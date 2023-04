–

La Ley del numero (Ricardo

Mella)

CAP脥TULO

I

SUPERSTICI脫N

Y SUPERCHER脥A DEL SUFRAGIO

A la gran superstici贸n pol铆tica del derecho divino de los reyes,

dice Spencer, ha sucedido la gran superstici贸n pol铆tica del derecho divino de

los parlamentos. 鈥淓l 贸leo santo 鈥慳帽ade鈥 parece haber pasado inadvertidamente de

la cabeza de uno a las cabezas de muchos, consagr谩ndolos a ellos y a sus

derechos鈥.

Examinemos esta gran superstici贸n que ha inspirado al primero de

los fil贸sofos positivistas tan elocuentes palabras.

El origen de los parlamentos, ya se trate de pa铆ses mon谩rquicos,

ya de republicanos, es la voluntad de la mayor铆a, por lo menos te贸ricamente. Al

propio tiempo, la supremac铆a del mayor n煤mero descansa en su derecho

indiscutible a gobernar directa o indirectamente a todos. Se dice, y apenas es

permitido ponerlo en duda, que la mayor铆a ve m谩s claro en todas las cuestiones

que la minor铆a, y que, siendo muchas cosas comunes a todos los hombres, es

l贸gico y necesario que los m谩s sean los que decidan c贸mo y en qu茅 forma se han

de cumplir los fines generales.

De aqu铆 resulta una serie de consecuencias rigurosamente

exactas.

La mayor铆a de los habitantes de un pa铆s tiene el derecho de

reglamentar la vida pol铆tica, religiosa, econ贸mica, art铆stica y cient铆fica de

la masa social. Tiene el derecho enciclop茅dico de decidir sobre todas las

materias y disponer de todo a su leal saber y entender. Tiene el derecho de

afirmar y negar cuanto le plazca a cada instante, destruyendo al d铆a siguiente

la obra del d铆a anterior. En pol铆tica, dicta leyes y reglas a las cuales no es

permitido escapar. En econom铆a, determina el modo y forma de los cambios,

reglamenta la producci贸n y el consumo y permite o no vivir barato, seg煤n su

voluntad del momento. En religi贸n, pasa sobre las conciencias e impone el dogma

a todo el mundo bajo penas severas y mediante contribuciones o颅nerosas. En

artes y ciencias, ejerce el monopolio de la ense帽anza y el privilegio de la

verdad oficial.

Ella decide y fija las reglas higi茅nicas y la conducta moral que

deben seguirse, cu谩les funciones sociales corresponden al grupo y cu谩les al

individuo, en qu茅 condiciones se ha de trabajar, adquirir riquezas, enajenar

bienes, cambiar las cosas y relacionarse con las personas. Finalmente, y como

digno remate, premia y castiga, y es acusador, abogado y juez, dios

todopoderoso que se halla en todas partes, todo lo dispone y sobre todo vigila,

atento y celoso.

Estas deducciones nada tienen de exageradas una vez admitido que

la ley del n煤mero es la suprema ley.

Mas, como las mayor铆as no pueden realizar por s铆 tantas cosas,

como no les es dable ocuparse a diario en tan m煤ltiples cuestiones, surge

necesariamente el complemento de la ley, la delegaci贸n parlamentaria. Y, al

efecto, por medio de las mayor铆as, se elige tambi茅n delegados o representantes

que, constituidas en corporaci贸n, asumen todos los poderes de sus

representados, o m谩s bien los del pa铆s entero, y as铆 es c贸mo se genera el poder

omnipotente, el derecho divino de los parlamentos.

Y he aqu铆 que, en el seno de esas c谩maras o asambleas de los

escogidos, se aplica de nuevo la ley radical del n煤mero y por mayor铆a se

decretan las leyes a fin de gobernar sabiamente los intereses p煤blicos y

privados, que a tanto alcanza la omnisciencia de los legisladores. De este

modo, un pu帽ado de ciudadanos medianamente cultos, vulgarotes las m谩s de las

veces, alcanza la gracia de la suprema sabidur铆a. Higiene, medicina,

jurisprudencia, sociolog铆a, matem谩ticas, todo lo poseen, porque el esp铆ritu

santo de las mayor铆as se cierne constantemente sobre sus cabezas. Tal es la

teor铆a en toda su desnudez.

Tienese por temerario discutirla, por locura negarla. La

imbecilidad argumenta injuriando.

Pero la sabidur铆a expresa la verdad. 鈥淓l pueblo soberano 鈥慸ice

el positivista鈥 designa a sus representantes y crea el gobierno鈥.

鈥淓l Gobierno, a su vez, crea derechos y los confiere

separadamente a cada uno de los miembros del pueblo soberano, de donde emana.

隆He ah铆 una obra maravillosa de escamoteo pol铆tico!鈥

Mas, el escamoteo no para en esto. Extiende sus dominios hasta

lo m谩s hondo de los sistemas pol铆ticos, porque, una vez afirmada la ley de las

mayor铆as, se convierte, como veremos muy pronto, en una tremenda ficci贸n que

permite a unos cuantos encaramarse en la cuca帽a del poder, dictar e imponer a

un pueblo entero su voluntad omn铆moda.

