad de expresi贸n y de creaci贸n art铆stica. Y es un arma de doble filo porque la libertad de expresi贸n es un derecho pero tambi茅n viene siendo una coartada id贸nea para evitar una regulaci贸n m谩s eficaz que logre que el sexismo no campe a sus anchas por el audiovisual como lo viene haciendo y, adem谩s, casi impunemente.

El pleno del Congreso de los Diputados aprob贸 este jueves el dictamen de la Comisi贸n de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre el Proyecto de Ley General de Comunicaci贸n Audiovisual, que transpone la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual (DSCA). Y si analizamos el texto desde una perspectiva feminista, saltan algunas alarmas. Para empezar, el proyecto de ley incumple las diferentes recomendaciones del Consejo de Europa, la Unesco y la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece el lenguaje inclusivo como criterio general de actuaci贸n para los poderes p煤blicos. No hay ni una sola ciudadana, usuaria, prestadora, consumidora o telespectadora mencionada.

Obligaciones ambiguas y autorregulaci贸n del sector

Entrando m谩s en el fondo, el texto apela a la autorregulaci贸n, m谩s que a la exigencia de un cumplimiento. Y, por tanto, no asume que la reproducci贸n de la cultura patriarcal se lleva por delante miles de vidas. Lo que queda, como consecuencia, es una regulaci贸n con declaraciones de intenciones y f贸rmulas ambiguas e indeterminadas como esta: 芦Se promover谩 la autorregulaci贸n que contribuya al cumplimiento de la legislaci贸n en materia de igualdad entre mujeres y hombres (鈥)禄, dice el proyecto de ley. 驴Que contribuya? 驴Por qu茅 no decir claramente que se deber谩 cumplir la ley en materia de igualdad? 驴Por qu茅 no decir expresamente que se proh铆be la hipersexualizaci贸n infantil o el uso del cuerpo de las mujeres como reclamo, entre otros contenidos claramente nocivos?

En resumen: evitar la cultura de la violaci贸n en programas de televisi贸n queda a merced de la buena voluntad del sector 鈥揳unque la eficacia de esta f贸rmula ha quedado desmentida por la realidad y la experiencia鈥 o dependiente de interpretaciones en la futura ley. De hecho, el proyecto est谩 primordialmente elaborado desde la ordenaci贸n del mercado y la competencia, y las 煤nicas l铆neas rojas que los diferentes partidos pol铆ticos han defendido o rechazado p煤blicamente 鈥揷ondicionando incluso su respaldo a otras iniciativas legislativas鈥 han sido las relativas a competencias auton贸micas y porcentajes ling眉铆sticos.

Esta misma semana, una cadena de televisi贸n mostraba en horario matinal de gran audiencia 芦el minuto a minuto de una presunta violaci贸n 鈥揹e dos ni帽as de 12 y 13 a帽os鈥 narrado a trav茅s de mensajes禄 entre las dos menores 芦que ha encontrado la polic铆a en el m贸vil de una de ellas禄, seg煤n el v铆deo emitido por la cadena. 驴En qu茅 c贸digo de autorregulaci贸n es aceptable este contenido?

El sector ha impulsado algunos c贸digos en materia de sexismo que son 煤tiles, sobre todo como lavado de imagen, y se circunscriben especialmente al 谩mbito publicitario y a aquello que 芦pueda perjudicar el desarrollo f铆sico, mental o moral de los menores禄, como refleja el proyecto de ley de manera muy general, pero que se incumplen sin demasiada preocupaci贸n. Y esto, de nuevo, tiene mucho que ver con las f贸rmulas generales y ambiguas que se utilizan para delimitar los compromisos, las infracciones y las sanciones en relaci贸n con la discriminaci贸n por raz贸n de sexo.

Multa de un mill贸n y medio de euros

La futura ley establece algunas prohibiciones absolutas cuando se trata de publicidad pero se torna declarativa cuando se refiere a contenidos de programas de televisi贸n o v铆deos en plataformas de intercambio o a petici贸n. Las sanciones crecen seg煤n los ingresos anuales de los prestadores o prestadoras de servicios audiovisuales. La infracci贸n m谩s grave en materia de protecci贸n de menores y sexismo se sanciona como m谩ximo, para empresas con ingresos de m谩s de 50 millones de euros al a帽o, con multa de un mill贸n y medio de euros, aunque la emisi贸n de los contenidos haya generado ingresos multimillonarios. Precisamente, una de las modificaciones incorporadas en la 煤ltima redacci贸n del texto legal ha sido establecer este l铆mite m谩ximo a la sanci贸n m谩s grave, que en el pen煤ltimo borrador era ilimitada, fijada en el 3% de los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior, sin tope.

