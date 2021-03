–

De parte de Amor Y Rabia March 22, 2021 56 puntos de vista

por Rabioso

El 100 aniversario del aplastamiento de la rebeli√≥n de Kronstadt por el joven gobierno bolchevique ha sacado del ba√ļl de los recuerdos los viejos argumentos de anarquistas y bolcheviques. Estos argumentos zombis de 100 a√Īos de antig√ľedad, al negarse a intentar analizar objetivamente la insurrecci√≥n, impiden aprender de lo ocurrido.

LA ETERNA CONSPIRACI√ďN BLANCA DEL BOLCHEVISMO

Los sectores pro-comunistas han resucitado la propaganda del gobierno bolchevique y del propio Trotsky, que decían que los marineros revolucionarios originales habían sido sustituidos progresivamente a lo largo de la Guerra Civil por otros de origen Kulak (campesinos ricos) y originarios de zonas no rusas, y calificaron además la rebelión de complot blanco (1).

La realidad es muy diferente: el 75,5% de los marineros que sirvieron en la flota del B√°ltico el 1 de enero de 1921 fueron reclutados antes de 1918, y m√°s del 80% proced√≠an de las zonas de Rusia, 10% de Ucrania y 9% de Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia, de manera que al estallar la insurrecci√≥n segu√≠an siendo aquellos que Trotsky hab√≠a calificado de ‚Äúgloria y orgullo de la revoluci√≥n‚ÄĚ por su papel clave en la revoluci√≥n rusa. Esta situaci√≥n se repite en las tripulaciones del Petropavlovsk y el Sebastopol, que jugaron un papel clave en la rebeli√≥n: de los 2.028 marineros de los que se conoce el a√Īo de alistamiento, el 93,9% fueron reclutados en la marina antes y durante la revoluci√≥n de 1917. S√≥lo el 6,8% de los marineros fueron reclutados en los a√Īos 1918-21. En cuanto a las acusaci√≥n de que fue una conspiraci√≥n blanca, el propio bi√≥grafo de Trotsky, Isaac Deutscher, ha reconocido que aunque los bolcheviques ‚Äúdenunciaron a los hombres de Kronstadt como amotinados contrarrevolucionarios, encabezados por un general blanco. La denuncia parece haber sido infundada‚ÄĚ (2). En realidad, esas acusaciones han servido para desviar la atenci√≥n de lo que deber√≠a ser el eje del debate: que en 1921 los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, hab√≠an abandonando los planes de establecer una sociedad comunista y s√≥lo quer√≠an consolidar su dictadura, combinada con una apertura al capitalismo: la via autoritaria al comunismo hab√≠a fracasado.

En 1920, los bolcheviques y sus aliados derrotaron a los contrarrevolucionarios apoyados por UK, Francia y EEUU, poniendo punto final a la guerra civil. y eliminando las excusas que Lenin hab√≠a utilizado para intentar imponer por la fuerza el comunismo y eliminar el capitalismo. Como explica Avrich en su libro Los anarquistas rusos (3), Lenin se hab√≠a negado a seguir la l√≠nea ortodoxa de Marx: sus Tesis de Abril eran un rechazo a aceptar el periodo de ¬ędemocracia burguesa¬Ľ que, seg√ļn Marx, precede inevitablemente a la revoluci√≥n proletaria. En lugar de ello, Lenin quer√≠a desatar de manera inmediata la revoluci√≥n, motivo por el que los anarquistas rusos se aliaron con el. El objetivo de Lenin era materializar las 10 medidas propuestas por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que inclu√≠an la centralizaci√≥n del cr√©dito en el Estado, la nacionalizaci√≥n de los transportes, la proclamaci√≥n del deber general de trabajar, o la creaci√≥n de ej√©rcitos industriales (4). Lenin, cuyas convicciones revolucionarias son indiscutibles, fue m√°s all√° que Marx y Engels y nacionaliz√≥ durante la guerra civil todas las industrias, prohibi√≥ la empresa privada, militariz√≥ los ferrocarriles, someti√≥ al comercio exterior al control estatal e introdujo una gesti√≥n econ√≥mica centralizada; asimismo, impuso la obligaci√≥n de trabajar y prohibi√≥ las huelgas, y nacionaliz√≥ la producci√≥n agr√≠cola (dejando a los campesinos lo m√≠nimo imprescindible para sobrevivir), entregando al estado la distribuci√≥n y racionamiento de alimentos y productos b√°sicos en los centros urbanos. Para poner en marcha una econom√≠a comunista intent√≥ eliminar de inmediato la propiedad privada, entregando al Estado la producci√≥n de mercanc√≠as y el control de su intercambio, todo ello mientras carec√≠a de acceso a los mercados exteriores debido al embargo impuesto por las potencias occidentales.