Tratemos, pues, antes de hacer la cr铆tica de la ley, de penetrar

este misterio pol铆tico, poniendo ante los ojos del lector la realidad que

encierra.

CAP脥TULO

II

LA FICCI脫N

MAYORITARIA Y LAS FALACIAS DEL

VOTO PARLAMENTARIO

Los pa铆ses constitucionales 驴r铆gense verdaderamente por las

decisiones de las mayor铆as? 驴Impera en todo o en algo la voluntad de 茅stas?

Veamos. El Gobierno de una naci贸n, de Espa帽a, por ejemplo,

convoca en determinado plazo a elecciones generales. Los partidos hacen sus

aprestos para la lucha pr贸xima y llega finalmente el d铆a de la contienda. Por

lo menos se presentar谩n en cada distrito dos candidatos. Este es el caso m谩s

com煤n. No obstante, en algunos, se presentar谩n m谩s y no faltar谩n aqu茅llos en

que el candidato sea 煤nico.

Ci帽谩monos al caso general y admitamos, verdadero mirlo blanco,

la m谩s perfecta imparcialidad en la lucha electoral. Hagamos cuentas. Sin citar

casos y acumular datos que cada uno puede, sin gran trabajo, buscar por s铆

mismo, nos ser谩 permitido afirmar que generalmente se abstiene de hacer uso del

derecho electoral de un 30 a

un 50 por 100 de los electores. Sentimos no conocer

datos respecto a Espa帽a. Pero, en Francia, en un per铆odo de singular agitaci贸n,

esto es, en 1886, de diez millones de electores votaron siete millones, o, lo

que es lo mismo, se abstuvo cerca del tercio del n煤mero de los electores; y

hace constar el autor de quien tomamos estas cifras que el n煤mero de

abstenciones adquiere proporciones alarmantes. Si, pues,

en circunstancias anormales y en un pa铆s donde las luchas pol铆ticas son m谩s

vivas que en Espa帽a, se abstuvo de votar un 38% de los electores, no habr谩

motivo para que se nos tache de exagerados si asignamos a nuestro pa铆s un 50%

de abstenciones, es decir, el promedio de las dos cifras, indicadas antes.

驴C贸mo se distribuye el 60% restante? Com煤nmente el candidato derrotado va a los

alcances del candidato triunfante, que es casi siempre el oficial. Rar铆simos

son los casos en que 茅ste tiene doble n煤mero de votos que aqu茅l. No ser谩, pues,

cargar mucho la mano si atribuimos al candidato derrotado un veinte por ciento

de los electores. Recapitulemos. De cada 100 electores, 40 se abstienen, 20

votan al candidato vencido, que suman 60, y los 40 restantes que componen esa

decantada mayor铆a a quien representar谩 en Cortes el candidato triunfante. Esta

es, sin embargo, una cuenta de color de rosa para los elegidos. Pero, aunque no

lo fuera, aunque el candidato vencido no obtuviese m谩s que un 10% de los

electores, aunque nos empe帽谩semos en sumar todo lo favorable forzando los datos

del c谩lculo en beneficio del vencedor, siempre resultar铆a 茅ste representante de

una minor铆a. Notemos, al efecto, que en todo lo dicho se prescinde de las

mujeres, que componen, aproximadamente, la mitad de la naci贸n y tienen derechos

e intereses que defender como el hombre. Y a煤n podr铆amos

a帽adir que se prescinde asimismo de los hijos menores de edad que, como ha

hecho observar Tarde, gozan de todos los derechos civiles por medio de

apoderado (padre, tutor), y debieran tambi茅n gozar del derecho electoral de una

manera an谩loga. En este caso, resultar铆a que, no teniendo derecho a votar las

tres cuartas partes de la poblaci贸n (Francia 1885 y 1886), ning煤n candidato

puede ser expresi贸n de la mayor铆a de los individuos de su distrito.

Pasemos, no obstante, por alto este c谩lculo y veamos, en otro

orden de consideraciones, cu谩l es la representaci贸n real del candidato elegido.

Por imparcial que sea un gobierno, por mucho que quiera ce帽irse a la legalidad,

y nosotros queremos suponerle el m谩s ardiente deseo de justicia, no podr谩 menos

de inclinar con su influencia, aun involuntariamente, la balanza electoral. No

hace falta la recomendaci贸n expresa, la violencia descarada, el ama帽o inmoral.

Por ley de naturaleza esta influencia existir谩 de hecho, influencia si se

quiere impersonal, no deliberada, pero por esto mismo m谩s efectiva y eficaz.

Los empleados p煤blicos votar谩n, sin que nadie se lo mande y por o contra su

voluntad, al candidato oficial. A su vez, los amigos y deudos de 茅ste se ver谩n

arrastrados a influir, cuando menos moralmente, con sus palabras, con sus

consejos, cerca de cuantos con ellos tengan relaciones sociales de cualquier

铆ndole. Las autoridades judiciales, eclesi谩sticas, militares, etc, aun

manteni茅ndose en la m谩s absoluta pasividad, ser谩n nuevas recomendaciones para

que muchos, sin consultar sus propias ideas, voten al candidato del Gobierno o

del cacique. Verdad que los deudos, amigos y parientes del candidato de

oposici贸n har谩n lo mismo; pero su influencia y su poder ser谩n menores que el

poder y la influencia de los elementos gubernamentales.