En relaci贸n con el sexismo, el texto del proyecto considera infracci贸n muy grave la emisi贸n de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta inciten a la violencia, a la comisi贸n de un delito de pornograf铆a infantil, al odio o a la discriminaci贸n por raz贸n de sexo, orientaci贸n sexual, identidad de g茅nero, expresi贸n de g茅nero y caracter铆sticas sexuales o gen茅ticas. Tambi茅n es infracci贸n muy grave 芦la emisi贸n de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta favorezcan situaciones de desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de g茅nero禄. Con esta redacci贸n, 驴los programas que muestran mujeres cosificadas e hipersexualizadas podr铆an interpretarse como infracci贸n muy grave?

En la televisi贸n lineal en abierto se contempla como infracci贸n muy grave emitir programas o contenidos audiovisuales que contengan escenas de violencia gratuita o pornograf铆a y contenidos calificados para mayores de 18 a帽os de 06.00 a 22.00 horas.

En publicidad se considera muy grave la comunicaci贸n audiovisual que 芦vulnere la dignidad humana, fomente la discriminaci贸n (鈥) por raz贸n de edad, sexo, discapacidad, orientaci贸n sexual, identidad de g茅nero, expresi贸n de g茅nero, (鈥)禄 y aquella que 芦utilice la imagen de las mujeres con car谩cter vejatorio o discriminatorio禄. As铆, los anuncios de juguetes estereotipados 驴ser谩n objeto de sanci贸n muy grave? 驴Y las mesas de debate exclusivamente masculinas?

En los servicios de intercambio de v铆deos, como YouTube o Twitch, es infracci贸n muy grave 芦el incumplimiento de la obligaci贸n de tomar las medidas necesarias para la protecci贸n de los menores y establecer y operar sistemas de verificaci贸n de edad con respecto a los contenidos que puedan perjudicar su desarrollo f铆sico, mental o moral y, en todo caso, impidan el acceso de menores a los contenidos audiovisuales m谩s nocivos, como la violencia gratuita o la pornograf铆a禄. 驴Qu茅 ocurrir谩 con los youtubers que ofrecen contenidos sobre videojuegos para adultos pero cuentan con seguidores menores? El primer acceso a la pornograf铆a en Espa帽a se sit煤a a los 8 a帽os, seg煤n la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos (AEPD).

驴Sexo o g茅nero?

El proyecto de ley se adelanta a la aprobaci贸n de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans 鈥揺n la actualidad en fase de anteproyecto鈥, que pretende dar cobertura legal estatal a la denominada autodeterminaci贸n de g茅nero.

En su articulado, la futura ley audiovisual incorpora los conceptos de 鈥渋dentidad de g茅nero鈥 y 鈥渆xpresi贸n de g茅nero鈥 y tambi茅n aquellos conceptos que contradicen los planteamientos de quienes defienden este g茅nero sentido, como ser铆a el sexo como realidad objetiva, al reconocer tambi茅n la discriminaci贸n por raz贸n de sexo o realizar alusiones a hombres y mujeres. La ley parece avalar los dos marcos de pensamiento al mismo tiempo pese a ser contradictorios.

M谩s mujeres, pero no demasiadas

El texto de la futura ley invita de forma equ铆voca a incrementar la obra audiovisual creada por mujeres con declaraciones de intenciones sin apenas concreci贸n. El proyecto inicial no establec铆a cuotas, ni siquiera m铆nimos, para obra audiovisual dirigida, producida o protagonizada por mujeres. Y la 煤ltima redacci贸n del proyecto apenas indica un porcentaje simb贸lico, que solo compromete en financiaci贸n al prestador de servicios audiovisuales p煤blicos de 谩mbito estatal, es decir a RTVE.

