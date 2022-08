–

De parte de CGT-LKN Araba August 26, 2022 248 puntos de vista

De nuevo la Ley Mordaza, esa ley que el gobierno más progresista de la historia del Estado español

iba a derogar al día siguiente de “asaltar los cielos” desde el Parlamento y que aún no lo ha hecho

-ni se espera que lo haga viendo que andan “estudiando reformas”-, vuelve a servir para reprimir a

la Clase Trabajadora y para atacar al sindicalismo de clase y combativo.

Hace unos días, algunas compañeras y compañeros de CGT València recibieron en sus domicilios la

notificación de varias denuncias de hasta 601 euros. Estas multas corresponden a unas

identificaciones que agentes de la Policía Nacional realizaron el pasado 1 de mayo de 2022 en el

contexto de la manifestación pacífica convocada por nuestra organización en esta ciudad. Las

identificaciones se produjeron, según los propios agentes del CNP, por “prevención” y debido a

que algunas compañeras portaban unos botes de humo que utilizaron durante algún momento de

la manifestación. La Policía Nacional explicó –y mintió- a nuestras compañeras que en ningún caso

iban a iniciar trámites para abrir expedientes sancionadores por ello. Sin embargo, más de tres

meses después y en pleno período estival, las multas aparecen contra quienes fueron identificadas

en la calle de la Paz la mañana del Primero de Mayo.

Desde CGT consideramos que estos hechos no solo demuestran la nula fiabilidad que tiene la

palabra de esa institución “democrática” llamada Policía Nacional del Estado español sino también

se comprueba el uso de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) para

continuar reprimiendo y asustando a las personas de Clase Trabajadora con el único objetivo de

frenar acciones reivindicativas o protestas por parte de las de nuestra clase. Todo ello sucede

además en un contexto social, económico y político complicado para quienes llevan años

pasándolopeor y que, a pesar de los Gobiernos “del cambio”, no han notado mejoría.

Desde CGT -una organización anarcosindicalista, combativa y de clase- queremos mostrar nuestra

más absoluta repulsa a estos hechos manifestando, además, nuestra solidaridad con las

compañeras y compañeros de CGT València apoyándoles en su decisión de no pagar las diferentes

multas impuestas. CGT estarátambién con nuestras compañeras en la realización de tantas

acciones como sean necesarias para denunciar este nuevo ataque contra el sindicalismo

combativo. Y, del mismo modo, también desde CGT, vamos a continuar apostando y fomentando

la lucha en la calle, convocando movilizaciones para exigir la derogación íntegra de la Ley Mordaza

y respondiendo contundentemente contra los montajes policiales y las políticas neoliberales de

quienes nos Gobiernan, sean del color que sean.

Si tocan a una, nos tocan a todas. Ninguna agresión sin respuesta.

Secretariado Permanente de Comité Confederal