驴Puede ponerse en duda lo que dejamos dicho? Pues no hagamos ya

cuentas; la aritm茅tica sobra. El elegido no tendr谩 otra representaci贸n real que

la de una minor铆a exigua que acepta sin discusi贸n el representante designado

por las autoridades de partido o por el mismo gobierno.

驴Y qu茅 diremos si los candidatos son m谩s de dos? 驴Podr谩 nunca el

elegido representar a la mayor铆a de los electores? Suceder谩 siempre que,

sumados los votos de los derrotados y las abstenciones, la suma arrojar谩 una

cantidad superior a la obtenida por el candidato triunfante.

Se nos dir谩 que, en muchos casos, no hay lucha electoral porque

el candidato es 煤nico. Y bien: cuando en un distrito o localidad s贸lo se

presenta un candidato, es, o por la indiferencia del cuerpo electoral, o por la

seguridad de que nada se podr谩 contra la influencia del gobierno. En estos

casos, la abstenci贸n es casi absoluta. Todo el mundo lo sabe y lo confiesa,

aunque siempre aparece LEGALMENTE una nutrida votaci贸n. De uno o de otro modo,

el elegido representa, cuando m谩s, al propio gobierno y a sus caciques

oficiales y no tiene, por tanto, la representaci贸n real de ning煤n elector.

En la mayor parte de los distritos rurales, que es donde con m谩s

frecuencia se da el caso del candidato 煤nico, ni siquiera se abren los

comicios. Los personajes m谩s influyentes, o los que componen el Ayuntamiento,

que casi siempre son aqu茅llos, se re煤nen un d铆a y ellos son los que deciden

libremente sobre la representaci贸n parlamentaria de la localidad. Todos los

votos, sin exceptuar uno, el padr贸n, como suele decirse, es para el candidato

previamente designado. Se levanta un acta con las formalidades de r煤brica, y

elecci贸n hecha. A veces se llega hasta remitir al cacique el acta en blanco.

Nosotros lo hemos visto en Galicia, en Castilla y en Andaluc铆a. No pecaremos

afirmando que, salvo las formas, lo mismo ocurre en toda Espa帽a.

Estos representantes de tan extra帽o modo elegidos, en la mayor

parte de los casos no reconocen siquiera sus distritos ni 茅stos les conocen a

ellos, y por lo tanto no puede haber entre unos y otros compenetraci贸n de

necesidades ni deseos en los elegidos de velar por los intereses que

desconocen. El elector, a todo esto, permanece indiferente, como si supiera de

antemano que nada tiene que esperar del legislador y que todo se reduce a un

juego a cartas vistas.

驴Qu茅 representaci贸n puede entonces atribuirse una asamblea de

tal manera formada? La de una microsc贸pica minor铆a, cuanto m谩s.

Supongamos, sin embargo, falso nuestro an谩lisis, y admitamos que

cada uno de los representantes de la naci贸n lo es en virtud de la voluntad,

libremente manifestada, de una mayor铆a. A煤n as铆, cada representante habr谩 de

hallarse frecuentemente en conflicto entre los intereses generales, que la ley

le manda atender, los particulares que sus electores le exigen sirva. Dir谩se

que colectivamente los diputados producen una resultante arm贸nica que

satisface, a la vez que al inter茅s com煤n del pa铆s, a los parciales intereses de

cada localidad. Mas, aun supuesta aquella metaf铆sica concordancia de intereses,

驴est谩n de acuerdo siempre los representantes en lo que conviene a la naci贸n?

Mejor dicho, 驴lo est谩n alguna vez? Y, cuando lo est谩n, 驴atienden verdaderamente

los intereses y necesidades de sus representados?

Se trata, por ejemplo, de aumentar los derechos de importaci贸n

del trigo. Los diputados castellanos querr谩n el aumento. Pero los diputados

gallegos, valencianos, aragoneses, etc., pretender谩n que los trigos entren

libremente en Espa帽a. Si se trata de tejidos, Catalu帽a tendr谩 opini贸n contraria

a la de gran parte del resto del pa铆s. Si de vinos, Andaluc铆a y Castilla, por

ejemplo, no opinar谩n como Galicia y Asturias. 驴Qu茅 ocurrir谩? Que los diputados,

atentos sobre todo a las instrucciones del gobierno, no a la voluntad del pa铆s,

que por otra parte no puede formularse en una expresi贸n unitaria, entrar谩n en

transacciones y acomodamientos, de los que resultar谩 una ley contradictoria o

incolora, una ley que no satisfar谩 ning煤n inter茅s p煤blico ni privado, una ley

que dejar谩 descontentos a todos y levantar谩 tempestuosas protestas; una ley, en

fin, que no satisfar谩 m谩s intereses que el inter茅s gubernamental, una amalgama

burdamente hecha en beneficio del legislador.

Los Parlamentos representan colectivamente a sus respectivos

pa铆ses. Un grupo heterog茅neo de hombres se atribuye la representaci贸n de toda

una nacionalidad. Su misi贸n es obrar de acuerdo con las necesidades generales,

no con las de cada grupo de electores. Esto es, al menos, te贸ricamente. Pero,

驴c贸mo conocer谩n los representantes el inter茅s y las necesidades generales si no

pueden siquiera darse cuenta de las necesidades e intereses m谩s inmediatos de

los grupos que les eligieron? En la pr谩ctica, las cosas ocurren de otro modo.