Entidades como la Asociaci贸n de mujeres cineastas y de medios audiovisuales 鈥揅IMA鈥 o el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana presentaron enmiendas en el sentido de una mayor garant铆a y concreci贸n de la participaci贸n de mujeres, pero el texto final no contempla ni siquiera una recomendaci贸n en lo que ata帽e a la emisi贸n y el cat谩logo de obra audiovisual europea hecha por mujeres en la televisi贸n lineal 鈥揟V convencional鈥 ni en los servicios a petici贸n 鈥損lataformas como Netflix o HBO鈥.

Tampoco recoge ninguna cuota de obra producida, dirigida o creada por mujeres en las obligaciones de financiaci贸n anticipada de obra audiovisual europea que establece la ley, salvo en lo que se refiere a la financiaci贸n por parte de prestadores del servicio p煤blico de comunicaci贸n audiovisual televisivo de 谩mbito estatal, para los que reserva una cuota que queda diluida en porcentajes de porcentajes. La televisi贸n p煤blica estatal tiene la obligaci贸n de invertir en obra europea un 6% de sus ingresos y, de ese porcentaje, un 70% en obra de producci贸n independiente, de la cual ha de destinar, a su vez, un 30% a obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. Al final del t煤nel, alguna mujer.

Influencers, youtubers, streamers quedan obligados por esta ley

Una de las principales novedades de la ley es que influencers, youtubers, vloggers y streamers, entre otras figuras similares, pueden ser considerados servicios de comunicaci贸n audiovisual en s铆 mismos, identificados como 鈥渦suarios de especial relevancia鈥 de una plataforma de intercambio de v铆deos o de una red social, siempre que esta tenga como funcionalidad esencial este intercambio de v铆deos. Con ello quedan sometidos a esta ley en lo que se refiere a la protecci贸n de menores, a la protecci贸n del consumidor y consumidora y a su inscripci贸n en el Registro, as铆 como a los art铆culos de la norma que se refieren a la dignidad humana, la igualdad de g茅nero e imagen de las mujeres, las personas con discapacidad, la alfabetizaci贸n medi谩tica y la autorregulaci贸n y corregulaci贸n. Eso implica que puedan sumarse a los acuerdos de corregulaci贸n que se adopten para garantizar, por ejemplo, una 煤nica descripci贸n, se帽alizaci贸n y recomendaci贸n por edades de los contenidos audiovisuales que se ofrezcan o pautas de buenas pr谩cticas.

No obstante, la ley aplaza a una futura disposici贸n la concreci贸n de los requisitos de ingresos y audiencia significativos para ser considerado usuario de especial relevancia.

El uso del lenguaje no sexista ser谩 voluntario, en caso de emplearse

En la Ley general del audiovisual la conveniencia de un uso no sexista del lenguaje solo se cita en relaci贸n con la 鈥渁utorregulaci贸n鈥 del sector. No se tiene en cuenta que la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que 鈥渆n los proyectos del 谩mbito de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n sufragados total o parcialmente con dinero p煤blico, se garantizar谩 que su lenguaje y contenidos sean no sexistas鈥. Han pasado 15 a帽os desde la aprobaci贸n de esta ley y ni siquiera los medios p煤blicos, que est谩n obligados, han conseguido incorporar un uso no sexista del lenguaje, pero se conf铆a en que el sector privado lo haga con autorregulaci贸n.

Por otra parte, la futura ley prev茅 la aprobaci贸n de un cat谩logo con vigencia de cuatro a帽os que incluya los acontecimientos de inter茅s general para la sociedad que deber谩n emitirse mediante servicios de comunicaci贸n audiovisual televisivos en abierto y de 谩mbito estatal, pero no menciona que se incorpore la perspectiva feminista en su elaboraci贸n.

Tambi茅n establece un informe anual sobre la situaci贸n del sector audiovisual 鈥搎ue inicialmente no inclu铆a la publicidad鈥, aunque no se帽ala que deba incluir necesariamente datos desagregados por sexo y abordarse con perspectiva de g茅nero.

La nueva ley no contempla planes de formaci贸n de profesionales del sector en materia de perspectiva de g茅nero ni en los programas acad茅micos en comunicaci贸n audiovisual ni en el 谩mbito laboral de formaci贸n permanente.

Por 煤ltimo, la calificaci贸n de los productos o creaciones audiovisuales se establece por edades, pero no se prev茅 una etiqueta que facilite el control parental en materia de perspectiva feminista para las producciones audiovisuales.