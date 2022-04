LA LIBERTAD ANARQUISTA. UNA CONDICI脫N COMPATIDA Y SOLIDARIA

La palabra anarqu铆a tiene una dimensi贸n pol茅mica porque evoca una condici贸n en la que no hay autoridad, jerarqu铆a ni orden social vertical. Esta idea 鈥減ol铆tica鈥 no es nueva ni moderna. Arist贸teles, cuando habla en su Pol铆tica de la democracia ateniense, dice que 鈥渘o quisiera tener ning煤n gobierno鈥 porque es propio del hombre libre 鈥渧ivir como quiera鈥 (VI, 13176). 鈥淎rj茅鈥 en griego significa dominio; es un t茅rmino utilizado, por ejemplo, por Tuc铆dides, que en la 鈥淕uerra del Peloponeso鈥 lo define como la relaci贸n de dominio que Atenas establece con los componentes de la Liga de Delos.

Gobierno basado en el consenso o en la fuerza

Los atenienses y su l铆der, el gran Pericles, eran conscientes de ejercer una suerte de dominio, ese 鈥渁rj茅鈥 que los traductores llaman a menudo imperialismo, aunque el de Atenas era un imperialismo exclusivamente mar铆timo. Jenofonte relata un di谩logo entre un joven Alcib铆ades y Pericles sobre el tema del consenso. La diferencia entre tiran铆a y democracia consiste en el hecho de que la segunda se basa en el consenso de todos los ciudadanos, mientras que la tiran铆a se rige por la fuerza. A su vez, sostiene Alcib铆ades, el consenso se fundamenta en la persuasi贸n, es decir, en la libre adhesi贸n. Alcib铆ades pregunta a Pericles si la democracia, cuando no consigue persuadir a todos los ciudadanos, es decir, lograr un consenso pleno, puede llegar a ser y definirse como una tiran铆a.

La reflexi贸n de los griegos se fija en algunos puntos importantes, que encontraremos tambi茅n en el debate pol铆tico moderno: la primac铆a basada en ola fuerza genera jerarqu铆a y dominio, que se convierten en sin贸nimos. El dominio se impone, no s basa en el consenso, genera contrastes entre quienes no han sido 鈥減ersuadidos鈥, es decir, no comparten las l铆neas de un gobierno que ven como extra帽o y hostil. Dominio y autoridad, por tanto, no son sin贸nimos: el primero evoca la fuerza y la constricci贸n; la segunda el consenso y la adhesi贸n libre. La propia autoridad no se impone, pero existe y se tiene una autoridad solo cuando es reconocida.

El no gobierno, condici贸n del hombre libre

Arist贸teles identifica el gobierno pol铆tico con una forma de esclavitud y el no gobierno con la condici贸n del hombre libre, que lo es, precisamente, porque no tiene un amo. La anarqu铆a se puede definir tambi茅n como la teor铆a pol铆tica que expresa la cr铆tica m谩s radical y condena el dominio del hombre sobre el hombre y, en consecuencia, toda forma de poder jer谩rquico basado en el no consenso, el no compartir y la no aceptaci贸n por parte de quien es gobernado.

Podr铆a parecer una frontera neta e insuperable, pero en realidad estamos todav铆a en el terreno de la afirmaci贸n de principios, que corren el peligro de derretirse como nieve al sol si pensamos, por ejemplo, que reg铆menes tir谩nicos y criminales como el nacionalsocialismo tuvieron un consenso masivo, de casi cien millones de alemanes. El consenso tiene valor solo si es expresado por un hombre libre, no adoctrinado ni manipulado, por un hombre cultivado, con un pensamiento cr铆tico, con la capacidad de asumir una postura personal, no homologada. Un sistema pol铆tico y de vida fundado en la libertad debe necesariamente calar en este tipo de persona; un sujeto cosmopolita, inconformista, volitivo, capaz de desarrollar y experimentar una personalidad libre. Esta condici贸n no debe ser solo de uno o de algunos, de una parte de la sociedad, sino que debe poder extenderse a todos: una sociedad de libres que estimule y ayude a cada individuo a desarrollar sus potencialidades y a forjarse una personalidad libre. Una sociedad pol铆tica sin gobierno centralizado, jer谩rquico y permanente. Una sociedad libertaria, como la de la democracia griega, se basaba, para Arist贸teles, en el principio y la praxis de 鈥済obernar y ser gobernado por turnos鈥; es decir, en la democracia directa que preve铆a un continuo intercambio en los papeles de gobierno.

