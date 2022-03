Los neonazis ucranianos utilizan constantemente los s铆mbolos y referencias nazis

El pueblo ucraniano proviene de dos ra铆ces hist贸ricas, una escandinava y la otra eslava. Los grupos que hoy se definen como 芦nacionalistas ucranianos禄 no asumen la defensa de Ucrania como naci贸n sino que toman como referencia 煤nicamente sus propios or铆genes escandinavos, oponi茅ndolos a las poblaciones rusas de ese pa铆s.

La poblaci贸n ucraniana utiliza simult谩neamente el idioma ruso, el ucraniano y tambi茅n el h煤ngaro. Pero desde el 1潞 de septiembre de 2020, a ra铆z del putsch de la Plaza Maidan, se prohibi贸 por ley el uso de cualquier otra lengua que no sea el ucraniano en la administraci贸n, en los servicios p煤blicos y en la ense帽anza. Las escuelas donde se ense帽aban los idiomas ruso y h煤ngaro fueron cerradas, lo cual fue motivo de protestas oficiales de la Federaci贸n Rusa y de Hungr铆a.

El 21 de julio de 2021, el actual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, promulg贸 una 芦Ley sobre los Pueblos Aut贸ctonos禄. Esa ley estipula que s贸lo los ucranianos de origen escandinavo, los de origen t谩rtaro y los caraitas tienen 芦derecho a gozar plenamente de todos los Derechos Humanos y de todas las libertades fundamentales禄 (sic). Por consiguiente, los ucranianos de origen eslavo no tienen derecho a esas libertades.

Las 芦14 palabras禄 son el eslogan de David Lane: 芦Tenemos que garantizar la existencia de nuestro pueblo y un porvenir para los ni帽os blancos禄 (en ingl茅s, 芦We must secure the existence of our people and a future for white children禄).

Las 芦14 palabras禄 son el eslogan de David Lane: 芦Tenemos que garantizar la existencia de nuestro pueblo y un porvenir para los ni帽os blancos禄 (en ingl茅s, 芦We must secure the existence of our people and a future for white children禄).

David Lane, fallecido en 2007 en una c谩rcel estadounidense, es uno de los jefes de la organizaci贸n terrorista supremacista estadounidense 芦La Orden禄.

La cifra 88 es una referencia a la octava letra del alfabeto, la “H”, cuya repetici贸n -HH- es la abreviaci贸n del saludo nazi 芦Heil Hitler禄.

Sobre este tipo de referencias encriptadas, el grupo armado (ver foto) que el alcalde de Kiev -el ex campe贸n mundial de los pesos pesados Vitali Klitschko- ha designado en la capital para descubrir y matar 芦saboteadores禄 entre los ucranianos de origen eslavo se denomina “C14”. La letra “C” es una referencia a los antiguos 芦Cien de Svyatoslav禄 y la cifra “14” indica su ideolog铆a como supremacistas blancos.