Los representantes del pa铆s procuran acomodarse por conveniencia lo m谩s posible

a las necesidades supuestas de la comarca a que pertenecen; pero resulta que,

aunque los diputados castellanos voten lo que desea Castilla, por ejemplo,

siempre ser谩n vencidos por el resto de sus colegas del Parlamento, y as铆 los

castellanos tendr谩n que soportar las imposiciones de las dem谩s comarcas. Y esto

se generalizar谩, a menos que por una sola vez en la historia, se d茅 el caso de

que diecis茅is o veinte millones de hombres est茅n de acuerdo en la adopci贸n de

una ley, de una regla cualquiera. De aqu铆 que no haya ley que satisfaga

verdaderamente los generales intereses y necesidades y s铆 una cierta entidad

metaf铆sica, vaga, indeterminada, una sombra; pero sombra sin cuerpo, que a

tanto alcanza la ficci贸n legislativa gubernamental.

Esto aparte, se comprende bien que, en virtud del procedimiento

mismo, ninguna ley cumpla los amplios fines que se le atribuyen. Elegidos los

miembros del Parlamento por sufragio, a煤n habiendo obtenido cada uno de ellos

verdadera mayor铆a de votos, quedan naturalmente hu茅rfanos de representaci贸n

muchos grupos de ciudadanos que restan, por tanto, su conformidad a las leyes

formuladas. Y, como luego 茅stas nunca tienen a su cuenta la unanimidad de

pareceres del cuerpo legislador, resulta que a toda ley hay que restarle la

conformidad de los electores derrotados en los comicios la de aqu茅llos que

representan los diputados que disienten de la mayor铆a, y por fin, la de los

electores abstenidos; lo que, traducido al lenguaje de la brevedad, quiere

decir que hay que restarle la opini贸n de la inmensa mayor铆a del pa铆s.

Todav铆a tendremos que atender los argumentos de los federales.

Nos dir谩n que todo lo expuesto es rigurosamente cierto; pero que ocurre a causa

del sistema centralizador que informa nuestra organizaci贸n pol铆tica.

Entend谩monos. Lo que hemos dicho respecto de los Parlamentos nacionales, no

dejar铆a de ser cierto aplicado a Parlamentos comarcales, no deja de serlo

respecto a los municipios. La federaci贸n fracciona el hecho, no lo destruye. Lo

que hoy es cierto para una naci贸n grande, lo ser铆a ma帽ana para la serie de

naciones chicas federalmente constituidas. La autonom铆a no hace m谩s que

contraer la cuesti贸n a una esfera m谩s reducida. Adem谩s, a煤n dentro de la

federaci贸n, queda en manos del poder central una porci贸n de asuntos; de modo

que entonces habr铆a casos en que nuestra cr铆tica ser铆a perfectamente aplicable

a las asambleas nacionales, y otros en que lo ser铆a igualmente a las c谩maras

cantonales y a los municipios. Porque el mal no nace del esp铆ritu m谩s o menos

centralizador de un organismo, sino de la legislaci贸n y del despotismo num茅rico

que, como principio de acci贸n pol铆tica, aceptan lo mismo el federalismo que el

unitarismo.

De hecho, pues, cualquiera que sea el sistema pol铆tico, resulta

siempre que es una minor铆a la que gobierna.

Aun prescindiendo de la inmensa inmoralidad del cuerpo

electoral, de los desafueros del caciquismo y de la poderos铆sima influencia

oficial, que no son, como se dice, un mal solamente en Espa帽a, sino que coge de

arriba a abajo a todas las naciones constitucionales, la ley de mayor铆as es una

ficci贸n formidable que permite el agiotaje organizado descaradamente por los

que han hecho de la pol铆tica profesi贸n lucrativa y a su amparo acrecientan sus

riquezas por medios m谩s bajos que los que empleaban en Sierra Morena o en los

montes de Toledo el bandido cl谩sico de la cl谩sica tierra del Quijote y Sancho.

Y no cabe arg眉ir que con la generalizaci贸n del sufragio y el

triunfo de la democracia ser谩 verdad la ley del n煤mero, porque, aparte el

ejemplo que nos dan las naciones republicanas, conviene recordar el per铆odo de

la revoluci贸n en Espa帽a, con sus diputados impuestos desde abajo a garrotazo

limpio, cuando no a tiros; conviene recordar que, a falta de caciquismo

gubernamental, subsiste siempre el caciquismo de localidad y de partido, el

caciquismo de comit茅; conviene recordar que durante aquel per铆odo se persigui贸,

atropell贸, encarcel贸 y deport贸 a cuantos estorbaban por impacientes, por

internacionalistas o por mil motivos peque帽os, y que tal persecuci贸n no ten铆a

otro objeto que el de asegurar una aparente mayor铆a cuyo apoyo era necesario

para mantenerse en el poder (1873).

