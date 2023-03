En los dos art铆culos

anteriores hemos analizado las pol铆ticas de apoyo dirigidas a toda la poblaci贸n

LGTBI y la regulaci贸n del cambio de la menci贸n registral relativa al sexo. Hoy

trataremos del resto de la ley, que regula las medidas contra la LGTBIfobia y

el sistema sancionador.

T铆tulo III. Protecci贸n y reparaci贸n frente a la LGTBIfobia

En primer lugar, este T铆tulo enfoca

una serie de medidas generales de protecci贸n y reparaci贸n, que empiezan

enunciando el derecho de toda persona que sufre o est茅 en riesgo de sufrir

discriminaci贸n o violencia LGTB脥foba a recibir protecci贸n. Tanto las

Administraciones como las personas empleadoras o prestadoras de bienes y

servicios deben adoptar medidas para prevenir, detectar y hacer cesar estas

situaciones.

Se establece un procedimiento

general para hacer cesar las situaciones de discriminaci贸n: un expediente

administrativo que se incoa de oficio y en el que se pueden adoptar las medidas

necesarias. Se reconoce como interesados en estos procedimientos a un mont贸n de

entidades privadas (partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de

aut贸nomos, asociaciones de consumidores, asociaciones LGTBI), siempre que

tengan la autorizaci贸n del afectado o que los afectados sean una pluralidad de

personas no determinada. Adem谩s, la Autoridad Independiente para la Igualdad de

Trato y la No Discriminaci贸n (una entidad de derecho p煤blico creada el a帽o

pasado) puede actuar como 贸rgano de mediaci贸n y conciliaci贸n si las partes lo

permiten.

En segundo lugar, se consideran

nulas las cl谩usulas de contratos y negocios que vulneren el derecho a la no

discriminaci贸n. Eso quiere decir que se tienen por no puestas.

Por 煤ltimo, hay una serie de normas

procesales:

Ciertas entidades privadas (partidos,

sindicatos, patronales, asociaciones de aut贸nomos, asociaciones de consumidores,

asociaciones LGTBI) adquieren legitimaci贸n para defender a sus afiliados en los

procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales siempre que

cuenten con la autorizaci贸n de estos. Tambi茅n se les legitima para demandar

cuando los afectados sean una pluralidad de personas no determinada.

En procedimientos no penales (tanto judiciales

como administrativos) donde se alegue discriminaci贸n se invierte la carga de la

prueba. Esta es una medida b谩sica de derecho antidiscriminaci贸n: es la parte

demandada quien debe probar que las medidas que adopt贸 no eran

discriminatorias.

Se establecer谩n los mecanismos necesarios para

que las personas LGTBI puedan recibir informaci贸n y asesoramiento. La Autoridad

Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminaci贸n prestar谩 este

tipo de asistencia.

En segundo lugar, hay medidas de

protecci贸n contra la violencia basada en la LGTBIgobia. Se concretan en un

cat谩logo de derechos (a la informaci贸n, a la asistencia psicol贸gica y jur铆dica,

a servicios de traducci贸n e interpretaci贸n) y ciertas normas espec铆ficas frente

a la violencia en el 谩mbito familiar: posibilidad de dictar una orden de

protecci贸n, escolarizaci贸n inmediata de los menores que cambien de residencia

debido a esta violencia y derecho de las v铆ctimas a solicitar medidas laborales

como la reordenaci贸n del tiempo de trabajo o el cambio de centro.

Por 煤ltimo, hay medidas para

situaciones especiales:

Menores de edad: medidas para garantizarles el

libre desarrollo de su personalidad y las condiciones que le permitan vivir

dignamente. La negativa familiar a respetar la orientaci贸n e identidad sexual,

expresi贸n de g茅nero o caracter铆sticas sexuales de una persona menor se tendr谩

en cuenta a la hora de valorar una situaci贸n de riesgo. Discapacitados y dependientes: medidas de

protecci贸n contra el maltrato por parte de convivientes o cuidadores. Extranjeros, con independencia de su situaci贸n

administrativa: se garantiza su derecho a la igualdad de trato y no

discriminaci贸n en las mismas condiciones que a las personas de nacionalidad

espa帽ola. Mayores: protecci贸n y atenci贸n integral,

incluyendo atenci贸n gerontol贸gica adecuada a sus necesidades. Se menciona la no

discriminaci贸n en centros de mayores, incluyendo la discriminaci贸n en lo relativo

