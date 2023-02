La ‘ley solo sí es sí’ es una ley muy especial. ¿Porque es una ley de Podemos? No. ¿Porque es una ley de Irene Montero? No. Es una ley muy especial porque es una ley que ganaron las mujeres movilizándose en la calle contra el machismo de una parte de la judicatura española.

Conocen el caso de La Manada, ¿verdad? En la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona, un grupo de cinco hombres violó a una joven de 18 años en un portal. La víctima denunció a los agresores por violación. La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no consideraron que hubiera agresión sexual sino solo abuso sexual, porque no apreciaron indicios de violencia o intimidación. Si no te han desgarrado la vagina, si no te han reventado a hostias, si no has cerrado las piernas con fuerza, no hay agresión.

El magistrado Ricardo Javier González González se permitió además un voto particular en el que decía no apreciar en los hechos ningún comportamiento constitutivo de delito sexual. Para este señor con toga, ni la diferencia de edad ni de complexión física entre los acusados y la denunciante, ni que ellos fuesen cinco y ella una sola, podían tomarse como elementos decisivos para afirmar que “los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente apreciable”. Don Ricardo percibió además en la violación “un ambiente de jolgorio”.

Tras la sentencia, millares de mujeres salieron a la calle en toda España para protestar por el escándalo de que no se condenara a los acusados por violación sino solo por abuso sexual. Todos los colectivos feministas denunciaron la sentencia y dijeron que, una vez más, se responsabilizaba a las mujeres de las agresiones que sufren. “La justicia patriarcal ha actuado contra la víctima, los violadores han visto rebajado el tipo penal de agresión a abuso sexual”, dijo una portavoz feminista, que añadió: “No hace falta, para miles de mujeres, explicar por qué estar encerrada en un portal sin salida con cinco hombres, sin que medie una palabra más alta que otra, es una situación intimidatoria para una mujer”.

Con Irene Montero en el Gobierno, la ‘ley del sólo sí es sí’ ha puesto el consentimiento en el centro y no la necesidad de violencia e intimidación. Ya no hace falta que te desgarren la vagina o que te revienten a golpes para que un tribunal lo considere una agresión sexual. Pero en la judicatura española hay muchos tipos como Don Ricardo Javier González, representantes de la justicia patriarcal. Y han comenzado a hacer lo mismo que hicieron con la Ley de Violencia de Género del Gobierno Zapatero. Si con aquella ley hubo hasta 200 cuestiones de inconstitucionalidad y aumentaron en un 160% los sobreseimientos, ahora actúan contra lo que dice la propia ‘ley del solo sí es sí’, ignoran los agravantes por parentesco y superioridad que contempla y rebajan las penas de los violadores para vengarse de un Ministerio que dijo algo que los amigos de Don Ricardo Javier no toleran: que en España hay jueces machistas.

La acción concertada de la derecha judicial y de la derecha mediática ha hecho que a Pedro Sánchez, que elogió la ley en su momento con furor, le tiemblen las piernas de nuevo y quiera volver al modelo que permitió la sentencia de La Manada.

Nadie de izquierdas con un mínimo de decencia podría permitir usar la ofensiva de la derecha judicial y mediática para tumbar una ley que ganaron las mujeres. Pero del PSOE no hay que descartar nada. Ni que sean capaces de tumbar la ley con el PP, ni que busquen una excusa para adelantar las elecciones. Todo el espacio de Unidas Podemos, junto a ERC y a EH Bildu, deben volver a señalar al Gobierno el camino de la defensa de los derechos de las mujeres, y ese debería ser el camino de la izquierda.