Y, en 煤ltimo an谩lisis, si se quiere se insiste en que la m谩s

perfecta equidad democr谩tica har铆a caer por su base nuestra cr铆tica, todav铆a

preguntaremos: 驴Y c贸mo se garantizar谩 la igualdad de condiciones y la libertad,

por tanto, de emitir el voto al campesino que depende del jornal que le da el

amo, del usurero que le presta y del monterilla que le amenaza? 驴C贸mo se har谩

para que el cura, con sus anatemas y excomuniones, no coarte la libertad

personal? 驴Y qu茅, para que el siervo del taller pueda votar contra la voluntad

del patrono, para que el fabricante arrastre unos centenares de votos con la

simple amenaza, expresada o no, de la privaci贸n del pan para el d铆a siguiente?

驴C贸mo proceder para que la inmensa mayor铆a de la sociedad, que vive bajo la

dependencia humillante de la minor铆a adinerada, pueda votar libremente?

El obrero y el campesino saben bien que no disponen de su voto,

que es para el amo, aunque 茅ste no lo pida. En millares de casos, basta el

temor de la p茅rdida del jornal para que el obrero y el campesino abdiquen

voluntariamente todo derecho individual. El empleado p煤blico y el de empresas

particulares piensan lo mismo, y sin esfuerzo ofr茅cense de antemano a la

esclavitud y a la anulaci贸n de su voluntad. El industrial y el comerciante en

peque帽a escala no olvidan sus compromisos con el gran capitalista que cobra

letras de cambio o sirve pedidos que muchas veces es necesario pagar tarde y

mal. La libertad so帽ada se escurre as铆 de entre las manos. Y esto no hay

monarqu铆a ni rep煤blica que lo destruya.

In煤til, completamente in煤til extremar la cuesti贸n. La ley de las

mayor铆as trae aparejado el imperio desp贸tico de los menos, de los que tienen el

privilegio del se帽or铆o, no otorgado voluntariamente por talentos o virtudes

reconocidas, sino impuesto por ama帽os e iniquidades de toda especie.

La superstici贸n ser谩 bastante poderosa para que contin煤e

crey茅ndose locura el simple hecho de dudar de la virtud, de la sapiencia de las

mayor铆as y de la bondad de sus determinaciones; pero la experiencia y el

entendimiento prueban la falsedad de la ley de las mayor铆as, que se convierte

irremediablemente en el despotismo sin freno de los menos.

CAP脥TULO

III

LA RAZ脫N NO ES VIRTUD DE LAS MAYOR脥AS, SINO DE LA INTELIGENCIA DESARROLLADA

EN USO DE LA LIBERTAD. LA

FUNCI脫N LEGISLATIVA ES NEGATIVA Y CENTRALIZADORA; EL LIBRE ACUERDO ES AUTON脫MICO

Y VITALIZADOR. EL MAL RESIDE EN LA

LEY MISMA Y NO ADMITE VARIANTES COMPENSADORAS

Si del examen de los hechos resulta demostrada la falsedad de la

ley del n煤mero, parece innecesaria toda cr铆tica razonada de los principios en

que se funda. Mas, si se tiene en cuenta todo el poder de la preocupaci贸n que

impacientar谩 a muchos incr茅dulos, pese a nuestras deducciones, no se juzgar谩

in煤til la labor que acometemos.

Podr铆a atribuirse a impurezas de la realidad lo que es la

insania del principio mismo y afirmar, no obstante todas las experiencias en

contrario, la posibilidad de regirse por las decisiones de las mayor铆as, Y en

este supuesto nos toca demostrar, a煤n a trueque de hacer mon贸tono este trabajo,

la falsedad de la pretendida ley en todos los aspectos.

Convencidos del radical antagonismo entre la libertad individual

y la preponderancia avasalladora de la masa, negamos toda autoridad

constituida, ya provenga de la fuerza, ya provenga del n煤mero. Para que el

individuo y el grupo puedan coexistir sin destruirse, es necesario aniquilar

cualquier forma de la imposici贸n del uno sobre el otro. Para nosotros, que

fundamos nuestros ideales en la libertad individual ilimitada, la AUTOARQU脥A es el m茅todo

obligado de convivencia social. El bien de uno es tan respetable como el bien

de todos, por lo que s贸lo a condici贸n de identificar los intereses, la libertad

ser谩 un hecho. He ah铆 por qu茅 somos libertarlos y por qu茅 somos socialistas:

porque entendemos que la ra铆z de toda oposici贸n entre individuos, as铆 como

entre colectividades, o entre unos y otras, se halla en la forma de apropiaci贸n

individual, y deducimos que la armon铆a social ha de producirse mediante la

posesi贸n en com煤n de la riqueza y de la libertad compleja de acci贸n para los

individuos y para los grupos.

Y, como este criterio de la libertad excluye toda idea de

subordinaci贸n a las mayor铆as, vamos a demostrar que la ley del n煤mero es falsa

en s铆 misma y que la sociedad puede arreglar todos sus asuntos sin apelar al

procedimiento del sufragio.

Af铆rmase, por los mantenedores de esta pretendida ley, que las

mayor铆as, o m谩s bien las pretendidas mayor铆as, gozan de ilimitaci贸n en sus

derechos, y la pr谩ctica prueba ciertamente su aserto.