El resultado fue un desastre. Someter la econom√≠a a la burocracia estatal llev√≥ a imponer controles en las ciudades y limitar el suministro de alimentos, disparando su precio: una libra de pan (casi medio kilo) pas√≥ de valer 370 rublos en junio de 1920 a 1.515 en febrero de 1921, el precio del az√ļcar pas√≥ de 5.625 rublos por libra a 19.500, y lo mismo pas√≥ con el precio del resto de alimentos. Para controlar la distribuci√≥n de comida y alimentar a las ciudades, el estado confisc√≥ las cosechas, provocando una crisis alimentaria rural y revueltas campesinas. Y, con la llegada del fr√≠o, el pa√≠s se qued√≥ sin combustible, los ferrocarriles dejaron de circular y las f√°bricas dejaron de producir. Los planes de Lenin para la econom√≠a de un estado comunista hab√≠an fracasado.

Los marineros de Kronstadt, ‚Äúel orgullo y la gloria de la revoluci√≥n‚ÄĚ, seg√ļn Le√≥n Trotsky

En estas condiciones, la paz representaba para los bolcheviques un peligro mayor que la guerra misma. Irónicamente, tras aplastar los ejércitos de los contrarrevolucionarios, el principal peligro era que el ejército se contagiase del descontento general. A comienzos del siglo XX, el descontento social se transmitía fácilmente a los ejércitos debido al reclutamiento forzoso, convirtiendo a los soldados en un peligro potencial. Varios ejemplos de la época dan una idea de ello: en 1910, un motín de marineros provocó el fin de la monarquía portuguesa; en 1918, motines similares provocaron el fin de las monarquías alemana y austríaca, y en 1919 un motín en la armada francesa en el mar negro provocó el fin de la intervención de Francia en la guerra civil rusa. De hecho, uno de los primeros pasos de la revolución rusa fue el motín del acorazado Potemkin durante la revolución fracasada de 1905, en la que aparecieron por primera vez los soviets; y la revolución de octubre no habría tenido lugar sin los marineros de Kronstadt, que participaron en la toma del Palacio de Invierno y disolvieron la Asamblea Constitucional. Los bolcheviques eran conscientes del papel clave de los marineros en derrocar al zarismo, pero también del peligro potencial del descontento general en Petrogrado combinado con la fuerza amenazante de la flota del Báltico, considerada como la guardiana de la revolución (5). Se sabía además que Kronstadt era un punto vulnerable de Rusia desde la Guerra de Crimea (1853-56), cuando el gobierno ruso se vio obligado a negociar la paz tras una ofensiva naval británica que amenazó con conquistar Kronstadt y hacerse con el control de San Petersburgo, la capital imperial (6).

La rebeli√≥n de Kronstadt, que por un oportuno retraso coincidi√≥ con el X Congreso del Partido Bolchevique, permiti√≥ a Lenin matar varios p√°jaros de un tiro: justific√≥ acabar con la oposici√≥n en el seno del partido, abriendo la puerta a que ‚Äúel partido siempre tiene raz√≥n‚ÄĚ, como dec√≠a un estribillo de la canci√≥n oficial del partido comunista de Alemania oriental (7); el encarcelamiento de gran n√ļmero de rebeldes capturados fue uno de los primeros pasos hacia la puesta en marcha del Gulag, el sistema de campos de concentraci√≥n para disidentes en tiempo de paz (8); y, m√°s importante a√ļn, sirvi√≥ para abandonar el intento de imponer el comunismo, que pas√≥ a ser calificado de ‚Äúcomunismo de guerra‚ÄĚ para disimular su fracaso (9), aceptando la vuelta al libre mercado capitalista y la restauraci√≥n de los lazos de Rusia (ahora URSS) con las potencias capitalistas, y muy especialmente con las derrotadas en la I Guerra Mundial. Por √ļltimo, aplastar a una de las unidades militares m√°s aguerridas eliminaba cualquier ilusi√≥n de poder llevar a cabo una rebeli√≥n victoriosa contra el nuevo estado bolchevique.

Por todo ello, Kronstadt fue el parto sangriento de un nuevo modelo de estado, calificado por Lenin de capitalismo de estado, fruto del fracaso de su vía autoritaria hacia el comunismo. En una obra maestra de manipulación, Lenin transformó su fracaso en triunfo, declarando al X Congreso que “la realidad nos dice que el capitalismo de Estado sería un paso adelante. Si en poco tiempo pudiéramos lograr el capitalismo de estado, sería una victoria“ (10). Y será victoria tras victoria de este estilo como la URSS llegaría a la derrota final y su autodisolución.

