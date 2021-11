La conocida popularmente como ‘Ley Iceta’ entraba esta pasada semana entraba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley, y tendrá consecuencias en redes sociales y plataformas.

Uno de los objetivos de la nueva ley es defender los derechos de autor en redes sociales y plataformas, han explicado desde el Ministerio de Cultura, que se hará responsables a estas de los contenidos que los usuarios compartan en sus perfiles y deberán pedir permiso a la hora de publicar imágenes protegidas.

Sin embargo, la polémica surgida al respecto procede del punto 73 de esta ley que destaca que las plataformas podrán «inhabilitar el acceso a los mismos (contenidos) o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión». Esto significa que Twitch, YouTube o Instagram tendrán que cerrar el directo en el momento en el que el usuario muestre un contenido protegido.

Desde los medios de comunicación se ha comenzado a hablar de ‘ algorítmica’, ya que las plataformas no tienen capacidad para controlar todos los directos y or ello, serán algoritmos automáticos los que revisen si el contenido en los directos está protegido o no.

«Esto abre la puerta a exámenes imprecisos y que borren un vídeo que realmente está libre de derechos de autor», dicen desde .

David Bravo explicaba en RadioCable el tratamiento de dicha ley de forma precisa:

«Internet está formado por determinadas plataformas que permiten a los usuarios con sus aportaciones masivas 1ue ellos creen esas comunidades. El ejemplo que se nos viene a la cabeza, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram. Todo eso está formado por las aportaciones que hacen los usuarios, que son creadores de contenido y son ellos los que emiten, difunden sus propios contenidos», contextualiza.

«La regulación actual antes de que de que se someta al cambio del decreto Iceta, la ley considera que quienes emiten los contenidos y, por tanto, responden por ello son los propios usuarios que tienen sus canales y emiten sus contenidos. De esta manera, las plataformas como Youtube, Instagram, etcétera, son meros intermediarios, que sirve para que esos usuarios difunden los contenidos y solo son responsables si teniendo teniendo conocimiento efectivo del contenido que aloja, no actúa para retirarlo», aclara.

«Iceta se carga el decreto. Iceta dice no, mire esto ya se ha acabado. Ahora el emisor directo del contenido es el propio Youtube, el propio Instagram, el propio Facebook como Netflix y les obligó a ustedes a contratar con las entidades de gestión. Es decir, las autorizaciones, como hace Netflix de los contenidos, que emiten ustedes, no sus usuarios, o no solo ellos, sino principalmente usted, por lo tanto, ustedes responden de cada contenido. Eso obliga, para evitar problemas legales, que Youtube etcétera, revisen ex ante cada uno de los contenidos de los millones de contenidos que reciben diariamente. Por lo tanto, el criterio que va a tener ahora esas plataformas para decidir qué contenidos se sube y qué contenido no o qué contenidos se borran una vez subido, el criterio que tiene cualquier empresa y que sigue la lógica de cualquier empresa que siempre la maximización del beneficio y no la protección de la libertad de expresión», explica.

«En el momento en el que un propietario de derecho le diga a Youtube o a quien sea ese contenido me pertenece, el decreto Iceta dice que tiene que retirarse inmediatamente por la mera palabra del que se dice titular del Derecho. Y luego de adoptarse esa medida cautelar, sin jueces por ningún lado, y luego estudiar según el criterio de Youtube si tiene que mantenerse retirado o no mantenerse retirado», matiza.

«Por lo tanto, serán las empresas privadas y sus ideas de maximización del beneficio y disminución del riesgo económico las que decidirán cuando se contenido infringe la propiedad intelectual y cuando no», concluye.