Sin embargo, las leyes casi nunca se cumplen; la mayor铆a de los

hombres las esquivan; los m谩s en茅rgicos las repudian. 驴En qu茅 consiste esto? En

la imposibilidad real de comprender en una, o en varias leyes, la inmensa

variedad de los intereses, de las costumbres y de las condiciones. Cada

individuo, cada colectividad tiende a diferenciarse produci茅ndose de distinto

modo; mientras que la ley trata de uniformarlos y obligarles a obrar y

conducirse de una misma manera. Los intereses comunes no pueden ser

reglamentados uniformemente, porque la comunidad no es nunca tan estrecha que

no suponga fraccionamiento y serie, divergencia y oposici贸n. Para que la

identidad de los intereses se verifique, es necesario que, viniendo de abajo,

se establezcan relaciones de solidaridad voluntaria y espont谩neamente de

individuo a individuo y de grupo a grupo, de forma que alcancen a comprender,

en una resultante m谩s o menos definida, todos los miembros sociales. Entonces,

en esta organizaci贸n seriada de las partes, cada una de 茅stas habr谩 conservado

su sello especial y su personalidad, esto es toda su libertad.

La rebeli贸n, falta de verdaderos motivos determinantes, dejar谩 de producirse,

tanto m谩s cuanto que aquella organizaci贸n no ser铆a por su naturaleza misma

inmutable, sino el producto consciente de la voluntad de sus componentes en

cada momento del tiempo y en cada lugar manifestada. Pero este procedimiento es

precisamente opuesto a la regla de las mayor铆as, como que se genera en la

personalidad libre y en ella tiene su asiento, y por tanto constituye la

negaci贸n rotunda del derecho de legislar atribuido a aqu茅llas.

Pues sometamos al an谩lisis la cosa negada, a trueque de

evidenciar luego la justicia de la negaci贸n.

Reduzc谩monos a los l铆mites de un pa铆s cualquiera.

A todos los que vivimos en Espa帽a, por ejemplo, nos interesa

mantener relaciones comerciales con los dem谩s pa铆ses. 驴Qu茅 haremos?

驴Decidiremos el pleito a favor del libre cambio? 驴Votaremos por la protecci贸n?

El asunto es de la mayor trascendencia y deber铆a augurar un acuerdo casi

un谩nime. No obstante, las opiniones se dividir谩n grandemente: unos querr谩n

comer y vestir barato sin pensar en la paralizaci贸n del trabajo nacional; otros

querr谩n fomentar este trabajo, import谩ndoles un bledo la carest铆a del pan, de

la carne, del vino, del vestido, etc. 驴Tendr谩n aqu茅llos derecho a imponernos la

holganza forzosa y la miseria? 驴Lo tendr谩n 茅stos a obligarnos a trabajar como

bestias y a concluir tambi茅n por la holganza y el hambre cuando las

consecuencias del sistema hayan llegado a su l铆mite?

Seg煤n los partidarios de la ley del n煤mero, la verdadera

soluci贸n la poseen unos cuantos millares de imb茅ciles que, por ser los m谩s,

gozan del supremo derecho de gobernarnos. La mayor铆a, en efecto, es la llamada

a decir c贸mo se va m谩s pronto a la miseria general; la mayor铆a acordar谩, con

raz贸n o sin ella, que el pa铆s perezca o por abundancia de productos importados,

o por insuficiencia de los de propia fabricaci贸n; la mayor铆a tendr谩 el b谩rbaro

derecho de condenarnos a muerte por hambre; la mayor铆a estar谩 revestida de

poder bastante para hacer lo que se le antoje sin miramientos ni cortapisas de

ning煤n g茅nero.

Examinemos otro ejemplo.

A todos los espa帽oles interesa por igual vivir en paz con los

otros pueblos. Pero, en la China,

supong谩moslo, ases铆nase por fas o por nefas a unos cuantos espa帽oles. Los

谩nimos se exaltar谩n, y, como siempre, los patriotas, sin perjuicio de quedarse

en casa tranquilamente, clamar谩n venganza. Las gentes de buen sentido, o lo que

es lo mismo, la minor铆a 鈥慼ablamos siempre en la hip贸tesis del r茅gimen de las

mayor铆as supuesta verdadera鈥, pensar谩n que la muerte de unos cuantos espa帽oles

por otros tantos chinos no es motivo bastante para mandar irrefexiblemente al

matadero de una guerra de exterminio a dos pueblos, cuando menos, indiferentes

el uno al otro. Y, sin embargo, no ser谩 el buen sentido el que prevalezca, sino

la voluntad ciega de una mayor铆a autom谩tica que tiene el derecho de obligarnos

a matar y a morir.

驴Qu茅 diremos de la organizaci贸n del pa铆s? Es preciso vivir bien,

y la vida social depende de las formas pol铆ticas adoptadas. 驴Preferiremos la Rep煤blica? 驴Aceptaremos

la monarqu铆a? 驴Optaremos por la centralizaci贸n? 驴Seremos federalistas? La

mayor铆a, la todopoderosa mayor铆a, decidir谩. Si no quiero un rey, tendr茅 que

tragarlo. Si un Presidente, tendr茅 que apechugar con 茅l por mucho que lo

deteste. Si unitarismo y federaci贸n me repugnan de igual modo, cargar茅

pacientemente con la cruz pesad铆sima de su complicado mecanismo. 驴Y la cuesti贸n

de cultos? Tanto monta: crea o no, pagar茅 un culto y un clero y vivir茅 y morir茅

en nombre de un Dios por la sapiente mayor铆a impuesta.