EL VIAJE A NINGUNA PARTE DEL ANARQUISMO

El comunicado de varias organizaciones anarquistas para conmemorar el aniversario de la rebeli√≥n de Kronstadt puede ser calificado igualmente de zombi, al repetir las denuncias de hace 100 a√Īos, sin recoger ninguna de las ense√Īanzas fruto de las experiencias vividas desde 1921, especialmente las de la revoluci√≥n de 1936 en Espa√Īa (11). Dicho comunicado se traga casi por completo la narrativa bolchevique: adem√°s de aceptar la supuesta existencia del comunismo de guerra, concepto creado para justificar el abandono del comunismo y la vuelta al capitalismo mediante la NEP, se presenta esta como un ‚Äúcompromiso‚ÄĚ, y se afirma que ‚Äúno es cierto que la √ļnica alternativa al capitalismo en Rusia fuera el r√©gimen autoritario‚ÄĚ, adem√°s de hablar de los protagonistas de la rebeli√≥n como ‚Äúellos y ellas‚Äú, a pesar de que no hay la menor huella femenina y los protagonistas de la revuelta eran marineros.

PROPAGANDA ANTICOMUNISTA La insurrecci√≥n de Kronstadt (1938), una de las primeras obras divulgadas sobre los sucesos de 1921. Su autor, Ante Ciliga, fue uno de los fundadores del partido comunista yugoslavo, siendo expulsado en 1929 (a√Īo de la purga de Trotsky), encarcelado en la URSS por trotskista en 1930 y expulsado en 1935; apoy√≥ durante la II Guerra Mundial al r√©gimen clerical-genocida del nacionalismo croata aliado con los nazis (Ustacha), fue miembro del exilio nacionalista/anticomunista financiado por EEUU durante la Guerra Fr√≠a, y apoy√≥ la independencia de Croacia impulsada manu militari por la OTAN tras el fin de la URSS y particip√≥ en dise√Īar la constituci√≥n del r√©gimen supremacista croata de Franjo Tudjman

Decir que en la Rusia de 1921 los soviets eran una alternativa a la dictadura bolchevique implica decir que 1) hab√≠a grupos pol√≠ticos de peso que defend√≠an los soviets frente a la democracia burguesa, y 2) que habr√≠a sido posible utilizar una v√≠a pac√≠fica al comunismo en el entorno completamente hostil de 1921. Pero la realidad era otra: por un lado, las bases bolcheviques, tanto los defensores de la l√≠nea oficial como los miembros de la Oposici√≥n Obrera contraria a Lenin, mostraron en Kronstadt que estaban a favor de aplastar a quien se negase a aceptar la dictadura bolchevique; los anarquistas hab√≠an dejado de jugar un papel tras la destrucci√≥n de la guerrilla de Macno en Ucrania, y los mencheviques y socialrevolucionarios eran mayoritariamente partidarios de la democracia burguesa y el capitalismo. Una v√≠a alternativa al comunismo, para poder llevarse a cabo, habr√≠a tenido que ser cualquier cosa menos pac√≠fica, y habr√≠a tenido que plantearse que hacer con sus enemigos entre la poblaci√≥n, que durante la guerra civil rusa demostraron carecer de escr√ļpulos para lograr sus objetivos. En resumen, el comunicado pretende que en la Rusia de 1921 habr√≠a sido posible repetir la estrategia de la CNT en 1936: llevar a cabo la revoluci√≥n dejando libertad de acci√≥n a sus enemigos, a pesar de que 1) esa estrategia fue un desastre que llev√≥ a los anarquistas a legitimar como ministros un gobierno contrarevolucionario, y 2) que en Rusia no hab√≠a una organizaci√≥n de masas como la CNT que defendiera la l√≠nea de Kronstadt. En resumen, el comunicado no es m√°s que una nueva apolog√≠a de la fe en las barricadas, que valen para dar m√°rtires pero no para ganar revoluciones, como denunci√≥ Garc√≠a Oliver (12).

DEL MITO AL ARCHIVO

El √ļnico intento serio para intentar salir de este debate zombi y hacer un balance equilibrado del desastre de Kronstadt fue la publicaci√≥n en 1970 de Kronstadt 1921 de Paul Avrich. A pesar de que ambos bandos lo reconocen como una obra maestra, e incluso sea recomendada su lectura por grupos pro-bolcheviques (13), el mensaje de Avrich, que se ‚Äúpuede simpatizar con los rebeldes y conceder, no obstante, que los bolcheviques estuvieron justificados al someterlos‚Äú ha sido ignorado, y buena prueba de ello es que su libro no ha sido reeditado a pesar del 100 aniversario de la rebeli√≥n, motivo por el que hemos decidido hacerlo nosotros, para evitar que caiga en el olvido.