a sus relaciones sentimentales. Intersexuales: al inscribir su nacimiento, puede

dejarse en blanco la menci贸n del sexo durante un a帽o. Este es otro de los

recortes que ha sufrido la tramitaci贸n de la ley, pues el texto original

garantizaba, al parecer, mayor nivel de protecci贸n. Personas sin hogar: medidas para evitar el

sinhogarismo entre personas LGTBI, poniendo foco en la detecci贸n precoz y en

las personas j贸venes.

T铆tulo IV. Infracciones y sanciones

La ley termina con una serie de

infracciones administrativas, que pueden sancionar todas las Administraciones

en el 谩mbito de sus competencias. El procedimiento es el sancionador com煤n, y

la tramitaci贸n debe llevarse a cabo en 6 meses.

Las infracciones pueden ser leves,

graves y muy graves. La m谩s relevante de las leves es 芦Utilizar o emitir

expresiones vejatorias contra las personas por raz贸n de su orientaci贸n e

identidad sexual, expresi贸n de g茅nero o caracter铆sticas sexuales en la

prestaci贸n de servicios p煤blicos o privados禄. Aqu铆, ciertos sectores han

querido ver una especie de prohibici贸n general de dudar de la identidad de las

personas trans. Por supuesto, eso no es as铆. Primero, porque se aplica solo

cuando el autor de la infracci贸n est谩 prestando servicios p煤blicos o privados,

no en conversaciones particulares. Y segundo, porque una expresi贸n vejatoria es

algo mucho m谩s concreto que expresar incredulidad hacia el hecho de que Roma

Gallardo haya resultado ser una mujer trans.

Dicho esto, he de decir que a m铆 no

me convence nada lo de sancionar actos de expresi贸n por v铆a administrativa,

porque en ella tiene el presunto responsable muchos menos medios de defensa.

Entiendo que esta clase de vejaciones deben castigarse, pero como delito que

decida un juez, no como infracci贸n administrativa.

Las infracciones graves son, por

supuesto, actos de mayor entidad, como no retirar las expresiones vejatorias de

redes sociales, imponer cl谩usulas discriminatorias en contratos, etc. Y las

infracciones muy graves ya incluyen casos de acoso, represalia por quejas o

denuncias, negativa a atender a v铆ctimas de discriminaci贸n, la pr谩ctica de

terapias de conversi贸n, el uso de materiales educativos LGTBIf贸bicos, la

victimizaci贸n secundaria, etc.

En cuanto a las sanciones, van en

una escala:

Leves: apercibimiento o bien multa de entre 200

y 2.000 鈧.

Graves: multa de entre 2.001 y 10.000 鈧. Adem谩s,

medidas accesorias como cancelaci贸n de subvenciones, prohibici贸n de recibirlas

por un a帽o y prohibici贸n de contratar con la Administraci贸n por 1 a帽o.

Muy graves: multa de entre 10.001 y 150.000 鈧.

Adem谩s, medidas accesorias, que son las mismas que en el caso anterior (aunque

por periodos de hasta 3 a帽os) e incluso cierres de locales y ceses en la

actividad econ贸mica.

Las sanciones se imponen teniendo en

cuenta la capacidad econ贸mica. En caso de infracciones leves y graves, y

siempre con el consentimiento de la persona sancionada, se puede sustituir por

trabajos en beneficio de la comunidad, asistencia a cursos de formaci贸n u otras

medidas similares.

Por 煤ltimo, hay una cl谩usula final:

las personas que comentan, inciten o promocionen LGTBIfobia (incluyendo

terapias de conversi贸n) no pueden recibir subvenciones ni fondos p煤blicos de

ning煤n tipo.

Y hasta aqu铆 el an谩lisis de la mal

llamada Ley Trans. Como siempre, una ley necesaria, que tiene una buena

cantidad de medidas necesarias (si bien no tan avanzadas como a muchos nos

gustar铆a) dentro de un mont贸n de verborrea y buenas intenciones. Es mejorable,

claro, como todo. Pero lo que importa es que ya es ley.

