De parte de Acracia February 16, 2022 106 puntos de vista

El anarquismo es tal vez la filosof铆a vital y pol铆tica que m谩s complejidad ha aportado a la noci贸n de libertad, 铆ntimamente vinculada con otros conceptos sociales: igualdad, autonom铆a, creatividad, solidaridad, apoyo mutuo鈥

La libertad, para el anarquismo, implica necesariamente la igualdad entre los seres humanos. Esa igualdad no se produce por la naturaleza, ni tenemos las mismas capacidades, ni la misma vida, ni el mismo f铆sico, ni actuamos del mismo modo en circunstancias similares. La libertad a la que aludimos parte de esas notorias desigualdades para asumir que todos podemos ser libres cada uno dentro de nuestras posibilidades. Ya Bakunin lo dijo, cuando se refer铆a a 芦la igualdad por la libertad禄; cuando los anarquistas hablan de igualdad se refieren a partir de las mismas condiciones materiales, econ贸micas y sociales, para que uno se desarrolle libremente. Obviamente, hay mucho que hablar sobre la libertad y su vinculaci贸n a otras nociones que afectan a las personas, pero es el anarquismo el que m谩s complejidad parece aportar al asunto; no es casualidad que se esfuerce en vivir sin poder coercitivo alguno. El anarquismo coloca la libertad como su preocupaci贸n fundamental, por lo que no es casualidad que se defina tambi茅n como movimiento libertario, ya que se trata de una obvia b煤squeda de una vida libre. La libertad, en cualquier caso, en el pensamiento anarquista requiere de ciertas aclaraciones.

Hay que hablar de una libertad directamente relacionada con la autonom铆a, se busca una comunidad en la que las personas se otorguen sus propias normas. La autonom铆a parte de considerar a los seres humanos como dotados de capacidades de actuaci贸n siguiendo 煤nicamente los dictados de su propia conciencia. Por lo tanto, el individuo posee esa capacidad aut贸noma siempre y cuando act煤e siguiendo sus decisiones libres. Sin embargo, no hablamos de un mero individualismo, esa autonom铆a implica necesariamente a los otros, de ah铆 la conocida m谩xima libertaria de que la libertad de uno se completa y se realiza con la libertad de los dem谩s. La libertad anarquista necesita de la creatividad y de la participaci贸n del conjunto de la sociedad. Tampoco la libertad dentro del anarquismo, y esto gustar谩 a los pensadores posmodernos, es una esencia previa a la existencia humana. La persona no nace libre, sino con la libertad como una de las posibilidades de desarrollo dentro de su existencia, de ah铆 que se considere una gran responsabilida la actuaci贸n del individuo. El anarquismo constituye, por supuesto, movimiento, una filosof铆a pr谩ctica y concreta, que nada significa si no se logra vivirla.

Si se considera en el anarquismo que cada voluntad es 煤nica, que cada persona tiene su propia voz y forma de expresarse, a la fuerza tiene que renunciar a toda instancia social por encima del individuo que le reste autonom铆a. Llegamos as铆 al enfrentamiento del individuo 谩crata con la autoridad coercitiva y el poder. Estas preocupaciones por las limitaciones del individuo a la hora de actuar, por el poder y la dominaci贸n, por la b煤squeda de la autonom铆a, en lugar de aceptar una instancia heter贸noma, coloca al anarquismo como la filosof铆a pol铆tica moderna m谩s compleja al respecto. No se busca, como en el Estado moderno, una forma amable de dominaci贸n, sino el m谩ximo desarrollo de libertad en un contexto de igualdad en el que cada uno tenga su propia voz para participar en la gesti贸n colectiva. Recordemos tambi茅n los dos aspectos de la libertad, el negativo y el positivo. El primero alude a la no coacci贸n en la actuaci贸n de las personas, por lo que se identifica meramente con una ausencia de restricci贸n y de obst谩culos. El segundo sentido, el positivo, se refiere expl铆citamente a la autonom铆a, a la capacidad de ser y de actuar. La libertad en el anarquismo se observa mediante estas dos instancias, de tal manera que su identificaci贸n con la autonom铆a la convierte en una idea superior. La libertad es una posibilidad, una capacidad concreta, una autonom铆a plena sin l铆mites.

Por supuesto, la libertad como autonom铆a est谩 vinculada a la igualdad, la solidaridad y la capacidad creativa de cada uno. Por lo tanto, la libertad es un concepto colectivo en espacios construidos en los que se producen todos esas nociones que impulsan a las personas a actuar y a mostrarse creativas. El anarquismo, y tocamos aqu铆 otro de los puntos clave del pensamiento posmoderno, niega toda necesidad hist贸rica y apuesta claramente por la capacidad innovadora. La historia no se observa, necesariamente, como un proceso en el que unos momentos presuponen los siguientes, sino que se considera siempre la posibilidad de actuaci贸n y de modificaci贸n del presente. De esta manera, la historia no es algo inevitable, y la libertad anarquista apuesta siempre por la capacidad de intervenci贸n y modificaci贸n sobre la realidad. Frente a toda arbitrariedad y determinaci贸n externa, hay que apostar por la libertad creadora, por el desarrollo de todas las capacidades y desarrollo de la existencia. Hemos concretado dos nociones vinculadas a la libertad, que la enriquecen, como son la autonom铆a y la capacidad creadora. No es casualidad la importancia que han dado siempre los anarquistas a la educaci贸n.

Como es sabiso, el pensamiento liberal, burgu茅s y capitalista, solo da importancia a la libertad individual obviando su car谩cter social. Recordemos la m谩xima de que solo somos libres en la medida en que todo el conjunto de la sociedad lo sea, mientras haya alguien dominado o explotado la libertad no ser谩 un hecho. Si la libertad para el liberalismo es propia de un individuo aislado, para el anarquismo es inequ铆vocamente una construcci贸n social. El contrato social, fundamento de la teor铆a pol铆tica liberal moderna, considera que la libertad precede a la realidad social y, por lo tanto, hay que restringirla para la construcci贸n del espacio pol铆tico. En la visi贸n anarquista, fuera de la sociedad no existe conciencia de la libertad, por lo que es necesaria la vida social de forma solidaria. Si puede parecer complicado conjuntar autonom铆a individual y solidaridad comunitaria, el anarquismo se esfuerza en ello armonizando y equilibrando elementos que pueden parecer antit茅ticos. Para ello, a nivel social y pol铆tico, el federalismo y el libre contrato son primordiales. La libertad 谩crata, en definitiva, supone una filosof铆a de vida compleja, 铆ntimamente enraizada con lo social y que solo se desarrolla plenamente en un contexto verdaderamente igualitario. Del mismo modo, la libertad anarquista se encuentra enlazada a la cooperaci贸n, la solidaridad y el apoyo mutuo. Tal vez, muchos se esfuercen en se帽alar la libertad y la solidaridad como conceptos muy diferentes. El anarquismo, como filosof铆a pol铆tica 煤nica en la modernidad, se esfuerza en sostener lo contrario.

Capi Vidal