Como explica Avrich, la rebeli√≥n estuvo precedida de multitud de noticias falsas (¬°Fake News!) sobre motines en la flota del B√°ltico en la prensa occidental, algo que los bolcheviques usaron para culpar a los blancos y la Entente de estar detr√°s de la Comuna de Kronstadt y, de hecho, Avrich logr√≥ encontrar un documento de los blancos sobre la organizaci√≥n de un alzamiento en Kronstadt. ¬ŅFue, entonces, una revoluci√≥n de colores, y los marineros los convidados de piedra? Los actos rebeldes no cuadran con esta hip√≥tesis: se rebelaron demasiado pronto (antes de que se derritiera el hielo), se negaron a hacer operaciones ofensivas contra los bolcheviques, e incluso se negaron a romper el hielo en torno a la isla, medida puramente defensiva, lo que permiti√≥ a los bolcheviques aplastarlos, haciendo justo lo contrario de lo que podr√≠a esperarse si hubiese sido el fruto de una conspiraci√≥n blanca.

El destino final de los marineros revolucionarios de Kronstadt en la Unión Soviética: convertirse en juguetes

Avrich no contempla la posibilidad de que todo hubiera sido una provocaci√≥n bolchevique, aunque reconoce que la rebeli√≥n fue clave para consolidar su dictadura. ¬ŅEs posible que los bolcheviques hayan provocado el mot√≠n, de tal forma que no pudiese triunfar, pero sirviese para sus objetivos? El servicio secreto sovi√©tico, aunque joven, era un buen aprendiz de Fouch√© (14), y hab√≠a penetrado en las organizaciones de exiliados blancos, creando incluso en 1921 una, –Ę—Ä–Ķ—Ā—ā (Trust), con la que pudieron enga√Īar a los servicios secretos brit√°nicos y lograron detener a Boris Savinkov y Sidney Reilly, dos de sus mejores agentes. Crear falsas organizaciones anticomunistas o infiltrar las existentes fue una de las especialidades de los servicios secretos sovi√©ticos (15). ¬ŅPor qu√© nadie ha pensado que los bolcheviques pudieron estar informados de las conspiraciones de los blancos en el exilio? Esta hip√≥tesis era indemostrable cuando Avrich escribi√≥ el libro, al no poder accederse a los archivos sovi√©ticos, pero ese obst√°culo desapareci√≥ tras el fin de la URSS, y se ha encontrado un documento que confirma -o hace plausible- dicha hip√≥tesis. Dicho documento, titulado ‚ÄúInforme del agente en la representaci√≥n de la RSFSR en Finlandia‚Äú y fechado el 18 de noviembre de 1922, dice textualmente (16):

El comandante de la casa de la oficina de representaci√≥n local de la Rusia sovi√©tica le dijo a un representante de la Polic√≠a Central de Investigaci√≥n que cuando la posici√≥n del gobierno sovi√©tico antes del mot√≠n de Kronstadt comenz√≥ a parecer precaria, la Comisi√≥n Extraordinaria de la provincia de Petrogrado… recibi√≥ una propuesta para mejorar la situaci√≥n de Zinoviev, una orden para organizar el mot√≠n de Kronstadt, de modo que, al reprimirlo, fuera posible fortalecer la posici√≥n del gobierno sovi√©tico. El levantamiento fue planeado en detalle y los planes fueron informados a Petrichenko, quien era un agente secreto de la Comisi√≥n Extraordinaria de la provincia de Petrogrado, a quien se orden√≥ unirse al Comit√© Revolucionario de Kronstadt para que pudiera participar activamente en la preparaci√≥n del levantamiento. Se asignaron agentes de la Cheka, en todas las unidades militares ubicadas en Kronstadt, que incitaron a los SR a un levantamiento. Se orden√≥ a las filas de los rebeldes que reclutaran tantos oficiales y nobles como fuera posible, de modo que el levantamiento fuera de naturaleza blanca. Cuando las guarniciones de Mosc√ļ y Petrogrado fueron reforzadas por tropas leales al gobierno sovi√©tico, se orden√≥ a Petrichenko que iniciara un mot√≠n.