驴A qu茅 amontonar m谩s ejemplos?

Ya que la mayor铆a est谩 capacitada para decidir sobre todas las

cosas, deber谩 estar impuesta en todas las ciencias. Mas su ignorancia es tan

grande como ilimitadas son sus prerrogativas. Ella, a pesar de todo, podr谩

imponer como regla de salud p煤blica los mayores absurdos higi茅nicos. Ella podr谩

reglamentar las faenas agr铆colas mandando que se siembre y se recolecte cuando

se le antoje. Ella podr谩 llevar sus leyes al taller, a la f谩brica y al hogar;

y, a la hora de la muerte y en plena agon铆a, sus reglamentos acompa帽ar谩n

nuestra descomposici贸n, sigui茅ndonos luego hasta dejar nuestros cuerpos siete

codos bajo tierra.

Se nos dir谩 que no son tan ilimitados sus derechos. No obstante,

驴puede negarse que la mayor铆a se nos impone desde que nacemos hasta que

morimos? 驴Puede negarse que higiene, trabajo, la existencia entera, por ella

est谩n reglamentados?

Y, en fin, si sus derechos tienen l铆mites, 驴qui茅n los determina?

Fil贸sofos, metaf铆sicos, te贸logos de la ley del n煤mero inventar谩n prodigiosos

escamoteos de la verdad; pero, 驴qui茅n habr谩 de fijar el l铆mite si no la mayor铆a

misma? 隆Limitarse voluntariamente, cercenar su propio poder! 隆Esta s铆 que es

una obra de maravillosa prestidigitaci贸n!

Indudablemente. La ley de las mayor铆as no es la ley de la raz贸n,

no es siquiera la ley de las probabilidades de la raz贸n. El progreso social se

verifica precisamente al contrario, o sea por impulso de las minor铆as, o, con

m谩s propiedad todav铆a, merced al empuje del individuo en rebeli贸n abierta con

la masa. Todos nuestros adelantos se han realizado por virtud de repetidas

negaciones individuales frente a frente de las afirmaciones de la humanidad.

Cierto que 茅sta, aceptando luego la hip贸tesis individual, ha coronado siempre

la obra; pero el impulso no ha venido jam谩s de las mayor铆as.

Contra la opini贸n de la multitud, se descubri贸 un nuevo mundo y

la tierra contin煤a dando vueltas y m谩s vueltas por el espacio infinito. Contra

la opini贸n de las mayor铆as, la locomotora resbala sobre los carriles y la

palabra vuela del uno al otro conf铆n con rapidez vertiginosa. Pese al parecer

de nuestros mayores, se navega sin velas y sin remos y contra viento y marea. Y

en fin, contra la opini贸n del gran n煤mero se surcar谩 los aires y se navegar谩

por las profundidades del oc茅ano, del mismo modo que, en

tiempo no muy lejano, se levantar谩 de las ruinas del mundo actual un mundo

mejor, presentido por unos cuantos ilusos, entre cuyo n煤mero tenemos el honor

de contarnos.

Y 驴no han ca铆do contra la opini贸n de las mayor铆as los reyes

absolutos? 驴No han sido destronados los reyes constitucionales? 驴No hemos

suprimido la esclavitud? 驴No hicimos otro tanto con la servidumbre? 驴No lo

haremos muy pronto con el proletariado, 煤ltima forma de dependencia entre los

hombres? 驴No se registran en la evoluci贸n religiosa los mismos aspectos y

modalidades, hasta el punto de que hoy el mundo pertenece a la negaci贸n del

dogma, al libre pensamiento y, al ate铆smo, a pesar de los poderes religiosos

todav铆a subsistentes?

Toda, absolutamente toda la historia, es una negaci贸n de la ley

del n煤mero, de la b谩rbara, s铆, de la b谩rbara ley del n煤mero. Cada paso que

hemos dado ha sido en lucha abierta con los dem谩s. En ciencias y en artes, lo

mismo que en pol铆tica y econom铆a, lo mismo que en la vida pr谩ctica, todo se ha

hecho contra la voluntad y las decisiones de las mayor铆as.

驴Continuaremos cantando las excelencias del n煤mero, de la

suprema ciencia y de la suprema raz贸n de los m谩s? 驴Juzgaremos a煤n poco menos

que temerario poner en duda los derechos limitados o ilimitados de la mayor铆a?

CAP脥TULO

IV

EJEMPLOS

Y ERRORES DE LA LEY DE

MAYOR脥AS

Pasemos a otro orden de consideraciones.

Ma帽ana, veinte, cuarenta, cien individuos constituyen una

sociedad para fomentar la instrucci贸n laica. Cada uno concurre con su fuerza

moral, con su posici贸n en la sociedad y con su dinero a la consecuci贸n de los

fines que todos persiguen. 驴Podr谩 la mayor铆a disponer que, al d铆a siguiente,

todos los fondos y todo el valimiento de la agrupaci贸n se dedique a la

ense帽anza religiosa? Si no puede tanto, la ley del n煤mero queda negada, puesto

que la limita. Si puede realizar nuestra hip贸tesis, la ley de las mayor铆as es

la ley de la fuerza y la ley del despojo erigida en principio de justicia.