La igualdad como libertad compartida

El hombre libre, por tanto, es libre de cualquiera forma de gobierno que se configure como dominio, sea ejercido por un dios o por el mejor de los hombres. Esta forma de libertad no se puede configurar solo como una dimensi贸n pasiva, privada, 煤nicamente como una forma de liberaci贸n; ser libre de esto y de lo otro debe de significar tambi茅n ser libre de estos y de los otros, ser capaces de autogobernarse, de ser due帽os de la propia vida. Este tipo de opci贸n enlaza con un hombre capaz, cooperante, participativo, solidario. Bajo esta perspectiva, la libertad tiene sentido solo si es compartida, si se conjuga con la igualdad. La forma mas elevada de igualdad para un libertario consiste en compartir la libertad.

Sostener que el anarquismo tiene 鈥渦na idea exagerada de libertad鈥 es solo una frase, en algunos aspectos incluso desorientadora porque no implica la verdadera cuesti贸n, no define por qu茅 la libertad debe considerarse un valor y no un l铆mite.

Toda teor铆a an谩rquica de la vida considera la libertad como un valor fundamental porque tiene una visi贸n positiva del ser humano, de sus capacidades de autogobierno sobre bases cooperativas y solidarias. El anarquismo se caracteriza por eso que yo defino como un 鈥渙ptimismo antropol贸gico鈥, por la idea de que el hombre es un 鈥渮o贸n politik贸n鈥, un animal sociable que tiene como destino natural la vida en sociedad. El anarquismo se toma en serio esta visi贸n y atribuye a todos los seres humanos tal prerrogativa, m谩s all谩 del propio Arist贸teles que, de manera contradictoria, justifica la esclavitud. M谩s all谩 de las propias democracias que, como la griega, reconocen igualdad y libertad solo al 鈥渃lub de los ciudadanos鈥.

Los cr铆ticos de la libertad en nombre de la seguridad

Solo si estamos convencidos del hecho de que todos los humanos son sujetos sociables, al menos en potencia capaces de autogobernarse a trav茅s de lo que Kropotkin define como apoyo mutuo, la libertad asume un valor positivo. Se convierte en el instrumento natural, la expresi贸n adecuada de la sociabilidad, que si es libre para expresarse, partiendo de presupuestos y fines solidarios y cooperativos, crea relaciones libres y una sociedad en la que la salvaguarda del individuo y la funcionalidad de la sociedad combinan bien. Por el contrario, muchos sostienen que el pueblo, la 鈥渕asa鈥 est谩 compuesta en gran parte por gente borrica, ignorante e irracional, desprovista de t茅cnica pol铆tica. Esta teor铆a es t铆pica de la ideolog铆a aristocr谩tica o elitista, que querr铆a una minor铆a en el gobierno, la de 鈥渓os mejores鈥.

Tambi茅n tenemos la tesis de pensadores como Hobbes, que sostiene que el hombre es un animal agresivo, similar a un lobo, y que si no se disciplina r铆gidamente la libertad producir谩 solo agresividad y guerra. Para 茅l ser铆a deseable no la libertad sino el poder absoluto, que mantiene a la fuerza la convivencia pac铆fica. La libertad, seg煤n estos dos planteamientos, es peligrosa si se generaliza, porque producir铆a confusi贸n y desorden, 鈥渁narqu铆a鈥, o incluso una conflictividad permanente entre los hombres, que por naturaleza son todos agresivos, todos lobos.

La libertad anarquista como condici贸n compartida y solidaria

Desde la perspectiva anarquista, la libertad individual encuentra el natural corolar4io en la libertad de todos porque, como recuerda Bakunin en un fragmento recientemente retornado de manera puntual pro Natale Musarra, yo soy libre s贸lo si los dem谩s son libres. La libertad de los dem谩s no es un l铆mite sino una condici贸n esencial de mi libertad por la naturaleza relacional y social que el anarquismo atribuye a la sociedad humana.

Para el anarquismo es importante la centralidad de las relaciones y su tutela junto a la salvaguarda de las partes individuales, no un ejercicio 鈥渆xagerado鈥 de la libertad, que f谩cilmente puede arrojar a la l贸gica de la potencia, para la que el m谩s libre solo es el m谩s potente y viceversa. Es esta la visi贸n de un cierto libertarianismo de matriz anglosajona, o del autodenominado anarcocapitalismo que groseramente entiende los presupuestos anarquistas como ausencia de v铆nculos y de tutela, reconociendo como 煤nica igualdad la de la selva, en la que el le贸n y el ant铆lope est谩n colocados en el mismo plano, 鈥渓ibres鈥 de interactuar.

La libertad anarquista es la condici贸n generalizada y solidaria t铆pica de individuos capaces de interactuar sin fundirse, de socializar sin renunciar a la propia originalidad espec铆fica.

Enrico Ferri(鈥淪icilia Libertaria鈥)

(Art铆culo publicado en la revista 鈥淭ierra y Libertad鈥 n潞386 marzo 2022)