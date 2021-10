–

Siempre han existido personas que se han esforzado en pensar libremente, no solo en considerar que la idea de Dios es simplemente un invento humano, sino en se帽alar el gran mal que se ha hecho en su nombre. Desgraciadamente, no se puede averiguar mucho de estas personas, ya que han estado sometidas normalmente a la aniquilaci贸n o al ostracismo. De igual modo, es posible que muchos creyentes en apariencia fueran en realidad esc茅pticos o librepensadores con miedo a proclamar su aut茅ntico pensamiento en contextos muy represivos.

Hay veces que se mencionan las grandes obras art铆sticas como resultado de la fe religiosa, pero ello es en gran medida dudoso, podemos verlas tambi茅n como expresiones de la cultura y de la civilizaci贸n humanas desde un 谩mbito muy humano, adem谩s de tener serias dudas de las verdaderas creencias de aquellas personas. Afortunadamente, el desarrollo del pensamiento, aunque est茅 tantas veces desvirtuado, se ha apartado de toda verdad 芦revelada禄 y de toda fe dogm谩tica para, precisamente, considerar que la conciencia, la raz贸n y la moral son innatas al ser humano, susceptibles de ser mejoradas o deterioradas, sin que haya que buscar explicaciones espirituales o metaf铆sicas.

Christopher Hitchens considera cuatro objeciones irreductibles a la fe religiosa: sigue representando una forma absolutamente incorrecta de los or铆genes del ser humano y del cosmos, a ello es debido que sea capaz de conjuntar el m谩ximo de servilismo y el m谩ximo de solipsismo (creencia metaf铆sica seg煤n la cual solo puede ser conocido el propio yo, y la realidad externa resulta entonces incognoscible), la represi贸n sexual que ocasiona a la vez la creencia y el estar sustentada en 煤ltima instancia en ilusiones. Freud consideraba que las representaciones religiosas no eran m谩s que respuestas a las necesidades y deseos m谩s apremiantes de los hombres. Del mismo modo, hay que insistir al igual que 茅l en que es una falacia el que sean necesarias para la cohesi贸n social. S铆 estoy de acuerdo en que algo debe substituir a la religi贸n, tal y como la entendemos como 芦ilusi贸n禄, algo que podemos llamar humanismo o fraternidad universal, y confiar al mismo tiempo en una ciencia que no abandone el horizonte moral y humano. Estas objeciones y este an谩lisis no deben ser vistos como arrogancia alguna, todo lo contrario, es el af谩n por conocer y por mejorar. Tal y como dec铆a al comienzo de esta entrada, estoy seguro de que innumerables personas han sacado estas conclusiones a lo largo de la historia, y ello supone una tensi贸n permanente con la creencia dogm谩tica. Tal vez la ciencia y la raz贸n no sean suficientes para establecer unos principios, pero s铆 son necesarios, por lo que hay que desconfiar de toda aquella fe que las combata o que las reduzca. La libertad intelectual es tambi茅n necesaria, una libre indagaci贸n en todo aquello que nos permite mejorar a nivel individual y colectivo, una actitud abierta y una confianza en ideas no dogm谩ticas, las cuales solo pueden estar sustentadas sobre una dignas condiciones materiales de existencia.

Podemos estar en desacuerdo en much铆simos puntos sobre los temas m谩s dispares, pero solo puede llegarse a un punto en com煤n gracias a la evidencia y el razonamiento, nunca a trav茅s de convicciones dogm谩ticas y excomulgaciones mutuas. La apelaci贸n a los oscuro, lo m铆stico y lo misterioso no me seduce nada, en cambio se me descubre un horizonte inmejorable en la ciencia, la m煤sica, el arte y la literatura. No estoy muy seguro que hablar de 芦valores espirituales禄 sea la terminolog铆a m谩s adecuada, pero s铆 s茅 que el intelecto y la moral se nutren solo del conocimiento y de la creatividad humana, as铆 como de nuestra capacidad innata para discernir entre lo m谩s adecuado y lo incorrecto. Nuestra civilizaci贸n no puede estar basada 煤nicamente en los conceptos de castigo y recompensa (humanos o sobrenaturales), y si as铆 fuera, parafraseando a Einstein, tal vez no valgamos mucho como especie. La confianza en la vida terrenal, en su m谩xima potenciaci贸n en la circunstancias que fuere, nos ayuda a comprender que no es as铆, que nuestras posibilidades son mucho mayores. Del mismo modo, existencia solo hay una, no siempre agradable, pero por ello susceptible de ser vivida de forma m谩s plena. No es que piense que una vida digna y 茅tica sea posible sin la creencia religiosa, es que conf铆o en que la vida puede ser m谩s digna y m谩s 茅tica sin servilismo (s茅 que muchos creyentes no lo ver谩n as铆, pero la cultura religiosa la considero parte de la tradici贸n autoritaria). Me causa todo el rechazo posible el gregarismo, un papanatismo que no es solo caracter铆stica de la religi贸n, pero que tal vez han copiado de ella muchas otras doctrinas y actitudes. Por ello (y no 芦a pesar de ello禄), creo firmemente en que la individualidad solo alcanza su m谩ximo desarrollo con la cooperaci贸n social y la solidaridad entre iguales.

S铆, la actitud atea (o no religiosa) solo se completa con un antiautoritarismo que rechace todo tipo de jefes y de clase mediadora alguna, y que huya de toda santificaci贸n de personas y de lugares (porque todos tienen su valor). Esa actitud no sectaria ayuda a no lanzar a unos seres humanos contra otros, indagando en toda aquella abstracci贸n, culto y falsa verdad que nos enfrenta. Porque la racionalidad es solo una parte de nuestras caracter铆sticas como especie, y puede prevalecer de modo ejemplar o puede adoptar, tal como sostienen muchos ateos, un camino distorsionado debido a los or铆genes espiritualistas de la religi贸n. No obstante, muchas cosas nobles se han dicho en nombre de la religi贸n, pero hay que situar cada uno de ellas en su contexto adecuado y hay que observarlas sobre todo como creaciones humanas, no como verdades definitivas ni absolutas. Por lo tanto, la religi贸n hace tiempo que tendr铆a que haber dejado paso a un humanismo amplio, el cual huya de todo dogmatismo y reduccionismo. Como ya he dicho anteriormente, todo este an谩lisis no est谩 sustentado en la arrogancia, muy al contrario se basa en que nuestra capacidad para el conocimiento debe servir como motor de progreso, lo cual nos sit煤a de forma parad贸jica en el punto m谩s bien humilde de admitir que sabemos bien poco. Gracias a ello, somos capaces de seguir haci茅ndonos preguntas y escapar de cualquier forma del inmovilismo intelectual (y tambi茅n vital, por supuesto).

Libre Examen