Seg√ļn este sorprendente documento, que ha criado polvo durante 70 a√Īos, el jefe del Comit√© Revolucionario de Kronstadt, Petrichenko, habr√≠a sido en realidad un agente sovi√©tico, lo que explicar√≠a porqu√© tras llegar a Finlandia despu√©s del fin de la revuelta empez√≥ a trabajar para los servicios secretos sovi√©ticos (17). Debido a sus actividades prosovi√©ticas fue deportado a la URSS por el gobierno finland√©s tras la II Guerra Mundial, en 1945, siendo juzgado y encarcelado en el Gulag, donde muere en 1947, llev√°ndose a la tumba lo que sab√≠a. ¬ŅRoma no paga a traidores?

NOTAS

(1) Vease por ejemplo Elisa Nowak (Junge Welt, 09.03.2021): “Mythos Kronstadt“. Los blancos son las fuerzas contrarias a la revolución rusa, apoyados por las potencias occidentales.

(2) Israel Getzler (1983): Kronstadt 1917-1921: The Fate of a Soviet Democracy, p.207-8, p.282n.11. Isaac Deutscher (2003): The Prophet Armed: Trotsky, 1879-1921, p.426.

(3) El n√ļmero 5 de la revista Amor y Rabia (29.03.1996), ‚ÄúEl anarquismo ruso‚Äú , p. 12, que se puede descargar gratuitamente en formato PDF aqu√≠, es un amplio resumen del libro de Avrich.

(4) Karl Marx y Friedrich Engels (1848): Manifiesto del partido comunista.

(5) Israel Getzler (Revolutionary Russia, vl, 17, Issue 1, 2002): The Communist leaders’ role in the kronstadt tragedy of 1921 in the light of recently published archival documents.

(6) Basil Greenhill y Ann Giffard (1988): The British Assault on Finnland 1854-1855. A forgotten naval war.

(7) Wikipedia, Lied der Partei.

(8) Dmitri Volkogónov (1996), El verdadero Lenin, p.240-1.

(9) Wikipedia, Comunismo de guerra.

(10) Wikipedia, State Capitalism.

(11) anarkismo.net, 01.03.2021: ‚Äú100 a√Īos del levantamiento de Kronstadt: Recordar es luchar‚ÄĚ.

(12) Ju√°n Garc√≠a Oliver (1978): El eco de los pasos, p.194: ‚Äúlas barricadas, rom√°nticamente cantadas en un himno anarquista, aparecieron durante las fracasadas revoluciones del siglo XIX en Francia. Decir ¬ęa las barricadas¬Ľ es decir ¬ęa la derrota¬Ľ‚ÄĚ.

(13) International Bolshevik Tendency: Kronstadt & Counterrevolution.

(14) ‚ÄúA veces acelera las conspiraciones, a veces las refrena, a veces las provoca artificialmente, a veces las descubre ruidosamente (y avisa al mismo tiempo a los interesados para que se pongan a tiempo a salvo); siempre hace doble, triple, cu√°druple juego, y el enga√Īar y burlarse en todas direcciones se convierte poco a poco en pasi√≥n‚Äú Stefan Zweig, Fouch√©, el genio tenebroso.

(15) Wikipedia, Operation Trust. Ver Mark Aaron y John Loftus (1991), Ratlines, sobre la historia del general blanco Anton Turkul.

(16) –ź–ď–ē–Ě–Ę–£–†–Ě–ě–ē –Ē–ě–Ě–ē–°–ē–Ě–ė–ē –ė–ó –ü–†–ē–Ē–°–Ę–ź–í–ė–Ę–ē–õ–¨–°–Ę–í–ź –†–°–§–°–† –í –§–ė–Ě–õ–Į–Ě–Ē–ė–ė; El documento aparece tambi√©n en el libro –ö–†–ě–Ě–®–Ę–ź–Ē–Ę 1921. –Ē–ě–ö–£–ú–ē–Ě–Ę–ę –ě –°–ě–Ď–ę–Ę–ė–Į–• –í –ö–†–ě–Ě–®–Ę–ź–Ē–Ę–ē –í–ē–°–Ě–ě–ô 1921 –ď (Kronstadt 1921. Documentos sobre acontecimientos en Kronstadt en la primavera de 1921). Ver tambi√©n Katerina Ivanova (–ö–ĺ–ľ–ľ–Ķ—Ä—Ā–įŐĀ–Ĺ—ā—ä /Kommersant, 07.02.2011): ‚Äú–ß–ö –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–Ķ–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ĺ–≤–į—ā—Ć –ö—Ä–ĺ–Ĺ—ą—ā–į–ī—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –ľ—Ź—ā–Ķ–∂‚ÄĚ (La Cheka recibi√≥ la orden para organizar el mot√≠n de Kronstadt).

(17) Wikipedia, Stefan Petrichenko.