El buen sentido dice que, en todo caso, si los miembros de una

sociedad difieren en los fines, la sociedad debe disolverse. Cada cual quedar谩

as铆 libre de asociarse con sus colegas en prop贸sitos y satisfacer sus

aspiraciones.

Podr铆a ocurrir asimismo que, estando los asociados conformes en

los fines, no lo estuviesen en los medios. Podr铆an querer unos que la ense帽anza

se contrajese a individuos que reuniesen ciertas condiciones. Podr铆an querer

otros que se la diese a todos sin diferencia alguna. 驴Ser铆a razonable que

dominase la restricci贸n porque as铆 lo quisiere la mayor铆a? Si as铆 fuese,

valdr铆a tanto como levantar altares al privilegio y a sus mantenedores,

poniendo por encima de la raz贸n y del desinter茅s la ignorancia y el ego铆smo. Y

entonces, como siempre, la ley del n煤mero representar铆a el imperio de la fuerza

y de la brutalidad.

A una diferencia tal de pareceres, ahora como antes, corresponde

la disoluci贸n de la sociedad. Cada grupo, quedar铆a en libertad de obrar como

mejor le pareciera, y la experiencia demostrar铆a a todos cu谩l era el mejor

camino para llegar al fin propuesto.

A los reparos que pudieran hac茅rsenos sobre la inestabilidad de

las asociaciones, contestaremos por anticipado que, de la subordinaci贸n del

pensamiento y de la conducta de unos socios a los de otros, nada duradero ni

pr谩ctico puede esperarse y que, siendo la experiencia la gran piedra de toque

de todas las contiendas, siempre ser谩 preferible la multiplicidad de las

pr谩cticas a la limitaci贸n de las ya habituales. Por otra parte, entendemos que

toda agrupaci贸n debe concretar bien y con claridad los fines para que se

constituye y los medios que ha de aplicar, cuidando siempre de mantener la

independencia personal completa. Si esto se hace, nada o casi nada habr谩 que

resolver luego; y aquellas cosas de poca monta, que son generalmente

indiferentes a los socios porque su ejecuci贸n no vale la pena de dividir las

opiniones, se las resolver谩 de com煤n acuerdo y sin agitaciones est茅riles. Por

lo general, en las sociedades reglamentadas y sometidas a la ley del n煤mero, no

son las mayor铆as las que deciden estas peque帽as cuestiones, sino la voluntad de

los m谩s activos, sean pocos o muchos. En estas agrupaciones privadas, en que la

ley no tiene la trascendencia de un principio general, de una ley propiamente

dicha, ocurre, no obstante, lo mismo que en la sociedad pol铆tica. Un peque帽o

n煤cleo de individuos lo arregla todo, de todo dispone y todo lo hace.

El que haya pertenecido o pertenezca a sociedades de recreo, de

cooperaci贸n, de pol铆tica, etc., habr谩 visto o ver谩 producirse continuamente en su

seno luchas violentas por verdaderas bagatelas. A pesar de la pretendida ley,

no se vive un momento en paz bajo la tutela sapient铆sima de las mayor铆as. Por

la cosa m谩s trivial se encrespan, se irritan y tratan siempre de imponerse, con

raz贸n o sin ella; casi siempre sin raz贸n. Esto demuestra precisamente su

arbitrariedad, pues que provoca y no tolera la rebeld铆a, y puesto tambi茅n que,

a su pesar, las cosas sociales marchan en el m谩s complejo desbarajuste cuando

de lo que se trata es exactamente de lo contrario.

驴Y nada nos dice la ineficacia de la pretendida ley? 驴Nada sus

negativos resultados? 驴Nada sus mil perturbaciones?

驴C贸mo explicarse la persistencia de la generalidad en afirmar y

sostener la ley del n煤mero, no obstante tantos hechos y tantas pruebas que la

destruyen?

驴C贸mo se explican todos los errores humanos? De un lado, por el

inter茅s de los favorecidos en educarnos en la preocupaci贸n. De otro, por la

preocupaci贸n misma heredada y transmitida de unos a otros durante siglos.

En 煤ltimo t茅rmino, los m谩s sinceros convienen en que es

razonable cuanto se diga contra el r茅gimen de las mayor铆as; pero no comprenden

c贸mo pueden hacerse las cosas de otro modo en sociedad. Reconocen que el h谩bito

de los andadores es p茅simo y no se imaginan, sin embargo, la posibilidad de

echar a andar sin ellos.

Apenas una ley es promulgada por la mayor铆a supuesta o real,

multitud de descontentos pide que se la reforme, que se la modifique, y lo pide

precisamente a los que la han redactado; votado y promulgado. H谩gase o no la reforma,

el caso es que la mayor铆a, o sus representantes, se han equivocado, que se

equivocan todos los d铆as. Y es siempre a la una y a los otros a quienes se pide

que deshagan un error que no tienen por tal.

Es el fruto natural de la gran superstici贸n pol铆tica de los

parlamentos derivada de la superstici贸n de las mayor铆as. Es el mundo terr谩queo

inm贸vil en el centro del Universo, a pesar de todas las demostraciones y

experiencias que ense帽an lo contrario.

